Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Ba 13 Tháng Giêng

Vợ chồng cựu Tổng Thống Clinton đã nhiều lần khẳng định rằng họ không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến cuộc điều tra. (Hình: House Oversight Committee)







Vợ Chồng Tổng Thống Clinton Từ Chối Điều Trần Vụ Epstein

Minnesota Kiện Chính Quyền Trump, Trump Đe Dọa ‘Ngày Phán Xét’

Trump Chuẩn Đổi Chiến Lược Vận Động, Tìm Đồng Minh Cấp Tiến

Trump Nói ‘Không Biết Khỉ Gì Vụ Điều Tra Chủ Tịch Fed’

Các Lãnh Đạo Ngân Hàng Trung Ương Toàn Cầu Bảo Vệ Jerome Powell

Thời Hạn Đóng Cửa Chính Phủ Sắp Đến, Thượng Viện Thúc Đẩy Gói Tài Trợ

Jack Smith Sẽ Điều Trần Công Khai Trước Hạ Viện

Chính Quyền Trump Kết Thúc Quy Chế Di Trú Tạm Thời Của Người Somali Ở Mỹ

BBC Muốn Hủy Vụ Kiện Phỉ Báng Của Trump

Trump Hủy Cuộc Gặp Với Quan Chức Iran

Vợ chồng Tổng Thống Clinton Từ Chối Làm Chứng Vụ Epstein

Hôm Thứ Ba, vợ chồng ông Bill Clinton đã từ chối ra làm chứng trong cuộc điều tra của Hạ Viện về vụ Jeffrey Epstein. Quyết định này làm căng thẳng thêm cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng với dân biểu James R. Comer, đảng Cộng Hòa, Kentucky, và thách thức ông ta thực hiện lời đe dọa buộc tội họ coi thường Quốc Hội, theo NYTimes loan tin.

“Mỗi người đều phải quyết định khi nào họ đã chứng kiến ​​hoặc chịu đựng đủ và sẵn sàng chiến đấu vì đất nước này, các nguyên tắc và người dân của nó, bất kể hậu quả là gì,” vợ chồng Clinton viết trong một bức thư dài gửi ông Comer, mà tờ The New York Times đã thu thập được. “Đối với chúng tôi, bây giờ chính là thời điểm đó.”

Trong thư, vợ chồng ông bà Clinton lưu ý rằng, họ đã chủ động cung cấp cho ông Comer những bản khai có tuyên thệ tương tự những bản khai của bảy hoặc tám cựu quan chức thực thi pháp luật khác mà ông cũng đã triệu tập và sau đó miễn cho họ khỏi phải ra làm chứng trước ủy ban. Vợ chồng ông bà Clinton đã nhiều lần khẳng định rằng họ không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến cuộc điều tra.

Theo NYTimes, những nỗ lực không ngừng của ông Comer nhằm buộc vợ chồng cựu Tổng Thống Clinton ra làm chứng phản ánh cách ông Comer tiếp cận đối với cuộc điều tra về Epstein của ủy ban do ông đứng đầu. Với tư cách là chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ Viện, ông Comer đã tìm cách chuyển hướng sự chú ý khỏi mối quan hệ của Tổng thống Trump với kẻ phạm tội tình dục bị kết án và quyết định của chính quyền ông ta về việc đóng lại cuộc điều tra mà không công bố thông tin quan trọng. Thay vào đó, ông ta đã tìm cách hướng sự chú ý vào các chính trị gia Dân chủ nổi bật từng có quan hệ với ông Epstein và người bạn đời lâu năm của ông ta, Ghislaine Maxwell.

