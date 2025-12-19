Hôm nay,  

Bản tin cà phê sáng Thứ Sáu, 19 tháng 12 năm 2025:

Thứ Năm, 18 tháng 12, can phạm nổ súng tại Đại học Brown được phát hiện đã tự sát ở New Hampshire. Trong cùng ngày, Chính quyền Tổng thống Trump loan báo tạm ngưng chương trình xổ số cấp visa, làm dấy lên tranh cãi về thẩm quyền hành pháp và chính sách di trú.

 

-- Âu Châu Đồng Ý Cho Ukraine Vay 105 Tỉ Mỹ Kim, Không Dùng Tài Sản Nga Bị Phong Tỏa

-- Góa Phụ Charlie Kirk Công Khai Ủng Hộ JD Vance, Nội Bộ MAGA Lộ Rõ Rạn Nứt

-- Hạ Viện công bố thêm loạt hình ảnh mới từ di sản của Jeffrey Epstein.

-- Can phạm nổ súng Đại Học Brown đã tự sát; chính phủ liên bang tạm ngưng chương trình xổ số cấp Visa.

-- Chính quyền Trump mở rộng đóng băng hồ sơ di trú, thêm 20 quốc gia bị ảnh hưởng.

-- Thượng Viện chuẩn thuận nhóm nhân sự thứ ba, lập kỷ lục bổ nhiệm viên chức cho chính quyền Trump.

-- Trump ra sắc lệnh cho nghỉ lễ Giáng Sinh và ngày 26 tháng 12.

-- Ngũ Giác Đài: tiêu diệt thêm năm “kẻ khủng bố ma túy” trên Thái Bình Dương.

-- Các công ty, xí nghiệp đối diện cuộc “thanh lọc DEI” từ EEOC dưới thời Trump.

-- Trump Media sáp nhập công ty nhiệt hạch, thương vụ 6 tỷ MK gây tranh cãi.

-- TikTok ký thỏa thuận bán công ty con tại Hoa Kỳ cho các nhà đầu tư Mỹ.

-- Thượng Viện bế tắc vụ ngân sách vì Trump đòi giải thể cơ quan khí hậu.

-- Liên Âu thống nhất cùng nhau vay tiền để tài trợ cho Ukraine.

-- Đức Giáo Hoàng Leo bổ nhiệm tân Tổng Giám Mục New York, báo hiệu lập trường cứng rắn về vấn đề di trú.

-- Thẩm phán Milwaukee bị kết tội cản trở công lý sau cáo buộc giúp di dân lậu tránh bị bắt.

-- North Carolina: phi cơ rơi khi hạ cánh, bảy người thiệt mạng, có cựu tay đua NASCAR Greg Biffle.

-- Úc loan báo kế hoạch thu mua lại súng sau vụ thảm sát Bondi Beach.

-- VN: phong tỏa tài sản CEO Quốc Cường Gia Lai và cựu lãnh đạo Cao Su Việt Nam trong đại án đất công.

 

 

Âu Châu Đồng Ý Vay 105 Tỉ MK Giúp Ukraine

 

Các lãnh đạo Liên Âu đồng ý cho Ukraine vay 90 tỉ euro, khoảng 105 tỉ MK, để bảo đảm tài chánh cho Kyiv trong hai năm tới, nhưng không dùng tài sản Nga bị phong tỏa làm thế chấp.

 

Kế hoạch được thông qua rạng sáng Thứ Sáu, sau khi phương án dùng khoảng 210 tỉ euro tài sản quốc gia Nga bị đóng băng không đạt đồng thuận, do Bỉ lo ngại rủi ro pháp lý và trả đũa từ Moscow.

 

Khoản vay sẽ được bảo đảm bằng ngân sách chung Liên Âu, bị đánh giá là tốn kém và kém linh hoạt hơn, song đủ giúp Ukraine tránh cạn tiền đầu năm 2026 trong lúc bước vào giai đoạn thương lượng nhạy cảm về hòa bình.

 

Tổng thống Volodymyr Zelensky hoan nghênh quyết định, còn giới quan sát cho rằng tranh cãi về tài sản Nga tiếp tục phơi bày rạn nứt nội bộ Liên Âu giữa lúc khối này muốn khẳng định vai trò trước cuộc chiến lớn nhất lục địa từ sau Thế Chiến II.

 

 

Góa Phụ Charlie Kirk Ủng Hộ JD Vance, Phe MAGA Lộ Rạn Nứt

 

Tại đại hội Turning Point USA ở Phoenix, Erika Kirk, góa phụ Charlie Kirk và nay là người điều hành tổ chức, tuyên bố sẽ vận động đưa Phó tổng thống JD Vance ra tranh cử và đắc cử tổng thống năm 2028.

 

Phát biểu được hoan nghênh nồng nhiệt nhưng cũng làm rõ không khí chia rẽ trong phong trào “Make America Great Again” thời hậu Trump, khi các phe bảo thủ công khai công kích nhau về đường hướng tương lai Đảng Cộng Hòa.

 

Ben Shapiro chỉ trích một số gương mặt MAGA nổi tiếng là trục lợi và phát tán thuyết âm mưu, trong khi Tucker Carlson phản pháo, cho rằng tinh thần loại trừ nội bộ là lý do ông ủng hộ Trump và ám chỉ các đòn công kích liên quan tới JD Vance.

