Hôm nay,  

Arizona: Giáo viên Toán Bị Dọa Giết Vì Áo Halloween Bị Hiểu Lầm Nhạo Báng Cái Chết Của Charlie Kirk

04/11/202511:18:00(Xem: 170)
ảnh từ social media
Andrew Kolvet, phát ngôn viên của Turning Point USA, sau cùng thừa nhận nhóm giáo viên đã mặc cùng trang phục này từ Halloween năm ngoái.



Câu chuyện khởi đi từ một tấm ảnh tưởng chừng vô hại: tám giáo viên toán ở trường trung học Cienega, miền nam Arizona, mặc áo phông trắng vấy máu giả, trên ngực in dòng chữ “Problem Solved” – “bài toán đã giải xong.” Nhưng trong thời buổi một cú nhấp chuột có thể đốt cháy cả cộng đồng, chỉ vài giờ sau, họ nhận được hàng trăm lời đe dọa tính mạng.

Bức ảnh được Andrew Kolvet, phát ngôn viên của tổ chức bảo thủ Turning Point USA và là nhà sản xuất chương trình Charlie Kirk Show, tung lên mạng X sáng thứ Bảy. Ông viết rằng nhóm giáo viên “chế nhạo vụ ám sát Charlie Kirk” và kêu gọi “họ đáng bị lôi ra ánh sáng – và bị đuổi việc.” Chỉ trong vài giờ, bài đăng lan rộng gần mười triệu lượt xem, được các nhân vật MAGA như Benny Johnson chia sẻ lại, kéo theo hàng ngàn lời bình luận giận dữ.

Khi cơn phẫn nộ lan nhanh, lý trí biến mất. Có kẻ nhắn vào trang Facebook của học khu: “Cứ chặn đi, tao đang lái xe đến Tucson đây. Chờ đó.” Một tin nhắn khác ghi thẳng: “Giáo viên tụi bây nên là nạn nhân của một vụ xả súng học đường. Bang.”
John Carruth, giám đốc Học khu Vail, lập tức lên tiếng: những chiếc áo ấy không dính dáng gì đến chính trị hay vụ ám sát, mà chỉ là một trò chơi chữ – “giải bài toán khó” – từng được nhóm giáo viên mặc vào Halloween năm 2024, gần một năm trước khi Charlie Kirk bị bắn chết trong một sự kiện của Turning Point USA ở Utah. “Chúng tôi xác nhận đây là trang phục chủ đề toán học, không nhắm vào bất kỳ cá nhân hay sự kiện nào,” Carruth viết trong thư gửi phụ huynh.

Dù sự thật đã rõ, cơn giận không nguôi. Dân biểu tiểu bang Rachel Keshel ở Tucson ra tuyên bố kêu gọi “sa thải toàn bộ những người liên quan,” nói rằng bất kỳ lời giải thích nào về “trang phục toán học” đều khó chấp nhận. Khi có người chỉ ra hình ảnh năm 2024 chứng minh điều ngược lại, bà Keshel vẫn đòi “bằng chứng cụ thể hơn.”

Kolvet sau đó cũng phải thừa nhận: “Họ quả thật đã mặc áo này năm ngoái.” Nhưng ông vẫn giữ giọng nghi ngờ: “Tôi không tin tất cả họ đều vô can. Dù sao, mặc kiểu áo đó sau khi Charlie chết thì thật khó hiểu.”

Trong khi đó, tám giáo viên và gia đình họ phải sống trong sợ hãi. Cảnh sát tăng cường hiện diện quanh trường Cienega. Marisol Garcia, chủ tịch Hiệp hội Giáo chức Arizona, gọi đây là hành vi “huy động đám đông mạng để săn người” và yêu cầu điều tra mọi lời đe dọa.

Tám giáo viên toán bị kết tội vì biết chơi chữ. Ở nước Mỹ năm 2025, có lẽ điều nguy hiểm nhất không còn là nói đúng nói sai – mà là bị hiểu lầm đúng lúc đám đông đang hăng máu.

Nguyên Hòa tổng hợp

Tham khảo: Bản tin của KJZZ và The Daily Beast, ngày 4 tháng 11 năm 2025.