Minnesota Kiện Chính Quyền Trump, Trump Đe Dọa ‘Ngày Phán Xét’

Tiểu bang Minnesota, cùng hai thành phố lớn nhất là Minneapolis và St. Paul, đã đệ đơn kiện liên bang nhằm chống lại chính quyền Donald Trump và Bộ Nội An Mỹ (DHS), yêu cầu chấm dứt chiến dịch thực thi luật nhập cư quy mô lớn đang diễn ra tại khu vực Twin Cities. Đơn kiện, nộp ngày 12/1/2026, cho rằng chiến dịch mang tên “Operation Metro Surge” do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) dẫn đầu là vi hiến, vượt quá thẩm quyền và gây tổn hại nghiêm trọng đến cộng đồng địa phương.

Truyền thông trích dẫn nội dung đơn kiện ghi rõ, việc triển khai hàng nghìn đặc vụ liên bang có vũ trang và che mặt đã dẫn đến các vụ bắt giữ không có trát tòa, sử dụng vũ lực quá mức, phân biệt chủng tộc, cũng như can thiệp vào hoạt động của chính quyền địa phương. Giới chức Minnesota cáo buộc chính phủ liên bang xâm phạm quyền hiến định của tiểu bang, bao gồm Tu chính án Thứ Nhất và Thứ Mười, đồng thời gieo rắc nỗi sợ trong dân chúng, kể cả tại những địa điểm không nguy hiểm như trường học và bệnh viện.

Nguyên nhân trực tiếp làm bùng phát vụ kiện là cái chết của cô Renee Nicole Good, 37 tuổi, một công dân Mỹ bị đặc vụ ICE bắn chết tại Minneapolis vào ngày 7/1 trong lúc ICE đang truy lùng bắt di dân ở thành phố này. Đặc vụ ICE đã bắn ba phát súng vào đầu nạn nhân. Vụ việc đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình, lễ tưởng niệm và làn sóng chỉ trích trên toàn quốc, với lãnh đạo địa phương cho rằng chiến thuật của liên bang đã làm leo thang căng thẳng và gây nguy hiểm cho an toàn công cộng.

Sáng nay, Donald Trump phản ứng gay gắt, tuyên bố sẽ có một “ngày phán xét và trả đũa” đối với các chính trị gia Dân Chủ tại Minnesota, cáo buộc họ dung túng cho bất ổn và cản trở chính sách nhập cư của ông. Phát biểu này càng làm gia tăng căng thẳng giữa Tòa Bạch Ốc và chính quyền địa phương, trong bối cảnh chính quyền Trump khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng liên bang và bảo vệ các biện pháp thực thi luật nhập cư của mình.

Vụ kiện và những tuyên bố của tổng thống cho thấy cuộc đối đầu ngày càng gay gắt giữa chính quyền liên bang và các bang, xoay quanh vấn đề nhập cư, quyền hiến định và an toàn cộng đồng tại Mỹ.

Các Lãnh Đạo Ngân Hàng Trung Ương Toàn Cầu Bảo Vệ Jerome Powell

Hôm Thứ Ba, các lãnh đạo ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đã đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ đối với Chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương (Fed) Jerome Powell, đưa ra một tuyên bố đoàn kết chưa từng có sau khi chính quyền Trump đe dọa Powell bằng một bản cáo trạng hình sự.

“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Hệ thống Dự trữ Liên bang và Chủ tịch Jerome H. Powell,” lãnh đạo của một số ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới tuyên bố trong một tuyên bố chung hiếm hoi.

Theo tin từ Reuters, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Anh, Ngân hàng Canada và tám tổ chức khác cho biết ông Powell đã hành động rất liêm chính và sự độc lập của ngân hàng trung ương là rất quan trọng để duy trì sự ổn định giá cả và thị trường tài chính.

Các nguồn tin thân cận với tuyên bố này cho biết, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde, người đã ký thay mặt cho 21 ngân hàng trung ương khu vực đồng euro, là động lực chính thúc đẩy phản ứng chung này, trong khi phần lớn công việc vận động các thống đốc ngân hàng trung ương cá nhân tham gia được thực hiện bởi Pablo Hernandez de Cos, tổng giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), một tổ chức bảo trợ các ngân hàng trung ương.

