Bản Tin Cà Phê Sáng Ngày Cuối Năm, 31 Tháng Mười Hai, 2025

Times Square
Đây hứa hẹn sẽ là quả bóng lớn nhất từ trước đến nay, có tên là Constellation Ball.
  • Times Square Sẽ Có Hai Quả Cầu Pha Lê Đêm Giao Thừa.
  • Dân Chủ Thắng Lớn Ở Iowa.
  • Lời chúc năm mới của Trump dành cho đồng đảng: “Thối Rửa Dưới Địa Ngục”
  • Bệnh Sởi Bùng Phát Ở South Carolina.
  • Bệnh Nhi Đầu Tiên Tử Vong Vì Cúm, CDC Cảnh Cáo Chủng Cúm Mới.
  • Chính Quyền Trump Đóng Băng Khoản Ngân Sách Chăm Sóc Trẻ Em Tại Minnesota.
  • AP: CIA Đứng Sau Cuộc Tấn Công Vào Tàu Venezuela.
  • Trump Phủ Quyết 2 Dự Luật, Dân Biểu MAGA Thân Tín Phẫn Nộ.
  • Trung Quốc Thông Báo ‘Tập Trận Thành Công’ Gần Đài Loan.
  • Nấm Gây Chết Người Lan Nhanh Ở California Và Nhiều Tiểu Bang Khác.
  • Việt Nam: Cá Nhân Mua Bán Ngoại Tệ Với Nhau Bị Phạt 100 Triệu Đồng, Tịch Thu Số Tiền

 

Times Square Sẽ Có Hai Quả Cầu Pha Lê Đêm Giao Thừa

 

Lễ đón giao thừa năm nay ở Times Square, New York sẽ khác biệt với nhiều năm trước.

 

Thông thường, mỗi năm, người dân New York sẽ tụ tập tại Quảng Trường Thời Đại vào đêm giao thừa để chứng kiến ​​quả cầu pha lê rơi xuống từ tòa nhà One Times Square. Khoảnh khắc này đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới.

 

Tuy nhiên, vào ngày 1 Tháng Giêng năm 2026, người dân có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy có hai quả cầu rơi xuống thay vì một, theo tờ Today cho hay.

 

Đây hứa hẹn sẽ là quả bóng lớn nhất từ trước đến nay, có tên là Constellation Ball. Với đường kính 12,5 feet và trọng lượng hơn 12.000 pound, quả bóng được thiết kế với 5.280 viên pha lê Waterford hình tròn ở ba kích cỡ (1,5 inch, 3 inch và 4 inch) cùng với các đèn LED. Thiết kế này khác biệt so với pha lê hình tam giác được sử dụng từ năm 1999.

 

Michael Phillips, chủ tịch của Jamestown, công ty sở hữu và điều hành tòa nhà One Times Square, nói với CNN, quả cầu "được thiết kế để tượng trưng cho sự kết nối, sự trọn vẹn và tính chu kỳ của truyền thống, tôn vinh mối quan hệ vĩnh cửu giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.”

 

Để kỷ niệm 250 năm sinh nhật nước Mỹ, Liên minh Quảng trường Thời đại – nhóm tổ chức sự kiện thả quả cầu đón năm mới hàng năm – đã quyết định có thêm sự kiện thả quả cầu thứ hai trong đêm đó. Liên minh này cũng đã hợp tác với America250, một tổ chức phi đảng phái được Quốc Hội thành lập năm 2016 để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm sắp tới, để cùng nhau tổ chức toàn bộ sự kiện.

 

Theo America250, lễ thả quả cầu thứ hai sẽ bắt đầu vào khoảng 12:04 sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ. Khác với lễ thả quả cầu đầu tiên, quả cầu lần này sẽ có thiết kế màu đỏ, trắng và xanh lam.

Nữ ca sĩ huyền thoại Diana Ross dự trù ​​sẽ trình diễn một liên khúc các ca khúc hit của bà, bao gồm "I'm Coming Out" và "Upside Down" trên sân khấu Countdown ở Time Square bắt đầu lúc 11:37 tối (giờ miền Đông) trong chương trình "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" trên kênh ABC.

 

Trong khoảnh khắc ăn mừng,  2.000 pound (khoảng 900 kg) giấy kim tuyến màu đỏ, trắng và xanh lam sẽ thả xuống bầu trời Times Square. Theo thông cáo báo chí, sẽ có màn trình diễn bắn pháo hoa kết hợp với bản nhạc "America the Beautiful" do Ray Charles trình bày.

 

"Mục tiêu của chúng tôi là truyền cảm hứng cho tất cả 350 triệu người Mỹ cùng tham gia khoảnh khắc này để mừng đất nước chúng ta,” Rosie Rios, Chủ tịch America250, cho biết trong một thông cáo báo chí.

