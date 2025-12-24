Garden Grove Thông Báo Lịch Nghĩ Lễ Cuối Năm

Vào dịp lễ cuối năm, Thành phố sẽ điều chỉnh lịch mở cửa phục vụ tại một vài địa điểm trong Thành phố từ ngày Thứ Năm, 25 Tháng 12, 2025 cho đến hết ngày Thứ Năm, 1 Tháng Giêng, 2026.
Tòa Thị Chính (City hall) Garden Grove
Tòa Thị Chính Thành Phố Garden Grove sẽ đóng cửa từ Thứ Năm, ngày 25 Tháng 12, 2025, đến Thứ Năm, ngày 1 Tháng Giêng, 2026.
Các Trung Tâm Tài Nguyên Phục Vụ Cộng Đồng
Trung Tâm Họp Cộng Đồng Garden Grove, Trung Tâm Phục Vụ Người Cao Niên H. Louis Lake và Trung Tâm Gia Đình Magnolia Park sẽ đóng cửa từ Thứ Tư, ngày 24 Tháng 12, 2025, đến Thứ Năm, ngày 1 Tháng Giêng, 2026.
Trung Tâm Giải Trí
Trung Tâm Thể Thao Garden Grove Sports & Recreation và Atlantis Play Center sẽ đóng cửa vào Thứ Tư - Thứ Năm, ngày 24 & 25 Tháng 12, 2025; Thứ Tư, 31 Tháng 12 đến Thứ Năm, ngày 1 Tháng Giêng năm 2026. Cả hai trung tâm sẽ mở cửa vào tất cả các ngày khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập ggparksandrec.com
Dịch Vụ Quét Đường ( Street Sweeping)
Không quét đường vào hai ngày Thứ Tư và Thứ Năm, ngày 24-25 Tháng 12, 2025; và ngày Thứ Năm, 1 Tháng Giêng, 2026. Các tuyến đường sẽ được quét đúng lịch vào những ngày khác. Để biết thêm thông tin về quét đường, vui lòng gọi đến số điện thoại (714) 741-5382.
Dịch Vụ Thu Gom Rác
Dịch vụ thu gom rác sẽ không thực hiện vào Thứ Năm, ngày 25 Tháng 12, 2026 và Thứ Năm, ngày 1 Tháng Giêng, 2026. Nếu lịch thu gom rác của bạn rơi vào Thứ Năm hoặc Thứ Sáu, dịch vụ sẽ bị hoãn lại một ngày.
Republic Services sẽ cung cấp dịch vụ thu gom cây thông nghỉ lễ miễn phí trong ba tuần, từ Thứ Sáu, ngày 26 Tháng 12, 2025, đến Thứ Sáu, ngày 16 Tháng Giêng, 2026. Cây phải được để ngoài trước 7:00 gio sáng vào các ngày thu gom rác thông thường. Cây thông giả và cây thông đã được phủ tuyết nhân tạo không thể tái chế và không đủ điều kiện để thu gom miễn phí, nhưng có thể được vứt vào thùng rác thông thường hoặc đặt lịch thu gom đồ đạc cồng kềnh.
Neu có thêm câu hỏi về dịch vụ thu gom cây thông nghỉ lễ hoặc thu gom đồ đạc cồng kềnh, vui lòng gọi Republic Services tại (714) 238-3300 hoặc truy cập republicservices.com/gardengroveca.
Dịch vụ Chăm sóc Động vật (Animal Care)
Dịch vụ Chăm Sóc Động Vật Garden Grove sẽ tiếp tục hoạt động bình thường hàng ngày, ngoại trừ vào Thứ Năm, ngày 25 Tháng 12, 2025, và Thứ Năm, ngày 1 Tháng Giêng, 2026. Dịch vụ khẩn cấp sẽ được cung cấp qua số điện thoại của Sở Cảnh Sát Garden Grove Dispatch tại (714) 741-5704.
Hóa đơn nước/ Phục vụ liên quan đến nước
Trong thời gian đóng cửa nghĩ lễ, hóa đơn tiền nước sẽ không đến hạn và các dịch vụ sẽ không bị cắt. Thanh toán hóa đơn tiền nước có thể được thực hiện trực tuyến tại ggcity.org/water; qua điện thoại theo số (888) 867-2992; hoặc bỏ vào hộp thanh toán bên ngoài Tòa City hall Garden Grove, 11222 Acacia Parkway (không nhận tiền mặt).
Vé Phạt Đậu Xe
Vé phạt đậu xe đến hạn trong thời gian nghỉ lễ có thể được thanh toán trực tuyến tại pticket.com/gardengrove hoặc gửi check/money order qua đường bưu điện tới P.O. Box 409 Tustin, CA 92781. Để biết thêm thông tin, gọi đến đường dây của Parking Enforcement and Street Sweeping tại (714) 741-5382.
Cuộc họp Hội Đồng Thành Phố Garden Grove sẽ diễn ra vào Thứ Ba, ngày 13 Tháng Giêng, 2026, tại Trung Tâm Họp Cộng Đồng Garden Grove, 11300 Stanford Avenue. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi đến Văn Phòng Thư Ký Thành Phố tại (714) 741-5040. Đối với các tình huống khẩn cấp cần liên lạc cảnh sát hoặc sở cứu hỏa, gọi hoặc nhắn tin 9-1-1. Đối với các tình huống khẩn cấp về an toàn, như vỡ đường ống nước hoặc tín hiệu giao thông bị hỏng và các tình huống không khẩn cấp khác, gọi đến Sở Cảnh Sát Garden Grove Dispatch tại (714) 741-5704.