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Trong một đất nước tự nhận là văn minh, hiếm ai tưởng tượng cảnh nhân viên liên bang dùng hơi cay đối với trẻ con đang sửa soạn dự lễ hội Halloween. Nhưng đó chính là điều đã xảy ra tại Chicago hôm 28 tháng 10.

Chicago — Hai thành viên Vệ binh Quốc gia Illinois cho biết họ sẽ không tuân theo lệnh điều động của chính quyền liên bang đến Chicago trong khuôn khổ chiến dịch cưỡng chế di trú của Tổng thống Donald Trump, một hành động hiếm hoi thể hiện sự phản đối công khai từ trong hàng ngũ quân đội. “Thật đau lòng khi bị buộc phải quay lưng lại với cộng đồng và hàng xóm của mình,” Trung sĩ Demi Palecek, một nữ quân nhân gốc La-tinh kiêm ứng cử viên vào cơ quan lập pháp tiểu bang Illinois, nói với CBS News. “Cảm giác như điều này là bất hợp pháp. Đây không phải là lý do chúng tôi khoác lên bộ quân phục.”

Cuộc hội thảo “California Connects” (Kết Nối California) có sự tham gia của các tổ chức cộng đồng, tổ chức từ thiện, các nhà lãnh đạo địa phương và giới truyền thông báo chí.

Vẽ lại bản đồ bầu cử không chỉ là các lằn ranh địa lý, mà là sự đại diện tại quốc hội liên bang, là quyền lợi của các cộng đồng có đông dân số tại các tiểu bang.

70% người Mỹ được hỏi trong một cuộc thăm dò của tổ chức KFF mới đây cho biết không đủ khả năng chi trả cho dịch vụ y tế.

- Trump Kháng Cáo Lên Tối Cao Pháp Viện Về Quyền Điều Động Vệ Binh Quốc Gia Đến Chicago - California: Phá Vỡ Ổ Trộm Lego, Thu Giữ Hàng Chục Ngàn Mảnh Ghép Và Tượng - Chính Quyền Trump Thực Hiện Các Biện Pháp Mạnh Nhằm Thu Hẹp Bộ Giáo Dục Liên Bang - Instagram Ra Mắt Công Cụ Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Trước Tác Động Của AI - Chính quyền Trump cân nhắc khả năng gặp gỡ lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á

Ít nhất 15 người nhập cư đã chết trong các trại giam giữ di dân tính đến nay. Trong số đó, 10 người chết trong sáu tháng đầu năm, trở thành giai đoạn chết chóc nhất trong lịch sử gần đây.

Hôm nay, giữa những chiếc bàn trống nơi hành lang Lầu Năm Góc, tôi bỗng hiểu sâu hơn thế nào là làm báo. Làm báo không phải chỉ là cái nghề, mà là một lựa chọn, lựa chọn đứng về phía sự thật, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc rời bỏ vùng an toàn. Tôi thoáng ước mình được sánh bước cùng những đồng nghiệp đã lặng lẽ ra đi hôm nay, mang theo lòng kiêu hãnh và nỗi cô đơn của người giữ ngọn lửa. Bởi chính trong khoảnh khắc ấy, họ đã nói thay cho tất cả chúng ta, rằng báo chí không sinh ra để cúi đầu, mà để soi rọi.

Dự Luật 50 không chỉ bảo vệ quyền lợi của California mà còn giúp phục hồi cân bằng Hạ viện, bảo đảm nhánh lập pháp có đủ sức kiểm soát và đối trọng với hành pháp đang lạm quyền.

- Đảng Cộng Hòa Chỉ Trích Tổng Thống Trump Lạm Dụng Quyền Hành - Putin Khen Trump Xứng Đáng Được Giải Nobel Hòa Bình - Dịch Sởi Bùng Phát Tại Nam Carolina – Hàng Trăm Học Sinh Phải Cách Ly - Bắc Triều Tiên Phô Trương Tên Lửa Liên Lục Địa Mới Hwasong-20 - Người Venezuela Tại Mỹ Mừng Machado Đoạt Nobel Nhưng Vẫn Lo Sợ Bị Trục Xuất - Nữ Nhân Viên Đài WGN Bị ICE Bắt Giữ Giữa Phố Chicago - Trung Quốc Treo Thưởng Truy Nã Sĩ Quan Đài Loan
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.