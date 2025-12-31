Hôm nay,  

Thư Tòa Soạn: Vì Sao Tôi Viết?

31/12/202514:02:00(Xem: 390)

Thư tòa soạn
Năm 2026 mở ra với bao biến động. Thay vì nhắm vào việc lan truyền triệu lượt xem trên mạng, người viết có trách nhiệm rọi đèn vào sự việc, với hy vọng đánh thức những tâm hồn chịu dừng “lướt” lại để suy ngẫm lâu hơn, sâu hơn, từ đó giữ cho đời sống xã hội còn một nền tảng chung để ngồi lại với nhau. Ảnh: Trang báo Việt Báo đầu năm 2026.


Những ngày cuối năm, dán mắt vào màn hình giữa tiếng ồn ào của mạng xã hội, một câu hỏi tuy cũ nhưng luôn quanh quẩn trong đầu người làm báo: vì sao chúng ta vẫn viết?

Thời đại 2026 đang gõ cửa, khi ý kiến được tung ra nhanh chóng-tức thì, việc viết lách đòi hỏi phải chậm rãi, dừng lại – và vì thế, nó trở thành một xu thế ngược dòng. Vậy mà chiều giao thừa ở tòa soạn, mọi người vẫn gõ phím, vẫn gửi lá thư này đến quý vị giữa cơn bão meme và những đoạn video happy new year cụt ngủn lan truyền khắp mạng.

Chúng tôi vẫn viết, không phải như Don Quixote lý tưởng cầm giáo lao vào cối xay gió, mà vì viết là một trong số ít những việc còn giữ cho trí tuệ tỉnh táo giữa đống hỗn độn của thời đại – và vì vẫn còn có quý vị, những độc giả vẫn dành thì giờ đọc. Và qua những bài viết, chúng ta có thể trò chuyện. Không bàn chuyện gì to lớn, xa vời. Mà chỉ để chia sẻ đôi điều suy nghĩ: chút suy tư đời thường, và nỗi lo thật thà cho những ngày sắp tới.

Quý độc giả hẳn còn nhớ George Orwell - ông nhà văn Anh Quốc, trong Why I Write, đã mổ xẻ những động lực thôi thúc người cầm bút như lột trần một con cá: bản ngã ích kỷ kiểu muốn được nghe, được nhìn thấy; niềm vui thẩm mỹ khi xếp chữ cho đẹp, cho vừa mắt; nhu cầu ghi chép lịch sử trước khi nó bị bóp méo, bốc hơi; và động lực chính trị dùng ngòi bút chống độc tài. Orwell viết giữa bom rơi đạn lạc; chúng ta viết giữa thuật toán đẩy tin giả. Orwell đối diện tuyên truyền thô bạo. Chúng ta đối diện nhiễu loạn tinh vi.

Mỗi bài viết ngày nay là một nỗ lực giữ cho suy nghĩ không bị san bằng bởi những đoạn video vô bổ mười lăm giây – với hy vọng cứu vãn chút suy nghĩ trước khi não bộ hóa thành khoai tây nghiền. Có lẽ đó cũng là lý do tòa soạn vẫn cà phê đen đắng mỗi sáng dù biết số độc giả đôi khi không bằng số lượt “like” của một con mèo trên facebook – nhưng quý vị vẫn còn ở đây, vẫn đọc đến những dòng này.

Mỗi bài viết không phải là lời tuyên bố. Nó tựa như một câu hỏi được đặt ra giữa đám đông ồn ào. Không chắc được trả lời. Nhưng vẫn cần được hỏi. Viết là hành động chậm lại trong một thế giới vội. Đọc cũng vậy. Chậm để phân biệt. Chậm để hiểu. Chậm để không bị dẫn dắt chỉ bằng phản xạ.

