Thành Lập Trường Trung Tiểu Học Tư Thục ‘Thích Nhất Hạnh School of Interbeing’ tại Escondido



trẻ em và gia đình sinh hoạt trong các khóa tu ở Lộc Uyển (Ảnh: Tu Viện Lộc Uyển)

Theo tin tức từ tu viện Lộc Uyển, một trường trung tiểu học tư thục mang tên Thích Nhất Hạnh School of Interbeing sắp mở cửa tại vùng Escondido Nam California. Mục đích của trường là không chỉ giảng dạy kiến thức phổ thông như các trường khác, mà còn chú ý hướng dẫn đời sống tinh thần; để các em học sinh sau này có thể vừa thành công trong nghề nghiệp, vừa có khả năng chế tác hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình và cho cộng đồng xã hội.

Trường trung tiểu học tư thục “Thích Nhât Hạnh School of Interbeing”, do các vị tu sĩ trẻ theo truyền thống Làng Mai và một số giáo viên chuyên nghiệp đảm trách. Hội đồng quản trị và ban điều hành hy vọng sẽ bắt đầu một số lớp tiểu học đầu tiên vào đầu niên học tới, tháng 9 năm 2026.

Trong trường, ngoài việc học chương trình giáo dục phổ thông, học sinh sẽ được thực tập cách sinh hoạt, sống với tinh thần tương tức (Interbeing). Các em sẽ được dạy từ sớm để hiểu rằng mình và những người chung quanh có rất nhiều tương quan mật thiết, liên hệ chặt chẽ với nhau chứ không chỉ là những cá nhân đơn lẻ. Hiểu được như vậy, các em sẽ sớm có được sự cảm thông với mọi người, từ đó xây dựng được tình thương yêu bền vững.





Nhóm chủ trương gồm thầy Thích Pháp Dung, Thích Pháp Lưu (tu viện Lộc Uyển) và 5 giáo viên Việt Mỹ có kinh nghiệm giảng dạy và thực tập lối sống tỉnh thức. Họ đã từng sinh hoạt với trẻ em trong nhiều khóa thực tập Chánh Niệm, giảng dạy cho trẻ về cách sinh hoạt Tương Tức trong gia đình trong các khóa hè. Với kinh nghiệm quý báu của những khóa học dành cho gia đình tu chung, thầy Pháp Dung cho biết trường là nơi để tất cả các thành viên trong một gia đình tham gia lối sống Hiểu và Thương quanh năm. Khi đưa các em đến học tại trường, phụ huynh cũng có trách nhiệm tham gia và thực tập cùng với con trẻ trong gia đình, giúp các em biết tự chăm sóc mình và giúp đỡ người khác. Những gia đình cùng thực tập tương tức như vậy dễ có được hạnh phúc, hướng đến cuộc sống thiện lành trong xã hội. Những gia đình đó giốngnhư các viên gạch chắc và đẹp, sau này sẽ xây dựng nên một thế giới hòa bình, hạnh phúc, như lý tưởng mà Thiền sư Nhất Hạnh đã gieo trồng từ hơn nửa thế kỷ qua.

Tuy mang tên Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, nhóm chủ trương cho biết Thich Nhat Hanh School of Interbeing không chỉ dành cho Phật tử, cũng không giảng dạy về Phật Giáo. Trường chỉ áp dụng phương pháp sống Chánh Niệm trong các sinh hoạt chung. Học sinh cùng các thầy cô giáo thực tập để hiểu biết chính mình, biết thương yêu, tương tức với mọi người và muôn loài. Trường chào đón các em học sinh và gia đình tới cùng thực tập cách áp dụng Chánh Niệm trong đời sống hàng ngày, không phân biệt tôn giáo, đẳng cấp, mầu da.

Học phí sẽ ở mức trung bình so với các trường tư thục quanh vùng. Trường sẽ có học bổng dành cho các gia đình không có khả năng tự túc được về chi phí.

