Tổ Đình Huệ Quang Tổ Chức Lễ Hiệp Kỵ, Lịch Đại Tổ Sư và Họp Mặt Chư Tôn Đức Tăng Ni 2025



Lễ cúng tiến giác linh tại bảo tháp

Santa Ana (Thanh Huy) – Tổ Đình Chùa Huệ Quang do Hòa Thượng Thích Minh Mẫn khai sơn, viện chủ đã long trọng tổ chức Lễ Hiệp Kỵ, Lịch Đại Tổ Sư và họp mặt Chư Tôn Đức Tăng Ni, buổi lễ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 25 tháng 12 năm 2025.





Chư Tôn trưởng Lão chứng minh buổi lễ Chứng minh tham dự buổi lễ khoảng 250 chư tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni và rất đông đồng hương Phật tử. Chư Tôn Đức chứng minh có quý Trưởng Lão: Hòa Thượng Thích Phước Thuận, HT. Thích Minh Tuyên, HT. Thích Thiện Long, HT. Thích Minh Mẫn, HT. Thích Viên Lý, HT. Thích Giác Ngôn, HT. Thích Minh Trí, HT. Thích Thông Hải, HT. Thích Quảng Mẫn, HT. Thích Tâm Thành… cùng chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, quý Ni Trưởng, Ni Sư cùng chư tôn đức Ni.

Theo thông lệ, hằng năm, liên tục trong 26 năm qua cứ vào ngày 25 tháng 12, (ngày lễ Giáng Sinh) Tổ Đình Chùa Huệ Quang đều long trọng tổ chức Lễ Hiệp Kỵ, Lịch Đại Tổ Sư, và đây cũng được coi như ngày Giỗ Tổ của chùa Huệ Quang để tưởng niệm công đức cao dầy của chư vị Tổ Sư, Ân Sư và những người đã có công xây dựng chùa Huệ Quang, đặc biệt cũng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho cố Viện Phó Thích Thiện Chí và song thân của Hòa Thượng Viện Chủ được vãng sanh về miền Cực Lạc.





Chư Tôn Đức quang lâm chánh điện, dẫn đầu Trưởng Lão HT. Thích Phước Thuận Điều hợp chương trình do Thượng Tọa Thích Đức Trí và Thích Huệ Đức. Mở đầu buổi lễ, Ban nghi lễ đạo tràng chùa Huệ Quang cung thỉnh chư tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni từ Thiền Đường đến Tháp thờ chư vị khai sơn làm lễ Nhiễu Tháp, cúng tiến Giác Linh, sau đó trở lại Thiền Đường.

Đến lúc 11 giờ trưa, Ban nghi lễ cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni quang lâm chánh điện để tham dự lễ tưởng niệm Lịch Đại Tổ Sư. Sau khi đạo tràng ổn định, tất cả cùng trang nghiêm đứng lên niệm Phật cầu gia hộ. Sau đó Thượng Tọa Thích Đức Trí giới thiệu Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, các cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử tham dự.





HT. Thích Minh Mẫn, Viên Chủ Tổ Đình Huệ Quang chào mừng và cảm tạ Tiêp theo HT Thích Minh Mẫn, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện chủ Tu Viện Huệ Quang, Trưởng Ban Tổ Chức, ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của Chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng Ni, quý vị quan khách, quý cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử, HT Minh Mẫn đã lần lượt nhắc lại kỷ niệm những ngày đầu mới đến Hoa Kỳ, nhắc lại những vị Thầy đã trải qua nhiều gian khổ để bảo lãnh tăng chúng có được cuộc sống tại Hoa Kỳ, trong đó có Cố HT Thích Tâm Châu, Thích Thiện Ân, Thích Mãn Giác, Thích Thanh Các, Thích Giác Nhiên, Pháp Sư Thích Giác Đức… HT tiếp: “Qua những thăng trầm, gian khổ trên biển cả, trong rừng sâu để có một cộng đồng người Việt trên khắp năm châu như ngày hôm nay dưới sự tự do, dân chủ, chúng ta phải đổi bằng máu và nước mắt, chúng ta phải luôn luôn nhớ ơn những bậc tôn sư. Chúng ta phải cảm ơn đất nước Hoa Kỳ. Sau 50 năm chúng ta phải nhắc đến những vị như: Cố HT Minh Thông, Hạnh Đạo, Trí Chơn, Từ Vân Quảng Thanh…” HT nói: “Chúng tôi ước mong và muốn lấy ngày nầy hằng năm để làm ngày hội Phật Giáo Việt Nam toàn thế giới nói chung và Orange County nói riêng để tưởng niệm tất cả các vị ân sư.

Đặc biệt HT. Viện Chủ cũng đã dành một phút để tưởng niệm đến chư tôn đức Tăng, Ni đã hy hiến đời mình cho đạo pháp qua mùa Pháp Nạn 1963…





Quang cảnh lễ cầu nguyện tại chánh điện chùa Huệ Quang Sau đó là lời Đạo Từ của quý trưởng Lão Hòa Thượng: Thích Phước Thuận, Thích Minh Tuyên, Thích Viên Lý, Thích Thông Hải. Trong lời Đạo Từ những vị Trưởng Lão Hòa Thượng nầy đã nhắc lại những khó khăn của bước đầu thành lập những ngôi chùa tại Hoa Kỳ và tán thán công đức vô lượng của HT. Thích Minh Mẫn Viện Chủ Tổ Đình Huệ Quang, lúc nào cũng không ngừng phát triển cơ sở để có điều kiện thuận lợi cho Phật tử tu học, cảm ơn những đóng góp lớn lao của Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, hằng năm đã tổ chức những buổi lễ đầy đủ ý nghĩa theo đúng nghi thức lễ tưởng niệm ân sư.



Sau những lời đạo từ, tiếp theo là nghi thức lễ Hiệp Kỵ bắt đầu với trang kinh cầu nguyện. Chấm dứt buổi lễ, ban nghi lễ cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni trở lại Thiền Đường thọ trai và lễ cúng dường trai tăng. Phật tử dùng cơm chay do đạo tràng chùa Huệ Quang khoản đãi, cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu và ban văn nghệ Huệ Quang trình diễn.



Hình lưu niệm trước chánh điện chùa Huệ Quang Sau những lời đạo từ, tiếp theo là nghi thức lễ Hiệp Kỵ bắt đầu với trang kinh cầu nguyện. Chấm dứt buổi lễ, ban nghi lễ cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni trở lại Thiền Đường thọ trai và lễ cúng dường trai tăng. Phật tử dùng cơm chay do đạo tràng chùa Huệ Quang khoản đãi, cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu và ban văn nghệ Huệ Quang trình diễn.

Chùa Huệ Quang tọa lạc tại số 4918 W. Westminster Ave., Santa Ana. Cần liên lạc với chùa Huệ Quang xin gọi điện thoại (714) 530-924.