Ở giữa thời đại số, người ta than rằng chữ nghĩa đang chết dần. Có lẽ không hẳn vậy. Nó chỉ đổi vai. Viết hôm nay giống như một phương tiện linh hoạt: thư điện tử vượt đại dương trong tích tắc; blog kết nối những cộng đồng nhỏ nhưng bền; chữ viết rõ ràng giúp tránh những cuộc họp trực tuyến dài dòng dễ sinh hiểu lầm, và trong nhiều trường hợp, khả năng viết thuyết phục còn quyết định được một hợp đồng lớn hơn cả kỹ năng kỹ thuật thuần túy.

Việc tự xuất bản trên Amazon hay Substack là một dấu hiệu nhanh gọn của thời đại: viết xong, bấm xuất bản. Gắn đường dẫn. Đưa hình ảnh, đoạn phim ngắn trực tiếp vào bài. Không cần biên tập viên kiểm soát, không qua chủ biên ‘gác cổng’ theo nghĩa cũ. Mọi thứ như mì ăn liền, dễ dàng, nhanh chóng, nhưng cũng nhờ đó giúp người viết dễ dàng tiếp cận với người đọc. Và cũng vì vậy, trách nhiệm của người viết cũng nặng hơn.

Viết, giữa đống rác thông tin, không thể chỉ là chuyện cảm hứng, mà là lao động trí óc nghiêm chỉnh. Là tổ chức những ý tưởng vốn rời rạc. Là kiểm chứng nguồn như một thám tử dò tìm dấu vết. Là phân tích sâu rộng, kỹ lưỡng thay vì bấm ‘like’ theo thói quen. Xuất bản trên mạng xã hội đem lại khoái cảm tức thì. Viết thì không. Viết đòi hỏi sự tập trung trí tuệ - và đọc, thưa quý độc giả, là cách quý vị biến những dòng chữ này thành suy tư của chính mình, ngay trong khoảnh khắc ấy.

Nhà văn Mỹ Joan Didion từng nói bà viết kiểu: "Tôi gõ để xem não mình nghĩ gì", biến mớ cảm xúc rối như tơ vò thành câu văn thẳng thớm. Không phải để được vỗ tay, mà để nắm bắt một thực tại trơn tuột như xà phòng. Giữa một thế giới quen lướt TikTok hơn đọc sách, viết là một hình thức đối diện: giữ lại những mảnh hiện thực vụn vỡ mà đám đông vội vàng vứt bỏ, nuôi dưỡng chút phản tỉnh giữa những phân tâm, xao lãng của đời sống. Với người viết, đó là những đêm sửa bản thảo khuya khoắt, đối diện chính mình – hòng gửi đến bạn đọc chút chân thực trong năm mới hỗn loạn.


Tồn tại giữa thời đại tin giả tràn lan khi AI nhả nội dung như máy in tiền giả – báo chí, hay cụ thể là việc viết báo, viết bình luận – trở thành một thứ “đồ cổ” khó nuốt còn sót lại. Walter Lippmann từng viết: “Không có bộ luật nào khắt khe hơn trong báo chí bằng việc nói lên sự thật, khiến cho những tâm trí quen với sự dối trá phải bối rối, hổ thẹn”. Để làm được như thế, người viết ngoài sự trung thực với độc giả và với bản thân, cần phải nghiêm túc với thông tin, luôn xác minh nguồn cẩn thận thay vì nuốt chửng những cái tít giật gân, xây dựng lập luận chính chắn thay vì buông lời theo cảm tính sôi nổi.

Năm 2026 mở ra với bao biến động. Thay vì nhắm vào việc lan truyền triệu lượt xem trên mạng, người viết có trách nhiệm rọi đèn vào sự việc, với hy vọng đánh thức những tâm hồn chịu dừng “lướt” lại để suy ngẫm lâu hơn, sâu hơn, từ đó giữ cho đời sống xã hội còn một nền tảng chung để ngồi lại với nhau.

Sau cùng, vì sao chúng tôi vẫn viết? Vì ngoài những đòi hỏi của trách nhiệm, viết còn là caffeine cho não. Nhưng viết, tự nó, không đủ. Nó cần người đọc — những người chịu dừng lại, chịu mở lòng, chịu suy nghĩ, chịu tiếp thu, ngay cả khi trái tai mình. Không có độc giả, chữ nghĩa chỉ lặng lẽ trôi đi. Có người đọc, nó trở thành đối thoại. Và chính mối liên hệ ấy — giữa người viết và người đọc — giữ cho ngọn lửa niềm tin cháy sáng qua năm tháng.

