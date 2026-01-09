Chương Trình Ca Nhạc Chủ Đề “O Sen Ngọc Mai – Từ Giọng Hát Em”

Paris by Night hân hạnh kính mời quý khán thính giả tham dự hai buổi văn nghệ sẽ diễn ra vào lúc 2:00 chiều và 7:30 tối Chủ Nhật 1 tháng 2 năm 2026 với chủ đề “O Sen Ngọc Mai – Từ Giọng Hát Em” tại rạp Pechanga Theater bên trong Pechanga Resort Casino.





Trong những năm tháng gần đây, những tài năng nghệ thuật ở Việt Nam, nhất là trong lãnh vực âm nhạc, mau chóng nổi bật trong văn nghệ đại chúng. Người yêu nhạc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước sự xuất hiện của rất nhiều khuôn mặt trẻ đẹp và xuất sắc trong việc trình bày và diễn tả những âm điệu cổ điển lẫn tân thời khiến người nghe không khỏi cảm thấy như được nhìn thấy sự kết nối liên tục của dòng nhạc một thời với khuynh hướng đổi mới sinh động hơn của ngày nay. Khán giả sành điệu cũng kỳ vọng được thưởng thức những ca khúc, những khuôn mặt, giọng ca thực sự có thể tiếp nối thế hệ đi trước để thổi lửa vào nền âm nhạc Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Đó là nhờ vào nhiều chương trình thi nhạc để tuyển chọn và giới thiệu các ca sĩ trẻ đến với khán giả, trong đó có chương trình “Ca Sĩ Mặt Nạ”. Người dự thi chỉ đeo mặt nạ khi bước ra sân khấu trình bày nhạc phẩm của mình để khán giả và giám khảo chỉ bình chọn qua giọng ca. Người đã đoạt giải nhất trong mùa đầu tiên là Ngọc Mai. Cô được khán giả yêu chuộng với biệt danh O Sen. Khả năng trình bày và loại nhạc cô chọn hát rất đa dạng. Trong chương trình “Từ Giọng Hát Em”, lời ca giọng hát của cô cùng sự đồng hành đặc biệt của các danh ca Hương Thuỷ, Nguyên Khang, Trần Thái Hoà, Quang Lê, Thiên Tôn, Quốc Nghiệp sẽ cống hiến một buổi văn nghệ ngoại hạng với những giây phút lắng đọng tuyệt vời đến quý khách thân thương của Paris by Night. Hai buổi văn nghệ trực tiếp thu hình đặc biệt của chúng tôi sẽ do MC Thế Thuỵ dẫn chương trình và hai nhạc sĩ Tùng Châu, Lý Huỳnh Long cùng ban The Brothers Band phụ trách.





Quý vị có thể mua vé tại:

Thúy Nga – 14882 Moran Street, Westminster CA 92683, điện thoại: (714) 894-5811 hoặc online tại: [email protected]

Lưu ý: Vé đã mua xin miễn hoàn trả hoặc đổi lại.

Địa chỉ: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592. Ban tổ chức giữ toàn quyền.





Các chương trình ca nhạc tổ chức tại Pechanga Theater cống hiến khán thính giả không khí văn nghệ ấm cúng và thân mật. Với 1200 chỗ ngồi trong rạp, mọi chương trình ca nhạc đều có hệ thống âm thanh thính phòng tối tân, ghế ngồi êm ái, và tầm nhìn cận cảnh từ mọi góc ngồi trong rạp.