Bộ Tư Pháp của Trump tung ra cáo trạng điều tra hình sự ông Powell về lời khai trước Quốc Hội vào mùa hè năm ngoái, liên quan đến việc cải tạo trụ sở của Fed, điều mà ông gọi là "cái cớ" để giành ảnh hưởng của tổng thống đối với lãi suất.

Sự độc lập khỏi ảnh hưởng của chính phủ là nền tảng quan trọng của hoạt động ngân hàng trung ương hiện đại. Điều này vẫn là tiêu chuẩn không thể nghi ngờ cho đến khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu yêu cầu giảm lãi suất và gây áp lực lên các nhà hoạch định chính sách cá nhân khi họ không tuân theo yêu cầu đó.

Cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp dưới chính quyền Trump đối với ông Powell đã vấp phải sự chỉ trích từ giới tài chính và cả một số thành viên chủ chốt của Đảng Cộng Hòa của ông Trump.

Các nhà hoạch định chính sách tiền tệ lo ngại rằng sự can thiệp chính trị vào Fed sẽ làm suy yếu lòng tin vào cam kết của ngân hàng đối với mục tiêu kiểm soát lạm phát. Điều này sẽ dẫn đến lạm phát cao hơn và sự biến động của thị trường tài chính toàn cầu.

TCPV Xem Xét, Quyết Định Sự Nghiệp Các Vận Động Viên Chuyển Giới

Tối Cao Pháp Viện (TCPV) hôm nay bắt đầu xem xét các vụ kiện liên quan đến việc liệu các tiểu bang có quyền cấm học sinh, sinh viên chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ hay không. Với đa số thuộc về phe bảo thủ 6-3, tòa nghe tranh luận miệng trong hai vụ việc đến từ West Virginia và Idaho, liên quan đến hai vận động viên chuyển giới là Becky Pepper-Jackson và Lindsay Hecox. Cả hai trước đó đều được tòa cấp dưới cho phép tiếp tục thi đấu.

Becky Pepper-Jackson, 15 tuổi, là học sinh trung học tại West Virginia. Cô đã sử dụng thuốc chặn dậy thì và estrogen, đồng thời tham gia các môn điền kinh như chạy việt dã, đẩy tạ và ném đĩa. Cô cho rằng luật của bang, vốn cấm người chuyển giới nữ thi đấu trong các đội nữ, sẽ tước đi cơ hội được chơi thể thao “với tư cách là một cô gái.” Luật sư của Pepper-Jackson lập luận rằng vì cô chuyển giới sớm và không trải qua dậy thì nam, không có bằng chứng nào cho thấy cô có lợi thế thể chất so với các bạn nữ khác.

Người thứ hai là Lindsay Hecox, 25 tuổi, là sinh viên đại học ở Idaho, đã điều trị ức chế testosterone và dùng estrogen. Cô từng cố gắng tham gia đội điền kinh và chạy việt dã nhưng không thành công, hiện chỉ tham gia các hoạt động thể thao không chính thức. Hecox thậm chí muốn rút khỏi vụ kiện do không còn thi đấu và chịu nhiều áp lực dư luận.

Tòa án đang xem xét liệu các luật cấm này có vi phạm Tu chính án thứ 14 về bảo đảm bình đẳng trước pháp luật, hay Title IX – đạo luật cấm phân biệt giới tính trong giáo dục. Các bang cho rằng luật của họ là phân loại dựa trên giới tính sinh học nhằm bảo vệ thể thao nữ. Phán quyết sắp tới có thể tạo tiền lệ trên toàn quốc, ảnh hưởng đến hàng chục bang và các chính sách rộng hơn liên quan đến quyền của người chuyển giới.

Trump Chuẩn Đổi Chiến Lược Vận Động, Tìm Đồng Minh Cấp Tiến

Donald Trump đang chuyển sang tìm kiếm những đồng minh chưa từng có trong chiến lược tranh cử trước đây, đó là những người cấp tiến. Đồng thời, theo truyền thông, Trump chuẩn bị tung ra những khẩu hiệu mới, giải quyết những lo ngại của người dân Mỹ về chi phí sinh hoạt và tạo lợi thế cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trump dự trù ​​sẽ phát biểu về kinh tế tại một cuộc họp của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Detroit vào chiều hôm nay.