Trước thềm 2026 đầy thử thách, Việt Báo kính chúc quý độc giả, thân hữu, thân chủ một năm mới an khang, thông suốt và vững vàng. Cảm ơn quý vị đã đọc chậm lại, suy ngẫm, và có thể sẽ chấp bút vài dòng gửi ai đó.

Ban biên tập Việt Báo,
31 tháng 12 năm 2025

 

09/01/202600:00:00
Người Việt mình, nói cho gọn, là dân có rất nhiều ý kiến. Chuyện gì cũng bàn — bóng đá, chính trị, kinh tế, đến cả… triết học. Ấy vậy mà khi đụng đến nghệ thuật, nhiều người lại im lặng lạ kỳ: nghe người ta khen thì gật, thấy đông người thích thì “ừ, chắc hay đó”, sao cũng được, miễn không phải động não. Một chương trình ca nhạc làm ẩu, ánh sáng lòe loẹt, tiết mục chắp vá — vẫn được tung hô “hoành tráng”. Một không gian trang trí lủng củng, rối mắt, thiếu tiết điệu, thiếu khoảng lặng để mắt nghỉ — vẫn được tán tụng “rực rỡ”. Một cuốn sách lỏng lẻo, thiếu nội dung, không bố cục, chữ nghĩa vênh váo, vẫn được gắn nhãn “sản phẩm văn hóa”. Ca sĩ giọng yếu, phát âm ngọng nghịu, chỉ cần ngân chút “mùi mẫn” là thành “có hồn”.

09/01/202600:00:00
Trong buổi họp báo tại Mar-a-Lago ngày 3 tháng 1 năm 2026, Trump nói rất thẳng. Mục tiêu của Hoa Kỳ tại Venezuela không phải là điều gì mờ ám hay úp mở. Trái lại, ông nêu ra ít nhất bốn mục tiêu, rõ ràng đến mức không thể hiểu lầm: giành thêm quyền tiếp cận dầu hỏa Venezuela; chặn đường ma túy; cắt dòng di dân; và đưa Venezuela trở lại con đường dân chủ. Vấn đề không nằm ở chỗ thiếu minh bạch. Vấn đề nằm ở chỗ bốn mục tiêu ấy không thể cùng tồn tại. Mỗi mục tiêu, nếu xét đến cùng, đều mâu thuẫn với ít nhất một mục tiêu khác. Có mục tiêu này thì phải hy sinh mục tiêu kia. Và khi sự hy sinh ấy xảy ra, ưu tiên thật sự của Washington sẽ lộ diện.

08/01/202611:41:00
Hôm qua, thứ Tư, bà Renee Nicole Good, 37 tuổi, người mẹ ba con ở Minneapolis, lãnh ba phát đạn từ tay đặc vụ ICE – chết ngay giữa đường. Chính quyền Trump qua bà Tricia McLaughlin – thư ký báo chí Bộ Nội An – nhả ngay kịch bản: "Bà ta là 'kẻ bạo loạn hung hãn', dùng xe cán lính, lính bắn tự vệ!" Bà Kristi Noem – bộ trưởng Nội An – vội phong cho nạn nhân danh hiệu "khủng bố nội địa", như thể bà này là du kích ISIS cầm lựu đạn xông vào Nhà Trắng. Chẳng chứng cớ chi hết, chỉ có miệng lưỡi chính trị nhả khói cho vừa kịch bản. Tổng thống Trump xem video một cái là phán: "Bà ta hành động kinh tởm, không phải 'cố tông' mà tông thật!" Ủa, video rõ mồn một: xe bà lùi nhẹ rẽ phải chạy trốn, lính ICE lành lặn bước đi sau đó. Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara xác nhận: "Chỉ bà ấy bị trọng thương!" Nhưng nhằm nhò gì, Trump-Noem cần kịch bản phải thế thì nó phải thế!

