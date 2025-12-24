Garden Grove Thông Báo Lịch Nghĩ Lễ Cuối Năm

Vào dịp lễ cuối năm, Thành phố sẽ điều chỉnh lịch mở cửa phục vụ tại một vài địa điểm trong Thành phố từ ngày Thứ Năm, 25 Tháng 12, 2025 cho đến hết ngày Thứ Năm, 1 Tháng Giêng, 2026.



Tòa Thị Chính (City hall) Garden Grove



Tòa Thị Chính Thành Phố Garden Grove sẽ đóng cửa từ Thứ Năm, ngày 25 Tháng 12, 2025, đến Thứ Năm, ngày 1 Tháng Giêng, 2026.

Các Trung Tâm Tài Nguyên Phục Vụ Cộng Đồng



Trung Tâm Họp Cộng Đồng Garden Grove, Trung Tâm Phục Vụ Người Cao Niên H. Louis Lake và Trung Tâm Gia Đình Magnolia Park sẽ đóng cửa từ Thứ Tư, ngày 24 Tháng 12, 2025, đến Thứ Năm, ngày 1 Tháng Giêng, 2026.



Trung Tâm Giải Trí





Trung Tâm Thể Thao Garden Grove Sports & Recreation và Atlantis Play Center sẽ đóng cửa vào Thứ Tư - Thứ Năm, ngày 24 & 25 Tháng 12, 2025; Thứ Tư, 31 Tháng 12 đến Thứ Năm, ngày 1 Tháng Giêng năm 2026. Cả hai trung tâm sẽ mở cửa vào tất cả các ngày khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập ggparksandrec.com

Dịch Vụ Quét Đường ( Street Sweeping)



Không quét đường vào hai ngày Thứ Tư và Thứ Năm, ngày 24-25 Tháng 12, 2025; và ngày Thứ Năm, 1 Tháng Giêng, 2026. Các tuyến đường sẽ được quét đúng lịch vào những ngày khác. Để biết thêm thông tin về quét đường, vui lòng gọi đến số điện thoại (714) 741-5382.



Dịch Vụ Thu Gom Rác



Dịch vụ thu gom rác sẽ không thực hiện vào Thứ Năm, ngày 25 Tháng 12, 2026 và Thứ Năm, ngày 1 Tháng Giêng, 2026. Nếu lịch thu gom rác của bạn rơi vào Thứ Năm hoặc Thứ Sáu, dịch vụ sẽ bị hoãn lại một ngày.



Republic Services sẽ cung cấp dịch vụ thu gom cây thông nghỉ lễ miễn phí trong ba tuần, từ Thứ Sáu, ngày 26 Tháng 12, 2025, đến Thứ Sáu, ngày 16 Tháng Giêng, 2026. Cây phải được để ngoài trước 7:00 gio sáng vào các ngày thu gom rác thông thường. Cây thông giả và cây thông đã được phủ tuyết nhân tạo không thể tái chế và không đủ điều kiện để thu gom miễn phí, nhưng có thể được vứt vào thùng rác thông thường hoặc đặt lịch thu gom đồ đạc cồng kềnh.



Neu có thêm câu hỏi về dịch vụ thu gom cây thông nghỉ lễ hoặc thu gom đồ đạc cồng kềnh, vui lòng gọi Republic Services tại (714) 238-3300 hoặc truy cập republicservices.com/gardengroveca.





Dịch vụ Chăm sóc Động vật (Animal Care)



Dịch vụ Chăm Sóc Động Vật Garden Grove sẽ tiếp tục hoạt động bình thường hàng ngày, ngoại trừ vào Thứ Năm, ngày 25 Tháng 12, 2025, và Thứ Năm, ngày 1 Tháng Giêng, 2026. Dịch vụ khẩn cấp sẽ được cung cấp qua số điện thoại của Sở Cảnh Sát Garden Grove Dispatch tại (714) 741-5704.

Hóa đơn nước/ Phục vụ liên quan đến nước



Trong thời gian đóng cửa nghĩ lễ, hóa đơn tiền nước sẽ không đến hạn và các dịch vụ sẽ không bị cắt. Thanh toán hóa đơn tiền nước có thể được thực hiện trực tuyến tại ggcity.org/water ; qua điện thoại theo số (888) 867-2992; hoặc bỏ vào hộp thanh toán bên ngoài Tòa City hall Garden Grove, 11222 Acacia Parkway (không nhận tiền mặt).



