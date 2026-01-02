FBI Ngăn Chặn Âm Mưu Khủng Bố Đêm Giao Thừa Tại Bắc Carolina

Trong buổi họp báo sáng thứ Sáu, các điều tra viên thuộc FBI, Bộ Tư pháp và các cơ quan phối hợp cho biết Sturdivant đã lên kế hoạch tấn công một siêu thị và một tiệm Burger King vào đêm Giao thừa tại Mint Hill, vùng ngoại ô thành phố Charlotte. Ảnh: chụp lại từ màn hình NBC News.



Tại cuộc họp báo sáng thứ Sáu, FBI loan báo đã kịp thời ngăn chặn một âm mưu khủng bố dự định thực hiện vào đêm Giao thừa tại tiểu bang Bắc Carolina.



Christian Sturdivant, 18 tuổi, cư dân thị trấn Mint Hill, vùng ngoại ô thành phố Charlotte, đã bị bắt và bị truy tố ở cấp liên bang với cáo buộc tìm cách cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài.

Theo kết quả điều tra, Sturdivant dự định tấn công một siêu thị và một tiệm Burger King tại Mint Hill trong đêm 31 tháng 12. Giới chức cho biết nghi can từng làm việc tại tiệm Burger King này và chọn các địa điểm đông người nhằm gây tổn thương lớn.





Các điều tra viên cho hay kế hoạch tấn công đã được chuẩn bị trong khoảng một năm, song khuynh hướng cực đoan của nghi can đã hình thành từ lâu hơn. Trong thời gian này, Sturdivant thường xuyên truy cập các nội dung tuyên truyền của tổ chức ISIS trên mạng và đăng tải nhiều đoạn video liên quan trên nền tảng TikTok.





Khi khám xét nhà riêng của nghi can, nhà chức trách thu giữ các ghi chú viết tay mô tả chi tiết kế hoạch tấn công, cùng nhiều vật dụng dự định sử dụng như búa và dao giấu dưới gầm giường. Ngoài ra, trong phòng ngủ còn có găng tay chiến thuật, áo giáp Kevlar và một mảnh giấy cho thấy Sturdivant dự tính sẽ chết trong cuộc đối đầu với cảnh sát.





Theo bản khai hữu thệ của cơ quan điều tra, các mục tiêu mà nghi can nhắm tới bao gồm người không theo Hồi giáo, cộng đồng LGBTQ, cùng nhân viên công lực và quân đội. Công tố viên liên bang cho biết Sturdivant chọn siêu thị vì đây là địa điểm đông người, dễ gây tác động lớn.





Nhà chức trách cũng xác nhận Sturdivant đã liên lạc trực tuyến với các nhân viên chìm của Sở Cảnh sát New York và FBI, mà nghi can tin là thành viên của ISIS. Thực tế, các liên lạc này đều nằm trong khuôn khổ điều tra bí mật của cơ quan công lực.





Hồ sơ cho thấy FBI đã theo dõi Sturdivant từ năm 2022, khi nghi can — lúc đó còn vị thành niên — từng rời nhà mang theo búa và dao với ý định sát hại một người hàng xóm, nhưng đã bị người ông can ngăn kịp thời.





Giới chức nhận định đây là một âm mưu được chuẩn bị kỹ lưỡng, và việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn đã giúp tránh được nguy cơ thương vong cho thường dân trong đêm Giao thừa.