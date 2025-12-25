Bản Tin Cà-phê Sáng Giáng Sinh 25/12

Người dân Bethlehem dự lễ Giáng Sinh tại Nhà thờ Chúa Giáng Sinh, sau hai năm Giáng Sinh bị hủy bỏ vì chiến tranh Gaza, ngày 24 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Issam Rimawi/Anadolu qua Getty Images.

-- Bethlehem rộn ràng Giáng Sinh sau hai năm im lặng vì chiến tranh Gaza.

-- Đức Giáo hoàng Leo XIV: đối thoại thay vì chiến tranh trong thông điệp Giáng Sinh đầu tiên.

-- Trump mở đầu Giáng Sinh bằng loạt bài tấn công người Somali, ca ngợi kinh tế và tố gian lận bầu cử.

-- Hồ sơ Epstein phanh phui nghi vấn Trump liên quan vụ sát hại trẻ sơ sinh tại Lake Michigan.

-- Dân biểu Cộng hòa: Hồ sơ Epstein mới chứng minh Trump và nội các nói dối.

-- CBS: Lễ Vinh Danh Kennedy Center sụt khán giả kỷ lục sau khi Trump tuyên bố chủ trì.

-- Trump đe dọa rút giấy phép phát sóng nếu đài truyền hình chỉ trích ông.

-- Hội Nhi khoa Mỹ kiện Bộ Y tế vì cắt ngân sách chương trình trẻ em.

-- Giáo hoàng Mỹ lên tiếng phản đối luật trợ tử tại quê nhà..

-- Vợ bị trục xuất trước khi kịp nhìn mặt chồng sắp chết trong trại giam ICE.

-- Gia đình Virginia kiện Delta và KLM vì bị rệp cắn trên chuyến bay.

-- Bắc Hàn phô trương tiến độ tàu ngầm nguyên tử, cảnh báo Nam Hàn và Mỹ.

-- Châu Âu lên án lệnh cấm visa của Mỹ, căng thẳng về “kiểm duyệt” leo thang.

-- Vingroup rút khỏi dự án đường sắt cao tốc Bắc–Nam.

Bethlehem rộn ràng Giáng Sinh sau hai năm im lặng vì chiến tranh Gaza

Sau hai năm lễ Giáng Sinh phải hủy bỏ, Bethlehem nay đã trở lại với không khí lễ hội rộn ràng, đánh dấu một bước ngoặt hy vọng sau thời gian đen tối vì chiến tranh Gaza.

Ngày lễ Giáng Sinh năm nay diễn ra tưng bừng tại Manger Square, với ban nhạc biểu diễn bên cây thông lớn, và đoàn rước truyền thống từ Jerusalem do Hồng y Pierbattista Pizzaballa dẫn đầu. Hồng y kêu gọi “Giáng Sinh tràn đầy ánh sáng”, mang thông điệp từ cộng đồng Kitô hữu nhỏ bé ở Gaza, nơi ông đã cử hành lễ trước đó.

Ghada Dik, một thiếu nữ 12 tuổi người Palestine từ Jaffa, chia sẻ: “Thấy mọi người cười vui với tinh thần lên cao, tôi thấy hạnh phúc biết bao.”

Thị trưởng Bethlehem, Maher Nicola Canawati, cho biết lễ hội hai năm trước bị hủy với nỗi đau lớn, nhưng sự tạm lắng của chiến tranh đã thổi bùng lại “tinh thần Giáng Sinh”. “Ngày này mang ý nghĩa về sự kiên cường, hy vọng và những điều tốt đẹp cho người dân Palestine,” ông nói.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, người dân địa phương cho rằng Giáng Sinh không chỉ là niềm vui, mà là dịp để đoàn tụ và sẻ chia. Một cư dân cho biết: “Khi thấy cây thông và ánh đèn rực rỡ, chúng tôi cảm nhận hy vọng quay trở lại.”

Tuy nhiên, chiến tranh và bất ổn vẫn để lại hậu quả nặng nề. Thị trưởng Canawati cho biết đã có 4.000 người rời Bethlehem kể từ khi chiến tranh Gaza bùng nổ, do du lịch sụt giảm và đời sống dưới sự kiểm soát ngày càng chặt chẽ của chính quyền Israel.

