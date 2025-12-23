Tài Liệu Epstein Đợt III: Nhiều Liên Quan Đến Trump





Bộ Tư Pháp (DOJ) hôm Thứ Ba công bố đợt tài liệu thứ ba về vụ Jeffrey Epstein, bao gồm nhiều tài liệu có liên quan đến Donald Trump, tổng thống đương nhiệm của Mỹ. Đó



Bộ Tư Pháp (DOJ) hôm Thứ Ba công bố đợt tài liệu thứ ba về vụ Jeffrey Epstein, bao gồm nhiều tài liệu có liên quan đến Donald Trump, tổng thống đương nhiệm của Mỹ. Đólà email từ một công tố viên, chứng minh rằng Trump đã đi trên phi cơ riêng của Epstein "nhiều lần hơn so với những gì đã công bố trước đây.”

Lần công bố này cho thấy những gì Trump mạnh miệng tuyên bố từ đầu năm 2024 liên quan đến Epstein đều hoàn toàn giả dối.

Theo Reuters, một trong những email đó, đề ngày 7/1/2020, khi đó Trump đang là tổng thống (nhiệm kỳ thứ 1) do một công tố viên giấu tên ở New York đã viết rằng hồ sơ chuyến bay cho thấy Trump đã có mặt trên máy bay riêng của Epstein tám lần trong những năm từ 1993 đến 1990, nhiều hơn so với những gì các nhà điều tra biết được vào thời điểm đó. Trong số đó có "ít nhất bốn chuyến bay" mà Ghislaine Maxwell cũng có mặt trên máy bay. Maxwell hiện đang thụ án 20 năm tù vì giúp Jeffrey Epstein lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.





“Trên một chuyến bay năm 1993, chỉ có hai hành khách là ông ấy (Trump) và Epstein; trên một chuyến bay khác, ba hành khách là Epstein, Trump và một người [đã được che tên] khi đó 20 tuổi. Trên hai chuyến bay khác, hai trong số các hành khách lần lượt là những phụ nữ có thể là nhân chứng trong vụ án của Maxwell.”





Tên của cả người gửi và người nhận đều đã được che giấu.





Trong một email khác, từ một người không rõ danh tính đã viết vào năm 2021 rằng họ đã xem dữ liệu mà chính phủ thu thập được từ điện thoại di động của Steve Bannon và tìm thấy "hình ảnh của Trump và Ghislaine Maxwell.” DOJ đã che mờ bức ảnh đó.

Sáng nay, DOJ thông báo trên nền tảng X: "DOJ đã chính thức công bố thêm gần 30.000 trang tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein. Một số tài liệu này chứa những tuyên bố sai sự thật và giật gân chống lại Tổng thống Trump, được gửi đến FBI ngay trước cuộc bầu cử năm 2020. Cần phải làm rõ: những tuyên bố này là vô căn cứ và sai sự thật, và nếu chúng có một chút đáng tin cậy nào, chắc chắn chúng đã bị sử dụng để chống lại Tổng thống Trump."





"Tuy nhiên, vì cam kết tuân thủ pháp luật và tính minh bạch, DOJ đang công bố những tài liệu này với các biện pháp bảo vệ cần thiết theo luật định dành cho các nạn nhân của Epstein," tuyên bố cho biết thêm.





Việc công bố diễn ra trong bối cảnh các nhà lập pháp và những người sống sót bày tỏ lo ngại ngày càng tăng rằng DOJ đã không công bố tất cả các hồ sơ theo yêu cầu của Đạo Luật Minh Bạch Hồ Sơ Epstein mà Trump đã ký sau khi Quốc Hội thông qua.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng Viện Chuck Schumer hôm thứ Hai cho biết ông sẽ đưa ra một nghị quyết yêu cầu Thượng Viện “khởi kiện Bộ Tư Pháp” vì chỉ công bố một phần hồ sơ liên quan đến Epstein vào Thứ Sáu và Thứ Bảy – chưa đến 10.000 trong số “hàng trăm nghìn” tài liệu mà thứ trưởng DOJ Todd Blanche đã hứa sẽ công bố, theo thống kê của NBC News.





“Luật mà Quốc Hội đã thông qua rất rõ ràng: công bố toàn bộ hồ sơ Epstein để người dân Mỹ có thể thấy sự thật,” Schumer viết trên X. “Thay vào đó, Bộ Tư Pháp dưới thời Trump đã che giấu thông tin và giữ lại bằng chứng – điều đó vi phạm pháp luật.”