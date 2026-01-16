Google Sẽ Phát Triển Và Sản Xuất Điện Thoại Cao Cấp Tại Việt Nam Trong Năm 2026

Hôm nay,  

Google sẽ triển khai quy trình giới thiệu sản phẩm mới (New Product Introduction – NPI) cho các dòng Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold tại Việt Nam. Ảnh: VB.
Google sẽ bắt đầu phát triển và sản xuất các dòng điện thoại thông minh cao cấp tại Việt Nam ngay trong năm nay, theo nguồn tin của Nikkei Asia. Việc này diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ, trong đó có Apple, đang từng bước xây dựng chuỗi cung ứng hoàn chỉnh bên ngoài Trung Quốc, theo tờ Nikkei Asia tường thuật.

Theo các nguồn am hiểu sự việc, Google sẽ triển khai quy trình giới thiệu sản phẩm mới (New Product Introduction – NPI) cho các dòng Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold tại Việt Nam. Riêng dòng Pixel A, thuộc phân khúc thấp hơn, hiện vẫn tiếp tục được phát triển tại Trung Quốc.

NPI là giai đoạn then chốt trong quá trình đưa một thiết bị điện tử mới ra thị trường. Công việc này bao gồm việc phát triển, kiểm chứng và tinh chỉnh toàn bộ quy trình sản xuất, với sự tham gia của hàng trăm kỹ sư từ hãng và các nhà cung cấp. Quá trình này đòi hỏi đầu tư rất lớn vào thiết bị thử nghiệm và máy móc khuôn mẫu, nhằm bảo đảm sản phẩm có thể được chế tạo đúng theo thiết kế ban đầu.

Đối với các nhà cung ứng, việc được tham gia NPI được xem là một dấu chứng năng lực, cho thấy họ đủ khả năng đảm trách các sản phẩm mới của khách hàng trong năm đó.

Dù đã nhiều năm tìm cách phân tán rủi ro chuỗi cung ứng, cả Google lẫn Apple vẫn chủ yếu tiến hành NPI tại Trung Quốc. Nguyên nhân là việc phát triển một sản phẩm hoàn toàn từ đầu tại những địa điểm khác gặp nhiều khó khăn, do hệ thống cung ứng tại đó chưa đạt mức hoàn chỉnh như ở Trung Quốc.
Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh ngành công nghệ toàn cầu đang đối mặt với nhiều bất định liên quan đến chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump, vốn đã gây xáo trộn chuỗi cung ứng kể từ tháng 4 năm ngoái. Apple, chẳng hạn, đã gia tăng đáng kể công suất sản xuất tại Ấn Độ và Việt Nam, theo các bản tin trước đây của Nikkei Asia.

“Mục tiêu của NPI là đạt được mức độ vận hành, tương thích và độ tin cậy đủ cho sản xuất hàng loạt. Nếu NPI thất bại, đồng nghĩa sẽ không có sản phẩm mới trong năm đó. May mắn là cho đến nay, điều này chưa từng xảy ra,” một nguồn từ phía nhà cung cấp của Apple cho biết.

Do mức độ rủi ro cao, Apple đang cân nhắc tiến hành NPI song song tại cả Ấn Độ và Trung Quốc như một biện pháp bảo đảm, chấp nhận đầu tư gấp đôi nguồn lực để tránh sự cố. Nikkei Asia trước đó là cơ quan đầu tiên đưa tin về kế hoạch đưa NPI cho iPhone sang Ấn Độ.


“Chỉ riêng việc thực hiện NPI tại một địa điểm cũng đã buộc Apple phải bố trí khoảng 200 đến 300 kỹ sư làm việc thường trực tại nhà máy của nhà cung cấp. Mức đầu tư là vô cùng lớn,” một nguồn khác trong chuỗi cung ứng Apple nói.

Nếu cả Google và Apple thành công trong việc phát triển điện thoại thông minh ngoài Trung Quốc, đây sẽ là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực chuyển dịch sản xuất khỏi trung tâm chế tạo lớn nhất thế giới. Điều này cũng cho thấy năng lực của các mạng lưới cung ứng ngoài Trung Quốc đã được nâng lên một mức mới.