Tình hình tại các vùng lân cận vẫn căng thẳng, với các vụ tấn công của người định cư Israel gia tăng. Trong khi đó, tương lai của lệnh ngừng bắn tại Gaza vẫn còn nhiều bất định, với những tranh chấp lớn chưa được giải quyết.

Dù vậy, tại Bethlehem, ánh sáng Giáng Sinh vẫn là biểu tượng cho niềm tin và sức sống, giữa bao thử thách.

Đức Giáo hoàng Leo XIV: đối thoại thay vì chiến tranh trong thông điệp Giáng Sinh

Trong thông điệp Giáng Sinh đầu tiên kể từ ngày đăng quang, Đức Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “đối thoại thay vì gây chiến”, cầu nguyện cho “mọi nạn nhân của chiến tranh, bất công, khủng bố và bách hại tôn giáo”.

Từ ban công Thánh đường Phêrô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: nếu mỗi người “ngưng đổ lỗi cho kẻ khác và biết nhìn nhận lỗi mình”, thế giới “sẽ đổi thay”. Ngài kêu gọi đối thoại tại châu Mỹ Latinh, hòa giải tại Ukraine, và chăm sóc người tị nạn cùng các nạn nhân thiên tai ở châu Á – Thái Bình Dương.

Vốn cẩn trọng và điềm tĩnh hơn người tiền nhiệm Francis — vị giáo hoàng từ trần hồi tháng Tư — Đức Leo vẫn chia sẻ nhiều mối ưu tư chung, từ vấn đề di dân, khí hậu đến công bằng xã hội. Dù không nêu đích danh, bài giảng của ngài được giới quan sát xem như lời nhắn gửi Washington giữa lúc chính quyền Trump triển khai chiến dịch hải quân ngoài khơi Venezuela.

Trước đó, trong Thánh lễ Giáng Sinh, Đức Giáo hoàng nhắc giáo dân tưởng nhớ “những mái lều tỵ nạn dưới mưa gió ở Gaza và khắp địa cầu.” Ngài cũng bày tỏ thất vọng khi Moscow từ chối đình chiến dịp lễ.

Giới phân tích nhận định Đức Leo đang tìm cách dung hòa giữa vai trò mục tử thiêng liêng và lập trường chính trị tế nhị của vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Hoa Kỳ — một tiếng nói kêu gọi nhân loại “hãy nói chuyện với nhau, thay vì nổ súng.”

Trump mở đầu Giáng Sinh bằng hơn 100 lần viết tấn công người Somali, ca ngợi kinh tế và tố gian lận bầu cử

Donald Trump khởi đầu ngày Giáng Sinh với hơn 100 bài đăng trên Truth Social, trong đó chỉ trích người Somali, ca ngợi các chính sách kinh tế của mình và tiếp tục khẳng định cuộc bầu cử 2020 bị đánh cắp. Những bài viết này, bao gồm nhiều bài chia sẻ lại, được đăng tải sau khi ông chúc “Giáng Sinh vui vẻ” tới “bọn tả khuynh”.

Trump chia sẻ lại lý thuyết âm mưu của Stephen Miller rằng đảng Dân chủ muốn biến nước Mỹ thành Somalia, cho rằng điều đó giúp dễ cai trị hơn một xã hội phương Tây ổn định. Ông cũng lan truyền các video và bài viết tuyên bố rằng “Trump luôn đúng”, khoe thành tựu kinh tế và cho rằng các “chuyên gia” đã không hiểu tầm nhìn của ông.

Ngoài ra, Trump tiếp tục cáo buộc gian lận bầu cử 2020, đặc biệt tập trung vào việc kiểm phiếu ở Fulton County, Georgia, và chia sẻ lại video của Rudy Giuliani và Roseanne Barr, trong đó Barr tuyên bố đại dịch Covid-19 là âm mưu của đảng Dân chủ nhằm gian lận bầu cử qua phiếu gửi qua đường bưu điện. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh uy tín của ông đang tiếp tục sụt giảm.

