Cáo Phó: Chúng Tôi Vô Cùng Thương Tiếc Báo Tin Cùng Thân Bằng Quyến Thuộc Và Quý Thân Hữu Xa Gần, Chồng, Cha Và Ông Của Chúng Tôi: Võ Sư Đặng Thông Phong

02/01/202607:55:00(Xem: 246)
In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu gần xa: Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại, Bà Cố của chúng tôi là: Bà Quả Phụ ĐỖ ĐÌNH HOÀNH Khuê Danh NGUYỄN THỊ HAI Pháp Danh Diệu Thanh Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1933 tại Việt Nam Đã từ trần vào lúc 4 giờ sáng ngày 12 tháng 11 năm 2025 (nhằm ngày 23 tháng 9 năm Ất Ty.) tại Bệnh Viện St Mary Long Beach California Hưởng Thọ 93 tuổi

PHÂN ƯU Được tin Thân phụ của bạn Doãn Quốc Hưng là: Nhà văn, nhà giáo DOĂN QUỐC Sỹ Pháp danh Hạnh Tuệ Đã qua đời vào ngày 14 tháng 10 năm 2025 tại Anaheim, California Hưởng thọ 103 tuổi Tang lễ được tổ chức tại chùa Bảo Quang, Santa Ana, California vào ngày 01 tháng 11 năm 2025. Các bạn học lớp C3 niên khóa 73-80 trường Trung Học Petrus Ký -Lê Hồng Phong Sài Gòn xin được thành kính phân ưu cùng bạn Doãn Quốc Hưng và gia quyến. Nguyện hương linh của bác trai sớm được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

PHÂN ƯU Nhận được tin buồn Thân phụ bạn Doãn Kim Khánh là: Cụ Ông DOĂN QUỐC SỸ Pháp Danh HẠNH TUỆ Sinh ngày 17 tháng 2 năm 1923 tại Hạ Yên Quyết, Hà Đông, Hà Nội. Đã qua đời vào lúc 10:05 am ngày 14 tháng 10 năm 2025 tại Anaheim CA Hưởng thọ 103 tuổi Xin thành thật chia buồn cùng bạn Doãn Kim Khánh và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Ông DOÃN QUỐC SỸ pháp danh HẠNH TUỆ sớm tiêu diêu miền tiện cảnh. Dương Ngọc Hưng và con trai Hayden Dương THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

CHIA BUỒN Nhận tin buồn Ông DOÃN QUỐC SỸ Pháp Danh HẠNH TUỆ Sinh ngày 17 tháng 2 năm 1923 tại Hạ Yên Quyết, Hà Đông, Hà Nội - Việt Nam Đã mất ngày 14 tháng 10 năm 2025 *Tại Anaheim, California - Hoa Kỳ Hưởng thọ 103 tuổi Chúng tôi: Bà quả phụ Thanh Tâm Tuyền cùng gia đình các con Dzư minh Trí, Dzư quang Tuệ, Dzư trinh Thảo & Dzư trung Từ Xín thành tâm chia buồn cùng tang quyền Và nguyện cầu hương linh Bác siêu sinh tịnh độ

PHÂN ƯU Nhận được tin buồn Cụ Ông DOÃN QUỐC SỸ Pháp Danh HẠNH TUỆ Sinh ngày 17 tháng 2 năm 1923 tại Hạ Yên Quyết, Hà Đông, Hà Nội Đã qua đời vào lúc 10:05 am ngày 14 tháng 10 năm 2025 tại Anaheim CA Hưởng thọ 103 tuổi Xin thành thật chia buồn cùng toàn thể tang quyền. Nguyện cầu hương linh Cụ Ông Doãn Quốc Sý Pháp Danh HẠNH TUỆ sớm tiêu diều miền tiên cành.

Cáo Phó Nhà Văn Nhà Giáo Doãn Quốc Sỹ

PHÂN ƯU Nhận được tin buồn Ông Alphonso NGUYỄN THIỆN CƠ Sinh năm 1947 tại Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam Tạ thế ngày 7 tháng 10 năm 2025 tại Anaheim, CA

Phân Ưu: Được tin bạn GIUSE NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Sinh ngày 04 tháng 04 năm 1962 tại Bình Định Việt Nam. Đã từ trần vào ngày 19 tháng 6 năm 2025 tại San Diego California Hoa Kỳ. Hưởng thọ 63 tuổi

Phân Ưu: Nhận được tin buồn Ông NGUYỄN NGỌC TUYỀN, Pháp Danh QUANG MINH, sinh ngày 02 tháng 02, năm1932 tại Làng Hoành Lộ, huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Bắc phần Việt Nam đã mệnh chung ngày 17 tháng 6, năm 2025, tai Santa Ana, California. Hưởng thọ 94 tuổi.

Gia đình Doãn Quốc Sỹ phân ưu Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.