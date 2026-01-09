Bưu Chính Đan Mạch Ngưng Phát Thư Tay Sau 400 Năm



Đan Mạch có thể là quốc gia châu Âu đầu tiên chấm dứt việc phát thư tay do nhà nước đảm trách – nhưng e rằng sẽ không phải là nước cuối cùng.

Sau đúng bốn thế kỷ gắn bó với đời sống dân chúng, dịch vụ bưu chính quốc doanh Đan Mạch sẽ chính thức ngưng phát thư tay. Vào ngày cuối năm, 30 tháng 12, lá thư cuối cùng đã được phát đi, khép lại một chương dài trong lịch sử liên lạc của xứ sở Bắc Âu này.





Cơ quan đảm trách việc ấy là PostNord, công ty do nhà nước Đan Mạch và Thụy Điển cùng sở hữu, thành lập năm 2009 sau khi hai hệ thống bưu chính quốc gia sáp nhập. Từ sau mốc 30 tháng 12, PostNord vẫn tiếp tục phát bưu kiện tại Đan Mạch, trong khi dịch vụ phát thư tay tại Thụy Điển vẫn được duy trì.





“Chúng tôi đã là bưu chính của người Đan Mạch suốt 400 năm, nên việc khép lại phần này trong câu chuyện của mình là một quyết định rất khó khăn,” Kim Pedersen, tổng giám đốc PostNord Đan Mạch, nói trong thông cáo báo chí. Ông thẳng thắn nhìn nhận: người Đan Mạch ngày càng sống trong không gian số, thư tay vì thế thưa dần đến mức không còn là một thị trường có thể sinh lợi.





Từ nay, những ai còn muốn gửi thư tại Đan Mạch có thể nhờ đến công ty tư nhân Dao. Theo tường thuật của The Guardian, người gửi phải mang thư trực tiếp đến điểm nhận của Dao hoặc trả thêm phí để được đến thu tận nơi. Dao cho biết họ dự trù mở rộng hoạt động trong năm tới, với số lượng thư xử lý tăng từ khoảng 30 triệu lên 80 triệu bức.









Dịch vụ bưu chính Đan Mạch khởi sự từ năm 1624, khi vua Christian IV cho lập hệ thống phát thư đầu tiên, ban đầu gồm chín tuyến đường nối Copenhagen với các thị trấn nhỏ trong nước. Nhưng bước sang thế kỷ 21, thư tay dần lùi vào dĩ vãng. Đan Mạch hiện có hệ thống định danh số toàn quốc; mọi thông tri hành chính, công vụ đều được gửi qua mạng.

Theo số liệu của PostNord, lượng thư tại Đan Mạch đã giảm hơn 90% kể từ năm 2000, từ trên 1,4 tỷ bức xuống còn chưa tới 200 triệu. Riêng năm 2024, số thư phát giảm hơn 30% so với năm trước đó. PostNord cho rằng luật mới đẩy giá tem thư lên khoảng 4,5 đô-la Mỹ mỗi bức – một mức khiến người dân càng quay lưng với thư tay, như The Economist ghi nhận.





“Người Đan Mạch bây giờ hầu như không còn nhận thư,” ông Pedersen nói với BBC News. “Trung bình mỗi người chỉ nhận một bức thư mỗi tháng. Quá ít.” Trái lại, ông nói thêm, mua sắm trực tuyến lại bùng nổ mạnh mẽ, và PostNord buộc phải đi theo dòng chảy đó.





Từ khi công bố quyết định vào tháng Ba, PostNord đã tháo dỡ khoảng 1.500 thùng thư sơn đỏ quen thuộc trên khắp đất nước, đồng thời cho nghỉ việc 1.500 trong tổng số 4.600 nhân viên. Những thùng thư còn sử dụng được đang được bán với giá khoảng 315 đô-la Mỹ; loại cũ hơn thì khoảng 236 đô-la. Đã có chừng 1.000 thùng được bán ra, và khoảng 200 thùng khác sẽ được đem đấu giá đầu năm tới.





Đan Mạch có thể là quốc gia châu Âu đầu tiên chấm dứt việc phát thư tay do nhà nước đảm trách – nhưng e rằng sẽ không phải là nước cuối cùng. Nhiều hệ thống bưu chính khác, từ Hy Lạp, Canada cho đến Hoa Kỳ, cũng đang chật vật trước cùng một làn sóng suy thoái. “Đan Mạch là con chim hoàng yến trong hầm than,” giáo sư Marvin Ryder của Đại học McMaster nhận xét – một dấu hiệu báo trước cho những gì đang chờ các nền bưu chính truyền thống trên thế giới.