Hồ sơ Epstein phanh phui nghi vấn Trump liên quan vụ sát hại trẻ sơ sinh tại Lake Michigan

Ngay trước lễ Giáng Sinh, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ công bố thêm một phần trong gần ba mươi ngàn trang tài liệu thuộc hồ sơ Jeffrey Epstein — nhân vật tai tiếng trong đường dây buôn người và mại dâm vị thành niên từng làm rúng động dư luận Mỹ. Giữa số tài liệu ấy, xuất hiện một bản báo cáo đề ngày 3 tháng 8 năm 2020, ghi tên Epstein là “thủ phạm” và Donald Trump là “nhân chứng” trong một vụ án ghê rợn: đứa trẻ sơ sinh bị giết và ném xác xuống hồ Lake Michigan từ năm 1984.

Theo nội dung đơn khiếu nại do một người ẩn danh gửi tới cơ quan điều tra, người này cho biết đã từng cung cấp nguồn tin ba, bốn tuần trước đó, về việc mình bị chính người chú ruột và Epstein cưỡng hiếp, buộc tham gia đường dây buôn người khi mới mười ba tuổi. Người này khai rằng đã mang thai, sinh con ngay trong thời gian bị giam giữ, và chính mắt trông thấy đứa bé bị sát hại. Trong lá thư, nạn nhân khẳng định ông Trump từng “trả tiền để ép tôi quan hệ” và “có mặt khi đứa bé bị giết rồi đem ném xuống Lake Michigan”.

Bức thư cũng cho biết một thám tử thuộc toán đặc nhiệm FBI–NYPD về buôn người đã gọi điện cho nạn nhân giữa tháng 7 năm 2020 để lấy lời khai, và người viết nay chỉ muốn tìm lại danh tính viên chức ấy để tiếp tục cung cấp chứng cứ.

Thông tin ngay lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng, với hàng loạt bình luận chỉ trích và kêu gọi điều tra minh bạch hơn về những cáo buộc chưa được xác thực.

Khi được nhật báo Raw Story hỏi ý kiến vào ngày 24 tháng 12, Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận, chỉ dẫn về phát biểu của một cựu viên chức Bộ Tư Pháp thời Trump. Theo lời người này, “Những lời buộc tội là bịa đặt, được gửi tới FBI ngay trước kỳ bầu cử 2020, không có căn cứ xác thực nào. Nếu có dù chỉ một phần sự thật, chắc chắn chúng đã bị đối phương chính trị khai thác từ lâu. Tuy nhiên, để bảo đảm tính minh bạch theo luật định, Bộ Tư Pháp vẫn công bố các tài liệu cùng với những phần cần bảo vệ danh tính nạn nhân”.

Thế nhưng, chính tuyên bố đó lại bị người dùng trên mạng X (nguyên là Twitter) gắn cảnh báo “sai lệch”, chỉ ra rằng Bộ Tư Pháp đã trễ hạn công bố ngày 19 tháng 12 theo luật Epstein Files Transparency Act, chỉ tung ra một phần hồ sơ bị bôi xóa quá mức, và nay đang chịu chỉ trích từ cả hai đảng vì vi phạm nguyên tắc công khai.

Dù chưa được xác nhận tư pháp, chuỗi tài liệu này vẫn khiến bức tranh chính trị Hoa Kỳ thêm một lần u ám — nơi cái gọi là “minh bạch” dường như chỉ là tấm màn che đậy cho những bóng tối giữa quyền lực, dục vọng và sự im lặng của công quyền.

Dân biểu Cộng hòa: Hồ sơ Epstein mới chứng minh Trump và nội các nói dối

Tổng thống Donald Trump từng khẳng định ông “chưa bao giờ đi trên máy bay của Epstein hay đặt chân đến hòn đảo ngu xuẩn của y.” Nhưng đợt công bố hàng ngàn tài liệu mới của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ trong tuần này cho thấy điều ngược lại: Trump không hề thành thật với công chúng.

