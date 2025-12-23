Tối Cao Pháp Viện Chặn Trump Khai Triển Vệ Binh Quốc Gia Đến Chicago.

“Đây là một bước quan trọng trong việc kiềm chế sự lạm dụng quyền lực liên tục của chính quyền Trump và làm chậm bước tiến của Trump hướng tới chủ nghĩa độc tài,” Thống đốc bang Illinois, JB Pritzker, một đảng viên Đảng Dân Chủ, cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Ba.



Tối Cao Pháp Viện (TCPV) hôm Thứ Ba 23 Tháng Mười Hai đã ngăn chặn, không cho Tổng thống Trump điều động hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến Chicago.



Trong một phán quyết không có chữ ký, TCPV đã bác bỏ yêu cầu khẩn cấp của chính quyền Trump, vốn cho rằng cần phải điều động quân đội để bảo vệ các đặc vụ liên bang tham gia thực thi luật nhập cư ở khu vực Chicago. Ba chánh án bảo thủ - Clarence Thomas, Samuel A. Alito Jr. và Neil M. Gorsuch - đã bày tỏ sự phản đối của họ, theo NYTimes.

Mặc dù đây chỉ là quyết định sơ bộ và chỉ liên quan đến Chicago, nhưng nó có khả năng sẽ củng cố những thách thức tương tự đối với việc Trump khai triển Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở các thành phố khác, và phán quyết này đặt ra những giới hạn mới đáng kể đối với quyền của tổng thống trong việc thực hiện điều đó.





“Đây là một bước quan trọng trong việc kiềm chế sự lạm dụng quyền lực liên tục của chính quyền Trump và làm chậm bước tiến của Trump hướng tới chủ nghĩa độc tài,” Thống đốc bang Illinois, JB Pritzker, một đảng viên Đảng Dân Chủ, cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Ba.





Dù lệnh của TCPV chỉ mang tính tạm thời, nhưng hiện tại nó ngăn chặn chính quyền Trump ra lệnh điều động lực lượng quân sự cấp tiểu bang đến Chicago, nơi chiến dịch trấn áp nhập cư đã dẫn đến hàng nghìn vụ bắt giữ và các cuộc đối đầu giữa người dân và các đặc vụ liên bang.

Lệnh của tòa nêu rõ rằng Trump chỉ có thể điều động quân đội đến những nơi mà họ có thể "thực thi pháp luật một cách hợp pháp", và quyền hạn đó bị giới hạn theo một đạo luật khác gọi là Đạo luật Posse Comitatus.





Do đó, tòa cho rằng chính quyền Trump đã không chứng minh được rằng luật về Lực lượng Vệ binh Quốc gia "cho phép Tổng thống liên bang hóa lực lượng này trong việc thực thi quyền hạn vốn có để bảo vệ nhân viên và tài sản liên bang ở Illinois."





Quyết định này cho thấy sự chia rẽ trong số sáu chánh án bảo thủ của TCPV, với ba người thuộc phe đa số và ba người phản đối. Ba chánh án tự do của TCPV đều thuộc phe đa số.





Những người phản đối là chánh án Samuel Alito, Clarence Thomas và Neil Gorsuch.





“Tôi có những nghi ngờ nghiêm trọng về tính đúng đắn của quan điểm của tòa án. Và tôi hoàn toàn không đồng ý với cách thức mà tòa án đã giải quyết yêu cầu (của chính quyền) này," Alito viết trong ý kiến ​​phản đối.





“Không có cơ sở nào để bác bỏ quyết định của Tổng thống rằng ông không thể thực thi luật nhập cư liên bang bằng cách sử dụng các nguồn lực thực thi pháp luật dân sự dưới quyền chỉ huy của mình”, Alito nói thêm.



