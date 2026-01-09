Dịch Cúm Lan Rộng Tại 45 Tiểu Bang, Số Ca Khám Bác Sĩ Cao Nhất Gần 30 Năm

Tại Johns Hopkins Children’s Center ở Baltimore, số ca trẻ em nhập viện vì cúm trong hai tuần qua đã tăng gấp đôi so với hai tuần trước đó. Ảnh: istockphoto.com

Dịch cúm mùa đông năm nay đang lan mạnh khắp nơi ở Hoa Kỳ, đẩy số người đi khám bác sĩ vì triệu chứng giống cúm lên mức cao nhất trong gần ba mươi năm. Theo số liệu của CDC, từ đầu mùa đến nay đã có khoảng 5.000 người chết vì cúm, trong đó có chín trẻ em.





Trong tuần kết thúc ngày 27 tháng 12, gần 1 trong 10 lượt khám ngoại trú trên toàn quốc — tương đương 8,2% — vì các triệu chứng như sốt, đau họng, mệt rã rời và đau nhức mình mẩy. Đây là mức cao nhất kể từ khi CDC bắt đầu theo dõi dữ liệu này vào năm 1997. Tính đến nay, cúm đã gây hơn 11 triệu ca bệnh và khoảng 120.000 ca phải nhập viện.





CDC cho biết hiện có 45 tiểu bang đang trong tình trạng cúm lan mạnh, từ cao đến rất cao. Chỉ còn bốn tiểu bang — Montana, South Dakota, Vermont và West Virginia — ghi nhận mức lây nhiễm thấp hơn. Riêng Nevada, cơ quan này cho biết chưa có đủ số liệu để đánh giá.





Giới chức y tế lưu ý các con số này chưa phản ánh hết tác động của việc đi lại và tụ họp trong mùa lễ cuối năm. “Vẫn còn quá sớm để biết mùa lễ sẽ ảnh hưởng đến mức lây lan ra sao,” bà Krista Kniss, chuyên gia dịch tễ của CDC, nói. “Dịch cúm chắc chắn chưa dừng lại.”









Tại nhiều bệnh viện, số bệnh nhân tăng nhanh. Bác sĩ Nick Cozzi, phụ trách cấp cứu tại Rush University Medical Center ở Chicago, cho biết rất nhiều người nhập viện với các triệu chứng nặng, trong đó có khó thở và mức oxy thấp, buộc bác sĩ phải cho thở oxy để tránh nguy hiểm tính mạng. Một số bệnh nhân còn mắc cùng lúc các virus khác như COVID hoặc RSV, khiến tình trạng phức tạp hơn.

Tại Johns Hopkins Children’s Center ở Baltimore, số ca trẻ em nhập viện vì cúm trong hai tuần qua đã tăng gấp đôi so với hai tuần trước đó. Bác sĩ Emily Boss cho biết đợt bùng phát này đến sớm hơn năm ngoái khoảng một tháng, và hiện chưa thể biết đỉnh dịch sẽ cao đến mức nào.





Dịch cúm năm nay diễn ra trong bối cảnh chính phủ liên bang vừa rút khuyến cáo chích ngừa cúm hằng năm cho tất cả trẻ em. Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. (Robert F. Kennedy Jr.), chủng ngừa cúm đã bị đưa ra khỏi lịch chích ngừa chính thức cho trẻ em trong mùa 2025–2026. Quyết định này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi CDC xác nhận mùa cúm trước là mùa có số trẻ em chết vì cúm cao nhất kể từ trước đến nay, với tổng cộng 289 trường hợp.





Nhiều bác sĩ nhi khoa bày tỏ lo ngại trước thay đổi này. Bác sĩ Sean O’Leary của Viện Nhi khoa Hoa Kỳ nói rằng việc rút khuyến cáo chích ngừa cúm trong lúc dịch đang lan mạnh là khó hiểu, nhất là khi cúm có thể gây biến chứng nặng cho trẻ em vốn khỏe mạnh.





Một trường hợp điển hình là bé Naya Kessler, ba tuổi, hiện đang điều trị tại UC Davis Medical Center ở Sacramento. Bé bắt đầu phát bệnh vào sáng Giáng Sinh, sau đó bị sốt cao liên tục và ói mửa, phải nhập viện vì mất nước. Mẹ bé cho biết cả gia đình đều đã chích ngừa cúm mùa này. “Tôi không dám nghĩ chuyện sẽ tệ đến mức nào nếu cháu không được chích,” bà nói.





Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu tỷ lệ chích ngừa giảm trong lúc dịch cúm lan rộng, số ca bệnh nặng và tử vong có thể còn tiếp tục tăng trong những tuần tới.