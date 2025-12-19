Kpop Demon Hunters Được Tờ Time Chọn Là Phim Giải Trí Vượt Trội Của Năm 2025



Bìa tạp chí Time, số ra tháng 12.

Một trưa thứ Bảy ở rạp chiếu phim Brooklyn: cả biển đầu tóc tết tím lắc lư theo nhịp, các giọng trẻ con hát khe khẽ rồi bỗng dâng lên đúng đoạn nhân vật hoạt hình cất tiếng: " No more hiding/ Now I’m shining/ Like I’m born to be!" (Không trốn nữa./Ta giờ rực sáng./ Như chính ta sinh ra như thế.) Không chỉ lũ nhỏ mê mẩn; một ông bố vừa khoe “bài này mới là bài tôi khoái”, vừa năn nỉ đứa bé đang bồn chồn đòi về “khoan về đã, khúc này mới buồn cười nè.”

Cảnh tượng ấy giải thích tại sao KPop Demon Hunters, ra mắt trên Netflix ngày 20 tháng Sáu, leo thành phim được xem nhiều nhất trong lịch sử công ty. Từ sau Frozen năm 2013, hiếm có phim hoạt hình nào thu hút đại chúng đến vậy. Trên nền nhạc pop vừa dễ nghe vừa có chiều sâu, bộ phim 95 phút đặt ở Seoul kể chuyện nhóm nữ K‑pop Huntr/x – Rumi, Mira và Zoey – dùng âm nhạc để chống lũ quỷ chuyên rình rập linh hồn loài người, và củng cố “honmoon”, tấm lá chắn vô hình bảo vệ thế giới. Bí mật của Rumi – những vệt hoa văn trên da, dấu tích dòng máu quỷ của cha – được đưa thành thông điệp nhẹ nhàng mà mạnh mẽ về cách tự chấp nhận thay vì xấu hổ.

Sức hút của phim nghe qua tưởng hiển nhiên: ba cô gái ngầu trong y phục cầu kỳ, hát những bản tuyên ngôn tự khẳng định dễ thuộc, đi kèm hình ảnh rực rỡ, dàn dựng sáng tạo. Tất cả lại trôi đi trên làn sóng Hàn lưu đang bành trướng khắp thế giới, từ BTS, Blackpink đến Parasite hay Squid Game. Vậy nhưng, thành công đó không hề “đương nhiên”: đây là câu chuyện hoàn toàn mới trong thời buổi hãng phim chỉ thích bấu víu vào thương hiệu quen thuộc; là phim hoạt hình không dựa vào loạt phim sẵn có, lại mang nặng chi tiết văn hóa Hàn và không có siêu sao phòng vé, trong khi kinh phí ở khoảng một trăm triệu đô-la.

Mười năm phát triển mảng phim gốc, Netflix chưa có tác phẩm nào lập kỷ lục như Demon Hunters: hơn 325 triệu lượt xem trong ba tháng đầu, lọt ‘Top 10’ tại 93 quốc gia. Nhạc phim đứng số 1 bảng Billboard 200, được nghe hơn 8,3 tỉ lượt; riêng ca khúc “Golden” giữ ngôi đầu bảng Billboard Global 200 suốt 17 tuần. Chủ tịch Netflix Dan Lin nói điều ông quan tâm nhất là tác phẩm có sức “chọc thủng” văn hóa đại chúng hay không: người ta có bàn tán, có muốn trải nghiệm trực tiếp, chờ phần hai, mua đồ hóa trang hay không. Với KPop Demon Hunters, câu trả lời rõ ràng là có. Đợt chiếu rạp đặc biệt tháng Tám bán sạch hơn 1.300 suất ở ba châu lục, mang về khoảng 18 triệu đô-la và lần đầu đưa Netflix lên đầu phòng vé; cùng thời gian đó, tin đồn về phần tiếp theo lan ra, riêng bộ phim gom ba đề cử Grammy và ba đề cử Quả Cầu Vàng.

Hiệu ứng lan rộng ra ngoài màn ảnh: từ Andy Samberg đến Kelly Clarkson đều công khai tỏ lòng mê mẩn; trò chơi Fortnite bán trang phục nhân vật Demon Hunters; Novak Djokovic nhảy theo “Soda Pop” sau chiến thắng ở Mỹ Mở Rộng; một nhà tư vấn nuôi dạy con nổi tiếng soạn hẳn cẩm nang xem phim cho phụ huynh. Dàn diễn viên xuất hiện trên Tonight Show, trong cuộc diễn hành Macy’s nhân Lễ Tạ Ơn và cả một tiểu phẩm bất ngờ ở Saturday Night Live. Mùa Halloween, năm nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên Google cho mảng hóa trang đều là nhân vật phim; đa số trang phục do người hâm mộ tự chế, vì nhà sản xuất đồ chơi không dự trù nỗi nên bỏ lỡ thời điểm.