Theo bài phân tích của ký giả Sarah Fitzpatrick đăng trên The Atlantic ngày thứ Tư, Trump đã nhiều lần xuất hiện trong nhật ký chuyến bay của Epstein, ít nhất sáu lần, theo tài liệu vừa được giải mật từ hai cuộc điều tra liên bang về tội ấu dâm của Epstein. Tên Trump được nhắc lại hơn một trăm lần trong loạt hồ sơ mới — trong đó có một biên bản của FBI ghi lời một người khai rằng Trump và Epstein từng cùng hành hung tình dục một thiếu nữ vị thành niên vào thập niên 1990.

Fitzpatrick nhận định: “Dù nhiều đoạn chỉ là trích từ báo chí hoặc những nguồn tin chưa được kiểm chứng, hồ sơ cho thấy mối quan hệ giữa Trump và Epstein, người từng là bạn thân của ông ta, đã nằm trong tầm quan tâm của cơ quan điều tra liên bang suốt nhiều năm.”

Đáng chú ý, dân biểu Thomas Massie, đảng Cộng hòa bang Kentucky — đồng tác giả đạo luật lưỡng đảng Epstein Files Transparency Act mà Trump miễn cưỡng ký ban hành tháng trước — lên tiếng rằng nhiều nhân vật có dính líu trong hồ sơ Epstein vẫn chưa bị nêu tên, và chính Tòa Bạch Ốc đã không thành thật về mối quan hệ giữa Trump và Epstein.

“Dù các tài liệu bị bôi xóa nặng tay, chúng đã chứng minh rằng lời tường trình của Patel trong các buổi điều trần, của Bondi trong thông cáo báo chí, và của Trump trên mạng xã hội đều không đúng sự thật,” Massie nói với The Atlantic. “Nếu công bố trọn vẹn theo đúng tinh thần pháp luật, công chúng sẽ thấy còn nhiều người khác liên can.”

Theo công bố của Bộ Tư Pháp, vẫn còn 10 người bị tình nghi đồng phạm trong hồ sơ nhưng tên tuổi đều bị che lấp. Một số thành viên Ủy ban Giám sát Hạ viện đã chuẩn bị trát đòi hầu tòa để xác định danh tính những người này, đồng thời xem xét khả năng buộc Tổng Trưởng Tư Pháp Pam Bondi ra điều trần vì khước từ công khai thông tin.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh tụ khối Dân chủ thiểu số tại Thượng viện, lên tiếng: “Bộ Tư Pháp cần cho công chúng biết rõ ai có mặt trong danh sách, họ dính líu ra sao và vì sao không bị truy tố. Việc bảo vệ những kẻ đồng phạm không thể gọi là ‘minh bạch,’ và đó không phải điều Quốc hội lẫn người dân chấp nhận được.”

CBS: Lễ Vinh Danh Kennedy Center Năm Nay Sụt Khán Giả Kỷ Lục sau khi Trump tuyên bố chủ trì

Buổi truyền hình trực tiếp “Kennedy Center Honors” năm nay trên đài CBS ghi nhận lượng người xem thấp nhất kể từ ngày chương trình ra đời, ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ đứng ra chủ tọa và dẫn dắt buổi lễ.

Theo số liệu sơ khởi của hãng Nielsen, đêm 23 tháng 12 năm 2025, chương trình chỉ thu hút khoảng 2,65 triệu khán giả, giảm mạnh so với 4,1 triệu người xem năm 2024, và trở thành kỳ lễ có lượng khán giả thấp nhất trong lịch sử sự kiện.

Trước đó một ngày, ông Trump loan tin trên mạng Truth Social rằng lễ vinh danh năm nay được đổi tên thành “Trump Kennedy Center Honors”, đồng thời tự xưng là người điều khiển buổi lễ. “Theo lời thỉnh cầu của Ban điều hành và, nói cho đúng, của hầu hết người dân Hoa Kỳ, tôi sẽ làm người chủ lễ. Hãy cho tôi biết quý vị nghĩ sao về tài ‘xướng ngôn’ của tôi,” ông viết.

Báo chí Mỹ ghi nhận, việc một tổng thống đương nhiệm nắm vai trò chủ lễ trong một sự kiện văn hóa truyền thống vốn mang tính phi chính trị như Kennedy Center Honors là điều chưa từng có tiền lệ. Giới quan sát cho rằng, tỷ lệ người xem tụt dốc phản ánh tâm lý ngán ngẩm của công chúng trước sự pha trộn giữa nghệ thuật và chính trị — một dấu hiệu cho thấy “hào quang giải trí” của Trump có thể đã lu mờ ngay trên chính sân khấu mà ông tìm cách chiếm trọn ánh đèn.