 

Việc Erika Kirk sớm công khai ủng hộ Vance được xem là có sức nặng, do ảnh hưởng của Turning Point đối với giới bảo thủ trẻ, tiếp nối vai trò của Charlie Kirk khi còn sống từng tích cực thúc đẩy Trump chọn Vance làm liên danh năm 2024.

 

Hạ Viện Công Bố Thêm Hình Ảnh Trong Hồ Sơ Jeffrey Epstein

 

Các DB Dân Chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ Viện hôm Thứ Năm đã công bố thêm 68 hình ảnh từ di sản của Jeffrey Epstein, chỉ một ngày trước hạn chót luật buộc Bộ Tư Pháp phải giải mật toàn bộ hồ sơ Epstein và Ghislaine Maxwell.

 

Theo Ủy ban, đây chỉ là phần rất nhỏ trong khoảng 95,000 tấm ảnh mới nhận được; loạt hình vừa công bố gồm các dòng trích tiểu thuyết Lolita viết trên thân một phụ nữ giấu tên, ảnh giấy tờ thông hành và căn cước nhiều nước Đông Âu, tin nhắn về một thiếu nữ 18 tuổi từ Nga với mức giá “1,000 MK mỗi cô,” cùng ảnh vũ khí và thuốc men có che thông tin cá nhân.

 

Một số nhân vật nổi tiếng như Bill Gates hay Noam Chomsky bị cho là xuất hiện trong ảnh, nhưng phía Dân Chủ nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa họ bị cáo buộc phạm tội, tương tự các hình trước đó có mặt Trump và Bill Clinton.

 

Tòa Bạch Ốc và nhiều DB Cộng Hòa chỉ trích việc công bố là “nhặt nhạnh tiểu tiết” nhằm bôi nhọ Trump, trong khi DB Robert Garcia tuyên bố sẽ tiếp tục đưa tài liệu ra ánh sáng và yêu cầu Bộ Tư Pháp chấm dứt che giấu thông tin.

 

Can Phạm Nổ Súng Đại Học Brown Tự Sát; Chính Quyền Trump Tạm Ngưng Xổ Số Visa

 

Giới hữu trách Hoa Kỳ cho biết Claudio Manuel Neves Valente, 48 tuổi, can phạm vụ nổ súng tại Đại học Brown khiến hai sinh viên thiệt mạng và chín người bị thương, đã được phát hiện chết do tự sát tại một kho hàng ở New Hampshire.

 

Valente, công dân Bồ Đào Nha và là cựu sinh viên Brown, bị nghi cũng là thủ phạm bắn chết giáo sư MIT Nuno F.G. Loureiro tại vùng Boston hai ngày sau vụ tấn công đầu.

 

Khi được phát hiện, y mang theo hai khẩu súng, một túi xách và nhiều tang chứng trùng với hiện trường, sau khi FBI treo thưởng tới 50,000 MK cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ.

 

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội An Kristi Noem loan báo chính quyền Trump tạm ngưng chương trình xổ số cấp visa sau khi biết Valente từng nhập cảnh Hoa Kỳ qua diện này và được cấp thẻ thường trú năm 2017, dù thẩm quyền pháp lý để Tổng thống đơn phương đình chỉ một chương trình do Quốc Hội lập ra vẫn còn gây tranh cãi.

 

Chính Quyền Trump Mở Rộng Đóng Băng Hồ Sơ Di Trú

 

Chính quyền Trump đã mở rộng lệnh hoãn duyệt xét hồ sơ di trú hợp pháp đối với công dân 20 quốc gia mới được thêm vào danh sách hạn chế nhập cảnh.

 

Sở Di Trú ngưng toàn bộ việc xét đơn điều chỉnh quy chế, thường trú và nhập tịch của công dân những nước này, nhiều người hiện sống hợp pháp tại Hoa Kỳ nhưng nay rơi vào tình trạng hồ sơ bị “đóng băng” vô thời hạn.

 

Theo sắc lệnh mới, Hoa Kỳ cấm nhập cảnh hoàn toàn với công dân Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria, đồng thời áp dụng các hạn chế một phần với 15 nước khác, nâng tổng phạm vi ảnh hưởng của các sắc lệnh di trú thời Trump lên hơn 60% số quốc gia tại Phi Châu và khoảng 20% toàn cầu.

 

Giám đốc USCIS Joseph Edlow nói việc rà soát toàn diện là cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia, trong khi giới phê bình cáo buộc chính sách mang tính phân biệt sắc tộc và làm tê liệt con đường di trú hợp pháp.

 

Thượng Viện Chuẩn Thuận Thêm 97 Nhân Sự Cho Chính Quyền Trump

 

Thượng Viện do Cộng Hòa kiểm soát đã biểu quyết chuẩn thuận thêm 97 đề cử nhân sự cấp trung và thấp cho chính quyền Trump theo hình thức bỏ phiếu tập thể.

 

Với tỷ số 53–43, Thượng Viện lấp đầy hàng loạt vị trí trống tại nhiều bộ và cơ quan liên bang, nâng tổng số nhân sự được chuẩn thuận từ đầu nhiệm kỳ hai của Trump lên 417 người, vượt xa cùng giai đoạn nhiệm kỳ đầu cũng như thời Biden.

