‘Drone’ Thả Muỗi Nhân Tạo Để Cứu Chim Bản Địa Hawaii

Muỗi được thả từ máy bay không người lái, đựng trong các ống nhỏ hình trụ, làm bằng vật liệu tự hủy, tan rã ngoài môi trường. Ảnh ghép hình từ wiki và từ American Bird Conservancy.

Các nhà khoa học tại Hawaii trong năm 2025 đã áp dụng thành công một biện pháp bất thường nhưng có cơ sở khoa học rõ ràng: dùng máy bay không người lái thả muỗi đực được nuôi trong phòng thí nghiệm xuống rừng núi, nhằm chặn đứng bệnh sốt rét chim đang tàn phá các loài chim bản địa.









Những con muỗi này không đốt người. Chúng mang vi khuẩn Wolbachia, khiến trứng sinh ra sau khi giao phối với muỗi cái ngoài tự nhiên không thể nở. Qua nhiều chu kỳ, quần thể muỗi truyền bệnh sẽ suy giảm, tạo vùng an toàn cho các khu rừng cao — nơi các loài chim hút mật còn sót lại.

Dự án do liên minh Birds, Not Mosquitoes điều hợp. Từ cuối năm 2023 đến nay, hơn 40 triệu muỗi đực đã được thả tại Maui và Kauai. Gần đây, nhóm thử nghiệm dùng drone thay cho trực thăng: mang ít muỗi hơn, nhưng an toàn, linh hoạt và dễ triển khai trong thời tiết thất thường.





Muỗi là loài ngoại lai, xuất hiện tại Hawaii từ thế kỷ 19. Khi khí hậu ấm lên, chúng lan lên cao độ — đe dọa thành trì cuối cùng của chim bản địa. Trong hơn 50 loài honeycreeper từng tồn tại, nay chỉ còn 17 loài; một số đã tuyệt chủng ngoài thiên nhiên.





Giới bảo tồn cảnh báo: nếu không kịp thời khống chế muỗi mang mầm bệnh, nhiều loài chim Hawaii sẽ biến mất trong im lặng. Biện pháp này, dù lạ tai, có thể là cơ hội cuối cùng.