 

Dân Chủ Thắng Lớn Ở Iowa

 

Đảng viên Dân Chủ Renee Hardman chiến thắng cuộc tranh cử Thượng Viện tiểu bang Iowa vào tối Thứ Ba, đánh bại ứng cử viên Cộng Hòa Lucas Loftin với kết quả cách biệt rất xa, 71.5% cho Dân Chủ và 28.5% cho Cộng Hòa. Chiến thắng này ngăn chặn Đảng Cộng Hòa lấy lại thế đa số trong Thượng Viện, theo Decision Desk HQ. Vị trí này bỏ trống sau khi Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Claire Celsi qua đời vào Tháng Mười.

 

Hardman, Phó Thị Trưởng West Des Moines, trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên được bầu vào Thượng Viện tiểu bang Iowa. Bà cũng là người phụ nữ da đen đầu tiên trong Hội đồng Thành phố West Des Moines, với Celsi từng quản lý chiến dịch tranh cử đầu tiên của bà gần một thập kỷ trước.

 

Trên toàn quốc, Đảng Dân Chủ đã đạt được các chiến thắng đáng chú ý, bao gồm cuộc bầu cử đặc biệt Thượng Viện tiểu bang Kentucky, ở Tennessee, và thành công trong các cuộc bầu cử hồi Tháng Mười Một cho vị trí thống đốc New Jersey và Virginia, thị trưởng Thành phố New York, và các cuộc đua cấp dưới khác. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân chủ Ken Martin ca ngợi kết quả như một sự kiểm soát quyền lực Cộng Hòa, báo hiệu sự trỗi dậy của Đảng Dân Chủ hướng tới cuộc bầu cử giữa kỳ.

 

Phó Tổng Thống Kamala Harris thắng quận này với 17 điểm vào năm 2024, bất chấp chiến thắng toàn tiểu bang của Trump.

Lời Chúc Năm Mới Của Trump Dành Cho Đồng Đảng: “Thối Rửa Dưới Địa Ngục”

 

Tổng thống Donald Trump hôm nay công khai nguyền rủa một đồng đảng Cộng hòa “thối tha” phải “thối rữa dưới địa ngục”, thay vì chúc năm mới. Ông bênh vực bà Tina Peters, cựu viên chức Colorado đang ngồi tù vì cáo buộc gian lận bầu cử.

 

“Xin Chúa phù hộ bà Tina Peters, nay đã thụ án hai năm trong chín năm tại nhà tù tối đa Colorado, ở tuổi 73 và đang bệnh, chỉ vì cố ngăn chặn gian lận phiếu bầu khổng lồ tại tiểu bang bà (nơi dân đang bỏ đi hàng loạt!),” ông Trump viết trên Truth Social.

 

Ông không thể ân xá bà Peters vì đây là án tiểu bang, nên quay sang chửi Thống đốc và Công tố viên “Cộng hòa giả hiệu” (RINO!): “Chẳng ma nào động đến bọn Dân chủ với hệ thống phiếu gửi thư giả mạo khiến Cộng hòa không thể thắng tiểu bang đáng thắng này! Tôi chỉ chúc chúng nó những điều tồi tệ nhất. Cầu cho chúng thối rữa trong địa ngục. THẢ TINA PETERS!”

trump new year message
 

Bệnh Sởi Bùng Phát Ở South Carolina

 

South Carolina thông báo có thêm 20 trường hợp mắc bệnh sởi trong bốn ngày qua. Tình trạng này cho thấy nếu dịch bệnh tiếp tục lây lan trong ba tuần nữa, nó có thể sẽ không còn nằm trong danh sách các bệnh đã bị xóa sổ ở Mỹ trong 25 năm qua, theo NBC.

 

Chỉ trong bốn ngày, tiểu bang này ghi nhận thêm 20 ca mới, nâng tổng số ca sởi trong năm 2025 lên 179, cao hơn tổng số ca toàn nước Mỹ của nhiều năm gần đây. Trên toàn quốc, hơn 2.000 ca sởi đã phát hiện trong năm nay, trong đó 93% xảy ra ở người chưa tiêm vaccine hoặc không rõ tình trạng tiêm chủng.

 

Tại South Carolina, dịch đang lan trong gia đình, trường học và nhà thờ, buộc gần 300 người phải cách ly. Phần lớn ca bệnh là trẻ em chưa tiêm vaccine. Các chuyên gia cho rằng sự sụt giảm tỷ lệ tiêm chủng, cùng việc gia tăng miễn trừ vaccine, là nguyên nhân chính. Tỷ lệ tiêm MMR ở trẻ mẫu giáo hiện dưới mức 95% cần thiết để ngăn chặn lây lan.

 

Nhiều chuyên gia y tế công cộng đã bày tỏ lo ngại về quan điểm của chính phủ liên bang về vaccine kể từ khi Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. nhậm chức vào Tháng Hai. Mặc dù Kennedy đã kêu gọi mọi người tiêm vaccine MMR, nhưng ông cũng coi việc tiêm chủng là một lựa chọn cá nhân, nhấn mạnh các phương pháp điều trị chưa được chứng minh như steroid và kháng sinh, và đưa ra tuyên bố sai sự thật rằng khả năng miễn dịch từ vaccine sởi suy giảm nhanh chóng.