06/01/202619:47:00
Hôm nay, một dòng chữ xuất hiện nhiều trên mạng xã hội: “Jan 06 – Never Forget.” Nếu Donald Trump bị ám ảnh bởi cuộc tranh cử thất bại năm 2020 như thế nào thì vết thương của Đồi Capitol về một ngày bạo loạn cũng hằn sâu như thế. Khác biệt ở chỗ, rồi sẽ có một ngày, khi ra đi, Trump không thể nhớ mình đã từng thua ông Joe Biden. Nhưng vết sẹo của cuộc bạo loạn và hành động của người khởi xướng, vĩnh viễn đi vào lịch sử.

05/01/202618:16:00
Đức Giáo Hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử, đã công khai phản đối chiến dịch quân sự của Trump. Trong buổi đọc kinh vào Chủ Nhật tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ngài cho biết ông đang theo dõi sát sao diễn biến tình hình ở Venezuela và kêu gọi tôn trọng chủ quyền và nhân quyền của quốc gia này. Một vị giáo hoàng người Mỹ chỉ trích một tổng thống Mỹ vì vi phạm chủ quyền của một quốc gia khác là một biến cố lịch sử. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về các cuộc tấn công của Mỹ, người phát ngôn của ông dẫn lời ông nói rằng điều này có thể "tạo ra một tiền lệ nguy hiểm". Tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất ở Âu Châu là từ Ngoại Trưởng Pháp, Jean-Noël Barrot. Ông đã tuyên bố chiến dịch bắt giữ Maduro "vi phạm nguyên tắc không sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của luật pháp quốc tế".

02/01/202609:30:00
Tổng thống Donald Trump trong năm đầu của nhiệm kỳ thứ hai tập trung vào những chính sách nhập cư, quốc phòng, thương mại và chính sách đối nội, bao gồm tăng cường kiểm soát biên giới, áp đặt thuế quan mới, tạm dừng tuyển dụng nhân viên liên bang, cùng với những biến đổi lớn trong các cơ quan liên bang như Bộ Giáo dục. Ông cũng không quên tìm cách trả thù những nhân vật đối lập.

02/01/202600:00:00
Thế giới sau mười năm như một bản đồ chằng chịt vết thương. Số cuộc chiến đang diễn ra tăng nhanh, nhiều nơi đẫm máu, nhiều nơi âm ỉ chỉ chờ bùng nổ. Trong số đó, bảy điểm nóng sau đây đáng được theo dõi đầu năm 2026.

26/12/202510:43:00
Từ 61% đến 74% dân Mỹ nghĩ rằng Trump đã đưa nước Mỹ đi sai hướng.

26/12/202500:00:00
Có những người sanh ra trong chiến tranh, lớn lên theo với chiến tranh và vẫn theo dõi âm thầm mọi biến động trong chiến tranh. Không thoát khỏi mọi ám ảnh thì âm thầm sống với ám ảnh…ta xin tạm gọi đó là một sự hỗn loạn ổn định. Và sự hỗn loạn ổn định đó ở rải rác mọi nơi… như một nỗi đau kinh niên, trầm kha, dai dẳng ở mọi lãnh vực của con người. Nga phát động chiến dịch xâm lăng lãnh thổ Ukraine từ năm 2022 mà Putin gọi là một chiến sự đặc biệt, đó là một cuộc chiến tiêu hao, đúng ra là muốn đánh mau, thắng gọn, nhưng rồi đã ba bốn năm qua, cuộc chiến đi vào một đường hầm hun hút!

19/12/202500:00:00
Những diễn biến gần đây trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã đặt ra nhiều vấn đề về tương lai của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Việc công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới (National Security Strategy of the USA, NSS) — một tài liệu chính thức tái xác lập định hướng chiến lược của Washington — cho thấy sự thay đổi đáng kể về cách Hoa Kỳ nhìn nhận vai trò của châu Âu, vốn được xem là đồng minh thân cận trong suốt lịch sử hiện đại.
Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

