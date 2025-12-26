Nước Mỹ Đi Đúng Hướng Hay Sai Hướng Dưới Thời Tổng Thống Trump?

Từ 61% đến 74% dân Mỹ nghĩ rằng Trump đã đưa nước Mỹ đi sai hướng.

Phần lớn người Mỹ, bất kể thuộc đảng phái chính trị nào, đều tin rằng nước Mỹ đang đi sai hướng theo các cuộc khảo sát gần đây. Nhận định này thường xuất phát từ những lo ngại về kinh tế, sự phân cực chính trị và khuynh hướng độc tài.

Trong khoảng thời gian vào cuối năm 2025, một số cơ quan nghiên cứu độc lập và báo chí đã thực hiện một số thăm dò dư luận. Kết quả cho thấy, tỉ lệ dân Mỹ khá cao nghĩ rằng đất nước đi lạc hướng dưới thời Tổng Thống Trump: 74% theo Galupp, 66% theo NBC, 64% theo Marquette Law School, và 61 % theo IPSOS (ABC và Washington Post).

Dữ liệu của IPSOS cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa các đảng phái. Hầu hết đảng viên Dân Chủ và những người độc lập – lần lượt là 95% và 77% – đều bi quan về hướng đi của đất nước, trong khi chỉ có 29% đảng viên Cộng Hòa cùng chung quan điểm này. Theo phân tích nhân khẩu học, 87% người Mỹ gốc Phi, 71% người gốc Tây Ban Nha, 71% người gốc Á và 61% người Mỹ da trắng cho rằng đất nước đang đi sai hướng.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN DƯ LUẬN

Các cuộc thăm dò dư luận từ các nguồn như Gallup, NBC, MULAW, và IPSOS cho thấy nhiều người Mỹ bi quan về hướng đi của đất nước do một số yếu tố chính sau đây:

(1) Những lo ngại về kinh tế.

Yếu tố chính dẫn đến sự bất mãn là những lo ngại về kinh tế. Các vấn đề như chi phí nhà ở và chi phí sinh hoạt hàng ngày tăng cao, lạm phát và những lo ngại về triển vọng việc làm luôn được đánh giá là rất quan trọng. Tổng Thống Trump hứa sẽ làm giá cả hạ ngay ngày đầu nhậm chức, nhưng đã không thực hiện được. Trái lại lạm phát tiếp tục gia tăng, một phần vì việc áp thuế quan trên hàng nhập cảng, mặc dù Cơ Quan Dự Trữ Liên Bang (Federal Reserve) đã ba lần hạ lãi suất trong năm 2025. Mỗi lần là ¼ điểm (.25%). Mức lạm phát hiện nay là 2.7%.

Mức sống của người Mỹ bình thường đã suy giảm là một mối lo ngại lớn khác, khi nhiều người đang phải vật lộn để chi trả cho những nhu yếu phẩm cơ bản mặc dù các chỉ số kinh tế tổng thể cho thấy điều ngược lại.

(2) Phân cực chính trị và hoạt động của chính phủ.

Sự chia rẽ đảng phái sâu sắc rất rõ ràng, với hầu hết người Mỹ bày tỏ niềm tin rằng chính phủ liên bang hoạt động kém hiệu quả. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra ở nhiều nơi để phản đối cách chính quyền Trump gửi Vệ Binh Quốc Gia và nhân viên ICE đến nhiều thành phố để bắt giữ những di dân bất hợp pháp.

(3) An sinh xã hội suy giảm.

Đạo luật "To Đẹp" (OBBBA) cắt giảm đáng kể các chương trình phúc lợi xã hội và y tế, dẫn đến những tác động lớn như hàng triệu người mất bảo hiểm y tế (Medicaid, ACA), chi phí tăng cao đối với những người tham gia bảo hiểm trên thị trường, tình trạng thiếu an ninh lương thực gia tăng (do cắt giảm chương trình SNAP), và các yêu cầu làm việc mới để được hưởng trợ cấp, đồng thời cũng đưa ra một số lợi ích về kế hoạch bảo hiểm y tế cho người sử dụng lao động/cá nhân như sự linh hoạt của HSA/FSA và các khoản tín dụng thuế mới cho việc chăm sóc trẻ em. Dự luật này giảm chi tiêu liên bang cho Medicaid và SNAP, tăng chi phí tự trả cho nhiều người Mỹ và chấm dứt các khoản trợ cấp ACA được tăng cường, với dự báo của CBO cho thấy hơn 10 triệu người sẽ không có bảo hiểm vào năm 2034.

(4) Chế độ dân chủ bị đe dọa.

Một phần đáng kể dân số cho rằng nền dân chủ của Hoa Kỳ đang "gặp khó khăn" hoặc "đã thất bại". Những lo ngại về việc bảo vệ các quyền cơ bản, tự do ngôn luận và bạo lực chính trị tiềm tàng cũng góp phần tạo nên cảm giác bất an trong toàn quốc.