Hôm thứ Hai, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, thuộc đảng Dân chủ bang Massachusetts, cho biết ông Trump đã gọi điện cho bà và họ đã thảo luận về vấn đề giá cả phải chăng sau khi bà có bài phát biểu cảnh báo rằng đảng của bà có nguy cơ quá thân thiết với lợi ích của các tập đoàn.

Thư ký báo chí của Trump Karoline Leavitt hôm Thứ Hai cho biết, Trump đã gọi điện cho Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren, thuộc đảng Dân Chủ bang Massachusetts, sau khi bà có bài phát biểu chỉ trích gay gắt đảng Dân Chủ vì quá thân thiết với các nhà tài trợ giàu có.

Bà Warren nói bà đã “truyền đạt trực tiếp thông điệp tương tự về vấn đề giá cả phải chăng cho ông ấy.” “Tôi nói với ông ấy rằng Quốc Hội có thể thông qua luật giới hạn lãi suất thẻ tín dụng nếu ông ấy thực sự đấu tranh cho điều đó. Tôi cũng thúc giục ông ấy thuyết phục các nghị sĩ Cộng Hòa tại Hạ viện thông qua Đạo luật ROAD to Housing lưỡng đảng, vốn đã được Thượng Viện thông qua với sự ủng hộ nhất trí và sẽ giúp xây dựng thêm nhà ở và giảm chi phí.”

Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders, thuộc đảng Độc lập bang Vermont, bày tỏ sự hoài nghi về việc Trump ủng hộ một số chính sách tiến bộ, nói rằng điều đó không phù hợp với những gì ông đã làm cho đến nay.

“Trump đã hứa sẽ giới hạn lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10% và ngăn chặn Phố Wall lộng hành. Thay vào đó, ông ta đã bãi bỏ quy định đối với các ngân hàng lớn, cho phép họ tính lãi suất thẻ tín dụng lên đến 30%,” ông Sanders đăng trên mạng xã hội tuần trước.

Thượng Nghị Sĩ Warren cũng nói thêm, cho đến nay, Trump "chẳng làm gì ngoài việc làm tăng chi phí cho các gia đình.”

Trong những ngày gần đây, Trump đã nhắc lại lời hứa tranh cử về việc giới hạn lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10% sau khi không thực hiện được điều này trong năm đầu tiên nhiệm kỳ thứ hai, cam kết cấm các nhà đầu tư lớn mua nhà và chỉ đạo các tập đoàn cho vay thế chấp khổng lồ Fannie Mae và Freddie Mac đầu tư $200 tỷ vào trái phiếu thế chấp.

Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Trump đã theo đuổi các chính sách kinh tế mà những người theo chủ nghĩa cấp tiến phản đối: giải tán Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng, cắt giảm thuế cho những người có thu nhập cao trong Đạo Luật To, Đẹp, và cắt các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng. Kế hoạch cung cấp các khoản vay mua nhà trả góp 50 năm của Trump đã thất bại thảm hại.

Kinh tế luôn là vấn đề hàng đầu đối với cử tri, và một cuộc thăm dò của NBC News được thực hiện vào Tháng Mười Một và Tháng Mười Hai vừa qua cho thấy 64% người trưởng thành nậhn thấy đất nước đang đi sai hướng.

Trump Nói ‘Không Biết Khỉ Gì Vụ Điều Tra Chủ Tịch Fed’

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông ta không hề biết gì về vụ Bộ Tư Pháp Mỹ (DOJ) điều tra chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương (Fed), ông Jerome Powell, sau khi DOJ phát hành trát triệu tập Fed liên quan đến các vấn đề pháp lý. Trả lời NBC News, Trump phủ nhận liên quan và chỉ trích ông Jerome Powell là kém năng lực, cho rằng ông đã gây tổn hại cho nền kinh tế vì duy trì lãi suất quá cao.