Thầy Pháp Dung cho biết Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã thực hiện ý tưởng đem Chánh Niệm tới người trẻ từ những năm đầu hành đạo (thập niên 1960-1970); hai cuốn sách mà thanh niên thời đó ai cũng say mê đọc là Bông Hồng Cài Áo, Nẻo Về Của Ý. Sau khi thành lập các tu viện theo truyền thống Làng Mai ở khắp nơi trên thế giới, Thiền Sư cũng chú ý nhiều tới việc xây dựng các gia đình biết sống hòa hợp, tỉnh thức, là những “dàn phóng” giúp cho con trẻ vào đời biết sống hạnh phúc và bình an, ít bị cuốn trôi theo đời sống đầy áp lực vì lòng ham muốn không giới hạn. Tại các tu viện theo truyền thống Làng Mai ở Pháp, Mỹ, Đức, Thái Lan, Sydney Úc châu, Hồng Kông… các khóa tu dành cho cả gia đình luôn luôn đông đảo và hết chỗ rất sớm.

Một số phụ huynh đã và đang mang con về tu viện Lộc Uyển thực tập Chánh Niệm là những nhân tố thúc đẩy việc thành lập trường Thich Nhat Hanh School of Interbeing. Thầy Pháp Dung cho biết mỗi năm tu viện Lộc Uyển có nhiều gia đình đến tham gia các khóa tu. Họ được chuyển hóa, biến các niềm đau nỗi khổ thành các yếu tố hiểu và thương, xây dựng lại sự cảm thông, thương yêu giữa các thành viên trong gia đình. Vì vậy, nhóm chủ trương thấy cần tổ chức một trường học để trẻ em và phụ huynh có được thời gian thực hành liên tục, trong một môi trường thuận lợi hơn. Những khóa tu mỗi năm kéo dài năm bảy ngày không đủ thời gian để giúp ích lâu dài. Thich Nhat Hanh School of Interbeing nằm ngay dưới chân núi Lộc Uyển. Các em sẽ có cơ hội tiếp xúc với Happy Farm của các thầy cô trong tu viện, có dịp được sinh hoạt chung với các thầy cô để thực tập Chánh Niệm.

Thầy Pháp Dung xuất gia năm 1998 khi đang làm việc như một kiến trúc sư. Thầy quyết định đi tu vì biết mình có thể xây dựng được nhiều thứ giúp ích được nhiều người hơn là xây nhà cửa. Năm 2001, Thầy Giác Thanh trụ trì tu viện Lộc Uyển viên tịch; thầy Pháp Dung khi đó mới 28 tuổi được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đề cử làm trụ trì tu viện. Thầy năng động, thường chơi bóng rổ, đá banh với các em, dẫn trẻ đi hiking trong thiên nhiên, tập cho các em hết sợ bóng tối, không sợ cảnh hoang dã của núi rừng. Các em sinh hoạt trong các khóa tu gia đình, tuổi mới lớn (teenagers), tuổi thanh niên (Wake up) đều rất mến hai thầy Pháp Dung và Pháp Lưu.

Vào ngày 26 tháng 12 năm 2025, từ 6:00 pm tới 8:00 pm giờ California, Thầy Pháp Dung sẽ chia sẻ bằng tiếng Anh về đề tài “Trong ấm ngoài êm”, hướng dẫn cải thiện mối liên hệ giữa các thế hệ ông bà, cha mẹ, và con em trong gia đình. Buổi chia sẻ được thực hiện trên zoom của tu viện Lộc Uyển. Xin mời vào link để nghe thầy chia sẻ:

https://us06web.zoom.us/j/82317973261?pwd=ZhyyDH7zcZYgwdUO1zIiHCXaHnBBGZ.1



Meeting ID: 823 1797 3261

Passcode: 010533 Meeting ID: 823 1797 3261Passcode: 010533

Chân Huyền