Những lo ngại này không chỉ giới hạn ở một nhóm sắc dân nào mà được chia sẻ rộng rãi giữa các nhóm tuổi, lợi tức, và chủng tộc khác nhau, mặc dù mức độ lo ngại có thể khác nhau đáng kể tùy thuộc vào khuynh hướng chính trị. Nhiều cuộc biểu tình “No King” bùng nổ nhiều nơi trên toàn nước Mỹ

(5) Ngoại Giao.

Ngoài ra dân chúng Mỹ còn lớn tiếng chống đối việc tấn công bất hợp pháp các tầu của Venezuela và đe dọa gây chiến tranh với nước này và không hài lòng về cách Tổng Thống Trump dàn xếp chấm dứt chiến tranh tại Ukraine mà ông cũng đã hứa sẽ giải quyết trong vòng 24 giờ.

Việc chính quyền Trump áp đặt thuế quan một cách hỗn loạn, nhắm cả vào các mục tiêu chính trị, đối với cả đồng minh truyền thống và các nước láng giềng là một thảm họa ngoại giao cho nước Mỹ.

THĂM DÒ CỦA NBC NEWS.

Thăm dò của NBC tương đối mới nhất, được thực hiện vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12, 2025. Kết quả được phổ biến vào 14/12/2025 cho thấy ngày càng nhiều người Mỹ nghĩ rằng đất nước đang đi trật hướng dưới thời Tổng Thống Trump. Con số 58% vào tháng 4 & 5, sáu tháng sau đã trở thành 66% theo cuộc thăm dò của NBC. Ngược lại tỉ lệ người tin rằng nước Mỹ đi đúng hướng đã từ 38% tụt xuống còn 29% trong cùng thời gian. Kinh tế là mối quan tâm hàng đầu.

NBC không chỉ thăm dò ý kiến về hướng đi của nước Mỹ mà còn cả về mức độ ủng hộ Tổng Thống Donald Trump. Tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm trong bối cảnh lo ngại về nền kinh tế, trong khi người Mỹ vẫn lo lắng về lạm phát và chi phí sinh hoạt sau những lời hứa tranh cử của ông Trump nhằm xoa dịu những lo ngại đó. Cuộc thăm dò cho thấy những lo ngại của người dân thể hiện rõ trong các quyết định chi tiêu hàng ngày như mua sắm thực phẩm, chi tiêu cho kỳ nghỉ lễ và nhiều hơn nữa.

Phần lớn người trưởng thành ở Mỹ không tán thành hiệu quả công việc của ông Trump, với tỷ lệ ủng hộ là 42% và tỷ lệ không tán thành là 58% trong cuộc thăm dò mới nhất. Đó là sự sụt giảm nhẹ 3 điểm phần trăm (từ 45% và 55%) so với bốn cuộc thăm dò được thực hiện kể từ tháng Tư, thời điểm cuộc khảo sát đầu tiên được tiến hành. Cuộc thăm dò mới này đã khảo sát 20,252 người trưởng thành trực tuyến, bao gồm cả những người đã đăng ký bỏ phiếu và chưa đăng ký bỏ phiếu, từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 8 tháng 12, với sai số cộng hoặc trừ 1.9 điểm phần trăm.

Phe Cộng Hòa có hai nhóm: (1) Cộng Hòa truyền thống và (2) Cộng Hòa Maga. Cả hai nhóm đều giảm ủng hộ Trump. Tỷ lệ nhóm (1) "hoàn toàn ủng hộ" Trump hiện ở mức 35%, so với 38% vào tháng Tư. Tỉ lệ nhóm (2) ủng hộ Trump giảm xuống còn 70% so với 78% vào tháng Tư.

DB Marjorie Taylor Greene, từng là một người ủng hộ trung thành của phong trào MAGA, đã công khai bất đồng với tổng thống và chính quyền của ông về một số vấn đề, bao gồm cả việc bà cho rằng chính quyền quá tập trung vào các vấn đề đối ngoại mà bỏ bê chính sách đối nội. Bà Greene cho biết hiện tại bà tự nhận mình là người theo chủ nghĩa "Nước Mỹ trên hết" (America First), chứ không phải MAGA, và sẽ từ chức khỏi Quốc hội vào đầu năm tới. Bà cho biết thêm là sẽ còn có nhiều dân biểu Cộng Hòa giã từ Quốc Hội. Hiện tại, đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ Viện Hoa Kỳ với 220 ghế, một lợi thế sít sao so với 213 ghế của đảng Dân Chủ. Hiện có hai ghế còn trống.