 

Theo định nghĩa, bệnh sởi được xem là bệnh dịch đã bị loại trừ khi không còn lây truyền liên tục trong vòng một năm. Tuy nhiên, tại Mỹ, chuỗi lây nhiễm đã kéo dài từ khoảng ngày 20/1. Nếu dịch không chấm dứt trong ba tuần tới, Mỹ có thể mất tình trạng này, tương tự Canada hồi tháng Mười Mội.

 

Các ổ dịch khác cũng xuất hiện tại Texas, Arizona, Utah và Nevada, với nhiều ca tử vong ở người chưa tiêm. Giới y tế nhấn mạnh vaccine vẫn là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất, với hai mũi có hiệu quả tới 97% và bảo vệ lâu dài.

 

Bệnh Nhi Đầu Tiên Thiệt Mạng Vì Cúm, CDC Cảnh Cáo Chủng Cúm Mới

 

Tin cho hay một đứa trẻ ở Kentucky đã chết vì cúm, đánh dấu ca tử vong do cúm ở trẻ em đầu tiên trong mùa dịch năm nay, các quan chức y tế tiểu bang thông báo hôm Thứ Ba. Theo Sở Y tế Kentucky, bệnh nhi này sống ở quận Kenton và chưa được tiêm vaccine cúm mùa này.

 

Tiến sĩ Steven Stack, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Gia đình của Kentucky cho biết, “đây là một lời nhắc nhở đau lòng rằng bệnh cúm không phải lúc nào cũng là một căn bệnh nhẹ, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và những người có bệnh lý nền.”

 

Sở Y tế Công cộng Kentucky, Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ và các chuyên gia khác khuyến cáo mọi người từ sáu tháng tuổi trở lên nên tiêm chủng ngừa cúm và vaccine COVID-19 hàng năm. Các loại vaccine này có sẵn rộng rãi tại các phòng khám và hiệu thuốc, thường là miễn phí. Cả hai loại đều có thể được tiêm trong cùng một lần khám và vào bất kỳ thời điểm nào trong mùa cúm, thường kéo dài từ Tháng Mười Đến Tháng Năm.

 

Một bệnh nhân khác là một thiếu niên 14 tuổi ở Alabama cũng tử vong vì biến chứng cúm tại bệnh viện Chattanooga hôm thứ Hai, theo FoxNews cho hay.

 

Dữ liệu mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho thấy số ca mắc cúm tiếp tục tăng mạnh trên khắp cả nước, với một số khu vực ghi nhận số ca mắc bệnh kỷ lục. CDC ước tính tính đến ngày 20 Tháng Mười Hai, đã có ít nhất 7,5 triệu ca mắc cúm trong mùa dịch này, cũng như ít nhất 81.000 ca nhập viện và 3.100 ca tử vong. Trong đó đã có tám trường hợp tử vong ở trẻ em liên quan đến cúm.

 

CDC cho biết 32 khu vực đang có mức độ lây lan cúm "cao" hoặc "rất cao.” Tuần trước, chỉ có 17 khu vực thuộc các nhóm này. Các khu vực bao gồm tất cả 50 tiểu bang và một số vùng lãnh thổ, cũng như D.C và thành phố New York. Các chuyên gia bày tỏ lo ngại về mùa cúm năm nay. Một chủng phụ mới của virus cúm A, được gọi là H3N2, đang lây lan nhanh chóng. Theo dữ liệu của CDC, trong số 2.086 mẫu xét nghiệm dương tính với cúm từ ngày 13 đến ngày 20 Tháng Mười Hai, có 2.029 mẫu nhiễm virus cúm A. Khi phân tích 1.627 mẫu trong số đó, người ta phát hiện 1.493 mẫu, tương đương gần 92%, là chủng H3N2.

 

Chính Quyền Trump Đóng Băng Ngân Sách Chăm Sóc Trẻ Em Tại Minnesota

 

Chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định đóng băng toàn bộ khoản thanh toán liên bang cho các chương trình chăm sóc trẻ em tại tiểu bang Minnesota, sau khi một video lan truyền trên mạng xã hội cáo buộc gian lận quy mô lớn tại các cơ sở giữ trẻ. Theo NBC, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) cho biết hành động này nhằm ngăn chặn việc lạm dụng ngân sách và sẽ áp dụng các yêu cầu kiểm soát mới trên toàn quốc, bao gồm việc các bang phải cung cấp lý do chi tiêu kèm hóa đơn hoặc bằng chứng hình ảnh trước khi nhận tiền.

 

Theo HHS, mỗi năm Minnesota nhận khoảng $185 triệu tiền hỗ trợ chăm sóc trẻ em, nhưng chưa rõ chính xác bao nhiêu tiền đang bị đóng băng. Thứ trưởng HHS Jim O’Neill nhấn mạnh rằng ngân sách chỉ được giải ngân trở lại khi các tiểu bang chứng minh việc sử dụng hợp pháp.