Trump đe dọa rút giấy phép phát sóng nếu đài truyền hình chỉ trích ông

Ngày 24 tháng 12, Tổng thống Donald Trump cho rằng các đài truyền hình nên bị rút giấy phép phát sóng nếu các bản tin và chương trình đêm khuya “gần như 100% tiêu cực” về ông và Đảng Cộng hòa. Ông viết trên Truth Social: “Nếu các bản tin truyền hình và chương trình đêm khuya gần như hoàn toàn tiêu cực với Tổng thống Donald J. Trump, MAGA và Đảng Cộng hòa, thì giấy phép phát sóng quý giá của họ có nên bị thu hồi không? Tôi nói: CÓ!”.

Trump cũng chỉ trích gay gắt Stephen Colbert, dẫn chương trình “The Late Show”, gọi ông là “thảm họa, vô tài và chẳng có gì cần thiết cho thành công trong showbiz”. Ông cho rằng Colbert “chạy bằng sự căm ghét và bã mía”, “đi bộ như người chết”, và CBS nên “kết thúc ông ta ngay lập tức vì nhân đạo”. Tổng thống còn đặt câu hỏi: “Đài nào có người dẫn chương trình đêm khuya tệ nhất: CBS, ABC hay NBC?”, đồng thời cho rằng họ đều “lương cao, vô tài và tỷ lệ người xem thấp”.

Trump từng nhiều lần bày tỏ sự bất mãn với các chương trình đêm khuya, và hồi tháng Chín từng đề xuất rút giấy phép phát sóng với các đài đưa tin tiêu cực về ông, giao quyền quyết định cho Chủ tịch FCC Brendan Carr. Tuy nhiên, FCC và các đài truyền hình đều chưa phản hồi về phát biểu mới nhất này. Theo quy định, các đài tự quyết định nội dung phát sóng và luật pháp Mỹ nghiêm cấm FCC kiểm duyệt hoặc rút giấy phép vì nội dung.

Hội Nhi khoa Mỹ kiện Bộ Y tế vì cắt ngân sách chương trình trẻ em

Hội Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) đã chính thức đệ đơn kiện Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) hôm 24 tháng 12, nhằm ngăn chặn việc cắt giảm gần 12 triệu đô la cho các chương trình y tế trẻ em.

Theo đơn kiện, chính quyền liên bang đã đột ngột chấm dứt các khoản tài trợ dành cho AAP — tổ chức lớn nhất đại diện cho các bác sĩ nhi khoa Mỹ. Các chương trình này hỗ trợ phòng ngừa tử vong sơ sinh bất ngờ, tăng cường chăm sóc nhi khoa tại vùng sâu vùng xa, và hỗ trợ thanh thiếu niên đối mặt với rối loạn tâm thần và nghiện ngập.

AAP cho biết: “Chúng tôi không có nguồn tài trợ thay thế nào khác. Nếu không được cấp ngân sách, chúng tôi buộc phải ngưng ngay hàng chục chương trình cứu sống trẻ em mỗi ngày, và sẽ phải sa thải nhân viên chuyên trách trong vài tuần tới.”

Đơn kiện cáo buộc HHS cắt ngân sách như một hình thức trả thù, sau khi AAP công khai phản đối các chính sách của chính quyền Trump, đặc biệt là về vắc-xin nhi khoa và chăm sóc y tế chuyển giới cho trẻ em.

HHS, do Bộ trưởng Robert F. Kennedy Jr. — từng là lãnh đạo phong trào phản đối vắc-xin — đứng đầu, đang tìm cách thay đổi chính sách tiêm chủng trên toàn quốc. AAP đã đưa ra khuyến nghị riêng về vắc-xin Covid-19, trái ngược rõ rệt với hướng dẫn của chính phủ.

