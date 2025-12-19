Hôm nay,  

Mối quan hệ Hoa Kỳ-Châu Âu trong bối cảnh Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ

19/12/202500:00:00(Xem: 254)

Hoa Ky Chau Au

Những diễn biến gần đây trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã đặt ra nhiều vấn đề về tương lai của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Việc công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới (National Security Strategy of the USA, NSS) — một tài liệu chính thức tái xác lập định hướng chiến lược của Washington — cho thấy sự thay đổi đáng kể về cách Hoa Kỳ nhìn nhận vai trò của châu Âu, vốn được xem là đồng minh thân cận trong suốt lịch sử hiện đại.

Tài liệu này không chỉ tái khẳng định lập trường “Nước Mỹ trên hết” mà còn đưa ra những đánh giá và chỉ trích trực diện đối với Liên minh châu Âu (EU) và các nước NATO tại châu Âu, từ đó làm gia tăng căng thẳng và sự ngờ vực giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Nội dung chính của Chiến lược

Tài liệu dài 29 trang này phác thảo tầm nhìn chiến lược mới của Hoa Kỳ, nhấn mạnh việc theo đuổi triệt để lợi ích quốc gia. Ba trang được dành để đề cập đến châu Âu với giọng điệu phê phán rõ rệt.

Theo mô tả trong tài liệu NSS:

  • Châu Âu đang đối mặt với suy thoái kinh tế kéo dài.
  • Tự do ngôn luận chịu nhiều hạn chế, kèm theo các biện pháp đàn áp phe đối lập chính trị.
  • Tỷ lệ sinh sản giảm mạnh, đe doạ tính bền vững xã hội.
  • Bản sắc dân tộc và sự tự tin của người dân châu Âu đang suy yếu.

Tài liệu còn đề cập tới nguy cơ “tuyệt chủng văn minh châu Âu”, cho rằng chính sách di cư hiện nay có thể dẫn đến việc trong vài thập niên tới, nhiều quốc gia NATO sẽ không còn có thành phần dân số mang bản sắc châu Âu như truyền thống.

Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng thời kỳ nhập cư ồ ạt phải chấm dứt, đồng thời chỉ trích các biện pháp kiểm duyệt tự do ngôn luận của EU. Một ví dụ điển hình được nêu là việc EU phạt 120 triệu euro đối với nền tảng X của Elon Musk.

Trước đây, trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich vào tháng Hai, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng cáo buộc rằng quyền tự do ngôn luận ở châu Âu đang suy giảm, phát biểu này được cho là đã làm nhiều đại biểu ngạc nhiên và phẫn nộ.

Khác với chiến lược năm 2017, Nga không còn được xem là mối đe dọa trực tiếp. Thay vào đó, tài liệu NSS đề cập đến nhu cầu thiết lập “sự ổn định chiến lược” với Nga và cho rằng Mỹ sẽ hưởng lợi khi cuộc chiến Ukraine kết thúc. Phản ứng của Nga đối với tài liệu này nói chung là tích cực, vì nhiều điểm được xem là phù hợp với quan điểm của Moscow. Ngược lại, trong tài liệu chiến lược của Tổng thống Joe Biden, người tiền nhiệm của Trump, cũng từng đặt trọng tâm của Mỹ vào các tranh chấp liên quan đến Trung Quốc và Nga.

Tài liệu đồng thời tái khẳng định lập trường “Nước Mỹ trên hết”, nhấn mạnh Mỹ sẽ giảm mức độ can dự quân sự trên toàn cầu – bao gồm cả ở châu Âu. Nếu có can thiệp, mục tiêu chủ yếu vẫn là phục vụ lợi ích của Mỹ.

Trọng tâm hiện nay của Mỹ được chuyển sang Tây Bán cầu, với chiến dịch chống các băng đảng ma túy và tịch thu tàu dầu tại Venezuela là hai ví dụ điển hình. Để theo đuổi mục tiêu này, Mỹ viện dẫn lại Học thuyết Monroe – chính sách đối ngoại từ thế kỷ 19, không chấp nhận sự can thiệp của các cường quốc nước ngoài vào Tây Bán cầu.

Tác động đối với Châu Âu

Tài liệu mới đã phơi bày một sự chia rẽ rõ rệt giữa Washington và Brussels, tạo ra hai “thế giới chiến lược” khác biệt ngay trong lòng NATO.

Châu Âu vẫn phụ thuộc nghiêm trọng vào ô dù an ninh của Mỹ, trong khi Mỹ lại tuyên bố giảm can dự quân sự tại châu Âu. Quyết định này đặt châu Âu vào tình thế phải tự tìm các phương án phòng thủ độc lập để thay thế

Một đề xuất nổi bật hiện nay là xây dựng một “NATO châu Âu”, tức nâng cao mức độ tự chủ chiến lược của các quốc gia NATO tại châu Âu. Để hỗ trợ mục tiêu này, EU đã nới lỏng các quy định về nợ công đối với chi tiêu quân sự và triển khai chương trình cho vay Hành động An ninh cho Châu Âu trị giá 150 tỷ euro.