Ngay sau khi DOJ loan báo vụ điều tra, chủ tịch Powell đã xuất hiện trong một video của Federal Reverse, thẳng thắn nói DOJ đang đe dọa truy tố Fed bằng khả năng truy tố hình sự, liên quan đến lời khai của ông trước Thượng Viện về dự án cải tạo các tòa nhà của Fed. Ông Powell cho rằng đây là hành động chưa từng có tiền lệ và nằm trong bối cảnh chính quyền Trump liên tục gây áp lực buộc Fed hạ lãi suất. Theo ông, nguy cơ truy tố hình sự xuất phát từ việc Fed đặt lợi ích công chúng lên trên mong muốn của tổng thống.

Nhiều nhà lập pháp lưỡng đảng phản đối mạnh mẽ hành động của DOJ. Thượng Nghị Sĩ Thom Tillis, đảng Cộng Hòa tuyên bố sẽ không phê chuẩn bất kỳ đề cử nào của Trump cho Fed cho đến khi vụ việc được giải quyết. Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren, đảng Dân Chủ, cáo buộc Trump lạm dụng quyền lực Bộ Tư Pháp để làm suy yếu tính độc lập của Fed. Trong khi đó, Tòa Bạch ốc và DOJ từ chối bình luận chi tiết về cuộc điều tra đang diễn ra.

Thời Hạn Đóng Cửa Chính Phủ Sắp Đến, Thượng Viện Thúc Đẩy Gói Tài Trợ

Thượng Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Hai đã bỏ phiếu áp đảo để thúc đẩy một gói dự luật chi tiêu gọi là “minibus”, tiến thêm một bước quan trọng nhằm tránh nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần trước hạn chót ngày 30 Tháng Gei6ng. Với tỷ lệ 80-13, Thượng Viện đồng ý đưa dự luật ra xem xét tiếp, sau khi Hạ Viện đã thông qua gói này tuần trước với tỷ lệ 397-28.

Gói chi tiêu bao gồm ngân sách cho các bộ thương mại, tư pháp và nội vụ; các cơ quan khoa học liên quan; cùng các dự án năng lượng và tài nguyên nước. Một dự luật do Thượng Viện soạn thảo nhằm cấp ngân sách cho một số bộ ngành tương tự đã bị đình trệ tại Thượng viện vào tháng trước sau khi các Thượng Nghị Sĩ John Hickenlooper (Đảng Dân Chủ) và Michael Bennet (Đảng Dân Chủ) của bang Colorado phản đối nhằm bác bỏ kế hoạch của Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Tòa Bạch Ốc Russell Vought muốn giải thể Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia (NCAR).

Dù lãnh đạo đa số Thượng Viện John Thune hy vọng thông qua dự luật sớm, trước kỳ nghỉ cuối tuần nhân Ngày Martin Luther King Jr. Các thượng nghị sĩ phản đối cho biết vấn đề tài trợ cho NCAR và khoa học vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, dự luật hiện có đủ sự ủng hộ để mang ra biểu quyết tiếp.

Quốc Hội cần thông qua tổng cộng 9 dự luật chi tiêu thường niên trước hạn chót. Sau gói hiện tại, vẫn còn 6 dự luật khác, trong đó khó khăn nhất là ngân sách quốc phòng và các bộ Lao Động – Y Tế, chiếm khoảng hai phần ba chi tiêu liên bang tùy ý hàng năm.

Jack Smith Sẽ Điều Trần Công Khai Trước Hạ Viện

Cựu công tố viên đặc biệt Jack Smith sẽ ra điều trần công khai trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ vào ngày 22 Tháng Giêng, theo thông báo của Chủ tịch Ủy ban Jim Jordan. Phiên điều trần diễn ra sau khi ông Smith có cuộc điều trần kín với ủy ban do Cộng Hòa kiểm soát vào Tháng Mười Hai năm ngoái, liên quan đến các cuộc điều tra của ông nhằm vào Tổng thống Donald Trump. Trước đó, ông Smith từng đề nghị được điều trần công khai nhưng phía Cộng Hòa từ chối.