Thực tế, Google đã sản xuất hàng loạt điện thoại cao cấp tại Việt Nam và tiến hành một số khâu kiểm chứng tại đây. Theo hai nguồn thạo tin, việc phát triển hoàn chỉnh các sản phẩm mới tại Việt Nam vì thế được đánh giá là khả thi.

Tuy nhiên, việc đưa các khâu phát triển sản xuất quan trọng ra khỏi Trung Quốc chỉ là một phần của bài toán. Chuỗi cung ứng điện thoại thông minh vẫn gặp nhiều trở ngại khi mở rộng công suất ở nước ngoài, do Bắc Kinh tiếp tục siết chặt việc xuất khẩu thiết bị sản xuất và hạn chế việc di chuyển nhân sự kỹ thuật. Các nhà cung cấp của Apple đang phải đối mặt với việc kiểm tra hải quan nghiêm ngặt hơn đối với thiết bị xuất khẩu, làm chậm kế hoạch mở rộng công suất tại Ấn Độ. Kế hoạch tăng công suất điện thoại của Google tại Việt Nam trong năm ngoái cũng bị chậm trễ vì những lý do tương tự.

“Có rất nhiều loại thiết bị sản xuất và thử nghiệm được chế tạo tại Trung Quốc, nhưng việc đưa chúng sang quốc gia khác ngày càng khó, vì Bắc Kinh không muốn ngành chế tạo của họ bị suy yếu. Chúng tôi chỉ còn cách chờ đợi,” một nguồn làm việc với các nhà cung cấp của Apple và Google cho hay.

Theo Lori Chang, chuyên gia phân tích cao cấp tại công ty nghiên cứu công nghệ Isaiah Research ở Đài Bắc, giai đoạn đầu của việc phân tán chuỗi cung ứng, như trường hợp của Apple, chủ yếu tập trung vào việc sao chép sản xuất hoặc lắp ráp một phần. Chỉ khi năng lực kỹ thuật địa phương và nguồn cung linh kiện đủ trưởng thành, các hãng mới có thể từng bước đưa NPI ra ngoài Trung Quốc.

“Ý nghĩa then chốt của NPI nằm ở việc xác lập định nghĩa sản phẩm, tiêu chuẩn thử nghiệm và khả năng sản xuất hàng loạt ổn định. Đây là thước đo quan trọng cho mức độ tự chủ của một chuỗi cung ứng,” bà Chang nhận định, đồng thời cho rằng các yếu tố địa chính trị và thuế quan cũng đang thúc đẩy doanh nghiệp dịch chuyển chuỗi cung ứng nhằm giảm chi phí trong dài hạn. (VB)

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 12 năm 2025, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ sẽ yêu cầu hầu hết công dân nước ngoài phải hoàn tất kiểm tra nhận dạng sinh trắc học (nhận diện khuôn mặt) khi nhập cảnh và xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên sinh trắc học được sử dụng thường xuyên để ghi lại hồ sơ xuất cảnh. Biện pháp này đưa bước xác minh danh tính chính thức vào quy trình xuất cảnh đối với du khách quốc tế.

Bước sang đầu năm 2026, người dùng Amazon tiếp tục là mục tiêu của các chiến dịch lừa đảo qua email. Trong dịp lễ cuối năm, số vụ tấn công tăng mạnh và xu hướng này chưa dừng lại. Hãng an ninh mạng Darktrace cho biết Amazon là thương hiệu bị đánh lừa nhiều nhất hiện nay, chiếm khoảng 80% các cuộc tấn công giả mạo nhắm vào các thương hiệu lớn. Mục tiêu là chiếm quyền truy cập tài khoản, từ đó lấy thông tin cá nhân và dữ liệu thanh toán.