Tuy nhiên, việc thay thế vai trò quân sự của Mỹ là điều cần rất nhiều thời gian. Châu Âu phải:

  • Hiện đại hóa kho dự trữ quân sự,
  • Cải tổ cấu trúc quốc phòng,
  • Phát triển hợp tác trong công nghiệp vũ khí,
  • Giải quyết tình trạng thiếu đồng thuận chiến lược giữa các quốc gia thành viên.

Ngoài ra, nhiều nước trong EU vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ về xã hội và nhận thức cho việc tăng cường quốc phòng; ví dụ là cuộc tranh luận kéo dài về nghĩa vụ quân sự tại Đức.

Thủ tục hành chính phức tạp và sự thiếu thống nhất tiếp tục cản trở nỗ lực của EU. Quyết định liên quan đến việc sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng để cho Ukraine vay là ví dụ điển hình cho thấy các tiến trình chung vẫn bị trì hoãn nghiêm trọng.

Kết luận

Tài liệu Chiến lược An ninh Quốc gia mới cho thấy Hoa Kỳ ngày càng ít đáng tin cậy hơn châu Âu là một đối tác an ninh. Tuy nhiên, châu Âu vẫn giữ vị thế chiến lược quan trọng đối với Hoa Kỳ. Thương mại xuyên Đại Tây Dương tiếp tục là một trụ cột của kinh tế toàn cầu — chuyên đề mà cả hai phía đều không thể bỏ qua.

Trong bối cảnh đó, tương lai quan hệ Hoa Kỳ-châu Âu sẽ tiếp tục chứa đựng nhiều bất trắc. Cả hai phía phải đối mặt với thách thức lớn trong việc tái định hình quan hệ an ninh và hợp tác chiến lược trong một trật tự thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
 
-- Đỗ Kim Thêm
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trang sau

09/01/202600:00:00
Người Việt mình, nói cho gọn, là dân có rất nhiều ý kiến. Chuyện gì cũng bàn — bóng đá, chính trị, kinh tế, đến cả… triết học. Ấy vậy mà khi đụng đến nghệ thuật, nhiều người lại im lặng lạ kỳ: nghe người ta khen thì gật, thấy đông người thích thì “ừ, chắc hay đó”, sao cũng được, miễn không phải động não. Một chương trình ca nhạc làm ẩu, ánh sáng lòe loẹt, tiết mục chắp vá — vẫn được tung hô “hoành tráng”. Một không gian trang trí lủng củng, rối mắt, thiếu tiết điệu, thiếu khoảng lặng để mắt nghỉ — vẫn được tán tụng “rực rỡ”. Một cuốn sách lỏng lẻo, thiếu nội dung, không bố cục, chữ nghĩa vênh váo, vẫn được gắn nhãn “sản phẩm văn hóa”. Ca sĩ giọng yếu, phát âm ngọng nghịu, chỉ cần ngân chút “mùi mẫn” là thành “có hồn”.

09/01/202600:00:00
Trong buổi họp báo tại Mar-a-Lago ngày 3 tháng 1 năm 2026, Trump nói rất thẳng. Mục tiêu của Hoa Kỳ tại Venezuela không phải là điều gì mờ ám hay úp mở. Trái lại, ông nêu ra ít nhất bốn mục tiêu, rõ ràng đến mức không thể hiểu lầm: giành thêm quyền tiếp cận dầu hỏa Venezuela; chặn đường ma túy; cắt dòng di dân; và đưa Venezuela trở lại con đường dân chủ. Vấn đề không nằm ở chỗ thiếu minh bạch. Vấn đề nằm ở chỗ bốn mục tiêu ấy không thể cùng tồn tại. Mỗi mục tiêu, nếu xét đến cùng, đều mâu thuẫn với ít nhất một mục tiêu khác. Có mục tiêu này thì phải hy sinh mục tiêu kia. Và khi sự hy sinh ấy xảy ra, ưu tiên thật sự của Washington sẽ lộ diện.