Luật sư của Jack Smith cho biết thân chủ ông hoan nghênh cơ hội công khai bảo vệ các cuộc điều tra về cáo buộc Trump tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và xử lý sai các tài liệu mật. Trong bản ghi lời khai được công bố cuối Tháng Mười Hai, ông Smith khẳng định có thể đưa ra những bằng chứng “vượt qua mọi nghi ngờ hợp lý” rằng Trump đã tham gia một “âm mưu hình sự” nhằm đảo ngược kết quả bầu cử, đồng thời cho rằng Trump là người chịu trách nhiệm lớn nhất và đã nhiều lần cản trở công lý.

Đảng Dân Chủ chỉ trích phía Cộng Hòa đã không dám công khai phiên điều trần của ông Smith, do đó phiên điều trần sắp tới sẽ phơi bày sự thật. Trump tiếp tục phủ nhận mọi sai phạm và gọi các cuộc điều tra là “cuộc săn phù thủy” mang động cơ chính trị. Trước đó, một vụ án về tài liệu mật đã bị bác bỏ, còn vụ can thiệp bầu cử bị hủy do chính sách không truy tố tổng thống đương nhiệm.

Chính Quyền Trump Kết Thúc Quy Chế Di Trú Tạm Thời Của Người Somali Ở Mỹ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt quy chế Bảo Vệ Tạm Thời (Temporary Protected Status – TPS) đối với công dân Somalia tại Hoa Kỳ, yêu cầu những người thuộc diện này rời khỏi Mỹ trước ngày 17/3/2026, theo xác nhận của Tòa Bạch Ốc. TPS là một chương trình nhân đạo cho phép người dân từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột hoặc thảm họa được sinh sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ mà không lo bị trục xuất. Somalia đã được hưởng TPS từ năm 1991 do tình trạng bất ổn kéo dài.

Bộ Nội An (DHS) do Bộ trưởng Kristi Noem lãnh đạo, cho biết điều kiện tại Somalia đã “được cải thiện” đến mức không còn đáp ứng các yêu cầu pháp lý để tiếp tục áp dụng TPS, đồng thời cho rằng việc cho phép công dân Somalia ở lại Mỹ là không phù hợp với lợi ích quốc gia. Theo chính sách mới, khoảng 2.500 người Somalia hiện có TPS, cùng hàng trăm hồ sơ đang chờ xét duyệt, sẽ mất tình trạng pháp lý và buộc phải rời Mỹ trước hạn chót nói trên.

Hành động này là một phần trong chiến dịch siết chặt nhập cư rộng hơn của chính quyền Trump, vốn đã nhắm đến việc chấm dứt TPS đối với người đến từ Afghanistan, Venezuela, Haiti và Nam Sudan. Nhiều quyết định như vậy hiện đang bị thách thức tại tòa án.

Những người chỉ trích cho rằng việc thu hồi TPS sẽ chia cắt các gia đình và đẩy nhiều người vào nguy hiểm, đặc biệt trong bối cảnh Somalia vẫn đối mặt với khủng hoảng an ninh và nhân đạo. Các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư lên án quyết định này mang động cơ chính trị và gây tổn hại nghiêm trọng đến cộng đồng người nhập cư, nhất là tại bang Minnesota — nơi có cộng đồng người Mỹ gốc Somalia lớn.

Nhìn chung, thay đổi chính sách này cho thấy xu hướng tiếp tục thắt chặt thực thi luật nhập cư của chính quyền hiện tại, đồng thời làm dấy lên nhiều lo ngại về pháp lý và nhân đạo.

BBC Muốn Hủy Vụ Kiện Phỉ Báng Của Trump

Đài BBC sẽ tìm cách bác bỏ vụ kiện phỉ báng của Donald Trump liên quan đến cách thức đài này chỉnh sửa bài phát biểu năm 2021, Politico dẫn tin cho biết.

