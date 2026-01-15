Chánh Lục Sự Hugh Nguyen Chính Thức Ra Mắt Xe Văn Phòng Lưu Động “Clerk-Recorder on Wheels”



Chiếc xe văn phòng lưu động, người ngồi trong cửa sổ xe là Ông Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn, người đứng là Anh Billy Lê, Phụ Tá Chánh Lục Sự

Santa Ana, (Thanh Huy) – Tại khu đậu xe P4 Tòa Nhà Hành Chánh Quận Cam số 630 North Broadway St., Santa Ana, CA 9270 vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu ngày 9 tháng 1 năm 2026 Chánh Lục Sự Quận Cam Ông Hugh Nguyen đã tổ chức buổi ra mắt xe văn phòng lưu động “Clerk-Recorder on Wheels”, nhằm mang các dịch vụ thiết yếu của Văn Phòng Chánh Lục Sự trực tiếp đến cư dân trên khắp Quận Cam.

Tham dự buổi lễ có các cơ quan truyền thông, báo chí Mỹ-Việt, các giám sát viên như ông Doug Chaffee, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County; bà Katrina Foley, phó chủ tịch; ông Don Wagner; và đại diện của Giám Sát Viên Vicente Sarmiento.





Từ trái Bà Katrina Foley, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Ông Hugh Nguyễn, Chánh Lục Sự và Ông Doug Chaffee, Chủ Tịch Hội Đồng Giám sát Quận Cam Ông Hugh Nguyen nói: “Chúng tôi thực hiện chiếc xe làm Văn Phòng Chánh Lục Sự lưu động đầu tiên tại California cung cấp dịch vụ làm hộ chiếu lưu động, theo xác nhận của văn phòng làm hộ chiếu tại Los Angeles thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ,” Chánh Lục Sự Hugh Nguyen cho biết “Clerk-Recorder on Wheels” thể hiện sự cam kết của chúng tôi trong việc mở rộng khả năng tiếp cận, đổi mới phương thức phục vụ và nâng cao hiệu quả dịch vụ bằng cách đưa các dịch vụ thiết yếu trực tiếp đến cộng đồng. Trong giai đoạn thử nghiệm, xe lưu động đã đi hơn 260 dặm, giúp chúng tôi hoàn thiện quy trình hoạt động. Xe cũng sẵn sàng hỗ trợ công tác phục hồi sau thiên tai bằng cách cung cấp nhanh chóng các hồ sơ quan trọng cho cư dân tại 34 thành phố thuộc Quận Cam. Ông Hugh Nguyễn hy vọng sẽ được nhiều cư dân sử dụng Xe Dịch Vụ Lưu Động trong năm nay. Tổ chức đám cưới lưu động, cho họ kết hôn ngay tại nơi mình chọn mà không cần phải đi đến các chi nhánh của Văn Phòng Lục Sự.”

“Clerk-Recorder on Wheels” đầy đủ tiện nghi cung cấp các dịch vụ như sau:

-Hồ sơ hộ tịch (Giấy khai sinh, giấy khai tử và giấy hôn thú).

-Dịch vụ chụp hình và làm hộ chiếu.

-Cấp giấy phép kết hôn và tổ chức hôn lễ dân sự.

-Xin Tên Thương Hiệu (Fictitious Business Name FBN).





Cắt băng khai trương xe, người cầm kéo là ông Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn -Cấp bản sao của các hồ sơ bất động sản (Grant Deeds, Deeds of Trust, v.v.)





Thực hiện lễ cưới cho cư dân ngay tại chiếc xe Anh Billy Lê, giám đốc giao tế cộng đồng Văn Phòng Lục Sự cho biết: “mục đích là cung cấp các dịch vụ thiết yếu của văn phòng trực tiếp đến người dân khắp Orange County, đi đến tất cả năm địa hạt.Việc cung cấp dịch vụ có thể thay đổi tùy theo địa điểm và điều kiện tổ chức sự kiện. Xe dịch vụ lưu động có thể phục vụ tại các khu cộng đồng, trường học, trung tâm cao niên và các địa điểm với phong cảnh phù hợp cho lễ cưới, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ của Văn Phòng Chánh Lục Sự trên toàn Quận Cam.”

Sau khi cắt băng khai trương xe văn phòng lưu động, Ông Hugh Nguyễn cũng đã làm nghi thức lễ cưới cho hai cư dân dưới sự chứng kiến của các vị Giám Sát Viên thuộc các Địa Hạt Quận Cam và các cơ quan truyền thông.

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi số (714) 834-2500 hoặc vào trang web OCRecorder.com.Giờ làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều (trừ ngày lễ). Qúy vị có thể gọi điện thoại liên lạc Billy Lê (714) 949-3595.