Hội chứng Havana có thể sắp bước sang một ngã rẽ mới, theo bản tin của Ellie Cook, ký giả quốc phòng cao cấp của Newsweek, đăng ngày 13 tháng 1 năm 2026. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã thử nghiệm một thiết bị mà các điều tra viên tin rằng có thể liên quan trực tiếp đến tình trạng thường được gọi là “Hội chứng Havana,” theo tiết lộ của CNN hôm Thứ Hai. Thiết bị này được mua trong một chiến dịch hoạt động bí mật do Bộ Nội An Hoa Kỳ thực hiện, và đã được thử nghiệm suốt hơn một năm qua, theo lời bốn nguồn tin giấu tên được thông báo về vấn đề này.

Sau nhiều tháng gia tăng áp lực quân sự đối với Venezuela, tình hình đã thay đổi đột ngột sau khi chính quyền Trump bắt cóc vợ chồng tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 3/1/2026 với các cáo buộc liên quan đến buôn lậu ma túy. Ngay sau đó, Trump đăng trên mạng xã hội Truth ngày 6/1 là chính quyền lâm thời Venezuela sẽ giao 30-50 triệu thùng dầu cho Mỹ theo diện trừng phạt. Tiếp theo vào ngày 7/1, Chris Wright, Bộ trưởng Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ, cho biết Mỹ sẽ kiểm soát dầu của Venezuela “vô thời hạn”. Chính quyền Mỹ không hề dầu giếm tham vọng dầu mỏ chỉ vài ngày sau khi bắt tổng thống Venezuela vì tội ma túy.

Các cuộc biểu tình chống chế độ thần quyền tại Iran vẫn còn đang tiếp diễn. Điểm đáng chú ý trong làn sóng biểu tình lần này là việc nhiều người dân công khai kêu gọi Reza Pahlavi — con trai của Quốc vương Shah bị lật đổ năm 1979, hiện sống lưu vong tại Hoa Kỳ — trở về Iran để nắm giữ vai trò lãnh đạo. Reza Pahlavi bất ngờ trở thành một gương mặt nổi bật trên chính trường đầy biến động khi ông tự xác định mình là đại diện của phe đối lập Iran ở hải ngoại.

Bản tin của Sean Boynton, trên báo Global News hôm 15/1/2026 có nhan đề "Iceland the ’52nd state’? US ambassador nominee’s comment sparks alarm" (Iceland trở thành ‘tiểu bang thứ 52’? Bình luận của ứng cử viên đại sứ Mỹ gây lo ngại) gây sóng gió cho Châu Âu: hễ là quốc gia nhỏ, là bị Mỹ đòi sáp nhập?

Các nhà lập pháp đảng Dân chủ đã thúc giục FTC (Federal Trade Commission) điều tra vụ điện thoại của Trump: Họ đặt câu hỏi liệu dự án điện thoại của Trump có vi phạm quảng cáo sai sự thật với tuyên bố rằng điện thoại sẽ được sản xuất tại Mỹ hay không.

-- Tổng thống dọa vận dụng Đạo luật Chống Nổi Loạn để trấn áp biểu tình tại Minneapolis. -- Đặc vụ liên bang nổ súng tại Minneapolis, căng thẳng tiếp diễn. -- Trump nói Iran ngưng giết người biểu tình, quân đội Mỹ điều chỉnh hiện diện, Iran mở lại không phận. -- Châu Âu đưa quân đến Greenland giữa một “cú lật” khác của Trump. -- Thượng viện Cộng Hòa chặn nghị quyết hạn chế quyền dùng quân đội của Trump tại Venezuela. -- Quốc hội gạt bỏ phần lớn đề nghị cắt ngân sách của Trump. -- Thẩm phán liên bang chặn kế hoạch cắt 130 triệu đô la trợ cấp thực phẩm tại Minnesota. -- Chính quyền Trump tạm ngưng xét chiếu khán di dân với công dân 75 quốc gia. -- Tòa liên bang giữ nguyên bản đồ bầu cử Quốc hội mới của California. -- Bình luận thị trưởng trên Facebook, cư dân Miami Beach bị cảnh sát gõ cửa. -- Illinois: Tối cao Pháp viện cho kiện phiếu bầu qua bưu điện. -- Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ bác án trả tự do cho nhà hoạt động Palestine Mahmoud Khalil...