 

Thống đốc Minnesota Tim Walz phản đối quyết định này, cho rằng chính quyền Trump đang chính trị hóa vấn đề gian lận để cắt giảm các chương trình phúc lợi cho người dân. Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance và Tòa Bạch Ốc ủng hộ mạnh mẽ biện pháp đóng băng nhằm chống gian lận.

 

FBI đang tăng cường lực lượng đến Minnesota để điều tra các cáo buộc gian lận, theo thông báo của Giám đốc FBI Kash Patel, trong đó cộng đồng người Somalia ở Minnesota bị nhắm đến nhiều nhất, làm dấy lên tranh cãi về yếu tố chính trị và sắc tộc trong cách tiếp cận của chính quyền liên bang.

 

AP: CIA Đứng Sau Cuộc Tấn Công Tàu Venezuela

 

Nguồn tin của AP hôm Thứ Tư 31 Tháng Mười Hai cho hay CIA đứng sau cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào một khu vực bến cảng ở Venezuela hồi tuần trước. Đây là hành động đầu tiên và trực tiếp của Mỹ trên lãnh thổ Venezuela kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu vào Tháng Chín. Cuộc tấn công làm leo thang chiến dịch gây áp lực kéo dài nhiều tháng của chính quyền Trump đối với chính phủ của Tổng thống Nicolás Maduro.

 

Tổng thống Donald Trump đề cập đến hoạt động này trong một cuộc phỏng vấn radio, mô tả nó nhắm vào một "cơ sở lớn nơi có nhiều tàu bè” và sau đó chỉ rõ đó là "khu vực bến cảng nơi họ chất hàng hóa ma túy lên thuyền” trong cuộc trao đổi với phóng viên tại Mar-a-Lago khi tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trump từ chối xác nhận liệu đó là do quân đội hay CIA thực hiện. CIA, Tòa Bạch Ốc và Bộ Chỉ huy Đặc nhiệm đều từ chối bình luận thêm. Bộ chỉ huy sau tuyên bố họ không hỗ trợ hoạt động này, kể cả hỗ trợ tình báo.

 

Điều này diễn ra sau hàng loạt cuộc tấn công của Mỹ ở Caribbean từ Tháng Tám, bao gồm hơn 30 cuộc tấn công vào các thuyền ma túy bị cáo buộc ở Caribbean và đông Thái Bình Dương, cùng với lệnh thu giữ các tàu chở dầu của Venezuela. Trump đã đe dọa tấn công trên đất liền và công khai ủy quyền cho CIA thực hiện hành động bí mật ở Venezuela, viện dẫn buôn bán ma túy và việc thả tù nhân vào Mỹ. Maduro, bị truy tố ở Mỹ vì narcoterrorism kể từ năm 2020, phủ nhận các cáo buộc. Một phần thưởng trị giá $50 triệu cho thông tin bắt giữ ông.

 

Trump Phủ Quyết 2 Dự Luật, Dân Biểu MAGA Thân Tín Phẫn Nộ

 

Tổng thống Trump ban hành hai lệnh phủ quyết trong tuần này, là lệnh phủ quyết đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, bác bỏ hai dự luật lưỡng đảng và vấp phải sự phản đối từ Dân biểu Lauren Boebert (Đảng Cộng Hòa, Colorado.)

 

Đó là dự luật nhằm hoàn thành một dự án cung cấp nước cho vùng Đông Nam Colorado và một dự luật khác trao cho bộ tộc Miccosukee quyền quản lý một phần khu vực Everglades ở Florida.

 

Lauren Boebert, một MAGA thân tín của Trump đã phản đối lệnh phủ quyết của tổng thống đối với dự luật nhằm thúc đẩy dự án cấp nước ở tiểu bang của bà, có tên là Arkansas Valley Conduit.

 

“Tổng thống Trump đã quyết định phủ quyết một dự luật hoàn toàn không gây tranh cãi, được cả lưỡng đảng đồng thuận. Nếu chính quyền này muốn để lại di sản là ngăn chặn các dự án cung cấp nước cho người dân vùng nông thôn Mỹ, thì đó là việc của họ,” bà Boebert nói với kênh truyền hình địa phương 9News.

 

Bà nói thêm rằng bà hy vọng “quyết định phủ quyết này không liên quan gì đến việc trả đũa chính trị vì đã vạch trần tham nhũng và yêu cầu trách nhiệm giải trình. Người dân Mỹ xứng đáng có được sự lãnh đạo đặt lợi ích của người dân lên trên chính trị.”

 

Bà cũng đăng tải dòng chữ “chuyện này chưa kết thúc” trên nền tảng mạng xã hội X để phản hồi về quyết định phủ quyết. Lauren Boebert nằm trong số các nhà lập pháp gần đây đã thúc đẩy việc bỏ phiếu để công bố hồ sơ Epstein.