 

Nổi bật trong danh sách có cựu DB Anthony D’Esposito làm Tổng Thanh tra Bộ Lao Động, Scott Mayer và James Murphy gia nhập Hội đồng Quan hệ Lao động Quốc gia, Tammy Bruce giữ chức Phó đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, và trước đó một ngày Jared Isaacman được chuẩn thuận lãnh đạo NASA với sự ủng hộ lưỡng đảng.

 

Lãnh tụ đa số John Thune cho rằng quy trình chuẩn thuận theo nhóm giúp Tổng thống sớm có đầy đủ ê kíp làm việc và giảm bớt khả năng trì hoãn từ phía Dân Chủ.

 

Trump Cho Nghỉ Lễ Đêm Giáng Sinh Và Ngày 26 Tháng 12

 

Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, ấn định Đêm Giáng Sinh 24 tháng 12 và ngày 26 tháng 12 năm nay là các ngày nghỉ lễ liên bang.

 

Quyết định đồng nghĩa phần lớn các cơ quan trung ương sẽ nghỉ liên tiếp từ Thứ Tư đến Thứ Sáu, song thủ trưởng cơ quan vẫn có quyền giữ lại một số bộ phận trực vì công vụ và an ninh.

 

Đây không phải là tiền lệ mới, vì trong nhiệm kỳ đầu Trump từng hai lần cho Đêm Giáng Sinh là ngày nghỉ liên bang, và hiện tổng số ngày lễ liên bang trong năm lên tới 13 ngày.

 

Tuy nhiên, các ngày nghỉ bổ sung này chỉ có hiệu lực trong năm nay; muốn trở thành ngày lễ vĩnh viễn, Quốc Hội vẫn phải thông qua và tổng thống ký ban hành, như trường hợp Juneteenth năm 2021.

 

Ngũ Giác Đài: Hạ Sát Thêm Năm “Khủng Bố Ma Túy” Trên Thái Bình Dương

 

Quân đội Hoa Kỳ hôm Thứ Năm thực hiện hai cuộc không kích nhắm vào hai ghe bị cáo buộc buôn ma túy trên vùng biển phía đông Thái Bình Dương, hạ sát năm người bị gọi là “khủng bố ma túy.”

 

Theo thông cáo và video 30 giây đăng trên X, ba người chết trên chiếc ghe thứ nhất, hai người trên chiếc thứ hai; Bộ Tư lệnh Miền Nam nói các ghe đang đi trên tuyến hàng hải quen thuộc của giới buôn ma túy và do thành viên các tổ chức khủng bố điều hành nhưng không nêu danh tánh.

 

Chính quyền cho hay không có quân nhân Hoa Kỳ nào bị thương, và tính từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã tiến hành ít nhất 26 cuộc tấn công tương tự tại vùng Caribbean và đông Thái Bình Dương, khiến ít nhất 104 người thiệt mạng.

 

Một vụ không kích ngày 2 tháng 9 từng gây tranh cãi do bị tố bắn chết hai người sống sót đang bám vào ghe, song Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng Viện Roger Wicker cho rằng ông không thấy bằng chứng tội ác chiến tranh, dù một số chuyên gia luật quốc tế cảnh báo nguy cơ vi phạm luật.

 

Trump Media Sáp Nhập Công Ty Nhiệt Hạch Trong Thương Vụ 6 Tỉ MK

 

Trump Media & Technology Group loan báo đạt thỏa thuận sáp nhập toàn cổ phiếu trị giá khoảng 6 tỉ MK với TAE Technologies, công ty năng lượng nhiệt hạch được Google hậu thuẫn.

 

Thỏa thuận được mô tả là canh bạc lớn, đặt cược vào nhu cầu điện khổng lồ của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo; Trump Media sẽ trở thành công ty mẹ của Truth Social, TAE Power Solutions và TAE Life Sciences.

 

Sau khi hoàn tất vào giữa năm 2026, cổ đông mỗi bên sẽ nắm khoảng 50% thực thể mới, riêng Trump từ 40% còn khoảng 20%, trong khi tin tức thương vụ lập tức đẩy giá cổ phiếu Trump Media tăng vọt dù công ty vẫn lỗ 54.8 triệu MK trong quý gần nhất.

 

Trump Media cam kết bơm 200 triệu MK khi ký kết và thêm 100 triệu MK khi nộp hồ sơ niêm yết, nhưng DB Don Beyer cảnh báo nguy cơ xung đột lợi ích và kêu gọi Quốc Hội giám sát chặt chẽ để công quỹ không bị lèo lái vì lợi ích riêng của Trump và thân hữu.

 

TikTok Ký Thỏa Thuận Bán Hoạt Động Tại Hoa Kỳ Cho Nhóm Đầu Tư Mỹ

 

TikTok đã ký thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ cho một nhóm nhà đầu tư Mỹ, nhằm tuân thủ đạo luật buộc ByteDance phải thoái vốn nếu không muốn ứng dụng bị cấm.

 

Một liên doanh mới sẽ được thành lập tại Hoa Kỳ với đa số thành viên hội đồng quản trị là người Mỹ; nhóm đầu tư gồm Oracle, Silver Lake và quỹ MGX dự kiến nắm giữ 45% cổ phần, trong khi ByteDance chỉ được phép giữ dưới 20%.

