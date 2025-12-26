Pechanga Resort Casino Hân Hạnh Giới Thiệu Đêm Nhạc "Best Wishes 2026" của Lý Khắc Cần Để Chào Mừng Tết Nguyên Đán

Temecula, CA - Pechanga Resort Casino hân hạnh giới thiệu Đêm Nhạc "Best Wishes 2026" vào thứ Bảy, ngày 28 tháng 02 năm 2026, tại Trung Tâm Sự Kiện Pechanga Summit. Siêu sao nhạc pop tiếng Quảng Đông của Hồng Kông Lý Khắc Cần cùng Hồng Trác Lập và Thẩm Chấn Hiên sẽ chào đón Tết Nguyên Đán với những ca khúc kinh điển bất hủ.

Lý Khắc Cần là một huyền thoại trong làng giải trí Hồng Kông—một ca sĩ đa tài, MC truyền hình, bình luận viên bóng đá, nhạc sĩ và diễn viên. Anh là một trong số ít nghệ sĩ duy trì được sức hút bền vững và phát hành album ổn định xuyên suốt năm thập kỷ, từ thập niên 1980 đến 2020. Anh cũng đã nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc Hồng Kông từ thập niên 1980 đến 2010. Tính đến năm 2017, anh đã bốn lần giành "Giải Ca Sĩ Nam Được Yêu Thích Nhất" tại Giải Âm Nhạc Ngọc Bích Kim Khúc và 18 lần giành "Giải Ca Sĩ Nhạc Pop Xuất Sắc" tại Giải Thưởng 10 Ca Khúc Vàng Trung Hoa.

Ngoài việc biểu diễn và tổ chức hòa nhạc tại Hồng Kông, Lý Khắc Cần còn tham gia nhiều chương trình âm nhạc truyền hình lớn tại Trung Quốc đại lục, như "Ca Sĩ Giấu Mặt", "Tôi Là Ca Sĩ", "Bài Hát Của Chúng Ta", "Giọng Hát Trung Quốc," và "Thanh Âm Cuộc Sống”. Sự xuất hiện của anh trên các nền tảng này đã giúp củng cố tên tuổi, khẳng định anh là một trong những ca sĩ Hồng Kông được yêu thích nhất tại Trung Quốc đại lục.

Danh mục ca khúc đình đám của Lý Khắc Cần bao gồm nhiều bản hit đã trở thành biểu tượng trong văn hóa nhạc pop Hồng Kông. Những thành công ban đầu của anh bao gồm "Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng" (Moonlight Serenade), "Phòng Diễn Tấu Đại Lễ Đường" (Concert Hall), "Mặt Trời Đỏ" (Red Sun), "Khoảnh Khắc Quý Giá" (Precious Moment) và "Ái Tình Bất Diệt" (Eternal Love), kèm các ca khúc gần đây như " Không Để Thiếu Ai" (No One Less), " Linh Hồn Lạc Lối" (Lost Soul) và "Truyện Cổ Tích Grimm" (Grimm's Fairy Tales) đều tiếp tục thống trị bảng xếp hạng.

Hồng Trác Lập bắt đầu sự nghiệp âm nhạc sau khi giành giải nhì tại Cuộc Thi Tài Năng Ca Hát của Emperor Entertainment Group năm 2006. Album tiếng Quảng Đông đầu tay của anh, "Tình Yêu Thiếu Dũng Khí” (Love Without Courage) năm 2007 đã mang về cho anh Giải Vàng cho Ca Sĩ Nam Mới tại Lễ Trao Giải Âm Nhạc Hồng Kông 2008. Các ca khúc nổi bật của anh bao gồm “Con Đường Nathan" (Nathan Road), " Nhớ Một Người” (Thinking of Someone), và "Sống Một Mình" (Living Alone).

Thẩm Chấn Hiên cũng bước chân vào làng giải trí thông qua cùng cuộc thi của Emperor Entertainment Group vào năm 2006, lọt vào Top 5 chung kết và giành giải "Thí Sinh Được Yêu Thích Nhất". Ban đầu, nhờ ngoại hình điển trai, anh nhanh chóng bén duyên phim ảnh và truyền hình. Dấu ấn đột phá của anh đến vào năm 2014 khi thủ vai điệp viên ngầm "Kobe Lian" trong phim truyền hình "Sứ Mệnh Nội Gián". Vai diễn này đã đưa tên tuổi anh lan rộng khắp Trung Quốc, mở ra nhiều cơ hội biểu diễn hơn. Các ca khúc gây tiếng vang của anh như "Thổ Lộ Sự Thật” (Telling the Truth) và "Người Đàn Ông Bình Phàm May Mắn Nhất” (The Luckiest Ordinary Man) cũng đã chạm đến đông đảo trái tim khán giả.

Pechanga Resort Casino kính mời quý khách đến trải nghiệm Đêm Nhạc Trực "Best Wishes" tại Pechanga Summit. Giá vé khởi điểm từ $98. Để mua vé và biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Đường Dây Nóng Bán Vé tại (626) 632-1994 hoặc (888) 810-8871, hoặc truy cập Pechanga.com





Trung Tâm Sự Kiện Pechanga Summit có không gian 40,000 feet vuông, là không gian lý tưởng cho các nghệ sĩ biểu diễn, hòa nhạc, sự kiện thể thao trực tiếp, hội chợ thương mại, tiệc cưới hoặc bất kỳ nhóm lớn nào muốn đặt chỗ. Tổng cộng, Pechanga hiện cung cấp 274,500 feet vuông không gian linh hoạt cho hội họp và sự kiện trong nhà/ngoài trời.

