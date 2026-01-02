Hôm nay,  

Thành Tích Nổi Bật Của Tổng Thống Trump Trong Năm 2025.

Tổng thống Donald Trump trong năm đầu của nhiệm kỳ thứ hai tập trung vào những chính sách nhập cư, quốc phòng, thương mại và chính sách đối nội, bao gồm tăng cường kiểm soát biên giới, áp đặt thuế quan mới, tạm dừng tuyển dụng nhân viên liên bang, cùng với những biến đổi lớn trong các cơ quan liên bang như Bộ Giáo dục. Ông cũng không quên tìm cách trả thù những nhân vật đối lập.
 
Sau đây là bảng tóm lược những hành động chính của Tổng Thống Trump trong năm 2025.
 
 
  1. Đổi tên Gulf of Mexico thành Gulf of America.
  2. Điền tên mình vào John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts.
  3. Đổi tên U.S. Peace Institute thành Donald J. Trump Peace Institute.
  4. Đổi Department of Defense thành Department of War.
  5. Tìm cách đóng cửa các đài phát thanh độc lập và tấn công báo chí Mỹ.
  6. Không công bố hồ sơ Epstein đầy đủ.
  7. Chánh sách thuế quan làm chậm phát triển kinh tế kinh tế và tăng lạm phát. Nạn thất nghiệp tăng từ 4% vào đầu năm 2025 lên gần 5% vào cuối năm.
  8. Tăng thiếu hụt ngân sách liên bang và nợ quốc gia lên mức kỷ lục.  Trong 10 năm tới, One Big Beautiful Bill Act sẽ làm tăng thêm ít nhất $3 nghìn tỷ vào thâm hụt ngân sách và đẩy tỷ lệ nợ trên tổng sản phẩm quốc nội lên gần 130%, từ mức 100% hiện nay.
  9. Ban hành một con số kỷ lục lệnh ân xá không thể biện minh được, bao gồm cả những trùm buôn bán ma túy.
  10. Vào tháng 12, 2025, tâm lý người tiêu dùng đã giảm xuống còn 52.9%, mức thấp thứ hai kể từ khi bắt đầu theo dõi vào năm 1952, chỉ cao hơn mức thấp nhất được ghi nhận vào tháng 6, 2022, khi lạm phát đạt 9% trong bối cảnh những cú sốc kinh tế do đại dịch gây ra.
  11. Trả thù những công tố viên và các đối thủ chính trị mang lại những kết quả trái chiều, với một số hành động hành chính thành công, trong khi nhiều nỗ lực pháp lý của Trump nhằm buộc tội hình sự đối với các đối thủ nổi tiếng lại bị tòa án ngăn chặn.
  12. Biến Bộ Tư Pháp và FBI thành những công cụ của Nhà Trắng.
  13. Nới lỏng bất cẩn các hạn chế về cần sa.
  14. Thất bại trong việc tái cấu trúc guồng máy chính quyền. Sai lầm trong việc đóng cửa hay giảm hoạt động một số cơ quan như Bộ Giáo Dục, USAID, VOA, RFA.
  15. Gây hoảng loạn và bất mãn trong việc dùng nhân viên ICE bắt bớ những di dân bất hợp pháp khiến dân biểu tình phản đối ở nhiều nơi.
  16. Tuyển dụng những nhân vật thiếu khả năng vào chính quyền, đặc biệt là Bộ Tư Pháp, Bộ Quốc Phòng, Bộ Y Tế, FBI, CIA, National Inteligence.
  17. Cắt giảm những chương trình an sinh xã hội và y tế cần thiết như Medicaid và Medicare. Lạm quyền khi ban hành sắc lệnh chấm dứt quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ, một nguyên tắc mà ít nhất cho đến nay vẫn được coi là quyền hiến định.
  18. Trump đã phân biệt đối xử với người da màu. Trong nhiệm kỳ tổng thống, Donald Trump đã bị nhiều tổ chức nhân quyền và các chuyên gia pháp lý chỉ trích rộng rãi vì đã thúc đẩy các chính sách và sử dụng ngôn từ gây ảnh hưởng tiêu cực và không cân xứng đến người da màu. Trump đã chấm dứt chương trình DEI Initiatives, làm suy yếu luật Fair Housing và cắt giảm ngân sách thực thi pháp luật. Các chính sách và ngôn từ về nhập cư của ông nhắm vào các quốc gia không phải người da trắng. Ông đã áp dụng chính sách không khoan nhượng tại biên giới Zero Tolerance Border Policy, và chấm dứt chương trình DACA.
  19. Nhận một chiếc phi cơ Boeing để làm Air Force One mới từ Qatar.
  20. Nước Mỹ bị cô lập trên chính trường quốc tế, đối với ngay cả các nước đồng minh truyền thống và hai nước lân cận Canada và Mexico.
  21. Cho phép bán các chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất cho Trung Quốc.
  22. Đánh cướp tầu dầu của Venezuela. Tấn công bất hợp pháp các tầu của Venezuela trong hải phận quốc tế.
  23. Toa dập với Do Thái ném bom Iran.
  24. Bỏ rơi Ukraine.
  25. Đòi chiếm đóng Greenland của Denmark và biến Canada thành một tiểu bang của Hoa Kỳ. 
Tâm lý kinh tế tiêu cực đã ảnh hưởng đáng kể vào tỷ lệ ủng hộ của ông Trump. Với 36% theo thăm dò của Gallup, tỷ lệ ủng hộ của ông là mức thấp nhất so với bất kỳ tổng thống nào khác vào cuối năm đầu tiên nhiệm kỳ trong nửa thế kỷ vừa qua. Ngoài vấn đề kinh tế, tỷ lệ ủng hộ ông Trump cũng thấp nhất đối với các vấn đề Trung Đông, Ukraine, ngân sách và chăm sóc sức khỏe.
Phần lớn người Mỹ, bất kể thuộc đảng phái chính trị nào, đều tin rằng nước Mỹ đang đi sai hướng theo các cuộc khảo sát gần đây. Nhận định này thường xuất phát từ những lo ngại về kinh tế, sự phân cực chính trị và khuynh hướng độc tài