 

Để bảo đảm an ninh, thuật toán gợi ý nội dung sẽ do Oracle lưu trữ và huấn luyện lại hoàn toàn dựa trên dữ liệu người dùng Mỹ, một viên chức cấp cao khẳng định đề nghị này phù hợp các quy định trong luật hiện hành.

 

Dù hạn chót ban đầu là tháng Giêng 2025, Trump đã nhiều lần ký sắc lệnh hoãn thi hành, gần nhất kéo dài tới ngày 23 tháng Giêng 2026, trong khi DB John Moolenaar và một số viên chức vẫn yêu cầu giám sát chặt để cắt đứt mọi liên hệ với ByteDance.

 

Thượng Viện Bế Tắc Vụ Ngân Sách Vì Trump Đòi Giải Thể Cơ Quan Khí Hậu

 

Một thỏa thuận ngân sách lớn tại Thượng Viện bất ngờ sụp đổ tối Thứ Năm khi hai TNS Dân Chủ Colorado chặn tiến trình để phản đối ý định của Trump giải thể Trung Tâm Nghiên Cứu Khí Quyển Quốc Gia (NCAR) đặt tại Boulder.

 

Giám đốc Phòng Ngân Sách Tòa Bạch Ốc Russell Vought từng gọi NCAR là “một trong những nguồn gây báo động giả về khí hậu lớn nhất quốc gia,” khiến TNS Michael Bennet và John Hickenlooper tuyên bố không cho tiến hành biểu quyết nếu Quốc Hội không bảo đảm cơ quan này được tiếp tục tồn tại.

 

Gói ngân sách bị chặn, gọi là “minibus,” bao gồm năm dự luật chi tiêu, trong đó có ngân sách cho Ngũ Giác Đài và Bộ Y Tế, vốn được kỳ vọng bảo đảm 85–90% hoạt động của chính phủ liên bang đến tháng 9 năm 2026.

 

TNS Hickenlooper cho hay Quỹ Khoa học Quốc gia định cắt 30–40% ngân sách NCAR, đe dọa sinh mệnh trung tâm, nên yêu cầu điều khoản bảo vệ phải được ghi trực tiếp vào văn bản; Lãnh tụ Dân Chủ Chuck Schumer gọi việc nhắm vào một cơ quan khoa học tầm quốc tế là “đáng ghê tởm.”

 

Liên Âu Chung Vay 90 Tỉ Euro Tài Trợ Ukraine

 

Rạng sáng Thứ Sáu 19/12, sau nhiều giờ thương thảo, các nhà lãnh đạo Liên Âu đã đồng ý vay nợ chung để cấp khoản kinh phí 90 tỉ euro, tương đương khoảng 105 tỉ MK, cho Ukraine trong hai năm 2026–2027.

 

Theo thỏa thuận, Liên Âu không trực tiếp sử dụng khối tài sản quốc gia Nga đang bị phong tỏa mà chọn “phương án B”: cùng đứng ra vay tiền, với khoản vay được bảo đảm bằng ngân sách chung của khối.

 

Bỉ, nơi giữ khoảng 185 tỉ euro trong tổng 210 tỉ euro tài sản Nga bị niêm phong, lo ngại nguy cơ kiện tụng và bị Moscow trả đũa nếu giải tỏa số tài sản này.

 

Hungary, Slovakia và Czech sau cùng cũng chấp thuận với điều kiện kế hoạch không gây ảnh hưởng tài chánh đến họ; Thủ tướng Đức Friedrich Merz gọi đây là “tin vui cho Ukraine và tin buồn cho Nga.”

 

Giới phân tích nhận định quyết định vừa nhằm cứu vãn tài chánh Kyiv, vốn có nguy cơ cạn tiền vào quý II năm tới, vừa khẳng định sức mạnh chính trị của Âu châu, trong khi toàn bộ tài sản Nga vẫn tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Moscow chấp nhận bồi thường chiến tranh.

 

Đức Giáo Hoàng Leo Bổ Nhiệm Tân Tổng Giám Mục New York

 

Đức Giáo Hoàng Leo chính thức bổ nhiệm Giám mục Ronald Hicks, 58 tuổi, làm Tân Tổng Giám mục New York, quyết định nhân sự quan trọng nhất của ngài tại Hoa Kỳ từ khi đăng quang.

 

Hicks, hiện lãnh đạo giáo phận Joliet (Illinois), sẽ kế nhiệm Hồng y Timothy Dolan, người đã nạp đơn từ nhiệm sau 75 tuổi.

 

Khác với người tiền nhiệm giữ quan hệ tương đối hòa dịu với Trump, Hicks được xem là mục tử ôn hòa nhưng kiên định, chú trọng giáo huấn xã hội và bảo vệ cộng đồng bị gạt ra bên lề, từng có năm năm phục vụ tại El Salvador và làm việc tại Mexico hỗ trợ trẻ mồ côi và di dân.

 

Quyết định bổ nhiệm diễn ra không lâu sau tuyên bố chung của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chỉ trích các đợt trục xuất hàng loạt “thiếu chọn lọc” của chính quyền Trump; tại New York, Hicks sẽ phải đối diện di sản các vụ lạm dụng tình dục giáo sĩ và việc giám sát quỹ bồi thường khoảng 300 triệu MK cho hơn 1,300 nạn nhân.

 

Thẩm Phán Milwaukee Bị Kết Tội Cản Trở Công Lý

 

Một bồi thẩm đoàn hôm Thứ Năm đã kết luận Thẩm phán Quận Milwaukee Hannah Dugan phạm trọng tội cản trở công lý.