 

Trung Quốc Thông Báo ‘Tập Trận Thành Công’ Gần Đài Loan

 

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) thông báo vào đêm Giao Thừa rằng họ đã "hoàn thành thành công" hai ngày tập trận quân sự quanh Đài Loan. Cuộc tập trận mang tên "Sứ mệnh Công lý 2025.”

 

Các cuộc diễn tập, diễn ra thứ Hai và thứ Ba, nhằm khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh đối với hòn đảo tự trị và kiểm tra khả năng tác chiến liên hợp tích hợp. Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Chiến khu Đông của PLA, Đại tá Li Xi, tuyên bố quân đội vẫn ở trạng thái cảnh giác cao độ để chống lại các phần tử ly khai "Đài Loan độc lập" và can thiệp từ bên ngoài, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

 

Thông báo của Trung Quốc kèm theo nhạc quân hành hùng tráng, không cung cấp chi tiết về kết quả hoặc thời gian kết thúc chính xác. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bài phát biểu năm mới hàng năm, nhấn mạnh mối liên hệ máu mủ không thể phá vỡ qua Eo biển Đài Loan và tuyên bố thống nhất là xu hướng không thể đảo ngược.

 

Các cuộc tập trận làm gia tăng căng thẳng khu vực, quốc tế chỉ trích. Nhật Bản lên án chúng là hành động leo thang, kêu gọi đối thoại hòa bình qua ngoại giao. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto C. Teodoro Jr. bày tỏ lo ngại, lưu ý hậu quả đối với ổn định Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và kêu gọi kiềm chế. Điều này diễn ra sau khi Mỹ phê duyệt gói vũ khí kỷ lục cho Đài Loan vào giữa Tháng Mười Hai đã bị Trung Quốc chỉ trích gay gắt.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Thứ Ba cố gắng hạ nhiệt, viện dẫn mối quan hệ tốt đẹp với ông Tập và lưu ý lịch sử lâu dài của Trung Quốc với các cuộc tập trận ở khu vực đó.

 

Nấm Gây Chết Người Lan Nhanh Ở California Và Nhiều Nơi Khác

 

Các bệnh viện, viện dưỡng lão và cơ sở y tế trên khắp nước Mỹ đang chật vật đối phó với một loại nấm kháng thuốc nguy hiểm, đã gây nhiễm cho ít nhất 7.000 người trong năm 2025, theo số liệu theo dõi của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

 

Loại nấm mang tên Candida auris, lần đầu được phát hiện tại Hoa Kỳ vào năm 2016, đã lan rất nhanh trong những năm gần đây. Nó có thể sống dai trên các bề mặt rồi truyền sang bệnh nhân qua những ống chuyền, ống thở hoặc kim chuyền vào tĩnh mạch.

 

Một số chủng Candida auris được xem là “siêu vi trùng” vì kháng hầu hết các loại thuốc thường dùng để trị nấm. Người mạnh khỏe có thể tự chống chọi và lành bệnh, nhưng trong bệnh viện – nơi người bệnh vốn đã yếu – loại nấm này có thể trở thành mối đe dọa chết người.

 

“Nếu nhiễm phải loại nấm đã kháng hết thuốc, chúng tôi không còn cách chữa trị nào để giúp quý vị chống lại nó. Khi đó chỉ còn trông vào sức của chính thân thể mình,” bà Melissa Nolan, phụ giáo môn dịch tễ học và thống kê y học tại Đại học South Carolina, nói với hệ thống Nexstar.

 

Sức kháng thuốc của nấm khiến việc khống chế nó trở nên đặc biệt khó khăn. Hơn một nửa các tiểu bang đã ghi nhận ca bệnh Candida auris trong năm 2025, theo CDC. Với một tuần chót của năm còn chưa thống kê xong, con số ca bệnh hằng năm đang tiến gần kỷ lục hơn 7.500 ca của năm trước. California đã báo cáo hơn 1.500 ca trong năm nay, chỉ thua Nevada.

 

Một số nhà khoa học cho rằng sự đổi thay khí hậu có thể góp phần làm các giống nấm như Candida auris lan rộng hơn.

 

Vốn dĩ, phần lớn nấm khó sống được trong thân nhiệt ấm của con người, giáo sư vi trùng học Arturo Casadevall, giảng dạy tại Đại học Johns Hopkins, giải thích với hãng Associated Press. Nhưng khi khí hậu nóng dần lên, nấm cũng quen dần với sức nóng đó.

 

“Chúng ta được bảo vệ rất nhiều trước các loại nấm trong thiên nhiên nhờ thân nhiệt của mình. Tuy nhiên, nếu thế giới mỗi ngày một nóng hơn và nấm cũng quen với nhiệt độ cao hơn, sẽ có một số giống vượt qua cái mà tôi gọi là ‘lằn ranh nhiệt độ’, tức là có thể sống được trong thân thể con người,” ông nói.