Theo nhận định của NBC News, Cơ sở cử tri ủng hộ khẩu hiệu MAGA của Trump vẫn tồn tại - nhưng những rạn nứt đang bắt đầu xuất hiện trước thềm năm 2026. Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles can đảm bầy tỏ những chuyện thâm cung bí sử trong chính quyền Trump vừa qua. Bà nhận định rằng Trump điều hành đất nước vô sách lược, bốc đồng như một kẻ nghiện rượu. Susie Wiles gây một cú sốc mạnh cho hàng ngũ MAGA. Họ đứng trước một chọn lựa sống chết: “Country First or Party First?”

THĂM DÒ CỦA PARTNERSHIP FOR PUBLIC SERVICE.

Một cuộc khảo sát mới do Partnership for Public Service thực hiện vào tháng 10, 2025 trong thời gian chính phủ đóng cửa cho thấy phần lớn công chúng bi quan về cách quản lý của chính phủ liên bang và rằng việc cắt giảm nhân sự và các chương trình của chính phủ liên bang dưới thời chính quyền Trump đang gây tác động tiêu cực đến đất nước. Có tới 61% người dân cho rằng chính phủ đang đi sai hướng, trong khi chỉ có 25% cho rằng chính phủ đang đi đúng hướng. 13% còn lại không chắc chắn.

Hầu hết người Mỹ phản đối những thay đổi do chính quyền Trump thực hiện, như đóng cửa một số cơ quan chính quyền, sa thải nhân viên liên bang.

Những người tự nhận mình là đảng viên Đảng Dân Chủ và những người độc lập đặc biệt có cái nhìn tiêu cực về hướng đi của chính phủ, trong khi những người tự nhận mình là đảng viên Đảng Cộng Hòa lại chủ yếu có cái nhìn tích cực.

KHẢO SÁT GIỚI TRẺ CỦA HARVARD INSTITUTE OF POLITICS.

Một cuộc thăm dò giới trẻ từ 18 tuổi đến 29 tuổi trên toàn nước Mỹ đã được thực hiện bởi Institute of Politics thuộc Đại Học Harvard vào tháng 11, 2025. Kết quả của cuộc thăm dò ​​cho thấy chỉ có 13% người trẻ tin rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng, trong khi 57% cho rằng mọi thứ đang đi sai hướng và 28% không chắc chắn. Đa số thanh niên Mỹ coi nền dân chủ Mỹ đang gặp khó khăn hoặc đã thất bại (64%), coi trí tuệ nhân tạo (AI) là mối đe dọa đối với triển vọng việc làm của họ (59%), và có cái nhìn tiêu cực về cả Đảng Dân chủ (58%) và Đảng Cộng hòa (56%).

Về kinh tế, cuộc thăm dò cho thấy 39% thanh niên Mỹ ủng hộ chủ nghĩa tư bản, giảm so với 45% vào năm 2020. Đồng thời, sự ủng hộ đối với chủ nghĩa xã hội dân chủ (29%) và chủ nghĩa xã hội (21%) trong giới trẻ Mỹ cũng có xu hướng giảm so với mức 40% và 30% tương ứng vào năm 2020.

Về chính trị, Tổng thống Trump có tỷ lệ ủng hộ 29% trong giới trẻ Mỹ, một con số tương tự với các nghị sĩ Đảng Dân chủ (27%) và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa (26%) và có cái nhìn tiêu cực về cả đảng Dân chủ (58%) và đảng Cộng hòa (56%).

KẾT LUẬN

Các cuộc khảo sát trên đây đều đưa đến một kết luận chung là Tổng Thống Trump đã và đang đưa nước Mỹ đi sai hướng. Ngày càng nhiều người bất mãn với đường lối điều hành chánh quyền và đất nước của Trump, người coi cá nhân là ưu tiên một. Những cử tri này đã có dịp bầy tỏ ý kiến của họ không phải chỉ với báo chí mà ở ngay phòng phiếu vào tháng 11 vừa qua tại những cuộc bầu cử đặc biệt và địa phương khiến Đảng Dân Chủ đã thắng lớn trên toàn quốc. Sự kiện này sẽ có tác dụng tích cực đến bầu cử giữa kỳ trong tháng 11, 2026.

Cuộc nghiên cứu của NBC News cho thấy hơn một nửa số người Mỹ (53%) tin tưởng Đảng Dân Chủ hơn Đảng Cộng Hòa (47%) trong việc giải quyết lạm phát và cuộc sống đắt đỏ hàng ngày. Đó cũng là vấn đề ưu tiên của các nhóm cử tri truyền thống Dân Chủ, những người mà sự tham gia bỏ phiếu sẽ rất quan trọng đối với triển vọng của đảng trong cuộc bầu cử năm 2026: người Mỹ gốc Phi (77%), phụ nữ (61%), người gốc Latinh (60%), thanh niên (59%) và những người độc lập (55%).