Skype Perryman, chủ tịch tổ chức Democracy Forward đại diện AAP, cho rằng: “HHS đang dùng ngân sách công như một vũ khí chính trị, nhằm trừng phạt tiếng nói bảo vệ trẻ em và cố gắng bịt miệng các chuyên gia y tế.”

Ông Mark Del Monte, CEO của AAP, nhấn mạnh: “Chúng tôi cần sự hợp tác với chính phủ để bảo vệ sức khỏe trẻ em. Các chương trình này giúp trẻ sơ sinh được sàng lọc thính lực, triển khai chiến dịch ngủ an toàn, và cứu sống hàng ngàn em nhỏ mỗi năm. Chúng tôi buộc phải kiện để các chương trình này được tiếp tục.”

Vụ kiện đang được xét xử tại Tòa án Liên bang Washington D.C., trong bối cảnh tranh cãi về vai trò của chính phủ trong việc kiểm soát ngân sách y tế công cộng ngày càng gay gắt.

Giáo hoàng lên tiếng phản đối luật trợ tử tại quê nhà.

Giáo hoàng Leo XIV, người Mỹ gốc Chicago, bày tỏ sự thất vọng sâu sắc sau khi Illinois thông qua đạo luật cho phép người bệnh nan y được sự hỗ trợ y tế để kết thúc đời mình. Giáo hoàng cho biết ông đã trực tiếp cảnh báo Thống đốc JB Pritzker trước khi ký luật, nhấn mạnh rằng “sự sống là thiêng liêng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc.”

Giáo hoàng nói: “Tôi rất thất vọng về quyết định này. Tôi mời mọi người, nhất là trong những ngày lễ Giáng Sinh, hãy suy ngẫm về bản chất và giá trị của sự sống con người. Tôi cầu nguyện rằng lòng kính trọng sự sống sẽ lại được nuôi dưỡng trong mọi giai đoạn của đời người, từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên.”

Đạo luật, còn gọi là “Luật Deb” để tưởng niệm Deb Robertson – một cư dân Illinois mắc ung thư thần kinh nội tiết, cho phép người mắc bệnh nan y với tiên lượng sống dưới sáu tháng được yêu cầu bác sĩ kê toa thuốc để tự kết thúc cuộc đời, với những quy định nghiêm ngặt.

Thống đốc Pritzker cho biết ông bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện của cư dân Illinois từng trải qua nỗi đau vì bệnh tật cuối đời, và luật mới nhằm giúp người bệnh tránh được những đau đớn không cần thiết, được đưa ra quyết định một cách tự chủ, với sự tư vấn của bác sĩ.

Hiện nay, quyền được trợ tử đã được hợp pháp hóa tại 12 tiểu bang Mỹ, và thêm bảy tiểu bang khác đang xem xét luật tương tự.

Vợ bị trục xuất trước khi kịp nhìn mặt chồng sắp chết trong trại giam ICE

Francisco Gaspar-Andrés, người đàn ông 48 tuổi, đã qua đời tại bệnh viện El Paso, Texas, sau khi bị giam giữ tại trại giam ICE ở Fort Bliss. Vợ ông, Lucía Pedro Juan, bị trục xuất về Guatemala mà không được gặp lại chồng lần cuối.

Gaspar-Andrés bị giam giữ hơn 10 tuần, trong thời gian đó ông liên tục than phiền về sức khỏe và được điều trị tại trại cho các triệu chứng như cảm cúm, chảy máu nướu, sốt, vàng da và cao huyết áp. Ông được chuyển viện khi tình trạng xấu đi, nhưng cuối cùng qua đời vì biến chứng xơ gan do nghiện rượu.

Pedro Juan cho biết bà đã chấp nhận bị trục xuất vì lo sợ sẽ chết trong điều kiện khắc nghiệt của trại giam. Bà nói với báo chí: “Tôi không còn được thấy anh ấy lần nào nữa, không được nói chuyện hay nghe tiếng anh ấy. Điều này thật kinh khủng.”

Giới chức ICE cho rằng ông Gaspar-Andrés được chăm sóc y tế chu đáo, nhưng các tổ chức nhân quyền và các dân biểu Mỹ đã lên tiếng chỉ trích điều kiện giam giữ và cáo buộc có sự tắc trách trong việc điều trị.

