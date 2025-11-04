Arizona: Giáo viên Toán Bị Dọa Giết Vì Áo Halloween Bị Hiểu Lầm Nhạo Báng Cái Chết Của Charlie Kirk

Andrew Kolvet, phát ngôn viên của Turning Point USA, sau cùng thừa nhận nhóm giáo viên đã mặc cùng trang phục này từ Halloween năm ngoái.







Câu chuyện khởi đi từ một tấm ảnh tưởng chừng vô hại: tám giáo viên toán ở trường trung học Cienega, miền nam Arizona, mặc áo phông trắng vấy máu giả, trên ngực in dòng chữ “Problem Solved” – “bài toán đã giải xong.” Nhưng trong thời buổi một cú nhấp chuột có thể đốt cháy cả cộng đồng, chỉ vài giờ sau, họ nhận được hàng trăm lời đe dọa tính mạng.





Bức ảnh được Andrew Kolvet, phát ngôn viên của tổ chức bảo thủ Turning Point USA và là nhà sản xuất chương trình Charlie Kirk Show, tung lên mạng X sáng thứ Bảy. Ông viết rằng nhóm giáo viên “chế nhạo vụ ám sát Charlie Kirk” và kêu gọi “họ đáng bị lôi ra ánh sáng – và bị đuổi việc.” Chỉ trong vài giờ, bài đăng lan rộng gần mười triệu lượt xem, được các nhân vật MAGA như Benny Johnson chia sẻ lại, kéo theo hàng ngàn lời bình luận giận dữ.





Khi cơn phẫn nộ lan nhanh, lý trí biến mất. Có kẻ nhắn vào trang Facebook của học khu: “Cứ chặn đi, tao đang lái xe đến Tucson đây. Chờ đó.” Một tin nhắn khác ghi thẳng: “Giáo viên tụi bây nên là nạn nhân của một vụ xả súng học đường. Bang.”

John Carruth, giám đốc Học khu Vail, lập tức lên tiếng: những chiếc áo ấy không dính dáng gì đến chính trị hay vụ ám sát, mà chỉ là một trò chơi chữ – “giải bài toán khó” – từng được nhóm giáo viên mặc vào Halloween năm 2024, gần một năm trước khi Charlie Kirk bị bắn chết trong một sự kiện của Turning Point USA ở Utah. “Chúng tôi xác nhận đây là trang phục chủ đề toán học, không nhắm vào bất kỳ cá nhân hay sự kiện nào,” Carruth viết trong thư gửi phụ huynh.





Dù sự thật đã rõ, cơn giận không nguôi. Dân biểu tiểu bang Rachel Keshel ở Tucson ra tuyên bố kêu gọi “sa thải toàn bộ những người liên quan,” nói rằng bất kỳ lời giải thích nào về “trang phục toán học” đều khó chấp nhận. Khi có người chỉ ra hình ảnh năm 2024 chứng minh điều ngược lại, bà Keshel vẫn đòi “bằng chứng cụ thể hơn.”





Kolvet sau đó cũng phải thừa nhận: “Họ quả thật đã mặc áo này năm ngoái.” Nhưng ông vẫn giữ giọng nghi ngờ: “Tôi không tin tất cả họ đều vô can. Dù sao, mặc kiểu áo đó sau khi Charlie chết thì thật khó hiểu.”





Trong khi đó, tám giáo viên và gia đình họ phải sống trong sợ hãi. Cảnh sát tăng cường hiện diện quanh trường Cienega. Marisol Garcia, chủ tịch Hiệp hội Giáo chức Arizona, gọi đây là hành vi “huy động đám đông mạng để săn người” và yêu cầu điều tra mọi lời đe dọa.



