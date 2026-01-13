Sáu Công Tố Liên Bang Minnesota Từ Chức Vì Bộ Tư Pháp Ép Điều Tra Vợ Goá Nạn Nhân Bị ICE Bắn Chết

Thompson là nhân vật chủ chốt trong các hồ sơ điều tra gian lận quy mô lớn liên quan đến những chương trình phúc lợi xã hội do tiểu bang quản lý.

Sáu công tố viên liên bang tại Minnesota đã đồng loạt từ chức hôm Thứ Ba, phản đối việc Bộ Tư Pháp thúc ép mở điều tra hình sự nhắm vào người vợ goá của một phụ nữ bị đặc vụ ICE bắn chết, trong khi lại không tiến hành điều tra chính hành vi nổ súng dẫn đến cái chết của nạn nhân, theo tin từ tờ New York Times.





Trong số những người rời nhiệm sở có Joseph H. Thompson, công tố viên liên bang chuyên nghiệp, từng giữ chức quyền Chưởng Lý Liên Bang Minnesota năm ngoái. Thompson là nhân vật chủ chốt trong các hồ sơ điều tra gian lận quy mô lớn liên quan đến những chương trình phúc lợi xã hội do tiểu bang quản lý.





Việc Thompson từ chức diễn ra sau khi giới chức cao cấp Bộ Tư Pháp gây áp lực yêu cầu mở cuộc điều tra hình sự đối với Becca Good, vợ của Renee Nicole Good, người phụ nữ ở Minneapolis bị một đặc vụ ICE bắn chết hôm Thứ Tư tuần trước.





Theo những nguồn tin quen thuộc với diễn biến nội bộ, Thompson phản đối gay gắt cách giải quyết này, đồng thời bất bình trước việc Bộ Tư Pháp từ chối phối hợp với giới chức tiểu bang để xem xét tính hợp pháp của hành vi nổ súng bắn chết nạn nhân.





Cùng từ chức với Thompson còn có các công tố viên kỳ cựu Harry Jacobs, Melinda Williams và Thomas Calhoun-Lopez, người đứng đầu đơn vị phụ trách các vụ trọng án và tội phạm bạo lực. Các ông bà này đều từ chối bình luận về lý do ra đi. Bộ Tư Pháp chưa đưa ra phản hồi trước các yêu cầu giải thích.

Các hồ sơ gian lận phúc lợi — xoay quanh những đường dây bị cáo buộc chiếm dụng các chương trình an sinh do tiểu bang quản lý — là cơ sở chính để chính quyền Trump mở rộng chiến dịch truy quét di trú tại Minnesota. Phần lớn các bị can trong những hồ sơ này là người gốc Somalia, khiến sinh hoạt chính trị tại tiểu bang thêm căng thẳng trong thời gian qua.

Những vụ từ chức diễn ra giữa lúc văn phòng Chưởng Lý Liên Bang Minnesota rơi vào tình trạng rối ren, khi các công tố viên phải đối diện làn sóng phẫn nộ của công chúng trước cái chết của Renee Nicole Good. Các cuộc biểu tình đã nổ ra tại Minnesota và lan sang nhiều nơi khác trên toàn quốc.





Sau vụ nổ súng, Bộ Tư Pháp quyết định không mở cuộc điều tra dân quyền nhằm xác định liệu việc đặc vụ ICE bắn chết nạn nhân có vi phạm luật hay không. Quyết định này đã khiến một số công tố viên chuyên trách dân quyền tại Washington nộp đơn từ chức để phản đối, theo tin của tạp chí MS Now.

Thay vì điều tra trực tiếp hành vi nổ súng, Bộ Tư Pháp lại chuyển trọng tâm sang việc xem xét mối liên hệ giữa Renee Good, vợ bà là Becca Good, và một số nhóm theo dõi cũng như phản đối hoạt động của các toán di trú trong những tuần gần đây. Không lâu sau vụ việc, Kristi Noem, Bộ trưởng Nội An, công khai gọi nạn nhân là “khủng bố nội địa”.





Trong một bản tuyên bố công bố tuần trước, Becca Good cho biết hai người “dừng xe để hỗ trợ hàng xóm” khi xảy ra cuộc đối đầu căng thẳng với các đặc vụ ICE. “Chúng tôi có còi. Họ có súng,” bà viết.





Theo các nguồn tin am hiểu sự việc, Thompson phản đối quyết liệt việc Bộ Tư Pháp né tránh điều tra hành vi bắn chết Renee Nicole Good, đồng thời phẫn nộ trước yêu cầu hình sự hóa người vợ goá. Ban đầu, ông chủ trương mở cuộc điều tra phối hợp với Minnesota Bureau of Criminal Apprehension, cơ quan tiểu bang chuyên thẩm tra các trường hợp cảnh sát nổ súng gây chết người. Quyết định này sau đó đã bị giới chức cao cấp Bộ Tư Pháp bác bỏ.





Ông Drew Evans, Giám đốc cơ quan điều tra tiểu bang, gọi việc Thompson ra đi là một tổn thất lớn cho nỗ lực giữ gìn an ninh công cộng và chống gian lận. Ông nói rằng khi một vụ bắn chết người không được điều tra đến nơi đến chốn, người dân sẽ khó còn tin vào các cơ quan công quyền.