Bốn Thành Viên Nhóm Cực Tả Bị Truy Tố Vì Âm Mưu Đánh Bom Tại California



Bằng chứng được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra trong bản cáo trạng đối với các thành viên tổ chức “Turtle Island Liberation Front”, gồm các bảng hiệu và truyền đơn mang nội dung “Death to America, Long Live Turtle Island & Palestine” và “Death to ICE!!!”. Theo hồ sơ điều tra, TILF từng công khai kêu gọi tiêu diệt nước Mỹ và các định chế của quốc gia này. Ảnh: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.



Washington, ngày 15 tháng 12 — Theo bản tin của đài CBS News, đăng tối Thứ Hai, giới chức liên bang Hoa Kỳ cho biết đã bắt giữ và truy tố bốn thành viên của một nhóm cực tả chống chính phủ, bị cáo buộc âm mưu thực hiện hàng loạt vụ đánh bom tại Nam California vào đêm Giao thừa.





Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi viết trên mạng X rằng Bộ Tư pháp và Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) đã “ngăn chặn một âm mưu khủng bố quy mô lớn và đặc biệt nghiêm trọng” tại Địa hạt Trung tâm California, khu vực bao gồm Los Angeles và Orange County. Giám đốc FBI Kash Patel xác nhận bốn người bị bắt là thành viên của một tổ chức mang tên Turtle Island Liberation Front, được mô tả là nhóm cực tả, ủng hộ Palestine, chống chính phủ và chống tư bản.





Tại buổi họp báo ở Los Angeles, Bill Essayli, Trưởng Biện lý Liên bang khu vực này, cho biết bốn nghi can bị bắt hôm Thứ Sáu tại hạt San Bernardino, khi đang tụ tập ở sa mạc Mojave để chế tạo và thử nghiệm chất nổ. Theo ông, nhóm này đã vạch ra một kế hoạch “chi tiết và phối hợp”, nhằm đặt bom tại hai trung tâm logistics của các công ty Hoa Kỳ, với mục tiêu cho nổ đồng loạt đúng thời khắc nửa đêm Giao thừa. Danh tính các công ty không được công bố.





Bốn bị cáo được nêu tên trong hồ sơ tòa gồm Audrey Carroll, 30 tuổi; Zachary Page, 32 tuổi; Dante Gaffield; và Tina Lai, đều cư trú tại khu vực Los Angeles. Họ bị truy tố về tội âm mưu và tàng trữ thiết bị hủy diệt chưa đăng ký. Giới chức cho biết có thể sẽ bổ sung thêm cáo trạng trong những tuần tới.





Theo tài liệu điều tra, FBI đã theo dõi nhóm này bằng phi cơ giám sát và can thiệp trước khi các nghi can hoàn tất việc lắp ráp bom. Bản khai của FBI cho hay các bị cáo đã mang vật liệu chế bom từ xe xuống, bày trên bàn dưới lều dã chiến giữa sa mạc. Nhà chức trách đã công bố đoạn video giám sát ghi lại cảnh này.





FBI cho biết Carroll là người soạn thảo kế hoạch đánh bom chi tiết từ tháng 11 và đã chuyển cho một nguồn tin của cơ quan. Kế hoạch nêu rõ cách chế tạo bom ống phức tạp, cách chọn mục tiêu tại Orange County và Los Angeles, cũng như biện pháp tránh để lại dấu vết truy nguyên. Carroll và Page còn bị cáo buộc đã bàn tính việc tiếp tục tấn công các nhân viên và phương tiện của cơ quan di trú liên bang sau các vụ nổ.





Turtle Island Liberation Front tự mô tả trên mạng xã hội là một tổ chức chính trị đấu tranh cho “giải phóng Turtle Island” — thuật ngữ mà một số cộng đồng thổ dân dùng để chỉ Bắc Mỹ — và cho các dân tộc bị xem là bị đô hộ. Nhóm này thường đăng tải thông điệp ủng hộ Palestine và kêu gọi chống lại cái mà họ gọi là “thực dân phát xít”. Tuy nhiên, theo giới chức, tổ chức này không có ảnh hưởng rộng rãi, với số người theo dõi trên mạng xã hội chỉ ở mức rất thấp.





Ngoài bốn người tại California, FBI cho biết đã bắt giữ thêm một thành viên khác của Turtle Island Liberation Front tại New Orleans trong cuối tuần qua, nhưng người này không liên quan trực tiếp đến âm mưu đánh bom ở California.