Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Cấm Các Cửa Hàng Giảm Giá Cho Người Bị Ảnh Hưởng Bởi SNAP





Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) gửi email cho các cửa hàng tạp hóa, cấm họ cung cấp các chương trình giảm giá đặc biệt cho những khách hàng bị ảnh hưởng do chính quyền Trump ngừng hỗ trợ vốn cho chương trình trợ cấp thực phẩm SNAP. Xướng ngôn viên Catherine Rampell của MSNBC thông báo trên trang X cá nhân. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) gửi email cho các cửa hàng tạp hóa, cấm họ cung cấp các chương trình giảm giá đặc biệt cho những khách hàng bị ảnh hưởng do chính quyền Trump ngừng hỗ trợ vốn cho chương trình trợ cấp thực phẩm SNAP. Xướng ngôn viên Catherine Rampell của MSNBC thông báo trên trang X cá nhân.

"Tôi biết ít nhất hai cửa hàng đã từng giảm giá cho những khách hàng gặp khó khăn, nhưng sau đó đã phải ngừng chương trình này sau khi nhận được email nói trên,” nội dung do Rampell viết.

Cô giải thích lý do tại sao các cửa hàng tạp hóa lại lo sợ. Đó là cửa hàng nào vi phạm lệnh cấm có thể bị tước quyền chấp nhận phiếu trợ cấp SNAP trong tương lai. Ở những khu vực thu nhập thấp, nơi việc ngừng cung cấp SNAP sẽ gây ảnh hưởng lớn nhất, việc bị loại khỏi chương trình SNAP có thể đồng nghĩa với việc cửa hàng đó không còn khả năng hoạt động kinh doanh nữa.

Trong lúc đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Brooke Rollins đang cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác. Trả lời phỏng vấn trên Fox News, bà Rollins tuyên bố rằng chính quyền Trump đang tập trung vào việc loại bỏ gian lận trong chương trình SNAP.

Bà Rollins đăng trên X nói ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức tại USDA, bà đã yêu cầu tất cả các tiểu bang gửi dữ liệu về chương trình SNAP để có thể bảo đảm những người nhập cư bất hợp pháp không nhận được trợ cấp dành cho các gia đình người Mỹ.

"29 tiểu bang đã hợp tác. 21 tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo đã từ chối - và hai tiểu bang thậm chí còn KIỆN CHÚNG TÔI VÌ YÊU CẦU ĐÓ! Và đoán xem? Chỉ riêng ở những tiểu bang đã hợp tác, chúng tôi đã phát hiện ra những vụ gian lận quy mô lớn,” theo nội dung bà Rollins viết.

"Tổng thống sẽ không dung thứ cho sự lãng phí, gian lận hoặc lạm dụng trong khi những người Mỹ chăm chỉ lao động lại phải chịu đói."

Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ hôm thứ Bảy đã đăng một thông báo mới trên trang web, đổ lỗi cho đảng Dân Chủ về việc tạm ngừng chương trình trợ cấp SNAP, hay còn gọi là tem phiếu thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 do chính phủ đóng cửa.

“Các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu 12 lần để không cấp ngân sách cho chương trình phiếu thực phẩm, còn được gọi là Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP). Tóm lại, nguồn tiền đã cạn kiệt,” thông điệp không ghi tên người ký được đăng trên trang web chính thức của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ.

Vẫn theo thông báo này, hiện tại, sẽ không có khoản trợ cấp nào được cấp phát vào ngày 1 tháng 11. "Họ có thể tiếp tục trì hoãn việc thông qua ngân sách để đòi hỏi quyền chăm sóc sức khỏe cho người nhập cư bất hợp pháp và các thủ tục phẫu thuật chuyển đổi giới tính, hoặc mở cửa lại chính phủ để các bà mẹ, trẻ sơ sinh và những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội có thể nhận được sự hỗ trợ dinh dưỡng thiết yếu,” thông báo kết luận.

Người phát ngôn của lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries đã không trả lời yêu cầu bình luận của NBC về thông báo này.