 

Trước đây, CDC ước tính rằng, dựa trên số liệu từ một nhóm bệnh nhân còn hạn chế, đã có từ 30 đến 60 phần trăm người mắc Candida auris chết; tuy nhiên, phần đông trong số đó vốn cũng mang những chứng bệnh nặng khác, làm tăng thêm rủi ro thiệt mạng.

 

Một khảo cứu công bố hồi tháng Bảy, trong đó phần lớn bệnh nhân cư ngụ tại Nevada và Florida, ghi nhận hơn phân nửa người bị nấm phải vào phòng săn sóc đặc biệt, hơn một phần ba cần được trợ giúp thở máy. Hơn một nửa số bệnh nhân, đa số trong lứa tuổi từ 60 đến 64, cũng đã cần phải truyền máu.

Việt Nam: Cá Nhân Mua Bán Ngoại Tệ Với Nhau Bị Phạt 100 Triệu Đồng, Tịch Thu Số Tiền

 

Nghị định 340/2025 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 9-2-2026, quy định các mức phạt vi phạm hành chính trong hoạt động ngoại hối. Trong đó, cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau sẽ bị xử phạt tùy theo giá trị giao dịch.

 

Phạt cảnh cáo nếu giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ tương đương), bao gồm cả việc tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ hay thanh toán hàng hóa dịch vụ bằng ngoại tệ dưới mức này mà trái luật lệ.

 

Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng nếu giá trị từ 1.000 đến 10.000 đôla, hoặc dưới 1.000 đôla nhưng tái phạm nhiều lần.

 

Phạt từ 20 đến 30 triệu đồng nếu giá trị từ 10.000 đến 100.000 đôla; mức này cũng áp dụng cho việc không niêm yết rõ ràng tỷ giá mua bán ngoại tệ tại chỗ giao dịch.

 

Phạt nặng từ 80 đến 100 triệu đồng khi giá trị từ 100.000 đôla trở lên; đồng thời tịch thu toàn bộ số ngoại tệ hay tiền Việt Nam liên quan.

 

Ngoài ra, nghị định còn tịch thu ngoại tệ và tiền Việt đối với mọi hành vi mua bán ngoại tệ giữa cá nhân hay tổ chức không được phép thu đổi.

 

"Mức phạt cao nhất, từ 200 đến 250 triệu đồng, dành cho việc kinh doanh hợp đồng tương lai ngoại hối trái luật lệ, hoặc xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt không đúng quy định."

 

Bản tin sau đây của nhà báo Layna Hong trên báo Medill Reports Chicago, nhan đề "Historically Republican Vietnamese American community shifting left, according to AAPI Data" (Cộng đồng người Mỹ gốc Việt vốn theo đảng Cộng hòa đang chuyển hướng sang cánh tả, theo dữ liệu của AAPI Data). Bản tin dịch như sau.

-- Venezuela nhượng bộ: Thả tù chính trị, Trump nói hủy oanh kích đợt II. -- Hoa kỳ chặn tàu dầu thứ năm – nắm toàn quyền phân phối dầu Venezuela. -- Iran: Dân Xuống Đường Biểu Tình rầm rộ dù nhà nước cắt Internet. -- Thượng Viện muốn giữ tay Trump ở Venezuela. -- Trump: sẽ gặp Machado và sẽ “vinh dự” nhận Giải Hòa Bình từ bà. -- Nga dùng hỏa tiễn siêu thanh mới, Kyiv thiệt hại nặng. -- Hạ Viện thông qua gia hạn trợ cấp y tế, dẫu khó thành luật. -- Hạ Viện phê chuẩn gói chi tiêu...

Chính phủ Hoa Kỳ đang nhanh chóng mở rộng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các quyết định về di trú và chiếu khán. Các hồ sơ di dân không chỉ được xem xét bởi các viên chức người thật mà còn bởi các hệ thống tự động có khả năng quét và phân tích khối lượng dữ liệu rất lớn. Các hệ thống này tìm kiếm sự khác biệt, thông tin bị thiếu và các yếu tố bất thường. Kết quả là, các đơn xin di dân đang được xem xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Một phúc trình mới công bố của Quỹ Marshall Đức tại Hoa Kỳ (German Marshall Fund of the United States - GMF) cho rằng bất cứ hành động quân sự nào của Trung Cộng nhằm xâm chiếm Đài Loan đều sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng cho chính lục địa, từ kinh tế, quân sự đến xã hội và ngoại giao.

Sau đúng bốn thế kỷ gắn bó với đời sống dân chúng, dịch vụ bưu chính quốc doanh Đan Mạch sẽ chính thức ngưng phát thư tay. Vào ngày cuối năm, 30 tháng 12, lá thư cuối cùng đã được phát đi, khép lại một chương dài trong lịch sử liên lạc của xứ sở Bắc Âu này. Cơ quan đảm trách việc ấy là PostNord, công ty do nhà nước Đan Mạch và Thụy Điển cùng sở hữu, thành lập năm 2009 sau khi hai hệ thống bưu chính quốc gia sáp nhập. Từ sau mốc 30 tháng 12, PostNord vẫn tiếp tục phát bưu kiện tại Đan Mạch, trong khi dịch vụ phát thư tay tại Thụy Điển vẫn được duy trì.