Giới quan sát cho rằng cái chết này là hệ quả của việc thiếu sự giám sát và chăm sóc y tế đầy đủ tại các trại giam ICE, đặc biệt là ở những nơi như Fort Bliss.

Câu chuyện đã dấy lên làn sóng phẫn nộ và lo ngại về cách đối xử với người di cư tại các cơ sở giam giữ của Mỹ.

Gia đình Virginia kiện Delta và KLM vì bị rệp cắn trên chuyến bay

Một gia đình bốn người ở Virginia đã khởi kiện hai hãng hàng không Delta và KLM, tố cáo họ bị rệp cắn gây ra “những vết sưng đỏ, ngứa ngáy, tổn thương và phát ban khắp thân thể” trong một chuyến bay đầu năm nay.

Theo đơn kiện, bốn thành viên trong gia đình — ông Romulo Albuquerque, bà Lisandra Garcia và hai con trai Benicio và Lorenzo — bị rệp cắn khi bay từ Roanoke đến Atlanta trên chuyến của Delta, rồi tiếp tục bay đến Amsterdam và Belgrade trên chuyến của KLM.

Gia đình cho biết, ngay sau khi lên máy bay KLM, bà Garcia cảm thấy có rệp bò trên người và bị cắn khắp nơi. Rệp bò khắp áo len của bà và các khe ghế. Gia đình lập tức báo với tiếp viên hàng không, nhưng được khuyên “giữ yên để tránh gây hoảng loạn”.

Đơn kiện mô tả các vết cắn gây “sưng đỏ, ngứa ngáy, vết thương và phát nổi ban khắp thân thể và tay chân”, kèm theo hình ảnh cận cảnh các vết thương và hình ảnh khăn giấy KLM dính đầy bọ chết.

Gia đình cho rằng chuyện này đã “phá hỏng kỳ nghỉ gia đình, gây nhục nhã, lo lắng, khó chịu, bất tiện, tốn kém chi phí y tế, và mất mát quần áo, vật dụng cá nhân” và yêu cầu bồi thường thiệt hại ít nhất 200.000 đô la từ hai hãng hàng không.

Delta và KLM chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng Delta cho biết các chuyến bay liên quan không do hãng này trực tiếp điều hành. KLM cho biết sẽ giải quyết chuyện này thông qua “các tiêu chuẩn pháp lý phù hợp”. Vụ kiện này đang được theo dõi sát sao tại tòa án liên bang khu vực Virginia.

Caption: Áo khoác và khăn giấy dính đầy rệp nghi ngờ từ chuyến bay KLM. Ảnh: Tòa án Liên bang khu vực Virginia, Roanoke.

Bắc Hàn phô trương tiến độ tàu ngầm nguyên tử

Truyền thông Bắc Hàn ngày 24 tháng 12 loan tin Chủ tịch Kim Jong Un đã đến một xưởng đóng tàu để kiểm tra chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử hạng 8.700 tấn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy thân tàu sơn đỏ sậm gần như đã hoàn tất, chứng tỏ phần động cơ và có thể cả lò phản ứng đã được lắp đặt.

Kim chỉ trích mạnh việc Nam Hàn — với sự hậu thuẫn của Tổng thống Donald Trump — theo đuổi kế hoạch đóng tàu ngầm nguyên tử, gọi đó là “hành động khiêu khích” đe dọa an ninh và chủ quyền biển Bắc Hàn. Ông khẳng định con tàu mới sẽ là ‘cột mốc thời đại’ trong việc tăng cường lực lượng răn đe hạt nhân, nằm trong kế hoạch hiện đại hóa hải quân do ông đề ra từ năm 2021.

Giới quan sát tại Seoul cho rằng chiếc tàu này có thể thử nghiệm trên biển trong vài tháng tới, và nếu thành công, Bình Nhưỡng sẽ có khả năng phóng tên lửa hạt nhân từ dưới nước — một bước tiến đáng lo ngại trong cán cân quân sự Đông Bắc Á. Một số chuyên gia nhận định Nga có thể đã hỗ trợ kỹ thuật thông qua các thỏa thuận ngầm sau khi Bắc Hàn gửi binh và vũ khí yểm trợ chiến tranh Ukraine.