Trong khoảng thời gian vào cuối năm 2025, một số cơ quan nghiên cứu độc lập và báo chí đã thực hiện một số thăm dò dư luận. Kết quả cho thấy, tỉ lệ dân Mỹ khá cao nghĩ rằng đất nước đi lạc hướng dưới thời Tổng Thống Trump: 74% theo Galupp, 66% theo NBC, 64% theo Marquette Law School, và 61 % theo IPSOS (ABC và Washington Post).
Chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa Karl Rove, nguyên cố vấn cao cấp của Tổng Thống George W. Bush, trong một bài bình luận trên Walt Street Journal vào ngày 29/12/2025, cho biết Có những dấu hiệu cho thấy công chúng đang mệt mỏi với những lời nói khoa trương và khát vọng trả thù không đáy của ông ta khi năm đầu tiên ông trở lại nắm quyền sắp kết thúc.
Ông nói tiếp “Các tổng thống thường thành công nhất khi họ hứa ít nhưng làm được nhiều hơn mong đợi. Ngược lại, việc hứa hẹn quá nhiều nhưng lại không thực hiện được sẽ khiến cử tri tức giận. Và họ thường thể hiện sự tức giận đó thông qua lá phiếu bầu cử.” Rove áp chỉ bản chất ăn tục nói phét của Donald Trump.
MAGA đã giúp ông ta đạt được khát vọng quyền lực. Nay chính họ sẽ phải đẩy ông ta sớm ra khỏi Nhà Trắng, sớm ngày nào hay ngày đó. DB Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa, Georgia), từng là người ủng hộ Trump mạnh mẽ, nói rằng bà đã "ngây thơ" khi tin rằng Trump là người của dân. Bà không đồng ý với những chính sách của Đảng Cộng Hòa về kinh tế, chăm sóc sức khỏe, ngoại giao và cuộc chiến tranh diệt chủng ở Gaza.
Trong cuộc phỏng vấn của New York Times bà Greene tuyên bố rằng sự rạn nứt giữa bà với Trump và giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa trong Quốc Hội đã hoàn tất sau cuộc bỏ phiếu về việc công bố các hồ sơ điều tra liên quan đến kẻ buôn người Jeffrey Epstein. Bà cho rằng hồ sơ Epstein thể hiện "tất cả những điều sai trái ở Washington. Những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có và quyền lực làm những điều kinh khủng và thoát tội. Và phụ nữ là nạn nhân."

THAM KHẢO
* Karl Rove, “The Good, the Bad and the Ugly of 2025.” WSJ, December 29, 2025.
* Marc A. Thiessen, “The 10 worst things Trump did in 2025.” Washington Post, December 31, 2025.
* Steven Rattner, “Trump’s First Year Back, in 10 Charts.” New York Times, December 27, 2025.
* Charlie Savage, Zolan Kanno-Youngs, “President Trump has driven illegal crossings at the border to record lows, helped bring about an uneasy cease-fire in Gaza and upended the global trading system.” New York Times, December 27, 2025.
* Kimberley A. Strassel, “2025: The Year of Trump.” WSJ, December 24, 2025.
* David A. Graham, “The Plan that Foretold Trump’s 2025.” The Atlantic, December 29, 2025.
* Marjorie Taylor Greene, “Marjorie Taylor Greene says she was ‘naive’ for believing Trump is man of the people.” The Guardian, December 29, 2025.