Một tòa án tại thủ đô Paris hôm nay đã tuyên mười bị cáo phạm tội “tấn công mạng và vu khống” đối với bà Brigitte Macron, phu nhân Tổng thống Emmanuel Macron, vì loan truyền trên mạng xã hội lời đồn thất thiệt cho rằng bà vốn “sinh ra là đàn ông”. Theo phán quyết, tám nam và hai nữ, tuổi từ 41 đến 65, đều bị tòa kết án với các mức hình phạt khác nhau — từ tham dự khóa huấn luyện về tấn công mạng cho tới án tù treo tám tháng. Một số bị cáo là giáo viên, viên chức dân cử và chuyên viên điện toán.

Dịch cúm mùa đông năm nay đang lan mạnh khắp nơi ở Hoa Kỳ, đẩy số người đi khám bác sĩ vì triệu chứng giống cúm lên mức cao nhất trong gần ba mươi năm. Theo số liệu của CDC, từ đầu mùa đến nay đã có khoảng 5.000 người chết vì cúm, trong đó có chín trẻ em. Trong tuần kết thúc ngày 27 tháng 12, gần 1 trong 10 lượt khám ngoại trú trên toàn quốc — tương đương 8,2% — vì các triệu chứng như sốt, đau họng, mệt rã rời và đau nhức mình mẩy. Đây là mức cao nhất kể từ khi CDC bắt đầu theo dõi dữ liệu này vào năm 1997. Tính đến nay, cúm đã gây hơn 11 triệu ca bệnh và khoảng 120.000 ca phải nhập viện.

Công ty Boston Dynamics, thuộc quyền kiểm soát của Hyundai, vừa chính thức giới thiệu thế hệ mới của robot hình người Atlas do Boston Dynamics phát triển tại CES 2026. Đây là lần đầu tiên Atlas được trình diễn công khai trước đông đảo công chúng, và cũng là dấu mốc cho thấy robot hình người đã rời phòng thí nghiệm để bước vào môi trường sản xuất thực tế. Trên sân khấu một khách sạn ở Las Vegas, Robot Atlas — cao ngang người thật, có hai tay hai chân — tự đứng dậy từ mặt sàn, đi lại nhẹ nhàng, vẫy tay chào khán giả và xoay đầu quan sát xung quanh. Trong buổi trình diễn, robot được một kỹ sư điều khiển từ xa, nhưng Boston Dynamics cho biết phiên bản thực tế sẽ có khả năng tự vận hành độc lập.

Paris by Night hân hạnh kính mời quý khán thính giả tham dự hai buổi văn nghệ sẽ diễn ra vào lúc 2:00 chiều và 7:30 tối Chủ Nhật 1 tháng 2 năm 2026 với chủ đề “O Sen Ngọc Mai – Từ Giọng Hát Em” tại rạp Pechanga Theater bên trong Pechanga Resort Casino. Trong những năm tháng gần đây, những tài năng nghệ thuật ở Việt Nam, nhất là trong lãnh vực âm nhạc, mau chóng nổi bật trong văn nghệ đại chúng. Người yêu nhạc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước sự xuất hiện của rất nhiều khuôn mặt trẻ đẹp và xuất sắc trong việc trình bày và diễn tả những âm điệu cổ điển lẫn tân thời khiến người nghe không khỏi cảm thấy như được nhìn thấy sự kết nối liên tục của dòng nhạc một thời với khuynh hướng đổi mới sinh động hơn của ngày nay. Khán giả sành điệu cũng kỳ vọng được thưởng thức những ca khúc, những khuôn mặt, giọng ca thực sự có thể tiếp nối thế hệ đi trước để thổi lửa vào nền âm nhạc Việt Nam trong cũng như ngoài nước

Trong Thiền Tổ Sư, thường nói rằng hễ thấy bản tâm xong mới biết tu, còn chưa thấy được thì chỉ là đi mù mờ trong đêm, cứ như chặp sáng chặp tối, không biết gì để tu. Bởi vì, chưa thấy gốc của tâm thì mọi chuyện tu chỉ là tu nơi ngọn của tâm, chỉ mất thêm thì giờ, cho dù là có phước đức. Tuy nhiên, Đức Phật nói rằng thân và tâm đều là rỗng không, vậy thì lấy gì mà gọi là gốc của tâm, hay ngọn của tâm.

