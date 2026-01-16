Google Sẽ Phát Triển Và Sản Xuất Điện Thoại Cao Cấp Tại Việt Nam Trong Năm 2026



Google sẽ triển khai quy trình giới thiệu sản phẩm mới (New Product Introduction – NPI) cho các dòng Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold tại Việt Nam. Ảnh: VB.

Google sẽ bắt đầu phát triển và sản xuất các dòng điện thoại thông minh cao cấp tại Việt Nam ngay trong năm nay, theo nguồn tin của Nikkei Asia. Việc này diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ, trong đó có Apple, đang từng bước xây dựng chuỗi cung ứng hoàn chỉnh bên ngoài Trung Quốc, theo tờ Nikkei Asia tường thuật.





Theo các nguồn am hiểu sự việc, Google sẽ triển khai quy trình giới thiệu sản phẩm mới (New Product Introduction – NPI) cho các dòng Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold tại Việt Nam. Riêng dòng Pixel A, thuộc phân khúc thấp hơn, hiện vẫn tiếp tục được phát triển tại Trung Quốc.





NPI là giai đoạn then chốt trong quá trình đưa một thiết bị điện tử mới ra thị trường. Công việc này bao gồm việc phát triển, kiểm chứng và tinh chỉnh toàn bộ quy trình sản xuất, với sự tham gia của hàng trăm kỹ sư từ hãng và các nhà cung cấp. Quá trình này đòi hỏi đầu tư rất lớn vào thiết bị thử nghiệm và máy móc khuôn mẫu, nhằm bảo đảm sản phẩm có thể được chế tạo đúng theo thiết kế ban đầu.





Đối với các nhà cung ứng, việc được tham gia NPI được xem là một dấu chứng năng lực, cho thấy họ đủ khả năng đảm trách các sản phẩm mới của khách hàng trong năm đó.





Dù đã nhiều năm tìm cách phân tán rủi ro chuỗi cung ứng, cả Google lẫn Apple vẫn chủ yếu tiến hành NPI tại Trung Quốc. Nguyên nhân là việc phát triển một sản phẩm hoàn toàn từ đầu tại những địa điểm khác gặp nhiều khó khăn, do hệ thống cung ứng tại đó chưa đạt mức hoàn chỉnh như ở Trung Quốc.

Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh ngành công nghệ toàn cầu đang đối mặt với nhiều bất định liên quan đến chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump, vốn đã gây xáo trộn chuỗi cung ứng kể từ tháng 4 năm ngoái. Apple, chẳng hạn, đã gia tăng đáng kể công suất sản xuất tại Ấn Độ và Việt Nam, theo các bản tin trước đây của Nikkei Asia.





“Mục tiêu của NPI là đạt được mức độ vận hành, tương thích và độ tin cậy đủ cho sản xuất hàng loạt. Nếu NPI thất bại, đồng nghĩa sẽ không có sản phẩm mới trong năm đó. May mắn là cho đến nay, điều này chưa từng xảy ra,” một nguồn từ phía nhà cung cấp của Apple cho biết.









Do mức độ rủi ro cao, Apple đang cân nhắc tiến hành NPI song song tại cả Ấn Độ và Trung Quốc như một biện pháp bảo đảm, chấp nhận đầu tư gấp đôi nguồn lực để tránh sự cố. Nikkei Asia trước đó là cơ quan đầu tiên đưa tin về kế hoạch đưa NPI cho iPhone sang Ấn Độ.

“Chỉ riêng việc thực hiện NPI tại một địa điểm cũng đã buộc Apple phải bố trí khoảng 200 đến 300 kỹ sư làm việc thường trực tại nhà máy của nhà cung cấp. Mức đầu tư là vô cùng lớn,” một nguồn khác trong chuỗi cung ứng Apple nói.





Nếu cả Google và Apple thành công trong việc phát triển điện thoại thông minh ngoài Trung Quốc, đây sẽ là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực chuyển dịch sản xuất khỏi trung tâm chế tạo lớn nhất thế giới. Điều này cũng cho thấy năng lực của các mạng lưới cung ứng ngoài Trung Quốc đã được nâng lên một mức mới.





Thực tế, Google đã sản xuất hàng loạt điện thoại cao cấp tại Việt Nam và tiến hành một số khâu kiểm chứng tại đây. Theo hai nguồn thạo tin, việc phát triển hoàn chỉnh các sản phẩm mới tại Việt Nam vì thế được đánh giá là khả thi.





Tuy nhiên, việc đưa các khâu phát triển sản xuất quan trọng ra khỏi Trung Quốc chỉ là một phần của bài toán. Chuỗi cung ứng điện thoại thông minh vẫn gặp nhiều trở ngại khi mở rộng công suất ở nước ngoài, do Bắc Kinh tiếp tục siết chặt việc xuất khẩu thiết bị sản xuất và hạn chế việc di chuyển nhân sự kỹ thuật. Các nhà cung cấp của Apple đang phải đối mặt với việc kiểm tra hải quan nghiêm ngặt hơn đối với thiết bị xuất khẩu, làm chậm kế hoạch mở rộng công suất tại Ấn Độ. Kế hoạch tăng công suất điện thoại của Google tại Việt Nam trong năm ngoái cũng bị chậm trễ vì những lý do tương tự.





“Có rất nhiều loại thiết bị sản xuất và thử nghiệm được chế tạo tại Trung Quốc, nhưng việc đưa chúng sang quốc gia khác ngày càng khó, vì Bắc Kinh không muốn ngành chế tạo của họ bị suy yếu. Chúng tôi chỉ còn cách chờ đợi,” một nguồn làm việc với các nhà cung cấp của Apple và Google cho hay.





Theo Lori Chang, chuyên gia phân tích cao cấp tại công ty nghiên cứu công nghệ Isaiah Research ở Đài Bắc, giai đoạn đầu của việc phân tán chuỗi cung ứng, như trường hợp của Apple, chủ yếu tập trung vào việc sao chép sản xuất hoặc lắp ráp một phần. Chỉ khi năng lực kỹ thuật địa phương và nguồn cung linh kiện đủ trưởng thành, các hãng mới có thể từng bước đưa NPI ra ngoài Trung Quốc.





“Ý nghĩa then chốt của NPI nằm ở việc xác lập định nghĩa sản phẩm, tiêu chuẩn thử nghiệm và khả năng sản xuất hàng loạt ổn định. Đây là thước đo quan trọng cho mức độ tự chủ của một chuỗi cung ứng,” bà Chang nhận định, đồng thời cho rằng các yếu tố địa chính trị và thuế quan cũng đang thúc đẩy doanh nghiệp dịch chuyển chuỗi cung ứng nhằm giảm chi phí trong dài hạn. (VB)