Ngày 01/15/2026 là ngày giỗ năm thứ 5 của Lệ Thu, người ca sĩ đã âm thầm ra đi ngày 1/15/2021 bởi cơn đại dịch Covid 2021 tại Quận Cam. Bao nhiêu năm đem tiếng hát để dâng cho đời, dâng cho người, dâng cho tình yêu và dâng cho quê hương, bao nhiêu ánh sáng chói lòa đủ mầu sắc của sân khấu đã ôm trọn một khuôn mặt dịu dàng, đã đổ trên vóc dáng khiêm nhường, đã rơi nhẹ trên mái tóc ngắn riêng của mình và đã trải dài theo mệnh nước nổi trôi, môt giọng hát sâu đậm và nồng nàn của trái tim, người ca sĩ đã chia tay với chúng ta trong lặng lẽ, âm thầm và hiu quạnh.

Bản tin hôm Thứ Ba 13/1/2026 của phóng viên Charlie Nash trên báo Media-Ite ghi rằng Mike Pompeo được phen thân Israel hoan nghênh vì tuyên bố “Chúng ta cần bảo đảm” rằng sách lịch sử “không viết về các nạn nhân ở Gaza”.

Bản tin của Yasmeen F. trên báo Atlanta Black Star News ghi rằng lời công khai nói “Mỹ là quốc gia của người da trắng” của Công tố viên Texas, người bị cáo buộc điều hành tài khoản mạng xã hội ủng hộ chủ nghĩa thượng đẳng da trắng, gây ra làn sóng phẫn nộ.

Theo tường thuật cập nhật của US politics live sáng 14 tháng 1 năm 2026, Hoa Kỳ đã bắt đầu cho di tản một phần nhân sự khỏi một căn cứ không quân lớn tại Trung Đông, làm dấy lên nhận định rằng Washington có thể sắp tiến hành một cuộc không kích nhắm vào Iran trong vòng 24 giờ tới. Căn cứ này đặt tại Qatar, từng bị Iran tấn công hồi năm ngoái sau khi quân đội Hoa Kỳ oanh kích các cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Việc di tản nhân sự tại các căn cứ tiền phương thường chỉ diễn ra khi khả năng xung đột đã bước sang giai đoạn cận kề.

J511. Kimchanda Jātaka -- Giữ gìn ngày chay Bát quan trai Tóm tắt: Những người cư sĩ giữ ngày trai giới Uposatha. Đức Phật kể một câu chuyện về một vị thầy tế lễ trong gia đình, người từng nhận hối lộ nhưng một lần đã giữ giới ăn chay nửa ngày. Do hành động đó, ông ta đã phải chịu những hậu quả nhất định khi tái sinh thành một loài ngạ quỷ (Peta).

Bản tin của báo Nation Thailand hôm 13/1/2026 ghi rằng Google đang chuyển hoạt động sản xuất điện thoại thông minh cao cấp sang Việt Nam trong năm nay, báo hiệu vai trò ngày càng tăng của quốc gia này trong lĩnh vực sản xuất công nghệ toàn cầu, theo tường trình của Nikkei Asia.

-- Ngón Tay Thối Của Trump Và $150,000. -- Đặc Vụ Liên Bang Truy Lùng Người Châu Á Ở Minnesota. -- Cha Chồng Cũ Của Renee Good Lên Tiếng. -- Dù Đã ‘Quỳ Gối,’ CBS Vẫn Bị Trump Hạ Nhục. -- Trump: ‘Greenland Là Sống Còn Đối Với An Ninh Mỹ’. -- FBI Khám Xét Tư Gia Của Phóng Viên Washington Post. -- Cộng Hòa Hạ Viện Muốn Buộc Tội Bà Hillary Clinton Tội Khinh Thường Quốc Hội. -- Iran Cảnh Báo Sẽ Trả Đũa Nếu Trump Tấn Công. -- Maduro Vào Tù, Người Dân Venezuela Vẫn Không Dám Về Nước. -- Liên Bang Phóng Hơi Cay Ở Minneapolis, Căng Thẳng Với Người Biểu Tình Bùng Nổ.
Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

