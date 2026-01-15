Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam California Long Trọng Tổ Chức Đại Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ Lần Thứ 106



Nghi thức chào cờ do các em trong Ban Thanh Niên Đoàn PGHH thực hiện

Santa Ana (Thanh Huy) Tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) Miền Nam California số 2114 W. McFadden Ave, Santa Ana CA. 92704 vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 11 tháng 1 năm 2026, Ban Trị Sự PGHH Miền Nam Cali do Ông Trần Văn Tài làm Hội Trưởng đã long trọng tổ chức Đại Lễ Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ Lần Thứ 106.





Ông Nguyễn Đắc Thành, Trưởng Ban Tổ Chức chào mừng quan khách và đồng đạo Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của hàng trăm đồng đạo và thân hữu. Chức sắc PGHH có Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại và một số quý vị trong hội. Về quan khách có: Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Tu Viện Huệ Quang; Phái Đoàn Cao Đài gồm có các Ông: Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng, Ngô Thiện Đức, Hồ Ngọc Ân… Giáo Sư Nguyễn Trung Quân, Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời, GS. Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng và phái đoàn, Đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Cô Roxanne Chow, Đại Diện Dân Biểu Liên Bang Derek Trần, Bà Quỳnh Hoa, Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Việt Mỹ… Các cơ quan truyền thông có Báo Người Việt, Việt Báo, Viễn Đông, Đài Truyền Hình SBTN, Đài Truyền Hình Little Sài Gòn TV…





Nghi thức lễ trước Tam Bảo Điều hợp chương trình buổi lễ do MC Ngân Lưu. Mở đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Đạo Kỳ và phút mặc niệm do Ban Thanh Niên Đoàn PGHH thực hiện. Tiếp theo Ông Nguyễn Đắc Thành, Phó Hội Trưởng Nội Vụ, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của quý vị quan khách, quý cơ quan truyền thông và đồng đạo. Trong dịp nầy Ông cũng cho biết một phần chi tiết của cuộc đời Đức Huỳnh Giáo Chủ và ông tuyên bố khai mạc buổi lễ.

Sau đó là nghi thức tôn giáo do Đồng Đạo Lê Hữu Ky hướng dẫn, trong lúc nầy ban tổ chức mời Ông Trần Văn Tài, Nguyễn Thanh Giàu và quý vị trưởng lão lên niệm hương và làm lễ trước ngôi Tam Bảo.

Tiếp theo Đồng Đạo Từ Duy Khoa lên tuyên đọc bài Sứ Mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết tại Bạc Liêu ngày 18 tháng 5, năm Nhâm Ngủ (1942).

Đồng Đạo Nguyễn Hằng Nga lên đọc Lời Khuyên Bổn Đạo của Đức Thầy (8 Điều Răn Cấm) được trích trong Sấm Giảng quyển 6 về: “Cách tu hiền và ăn ở của một người bổn đạo.”









Ông Ngô Văn Ẩn trình bày Ý Nghĩa Ngày Đản Sinh Tiếp theo Ông Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý lên trình bày “Ý Nghĩa Ngày lễ Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ”. Được biết: “ … Ngài còn là một vị Phật hoá hiện không phải một lần mà đã nhiều lần rồi, qua nhiều tiền kiếp với sứ mạng cứu nhân độ thế, nhưng chúng sanh hoặc vì mải mê việc thế trần hoặc vì tâm trí cạn hẹp nên không được rõ, như Ngài đã thổ lộ trong bài “Dặn dò bổn đạo”.

Đức Huỳnh Giáo Chủ đản sanh cũng sống như một người bình thường, cũng chịu đựng bao nhiêu điều đau khổ của bá tánh, cũng trải qua những cực hình của người dân bị trị, cũng đích thân dũng cảm xông pha vào đời, vào cách mạng, vào kháng chiến để mong giải thoát chúng sanh và mưu tìm độc lập cho đất nước cho dân tộc…”









Cô Dương Thanh Trúc phát biểu cảm tưởng sau khi về thăm Thánh Địa Hòa Hảo Phần diễn ngâm Sấm Giảng do đồng đạo Nguyễn Sum và đồng đạo Thái Mỹ Ni với bài Diệu Pháp Quang Minh do Đức Thầy viết tại làng Hòa Hảo năm Canh Thìn 1940. Tiêp theo hai đồng đạo Nguyễn Kim và Mai Thị Huyền diễn ngâm “Giác Mê tâm Kệ” (Trích đoạn trong Sấm Giảng quyển 5).





Ông Hội trưởng Trần Văn Tài cảm ơn quan khách và đồng đạo Sau đó là phần phát biểu cảm tưởng của Cô Dương Thanh Trúc một người trẻ, sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ nhưng cô không quên cội nguồn, cô kể lại chuyến về thăm quê, thăm Thánh Địa Phật Giáo Hòa Hảo, thăm nơi sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ, tìm hiểu những liên quan đến tôn giáo như Cao Đài, Hòa Hảo mà chính cô và gia đình đã có phần liên quan vào những sinh hoạt hai tôn giáo nầy.

Cuối cùng là lời cảm tạ của Ông Hội Trưởng Trần Văn Tài, trong lời cảm tạ ông đã chu đáo nhắc tên từng vị quan khách, những vị niên trưởng, thân hữu đã bỏ thời gian quý báu đến tham dự ngày lễ trọng đại hôm nay. Sau đó ông mời tất cả mọi người cùng dùng bữa cơm chay thân mật do ban trai soạn Phật Giáo Hòa Hảo khoản đãi.