 

Bà bị cáo buộc giúp một người cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ né truy bắt của cơ quan di trú liên bang ngay trong khuôn viên tòa án, dù được tuyên trắng án đối với cáo buộc nhẹ hơn là che giấu cá nhân để tránh bị bắt.

 

Theo hồ sơ FBI, trong một chiến dịch thi hành luật di trú tại tòa, các nhân viên liên bang chờ sẵn ngoài phòng xử để bắt Eduardo Flores-Ruiz thì Dugan bị cho là đã hướng dẫn ông này và luật sư đi qua “lối dành cho bồi thẩm đoàn” dẫn vào khu vực nội bộ.

 

Luật sư biện hộ Steven Biskupic cho rằng việc truy tố có yếu tố chính trị và nhấn mạnh thân chủ được hưởng quyền miễn trừ của thẩm phán, nhưng công tố viên liên bang nói bà đã cố ý can thiệp vào hoạt động thi hành luật; ngay sau khi bà bị bắt, tòa án tối cao Wisconsin đã đình chỉ chức vụ.

 

North Carolina: Phi Cơ Rơi Khi Hạ Cánh, Bảy Người Thiệt Mạng, Có Greg Biffle

 

Một chiếc Cessna 550 rơi tại phi trường Regional Statesville, North Carolina, hôm 18 tháng 12, khiến bảy người thiệt mạng, trong đó có cựu tay đua NASCAR Greg Biffle.

 

Chiếc phi cơ được đăng bộ dưới tên một công ty liên quan đến Biffle, đang trên đường tới Florida nhưng phải quay lại không lâu sau khi cất cánh vì thời tiết khắc nghiệt.

 

Theo Tuần tra Xa lộ North Carolina, Biffle và các thành viên gia đình đều tử nạn, song việc xác định danh tính gặp khó do đám cháy dữ dội bùng lên sau cú va chạm.

 

Hình ảnh tại chỗ cho thấy xác phi cơ nằm giữa biển lửa trên đường băng, phi trường buộc phải đóng cửa để thu dọn; NTSB đã cử đội điều tra đến hiện trường.

 

Greg Biffle từng thắng 19 chặng Cup Series trong sự nghiệp kéo dài hai thập niên và được ghi tên trong danh sách 75 tay đua vĩ đại nhất NASCAR năm 2023; TNS Thom Tillis ca ngợi ông không chỉ vì tài năng mà còn vì tấm lòng, từng dùng trực thăng cá nhân cứu trợ nạn nhân bão Helene.

 

Úc Loan Báo Kế Hoạch Thu Mua Lại Súng Sau Vụ Thảm Sát Bondi Beach

 

Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm Thứ Sáu 19 tháng 12 tuyên bố một chương trình thu mua súng quy mô lớn nhằm “loại bỏ súng đạn khỏi đường phố,” chưa đầy một tuần sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại bãi biển Bondi khiến 15 người thiệt mạng.

 

Hai cha con Sajid Akram, 50 tuổi, và Naveed, 24 tuổi, bị cáo buộc đã nổ súng vào đám đông trong buổi lễ Hanukkah; Akram bị cảnh sát bắn hạ tại chỗ, còn Naveed tỉnh lại sau hôn mê và bị truy tố 15 tội danh giết người cùng tội khủng bố.

 

Albanese cho rằng vụ tấn công chịu ảnh hưởng tư tưởng ISIS, cảnh sát đang điều tra chuyến lưu trú của hai cha con tại một khách sạn ở Davao, Philippines hồi tháng 11.

 

Chính phủ liên bang sẽ chia sẻ chi phí thu mua với các tiểu bang để thu hồi súng dư thừa, súng mới bị cấm và súng bất hợp pháp; Thủ tướng nhấn mạnh không có lý do gì một người sống tại ngoại ô Sydney lại sở hữu tới sáu khẩu súng trường công suất cao như Sajid Akram.

 

Nếu được thông qua, đây sẽ là chương trình mua lại súng lớn nhất kể từ năm 1996 dưới thời Thủ tướng John Howard, khi gần 700,000 khẩu súng bị thu hồi sau vụ Port Arthur làm 35 người chết.

 

Giới nghiên cứu ghi nhận các luật năm 1996 đã giúp giảm mạnh số vụ giết người bằng súng và chấm dứt hoàn toàn các vụ xả súng hàng loạt suốt hai thập niên sau đó, dù hiện Úc vẫn còn hơn 4 triệu khẩu súng đăng ký tư nhân.

 

Các Công Ty Đối Diện Cuộc “Thanh Lọc DEI” Từ EEOC Dưới Thời Trump

 

Chủ tịch Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng Andrea Lucas cho biết chính phủ đã bắt đầu mở các cuộc thẩm tra các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) của doanh nghiệp.

 

Lucas khẳng định những công ty đưa yếu tố sắc tộc, phái tính hoặc các đặc điểm được bảo vệ khác vào quyết định tuyển dụng và thăng tiến có thể đối diện hành động cưỡng chế hoặc kiện tụng theo Luật Dân quyền 1964.