-- Minnesota: Bà Mẹ Ba Con 37 Tuổi Bị ICE Bắn Chết; Video Cho Thấy Viên Đặc Vụ ICE Không trong lộ trình xe. -- Hạ Viện Thông Qua Gia Hạn Trợ Cấp Y Tế, Phớt Lờ Lãnh Đạo Cộng Hòa Ra Sức Cản. -- Trump Rút Mỹ Khỏi Công Ước Khí Hậu LHQ; Dư Luận Quốc Tế Phẫn Nộ. -- Bộ Nội An Hối Thúc Người Venezuela Về Nước, Nhưng Nỗi Sợ Chế Độ Maduro Chưa Tan. -- Thăm Dò Mới: Cử Tri Đảng Cộng Hòa Quay Sang Ủng Hộ Mạnh Chiến Dịch Venezuela Của Trump. -- Châu Âu Vạch Lằn Ranh Đỏ Vụ Greenland, Sau Một Năm Cố Xoa Dịu Trump. -- Trump Đòi Nâng Ngân Sách Quốc Phòng 2027 Lên 1.500 Tỷ, Kêu “Thời Thế Hiểm Hóc”. -- Trump Chặn Giới Đầu Tư Thâu Tóm Nhà Ở, Nói Để Hạ Sốt Giá Nhà. -- Tháp Dinh Dưỡng RFK Jr.: Thịt, Phô Mai, Rau Quả Lên Đầu Bảng. -- Hai Người Chết Trong Vụ Nổ Súng Bãi Đậu Xe Nhà Thờ Salt Lake City. -- Chính Quyền Trump Tính Cắt Hàng Tỷ Đô Ngân Khoản Giữ Trẻ California. -- Mỹ Giữ Quyền Kiểm Soát Dầu Venezuela “Vô Thời Hạn”. -- Giáo Sư Sa Thải Vì Bài Về Charlie Kirk Được Phục Chức, Lãnh 500.00

Sáng Thứ Tư, tại khu Nam Minneapolis, một nhân viên thuộc Cơ quan Di trú và Thuế quan Hoa Kỳ (ICE) đã nổ súng bắn chết một phụ nữ trong lúc lực lượng liên bang thi hành chiến dịch truy quét di dân. Vụ nổ súng ngay lập tức làm dấy lên biểu tình và phản ứng gay gắt từ chính quyền địa phương.

-- Trump Duy Trì Quyền Kiểm Soát Dầu Mỏ Của Venezuela ‘Vô Thời Hạn’. -- Mỹ Phát Động Chiến Dịch Thu Giữ Tàu Chở Dầu Venezuela Treo Cờ Nga. -- Giá Dầu Toàn Cầu Giảm Sau Khi Trump Nói Venezuela Nộp 50 Triệu Thùng Dầu Cho Mỹ. -- Thì Ra Đây Là Lý Do Chính Trump Bắt Cóc Maduro. -- Dân Chủ Thắng Đậm Ở Thượng Viện Tiểu Bang Virginia. -- Trump Cảnh Báo Cộng Hòa: ‘Nếu Không Thắng Giữa Kỳ, Tôi Sẽ Bị Luận Tội’. -- Warner Bros. Discovery Chính Thức Chọn Netflix. -- Trump Và Đồng Minh: ‘Cuba Sẽ Bị Tiêu Diệt Năm Nay Hoặc Năm Sau’. -- Vợ Chồng Nicole Kidman Ly Dị Sau 19 Năm Chung Sống. -- Các Quốc Gia Châu Âu Cam Kết Đưa Quân Đội Vào Ukraine.

-- Năm năm ngày bạo loạn Quốc Hội 6/1/2021 – 6/1/2026. -- Làn sóng đòi luận tội Trump gia tăng sau chiến dịch quân sự tại Venezuela. -- Tập Đoàn Phát Thanh Công Cộng bỏ phiếu giải thể sau khi mất ngân sách liên bang. -- Dân Biểu Cộng Hòa Doug LaMalfa, California, đột ngột qua đời ở tuổi 65. -- Bộ Nội An Mỹ buộc tội Hilton Hotels hủy đặt phòng của nhân viên ICE tại Minnesota. -- Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo nếu Mỹ chiếm Greenland, NATO có thể tan rã. -- Cộng Hòa lo Trump sa lầy vào chiến lược “xây dựng quốc gia” tại Venezuela. -- TNS Rand Paul chỉ mặt Lindsey Graham là người “giựt dây” Trump trong vụ Maduro. -- Vẫn còn hơn 2 triệu hồ sơ Jeffrey Epstein chưa được công bố. -- Lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado muốn trao Nobel Hòa Bình cho Trump. -- Cô giáo mẫu giáo bị bắt ngay trên sóng truyền hình sau khi chỉ trích Trump và chiến dịch Venezuela. -- Chính quyền Trump ngưng gần 10 tỉ Mỹ kim trợ cấp xã hội tại 5 tiểu bang Dân chủ....

FORT HOOD, Pennsylvania - Thiếu tá Prasert Ammartek đã sống một cuộc đời được định hình bởi kỷ luật và sự phục vụ. Thiếu tá đã trải qua 19 năm làm nhà sư Phật giáo trong rừng và 14 năm phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ. Ngày nay, Thầy kết hợp cả hai con đường đó trong vai trò là một tuyên úy và là người cố vấn cho các binh sĩ.
Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