Đằng sau hiện tượng này là niềm đam mê của đạo diễn Maggie Kang: bà muốn làm một bộ phim gốc mang đậm văn hóa Hàn, đến mức đặt tên con gái theo nhân vật chính Rumi rồi cho chính con lồng tiếng cho nhân vật lúc nhỏ. Nỗi ám ảnh tuổi thơ của Kang với các hồn sứ “jeoseung saja” trong truyện dân gian Hàn trở thành nền cho lũ Saja Boys – nhóm “trai đẹp như mơ” nhưng thực ra là quỷ đội lốt, chuyên quyến rũ fan để cướp linh hồn. Qua tay Sony Pictures Animation và cộng sự đồng đạo diễn Chris Appelhans, dự án được đẩy lên tầm lớn hơn, thêm ngân sách, nhẹ bớt sắc tối, nhắm tới đối tượng rộng hơn, đồng thời xây dựng một phong cách hình ảnh “chưa ai thấy qua”, kết hợp độ bóng bẩy của MV K‑pop, ánh sáng mơ màng của phim bộ Hàn và nét vẽ tay kiểu anime Nhật.

Âm nhạc là trụ cột thứ hai: danh sách nhạc sĩ, nhà sản xuất tham gia đọc lên giống một cuốn niên giám K‑pop, với Teddy Park, Lindgren, Ejae, Andrew Choi… Mỗi thành viên Huntr/x và Saja Boys đều có một diễn viên đối thoại và một ca sĩ lồng tiếng, khiến các màn trình diễn vừa đúng “công thức idol” vừa phục vụ cốt truyện. Không ngạc nhiên khi cộng đồng fan K‑pop là lực lượng đầu tiên quảng bá phim; rồi đến cộng đồng mê ‘anime’ – hai thứ ‘fandom’ vừa toàn cầu, vừa cực kỳ năng động trên mạng. Trong mắt một số học giả, thành công của KPop Demon Hunters báo hiệu một “giai đoạn mới” của làn sóng Hàn: vẫn do giới sáng tạo Hàn chủ trì, nhưng mở rộng hơn, phân tán hơn trong cộng đồng người Hàn và người gốc Hàn khắp thế giới.

Tại Hàn Quốc, nơi ban đầu có chút nghi ngại vì phần lớn ê-kip sản xuất đặt ở Bắc Mỹ, phản ứng của khán giả lại vượt ngoài tưởng tượng. Diễn viên Ji‑young Yoo kể rằng tại Seoul, đi đâu cũng nghe vang nhạc phim – từ tiệm ăn đến đường chạy dọc sông Hàn – và thương hiệu Demon Hunters xuất hiện trong những liên kết quảng cáo với đủ thứ, từ tiệm bánh đến mì gói. Ngành công nghiệp K‑pop cũng nhanh chóng đón nhận: nhóm Twice hát lại “Takedown”; Jung Kook (BTS) bật khóc khi kể trên sóng trực tiếp rằng anh xem phim và hát theo nhạc.

Dĩ nhiên, hiện tượng nào cũng có người chê: có nhà phê bình mỉa rằng nhạc nghe như do máy móc soạn; có người trên mạng tố phim đạo đức giả khi vừa lên án việc “cướp linh hồn fan” vừa bán hàng cho trẻ con. Nhưng đó chỉ là tiếng nói thiểu số trước làn sóng yêu thích tràn ngập trên mạng xã hội: đúng như ông bầu Bobby trong phim – do Ken Jeong lồng tiếng – nói một câu gọn lỏn: “Internet mê cái này lắm, mà Internet thì… không bao giờ sai.”

Cuối cùng, KPop Demon Hunters trở thành thứ cổ điển hiếm hoi: một phim hoạt hình gốc, không dựa thương hiệu cũ, vừa chiếm sóng toàn cầu, vừa chạm vào câu chuyện sâu xa về bản sắc, danh vọng, áp lực gia đình và nỗi sợ hãi bên trong mỗi người. Và trong một năm mà trí tuệ nhân tạo, thuật toán và thương hiệu khổng lồ tưởng như quyết định hết mọi thứ, việc “cú nổ” của năm lại đến từ một câu chuyện cá nhân về quỷ dữ và các cô gái hát nhạc pop cho thấy một điều: trái tim khán giả vẫn mở cửa cho những giấc mơ được kể thành thật, dù bọc trong ánh đèn neon rực rỡ đến đâu.