 

Bà nhấn mạnh mục tiêu là chuyển sang quan điểm dân quyền bảo thủ, tập trung “tấn công” mọi hình thức kỳ thị sắc tộc, kể cả DEI, bảo vệ quyền tự do tôn giáo trước các quy định bắt buộc về vắc-xin và ưu tiên quyền lợi dựa trên phái tính sinh học.

 

Theo cách hiểu mới, ngay cả các nhóm sinh hoạt nội bộ của nhân viên cũng có thể bị điều tra nếu bị xem là tạo phân biệt; Lucas nói không quan trọng gọi đó là DEI, “belonging” hay gì khác, nếu vận hành bằng cách phân biệt theo sắc tộc hay phái tính thì vẫn là bất hợp pháp.

 

Tòa Bạch Ốc ủng hộ hướng đi này với lập luận đàn ông da trắng đang bị kỳ thị, trong khi các cựu viên chức EEOC và giới hoạt động dân quyền phản đối, cho rằng DEI cần thiết để giải quyết bất bình đẳng cấu trúc lâu đời.

 

VN: Phong Tỏa Tài Sản CEO Quốc Cường Gia Lai Và Cựu Lãnh Đạo Cao Su Việt Nam Trong Đại Án Đất Công

 

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) cho hay đã thu giữ hàng trăm tỉ đồng tiền mặt, phong tỏa và kê biên nhiều bất động sản liên quan đến Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, cùng một loạt cựu lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

 

Vụ việc liên quan khu đất rộng 6,200 m² tại Bến Vân Đồn, quận 4 cũ, TP HCM, tài sản Nhà nước do VRG quản lý nhưng bị chuyển nhượng trái quy định thông qua việc “bán vốn góp” tại Công ty Phú Việt Tín, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 542.7 tỉ đồng.

 

Theo kết luận điều tra, bà Loan biết rõ nguồn gốc pháp lý không minh bạch của khu đất, vẫn thỏa thuận ngầm để thâu tóm 100% vốn Phú Việt Tín với giá 460.9 tỉ đồng, rồi bán lại dự án cho Novaland với giá 846 tỉ đồng, hưởng lợi bất hợp pháp gần 297.8 tỉ.

 

Tuy nhiên, bà được đánh giá là người nỗ lực giải quyết hậu quả nhiều nhất trong số 22 bị can, khi đã nộp 100 tỉ đồng tiền mặt và tự nguyện giao bốn thửa đất tại Đà Nẵng trị giá khoảng 281.2 tỉ, nâng tổng số khắc phục lên 381.2 tỉ, vượt mức trách nhiệm cá nhân.

 

Nhiều bất động sản khác của bà tại TP HCM và Long An đã bị tạm dừng giao dịch để chờ điều tra; phía cơ quan điều tra xác định Lê Quang Thung, cựu Tổng giám đốc kiêm Quyền Chủ tịch HĐQT VRG, là chủ mưu.

 

Ông Thung bị cáo buộc chỉ đạo lập Công ty Phú Việt Tín, ký các nghị quyết chuyển nhượng vốn trái luật và nhận hối lộ hàng triệu MK thông qua các thỏa thuận ngầm; gia đình ông đã nộp hơn 16.4 tỉ, trong khi nhiều bất động sản và tài khoản ngân hàng của ông cùng đồng phạm cũng bị phong tỏa.

 

Tính đến nay, tổng số tiền mặt các bị can và gia đình tự nguyện nộp đã vượt 223 tỉ đồng cùng 64,000 MK, chưa kể 9 bất động sản bị kê biên trị giá hơn 413 tỉ, tổng cộng vượt mức thiệt hại thực tế được xác định.

Bản tin sau đây của nhà báo Layna Hong trên báo Medill Reports Chicago, nhan đề "Historically Republican Vietnamese American community shifting left, according to AAPI Data" (Cộng đồng người Mỹ gốc Việt vốn theo đảng Cộng hòa đang chuyển hướng sang cánh tả, theo dữ liệu của AAPI Data). Bản tin dịch như sau.

-- Venezuela nhượng bộ: Thả tù chính trị, Trump nói hủy oanh kích đợt II. -- Hoa kỳ chặn tàu dầu thứ năm – nắm toàn quyền phân phối dầu Venezuela. -- Iran: Dân Xuống Đường Biểu Tình rầm rộ dù nhà nước cắt Internet. -- Thượng Viện muốn giữ tay Trump ở Venezuela. -- Trump: sẽ gặp Machado và sẽ “vinh dự” nhận Giải Hòa Bình từ bà. -- Nga dùng hỏa tiễn siêu thanh mới, Kyiv thiệt hại nặng. -- Hạ Viện thông qua gia hạn trợ cấp y tế, dẫu khó thành luật. -- Hạ Viện phê chuẩn gói chi tiêu...

Chính phủ Hoa Kỳ đang nhanh chóng mở rộng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các quyết định về di trú và chiếu khán. Các hồ sơ di dân không chỉ được xem xét bởi các viên chức người thật mà còn bởi các hệ thống tự động có khả năng quét và phân tích khối lượng dữ liệu rất lớn. Các hệ thống này tìm kiếm sự khác biệt, thông tin bị thiếu và các yếu tố bất thường. Kết quả là, các đơn xin di dân đang được xem xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Một phúc trình mới công bố của Quỹ Marshall Đức tại Hoa Kỳ (German Marshall Fund of the United States - GMF) cho rằng bất cứ hành động quân sự nào của Trung Cộng nhằm xâm chiếm Đài Loan đều sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng cho chính lục địa, từ kinh tế, quân sự đến xã hội và ngoại giao.

