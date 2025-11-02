Thơ Chủ Nhật: Hoàng Xuân Sơn | Thy An | Trần Yên Hòa

Tranh Nguyễn Trung

 

Thảnh Thơi Đường Ngộ

Ta xách dù mà không đội
Chiếc mũ từ lâu bèo nhèo
Đi ra áo quần thẳng thớm
Chờ nghe chiếc lá bay vèo

Bay đi vàng nâu tím lục
Giữ màu trắng cho hương thôn
Hàng cây bạch dương trước ngõ
Lâu lâu cạ một nỗi buồn

Như giày rách như tay nải
Quai đời một nách sương hoa
Rồi cứ đi. năng đi. mãi
Vòng vo. cũng lại chốn nhà

Thì chim từ quy vẫn hót
Giục sương lam rải bóng hồng
Mùi thanh tân của gió biếc
Bợn lòng. mô phật. trầm luân

)+(
h o à n g x u â n s ơ n
21. tháng mười, 25

 

*

 

Nhẫn nại

 

không gian nhỏ

chuyển màu đỏ sẫm

mùa thu mang lại âm thầm

góc lòng thu hẹp

cơn mưa thanh tẩy những đợi mong

 

bức họa tường dây lá đỏ

buồn theo sương gió

xiêu lòng bờ quá khứ

trăm ngàn thi ảnh như giả bộ

vẽ vời nhan sắc qua nhanh  

 

quán tính của trăm ngàn phế thải

căn phòng đầy bụi

độ lượng trần gian rải dưới chân

tháng năm khao khát

qua cầu mấy độ phân vân

 

nhẫn nại mùa thu tan vào tĩnh lặng

chiều tàn em đi về hoa lá

những điều mang lại từ câu chữ

treo lên đỉnh ngọn

thơ ca ngợi vẫn xanh non

 

thy an

tàn thu 2025

 

*

 

Buổi trưa ấy

 

Buổi trưa ấy qua đời ta rất lạ

Cành cây xanh sáng mãi thật dịu kỳ

Gió thốc tháo trên tầng cao khí quyển

Em mơ hồ thương nhớ đến mê ly

 

Có phải ta vừa đi qua cơn sóng

Giữa dòng đời tụ-hợp-chia-tan

Trăng khuất dấu và sao lặng nín

Em đi vào cõi sống hoang mang

 

Buổi trưa ấy đứng dưới tầng mây thấp

Em-xênh-xang-áo-mão-cống-xang-xề

Trưa nắng quái chói lòa nghe mê mệt

Lặng ôm đàn ngồi khóc thỏa thuê

 

Buổi trưa ấy đúng là trưa thế kỷ

Có nắng trong xanh có ngất ngây tình

Ta cúi xuống trao em cành nguyệt quế

Bỗng thấy mình thành cát sạn, sinh linh

 

Trưa hôm ấy đúng là trưa yêu dấu

Em và trưa giữa phố thị say mềm...

 

Trần Yên Hòa

 