Song song đó, Kim còn giám sát việc thử nghiệm hỏa tiễn phòng không tầm xa bắn ra biển phía Đông, trong khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang do Bình Nhưỡng gia tăng hợp tác quân sự với Moscow và khước từ đối thoại hạt nhân với Washington cùng Seoul.

Châu Âu lên án lệnh cấm visa của Mỹ, căng thẳng về “kiểm duyệt” leo thang

Các nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Emmanuel Macron, đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Washington sau khi Mỹ áp lệnh cấm visa đối với năm nhân vật hàng đầu trong chiến dịch luật an toàn kỹ thuật số của châu Âu.

Lệnh cấm được áp đặt đối với Thierry Breton, cựu Ủy viên châu Âu và là kiến trúc sư của Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), cùng bốn nhà hoạt động chống tin giả từ Đức và Anh. Mỹ cho rằng các cá nhân này đã “tổ chức những nỗ lực có hệ thống nhằm ép các nền tảng Mỹ trừng phạt các quan điểm mà họ phản đối,” và chính quyền Trump tuyên bố sẽ không còn dung túng “những hành vi kiểm duyệt vượt biên giới.”

Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Anh và các quan chức EU đồng loạt phản đối, cho rằng đây là hành động “cưỡng ép và đe dọa,” và Brussels cảnh báo sẽ “phản ứng nhanh chóng và dứt khoát” trước những “biện pháp vô căn cứ.”

Macron khẳng định: “Những biện pháp này nhằm đe dọa và cưỡng ép, nhằm làm suy yếu chủ quyền kỹ thuật số của châu Âu. Luật lệ kỹ thuật số của EU được thông qua qua quá trình dân chủ và chủ quyền, áp dụng nội địa, không nhắm vào quốc gia nào khác. Quyền kiểm soát không gian kỹ thuật số của châu Âu không thể do nước ngoài quyết định.”

Breton, cựu Bộ trưởng Tài chính Pháp, đặt câu hỏi: “Liệu nước Mỹ đang trở lại thời kỳ ‘săn phù thủy’ như hồi xưa? Luật DSA được 90% Nghị viện châu Âu và toàn bộ 27 nước thành viên thông qua.” Ông nói: “Hỡi các bạn Mỹ: đừng vội chụp mũ kiểm duyệt khi người ta chỉ muốn bảo vệ luật lệ và quyền lợi của họ.”

Ủy ban châu Âu tuyên bố sẽ “bảo vệ chủ quyền quy định” nếu cần thiết, trong khi Đức và Tây Ban Nha khẳng định DSA là luật nội địa, không có hiệu lực ngoài biên giới, và ai cho rằng đây là kiểm duyệt là đang xuyên tạc hệ thống hiến pháp châu Âu.

Cuộc tranh cãi này là một phần của xung đột văn hóa và chính trị ngày càng sâu sắc giữa chính quyền Trump và châu Âu, khi công nghệ và trí tuệ nhân tạo ngày càng trở thành mặt trận quyền lực.

Vingroup rút khỏi dự án đường sắt cao tốc Bắc–Nam

Việt Nam, ngày 25/12, Vingroup chính thức gửi công văn lên Chính phủ xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc–Nam, với lý do muốn tập trung cho các siêu dự án cơ sở hạ tầng khác, đặc biệt là Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội trị giá 925.000 tỷ đồng.

Khu đô thị này, có diện tích hơn 9.171ha và sân vận động Trống Đồng sức chứa 135.000 chỗ, được đánh giá là điểm nhấn lớn nhất của Vingroup trong năm nay. Ngoài ra, tập đoàn cũng vừa động thổ tuyến đường sắt Bến Thành–Cần Giờ dài 54 km, vận tốc tối đa 350 km/h, đầu tư hơn 85.650 tỷ đồng.

Việc rút lui của Vingroup khiến dự án đường sắt cao tốc Bắc–Nam hiện chỉ còn một số đơn vị như THACO Trường Hải, Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam và Tập đoàn Vietnam 3000.