Sau đúng bốn thế kỷ gắn bó với đời sống dân chúng, dịch vụ bưu chính quốc doanh Đan Mạch sẽ chính thức ngưng phát thư tay. Vào ngày cuối năm, 30 tháng 12, lá thư cuối cùng đã được phát đi, khép lại một chương dài trong lịch sử liên lạc của xứ sở Bắc Âu này. Cơ quan đảm trách việc ấy là PostNord, công ty do nhà nước Đan Mạch và Thụy Điển cùng sở hữu, thành lập năm 2009 sau khi hai hệ thống bưu chính quốc gia sáp nhập. Từ sau mốc 30 tháng 12, PostNord vẫn tiếp tục phát bưu kiện tại Đan Mạch, trong khi dịch vụ phát thư tay tại Thụy Điển vẫn được duy trì.

Một tòa án tại thủ đô Paris hôm nay đã tuyên mười bị cáo phạm tội “tấn công mạng và vu khống” đối với bà Brigitte Macron, phu nhân Tổng thống Emmanuel Macron, vì loan truyền trên mạng xã hội lời đồn thất thiệt cho rằng bà vốn “sinh ra là đàn ông”. Theo phán quyết, tám nam và hai nữ, tuổi từ 41 đến 65, đều bị tòa kết án với các mức hình phạt khác nhau — từ tham dự khóa huấn luyện về tấn công mạng cho tới án tù treo tám tháng. Một số bị cáo là giáo viên, viên chức dân cử và chuyên viên điện toán.

Dịch cúm mùa đông năm nay đang lan mạnh khắp nơi ở Hoa Kỳ, đẩy số người đi khám bác sĩ vì triệu chứng giống cúm lên mức cao nhất trong gần ba mươi năm. Theo số liệu của CDC, từ đầu mùa đến nay đã có khoảng 5.000 người chết vì cúm, trong đó có chín trẻ em. Trong tuần kết thúc ngày 27 tháng 12, gần 1 trong 10 lượt khám ngoại trú trên toàn quốc — tương đương 8,2% — vì các triệu chứng như sốt, đau họng, mệt rã rời và đau nhức mình mẩy. Đây là mức cao nhất kể từ khi CDC bắt đầu theo dõi dữ liệu này vào năm 1997. Tính đến nay, cúm đã gây hơn 11 triệu ca bệnh và khoảng 120.000 ca phải nhập viện.

Công ty Boston Dynamics, thuộc quyền kiểm soát của Hyundai, vừa chính thức giới thiệu thế hệ mới của robot hình người Atlas do Boston Dynamics phát triển tại CES 2026. Đây là lần đầu tiên Atlas được trình diễn công khai trước đông đảo công chúng, và cũng là dấu mốc cho thấy robot hình người đã rời phòng thí nghiệm để bước vào môi trường sản xuất thực tế. Trên sân khấu một khách sạn ở Las Vegas, Robot Atlas — cao ngang người thật, có hai tay hai chân — tự đứng dậy từ mặt sàn, đi lại nhẹ nhàng, vẫy tay chào khán giả và xoay đầu quan sát xung quanh. Trong buổi trình diễn, robot được một kỹ sư điều khiển từ xa, nhưng Boston Dynamics cho biết phiên bản thực tế sẽ có khả năng tự vận hành độc lập.

Paris by Night hân hạnh kính mời quý khán thính giả tham dự hai buổi văn nghệ sẽ diễn ra vào lúc 2:00 chiều và 7:30 tối Chủ Nhật 1 tháng 2 năm 2026 với chủ đề “O Sen Ngọc Mai – Từ Giọng Hát Em” tại rạp Pechanga Theater bên trong Pechanga Resort Casino. Trong những năm tháng gần đây, những tài năng nghệ thuật ở Việt Nam, nhất là trong lãnh vực âm nhạc, mau chóng nổi bật trong văn nghệ đại chúng. Người yêu nhạc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước sự xuất hiện của rất nhiều khuôn mặt trẻ đẹp và xuất sắc trong việc trình bày và diễn tả những âm điệu cổ điển lẫn tân thời khiến người nghe không khỏi cảm thấy như được nhìn thấy sự kết nối liên tục của dòng nhạc một thời với khuynh hướng đổi mới sinh động hơn của ngày nay. Khán giả sành điệu cũng kỳ vọng được thưởng thức những ca khúc, những khuôn mặt, giọng ca thực sự có thể tiếp nối thế hệ đi trước để thổi lửa vào nền âm nhạc Việt Nam trong cũng như ngoài nước

Trong Thiền Tổ Sư, thường nói rằng hễ thấy bản tâm xong mới biết tu, còn chưa thấy được thì chỉ là đi mù mờ trong đêm, cứ như chặp sáng chặp tối, không biết gì để tu. Bởi vì, chưa thấy gốc của tâm thì mọi chuyện tu chỉ là tu nơi ngọn của tâm, chỉ mất thêm thì giờ, cho dù là có phước đức. Tuy nhiên, Đức Phật nói rằng thân và tâm đều là rỗng không, vậy thì lấy gì mà gọi là gốc của tâm, hay ngọn của tâm.