Theo các hồ sơ được công bố hôm Thứ Hai tại tòa án quận phía Nam Florida, BBC sẽ "đề nghị bác bỏ" vụ kiện vì bộ phim tài liệu phát sóng vào tháng 10/ 2024 trong chương trình Panorama nổi tiếng, trong đó có đoạn phát biểu đã được chỉnh sửa, không được thực hiện, sản xuất hoặc phát sóng tại tiểu bang này.

Hồ sơ nêu rõ tòa án thiếu "thẩm quyền cá nhân" đối với BBC, và cựu tổng thống Mỹ "không đưa ra được căn cứ pháp lý hợp lệ trên nhiều lý do độc lập".

Trump kiện BBC và yêu cầu bồi thường hơn $5 tỷ đô la sau khi cáo buộc tập đoàn này đã chỉnh sửa sai lệch bài phát biểu của ông vào ngày 6/1/2021, trước khi xảy ra vụ tấn công vào Điện Capitol của Mỹ trong quá trình chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

Vụ kiện của Trump đệ trình tại tòa án liên bang ở Miami, tuyên bố rằng BBC đã "ác ý" ghép nối hai bình luận mà ông Trump đưa ra cách nhau hơn 54 phút để tạo ấn tượng rằng ông đã thúc giục những người ủng hộ mình tham gia vào bạo lực. Tập đoàn này đã xin lỗi ông Trump khi đoạn chỉnh sửa sai sót được công khai, nhưng cho rằng điều đó không đủ để cấu thành tội phỉ báng.

Người phát ngôn của BBC cho biết: “Như chúng tôi đã nêu rõ trước đây, chúng tôi sẽ bảo vệ vụ việc này. Chúng tôi sẽ không bình luận thêm về các thủ tục pháp lý đang diễn ra.”

Trump Hủy Cuộc Gặp Với Quan Chức Iran

Tổng thống Donald Trump sáng Thứ Ba cho biết ông ta đã hủy các cuộc gặp với các quan chức Iran và nói với những người biểu tình Iran rằng họ đang được giúp đỡ. Tuy nhiên, tổng thống đảng Cộng Hòa này không cung cấp thêm chi tiết nào, theo ABC.

Trước đó, Donald Trump tuyên bố Iran đang tìm cách đàm phán với Washington sau khi ông đe dọa tấn công nước này vì cuộc trấn áp các cuộc biểu tình, mà theo các nhà hoạt động đã khiến ít nhất 646 người chết. AP cho hay, Trump cho rằng với áp lực của Mỹ, bao gồm các biện pháp kinh tế và quân sự, đã khiến Tehran phải xuống hạ giọng và chính quyền Mỹ đang cân nhắc tổ chức các cuộc gặp với Iran, song không loại trừ khả năng hành động quân sự trước nếu tình hình xấu đi.

Chính quyền Iran không phản ứng trực tiếp với phát biểu của Trump, nhưng khẳng định vẫn “mở cửa ngoại giao” nếu các cuộc đàm phán dựa trên lợi ích song phương và không mang tính áp đặt. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố tình hình trong nước đã được kiểm soát và cáo buộc Mỹ cùng Israel đứng sau bạo lực. Trong khi đó, các cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ với quy mô lớn đã diễn ra, kèm theo những khẩu hiệu chống Mỹ và Israel.

Mỹ cáo buộc Iran đàn áp biểu tình một cách bạo lực, với hơn 10.700 người bị bắt trong hai tuần. Trump đồng thời tuyên bố áp thuế 25% đối với các quốc gia làm ăn với Iran. Việc Iran cắt internet và liên lạc khiến cộng đồng quốc tế lo ngại tình trạng bạo lực có thể leo thang trong bối cảnh nền kinh tế nước này suy sụp và làn sóng phản đối chế độ ngày càng lan rộng.