08/01/202611:41:00
Hôm qua, thứ Tư, bà Renee Nicole Good, 37 tuổi, người mẹ ba con ở Minneapolis, lãnh ba phát đạn từ tay đặc vụ ICE – chết ngay giữa đường. Chính quyền Trump qua bà Tricia McLaughlin – thư ký báo chí Bộ Nội An – nhả ngay kịch bản: "Bà ta là 'kẻ bạo loạn hung hãn', dùng xe cán lính, lính bắn tự vệ!" Bà Kristi Noem – bộ trưởng Nội An – vội phong cho nạn nhân danh hiệu "khủng bố nội địa", như thể bà này là du kích ISIS cầm lựu đạn xông vào Nhà Trắng. Chẳng chứng cớ chi hết, chỉ có miệng lưỡi chính trị nhả khói cho vừa kịch bản. Tổng thống Trump xem video một cái là phán: "Bà ta hành động kinh tởm, không phải 'cố tông' mà tông thật!" Ủa, video rõ mồn một: xe bà lùi nhẹ rẽ phải chạy trốn, lính ICE lành lặn bước đi sau đó. Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara xác nhận: "Chỉ bà ấy bị trọng thương!" Nhưng nhằm nhò gì, Trump-Noem cần kịch bản phải thế thì nó phải thế!

06/01/202619:47:00
Hôm nay, một dòng chữ xuất hiện nhiều trên mạng xã hội: “Jan 06 – Never Forget.” Nếu Donald Trump bị ám ảnh bởi cuộc tranh cử thất bại năm 2020 như thế nào thì vết thương của Đồi Capitol về một ngày bạo loạn cũng hằn sâu như thế. Khác biệt ở chỗ, rồi sẽ có một ngày, khi ra đi, Trump không thể nhớ mình đã từng thua ông Joe Biden. Nhưng vết sẹo của cuộc bạo loạn và hành động của người khởi xướng, vĩnh viễn đi vào lịch sử.

05/01/202618:16:00
Đức Giáo Hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử, đã công khai phản đối chiến dịch quân sự của Trump. Trong buổi đọc kinh vào Chủ Nhật tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ngài cho biết ông đang theo dõi sát sao diễn biến tình hình ở Venezuela và kêu gọi tôn trọng chủ quyền và nhân quyền của quốc gia này. Một vị giáo hoàng người Mỹ chỉ trích một tổng thống Mỹ vì vi phạm chủ quyền của một quốc gia khác là một biến cố lịch sử. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về các cuộc tấn công của Mỹ, người phát ngôn của ông dẫn lời ông nói rằng điều này có thể "tạo ra một tiền lệ nguy hiểm". Tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất ở Âu Châu là từ Ngoại Trưởng Pháp, Jean-Noël Barrot. Ông đã tuyên bố chiến dịch bắt giữ Maduro "vi phạm nguyên tắc không sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của luật pháp quốc tế".

02/01/202609:30:00
Tổng thống Donald Trump trong năm đầu của nhiệm kỳ thứ hai tập trung vào những chính sách nhập cư, quốc phòng, thương mại và chính sách đối nội, bao gồm tăng cường kiểm soát biên giới, áp đặt thuế quan mới, tạm dừng tuyển dụng nhân viên liên bang, cùng với những biến đổi lớn trong các cơ quan liên bang như Bộ Giáo dục. Ông cũng không quên tìm cách trả thù những nhân vật đối lập.

02/01/202600:00:00
Thế giới sau mười năm như một bản đồ chằng chịt vết thương. Số cuộc chiến đang diễn ra tăng nhanh, nhiều nơi đẫm máu, nhiều nơi âm ỉ chỉ chờ bùng nổ. Trong số đó, bảy điểm nóng sau đây đáng được theo dõi đầu năm 2026.

31/12/202514:02:00
Những ngày cuối năm, dán mắt vào màn hình giữa tiếng ồn ào của mạng xã hội, một câu hỏi tuy cũ nhưng vẫn luẩn quẩn trong đầu người làm báo: vì sao chúng ta vẫn viết?

26/12/202510:43:00
Từ 61% đến 74% dân Mỹ nghĩ rằng Trump đã đưa nước Mỹ đi sai hướng.

26/12/202500:00:00
Có những người sanh ra trong chiến tranh, lớn lên theo với chiến tranh và vẫn theo dõi âm thầm mọi biến động trong chiến tranh. Không thoát khỏi mọi ám ảnh thì âm thầm sống với ám ảnh…ta xin tạm gọi đó là một sự hỗn loạn ổn định. Và sự hỗn loạn ổn định đó ở rải rác mọi nơi… như một nỗi đau kinh niên, trầm kha, dai dẳng ở mọi lãnh vực của con người. Nga phát động chiến dịch xâm lăng lãnh thổ Ukraine từ năm 2022 mà Putin gọi là một chiến sự đặc biệt, đó là một cuộc chiến tiêu hao, đúng ra là muốn đánh mau, thắng gọn, nhưng rồi đã ba bốn năm qua, cuộc chiến đi vào một đường hầm hun hút!
Trang sau
“Đây là quan điểm của người viết, không nhất thiết là quan điểm của Việt Báo.”
VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.