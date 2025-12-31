Cú Sốc Bảo Hiểm Y Tế Đầu Năm Mới Tại Hoa Kỳ

Quốc hội Hoa Kỳ: Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm ACA, 2025 (%)



Hàng triệu người Mỹ đối diện cảnh tăng phí, mất bảo hiểm khi trợ cấp hết hạn

Vào thời khắc người Mỹ đếm ngược chờ giao thừa, không ít gia đình sẽ đón năm mới trong nỗi âu lo hơn là vui mừng. Theo ước tính, có khoảng hai mươi bốn triệu người — chiếm chừng bảy phần trăm dân số — đang được bảo hiểm y tế theo chương trình Affordable Care Act (ACA), thường gọi là Obamacare. Phần đông trong số ấy nhờ vào những khoản thuế khấu trừ do chính phủ tài trợ. Nhưng từ mồng Một tháng Giêng tới đây, các trợ cấp ấy sẽ hết hạn, đồng nghĩa với việc phí bảo hiểm tăng vọt. Nhiều người sẽ không còn đủ khả năng chi trả.

Những hỗ trợ này vốn được tăng cường trong thời kỳ dịch COVID-19: tiêu chuẩn cấp phát rộng rãi hơn, trần chi phí được ấn định, và không ai phải bỏ ra quá 8,5% thu nhập cho tiền bảo hiểm. Nhờ đó, hơn bốn mươi phần trăm người tham gia chỉ đóng mười Mỹ kim hoặc ít hơn mỗi tháng. Chính sự dễ chịu này khiến số người mua bảo hiểm tăng gấp đôi. Đáng chú ý, phần tăng mạnh nhất lại tập trung tại các tiểu bang do Cộng hoà chi phối — Texas, Florida, Georgia và North Carolina là bốn địa phương chiếm đến quá nửa lượng ghi danh mới.

Tuy nhiên, duy trì ưu đãi ấy đến năm 2035 sẽ tiêu tốn chừng 350 tỷ Mỹ kim, theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội. "Trái lại, nếu để chính sách hết hiệu lực, phí bảo hiểm sẽ tăng vọt đáng kể. Viện nghiên cứu y tế KFF dự đoán mức tăng trung bình có thể lên đến 114% cho những người mất trợ cấp. Một cặp vợ chồng 60 tuổi, thu nhập 85.000 đô-la mỗi năm, có thể thấy phí hàng năm nhảy vọt từ 7.225 đô lên hơn 29.800 đô — tăng hơn 22.000 đô."

Nhiều người vì thế sẽ buộc phải bỏ bảo hiểm. Theo dự kiến của Quốc hội, hơn ba triệu rưỡi người có thể rời hệ thống vào năm 2027. Một số khác chọn gói rẻ hơn, chất lượng thấp hơn; số còn lại — thường là người bệnh — cố giữ nguyên hợp đồng, khiến gánh nặng phí dành cho toàn hệ thống tăng thêm.

Một cuộc thăm dò của KFF cho thấy khoảng ba phần tư người được hỏi mong Quốc hội kéo dài trợ cấp; cũng chừng ấy số người nói họ sẽ quy trách nhiệm cho đảng Cộng hoà nếu chương trình bị cắt. Dưới áp lực này, một số dân biểu Cộng hoà ôn hoà đã tỏ ý ủng hộ dự luật của phe Dân chủ, nhằm duy trì khoản hỗ trợ thêm ba năm nữa. Dự luật ấy dự kiến sẽ được Hạ viện biểu quyết vào tháng Giêng, song vẫn khó lọt qua Thượng viện, nơi một đề xướng tương tự từng bị bác bởi thủ tục ‘filibuster’ hồi đầu tháng này.

Với những ai đang dựa vào thị trường bảo hiểm ACA để chăm nom sức khoẻ, đêm giao thừa năm nay có lẽ sẽ bớt phần hân hoan — và năm mới, e rằng, sẽ mở đầu bằng một hóa đơn nặng nề hơn bao giờ hết.