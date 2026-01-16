Nhiều Người Mỹ Sắp Được Xét Nghiệm Ung Thư Cổ Tử Cung Tại Nhà, Không Tốn Chi Phí



Thiết bị Teal Wand – dụng cụ duy nhất hiện nay cho phép người dùng tự lấy mẫu xét nghiệm virus HPV tại nhà, đã được Food and Drug Administration (FDA) chuẩn thuận. Thiết bị do công ty Teal Health phát triển. (Ảnh: Teal Health)

Lần đầu tiên, nhiều người tại Hoa Kỳ thuộc diện cần tầm soát ung thư cổ tử cung sẽ có thêm lựa chọn ngoài cuộc khám phụ khoa truyền thống vốn gây e ngại cho không ít người. Hướng dẫn y tế liên bang mới công bố khuyến nghị cho phép tự lấy mẫu xét nghiệm virus HPV tại nhà hoặc tại cơ sở y tế.





Hướng dẫn cập nhật do Health Resources and Services Administration (HRSA) ban hành ngày 5 tháng 1 cho biết: những người từ 30 đến 65 tuổi, thuộc nhóm nguy cơ trung bình, có thể tự lấy mẫu bằng dụng cụ tương tự tampon để xét nghiệm HPV. Mẫu được gửi đến phòng thí nghiệm nhằm phát hiện các chủng HPV nguy cơ cao, vốn là nguyên nhân của hầu hết các trường hợp ung thư cổ tử cung.





Dụng cụ tự lấy mẫu đã được Food and Drug Administration (FDA) chuẩn thuận vào tháng 5 năm 2025. Theo quy định mới, các công ty bảo hiểm tư nhân phải bắt đầu chi trả chi phí bộ xét nghiệm HPV tại nhà kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.









Giới chức y tế lưu ý: kết quả xét nghiệm HPV dương tính không đồng nghĩa với việc người được xét nghiệm đã mắc ung thư cổ tử cung, nhưng cho thấy nguy cơ cao hơn do virus này gây biến đổi bất thường ở tế bào cổ tử cung. Trong năm qua, Hoa Kỳ ghi nhận hơn 13.000 ca ung thư cổ tử cung mới và khoảng 4.300 ca tử vong.

Ann Sheehy, giám đốc y khoa của HRSA, cho biết các bác sĩ hy vọng phương thức tầm soát mới sẽ giúp tăng tỷ lệ kiểm tra định kỳ và giảm số ca tử vong có thể phòng tránh.





Trong hơn 50 năm qua, tỷ lệ mắc và tử vong vì ung thư cổ tử cung tại Hoa Kỳ đã giảm hơn một nửa, chủ yếu nhờ xét nghiệm Pap smear và sàng lọc HPV. Tuy vậy, theo bài xã luận đăng ngày 5 tháng 1 trên tạp chí JAMA, hiện vẫn có khoảng một phần tư số người trong diện cần tầm soát chưa thực hiện đúng lịch khuyến nghị, đặc biệt thấp ở các nhóm có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.





Hướng dẫn mới của HRSA đề nghị người từ 30 đến 65 tuổi nên xét nghiệm HPV mỗi 5 năm, hoặc làm Pap smear mỗi 3 năm, hoặc kết hợp cả hai mỗi 5 năm. Khuyến nghị đối với nhóm 21 đến 29 tuổi không thay đổi: tiếp tục Pap smear mỗi 3 năm.





Robert Smith, phó chủ tịch cao cấp phụ trách ngành chẩn đoán ung thư sớm của American Cancer Society, cho biết các khuyến nghị này nhằm cân bằng giữa lợi ích phát hiện sớm và nguy cơ can thiệp y khoa không cần thiết.





Thiết bị tự lấy mẫu hiện được FDA cho phép sử dụng tại nhà mang tên Teal Wand, do công ty Teal Health tại San Francisco phát triển. Người sử dụng đưa dụng cụ vào âm đạo, lấy mẫu bằng miếng bọt biển rồi gửi đến phòng thí nghiệm trong vòng 24 giờ. Theo nhà sản xuất, toàn bộ thao tác chỉ mất vài phút và kết quả thường có sau khoảng một tuần.