-- Minnesota: Bà Mẹ Ba Con 37 Tuổi Bị ICE Bắn Chết; Video Cho Thấy Viên Đặc Vụ ICE Không trong lộ trình xe. -- Hạ Viện Thông Qua Gia Hạn Trợ Cấp Y Tế, Phớt Lờ Lãnh Đạo Cộng Hòa Ra Sức Cản. -- Trump Rút Mỹ Khỏi Công Ước Khí Hậu LHQ; Dư Luận Quốc Tế Phẫn Nộ. -- Bộ Nội An Hối Thúc Người Venezuela Về Nước, Nhưng Nỗi Sợ Chế Độ Maduro Chưa Tan. -- Thăm Dò Mới: Cử Tri Đảng Cộng Hòa Quay Sang Ủng Hộ Mạnh Chiến Dịch Venezuela Của Trump. -- Châu Âu Vạch Lằn Ranh Đỏ Vụ Greenland, Sau Một Năm Cố Xoa Dịu Trump. -- Trump Đòi Nâng Ngân Sách Quốc Phòng 2027 Lên 1.500 Tỷ, Kêu “Thời Thế Hiểm Hóc”. -- Trump Chặn Giới Đầu Tư Thâu Tóm Nhà Ở, Nói Để Hạ Sốt Giá Nhà. -- Tháp Dinh Dưỡng RFK Jr.: Thịt, Phô Mai, Rau Quả Lên Đầu Bảng. -- Hai Người Chết Trong Vụ Nổ Súng Bãi Đậu Xe Nhà Thờ Salt Lake City. -- Chính Quyền Trump Tính Cắt Hàng Tỷ Đô Ngân Khoản Giữ Trẻ California. -- Mỹ Giữ Quyền Kiểm Soát Dầu Venezuela “Vô Thời Hạn”. -- Giáo Sư Sa Thải Vì Bài Về Charlie Kirk Được Phục Chức, Lãnh 500.00

Sáng Thứ Tư, tại khu Nam Minneapolis, một nhân viên thuộc Cơ quan Di trú và Thuế quan Hoa Kỳ (ICE) đã nổ súng bắn chết một phụ nữ trong lúc lực lượng liên bang thi hành chiến dịch truy quét di dân. Vụ nổ súng ngay lập tức làm dấy lên biểu tình và phản ứng gay gắt từ chính quyền địa phương.

-- Trump Duy Trì Quyền Kiểm Soát Dầu Mỏ Của Venezuela ‘Vô Thời Hạn’. -- Mỹ Phát Động Chiến Dịch Thu Giữ Tàu Chở Dầu Venezuela Treo Cờ Nga. -- Giá Dầu Toàn Cầu Giảm Sau Khi Trump Nói Venezuela Nộp 50 Triệu Thùng Dầu Cho Mỹ. -- Thì Ra Đây Là Lý Do Chính Trump Bắt Cóc Maduro. -- Dân Chủ Thắng Đậm Ở Thượng Viện Tiểu Bang Virginia. -- Trump Cảnh Báo Cộng Hòa: ‘Nếu Không Thắng Giữa Kỳ, Tôi Sẽ Bị Luận Tội’. -- Warner Bros. Discovery Chính Thức Chọn Netflix. -- Trump Và Đồng Minh: ‘Cuba Sẽ Bị Tiêu Diệt Năm Nay Hoặc Năm Sau’. -- Vợ Chồng Nicole Kidman Ly Dị Sau 19 Năm Chung Sống. -- Các Quốc Gia Châu Âu Cam Kết Đưa Quân Đội Vào Ukraine.

-- Năm năm ngày bạo loạn Quốc Hội 6/1/2021 – 6/1/2026. -- Làn sóng đòi luận tội Trump gia tăng sau chiến dịch quân sự tại Venezuela. -- Tập Đoàn Phát Thanh Công Cộng bỏ phiếu giải thể sau khi mất ngân sách liên bang. -- Dân Biểu Cộng Hòa Doug LaMalfa, California, đột ngột qua đời ở tuổi 65. -- Bộ Nội An Mỹ buộc tội Hilton Hotels hủy đặt phòng của nhân viên ICE tại Minnesota. -- Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo nếu Mỹ chiếm Greenland, NATO có thể tan rã. -- Cộng Hòa lo Trump sa lầy vào chiến lược “xây dựng quốc gia” tại Venezuela. -- TNS Rand Paul chỉ mặt Lindsey Graham là người “giựt dây” Trump trong vụ Maduro. -- Vẫn còn hơn 2 triệu hồ sơ Jeffrey Epstein chưa được công bố. -- Lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado muốn trao Nobel Hòa Bình cho Trump. -- Cô giáo mẫu giáo bị bắt ngay trên sóng truyền hình sau khi chỉ trích Trump và chiến dịch Venezuela. -- Chính quyền Trump ngưng gần 10 tỉ Mỹ kim trợ cấp xã hội tại 5 tiểu bang Dân chủ....

FORT HOOD, Pennsylvania - Thiếu tá Prasert Ammartek đã sống một cuộc đời được định hình bởi kỷ luật và sự phục vụ. Thiếu tá đã trải qua 19 năm làm nhà sư Phật giáo trong rừng và 14 năm phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ. Ngày nay, Thầy kết hợp cả hai con đường đó trong vai trò là một tuyên úy và là người cố vấn cho các binh sĩ.
Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

