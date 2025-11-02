Hôm nay,  

Giới Tinh Hoa Văn Học và Truyền Thông Quận Cam Tiễn Đưa Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ

Cử hành lễ di quan trong tang lễ nhà văn Doãn Quốc Sỹ.

Lâu lắm tại Quận Cam, thủ phủ tị nạn người Việt Nam hải ngoại có một tang lễ đặc biệt với mấy  trăm người đến dự gồm giới cầm bút, truyền thông, văn thi sĩ, nhạc sĩ, hoạt động cộng đồng, để tưởng nhớ, tôn vinh và tiễn đưa nhà giáo-nhà văn Doãn Quốc Sỹ vừa qua đời ngày 14-10-2025 tại Quận Cam, California, hưởng đại thọ 103 tuổi.

Buổi lễ diễn ra vào sáng Chủ Nhật 01-11-2025, tại Vãng Sanh Đường của chùa Bảo Quang trên đường Newhope, thành phố Garden Grove.

Trong số những người bày tỏ cảm tưởng có giáo sư Trần Huy Bích từng là môn sinh ôn lại kỷ niệm với nhà giáo DQS,  bình luận gia Đỗ Quí Toàn so sánh câu hay nói của nhà văn Doãn Quốc Sỹ trong lúc trò chuyện “Thế Đấy“ giống như chữ Như trong Phật Giáo, nhà văn Cung Tích Biền ca ngợi sự đóng góp của DQS trong dòng văn chương của Miền Nam Tự Do, nhà báo Nguyễn Văn Khanh từng học trường Sư Phạm Sài Gòn tưởng nhớ Thầy DQS, một nhóm đại diện Sinh viên Đại học Vạn Hạnh tôn vinh ông, tài tử Kiều Chinh tỏ lòng ngưỡng mộ DQS, nhà báo Đinh Quang Anh Thái kể lại sự kính mến của một số đồng hương gặp gỡ ngoài phố dành cho DQS... Sau cùng là các con của người quá cố lên bày tỏ lòng biết ơn mọi người đến dự.

Mọi người xếp hàng dài để thắp nhang và bái lạy di ảnh của nhà văn Doãn Quốc Sỹ.

Nhà văn Doãn Quốc Sỹ sinh ngày 17-2-1923 tại tỉnh Hà Đông miền Bắc Việt Nam. Ông di cư vào miền Nam năm 1954. Ông là nhà giáo từng dạy học tại nhiều trường trung học của Miền Nam, dạy các trường đại học sư phạm Sài Gòn, đại học Vạn Hạnh, tu nghiệp về giáo dục tại Hoa Kỳ.

Nhà văn Doãn Quốc Sỹ viết khoảng 25 tác phẩm, trong đó có bộ trường thiên Khu Rừng Lau gồm Ba Sinh Hương Lửa, Người Đàn Bà Bên Kia Vĩ Tuyến, Tình Yêu Thánh Hóa, Những Ngã Sông (từ năm 1962 đến năm 1966). Đây là tác phẩm lớn được ví như cuốn Chiến Tranh và Hòa Bình của văn học Nga. Những cuốn khác có tên như Sợ Lửa, Dòng Sông Định Mệnh, Gìn Vàng Giữ Ngọc, Vào Thiền, Người Việt Cao Quí, Sầu Mây, Mình Lại Soi Mình...

Ông cùng một số văn thi sĩ như Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên... lập ra nhóm Sáng Tạo có ảnh hưởng lớn trên văn đàn Miền Nam Việt Nam.

Sau khi Miền Nam Tự Do thất thủ tháng 4 năm 1975, nhà văn Doãn Quốc Sỹ bị coi là nhà văn phản động và bị cầm tù 14 năm. Năm 1995 ông ra tù và được đi định cư tại Hoa Kỳ do con trai bảo lãnh.

Nhà giáo-nhà văn Doãn Quốc Sỹ được mọi người quí mến vì ông là nhà giáo tận tâm, ngoài việc dạy học trò kiến thức văn chương ông còn dạy họ nhân cách làm người. Những tác phẩm văn chương của ông có giá trị đóng góp vào dòng văn học Miền Nam Việt Nam.

Đặc biệt là nhân cách cao quí của Doãn Quốc Sỹ, theo lời của tiến sĩ giáo dục Phạm Thị Huê thì ông biểu hiện được ba nét chính của Tam Giáo Đồng Nguyên là Nho Giáo, Phật Giáo, Lão Giáo. Về Nho Giáo ông là người thầy đáng kính, về Phật Giáo thì ông hành xử như một người ngộ được Thiền, về Lão Giáo thì ông với tâm hồn an nhiên tự tại trước những biến cố thăng trầm của cuộc đời.

Giáo hội Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ đã có văn thư ca ngợi Phật tử Doãn Quốc Sỹ, rất nhiều nhà giáo, văn thi sĩ từng là học trò của ông khắp hải ngoại bày tỏ lòng kính mến.

Ông hiện diện trên đời 103 năm, sự trường thọ hiếm thấy ở một nhà văn. Có lẽ tâm hồn an bình cho nên ông ra đi rất bình an vì tuổi già ngọn đèn đã cạn dầu chứ không bệnh tật gì.

Tang lễ nhà văn nhà giáo Doãn Quốc Sỹ không có sự buồn bã tang tóc, đó là sự hoàn tất của một sứ mạng của một con người đáng kính và cũng là buổi tôn vinh sự nghiệp giáo dục và văn chương của ông.

Buổi tiễn đưa nhà văn Doãn Quốc Sỹ được truyền hình trực tiếp trên kênh Youtube báo Người Việt để đồng hương khắp nơi theo dõi : https://www.youtube.com/watch?v=dyXQF2-Dxps&t=4807s

-- Trần Củng Sơn

Bàn thờ Doãn Quốc Sỹ.
Quan khách ngồi trong Vãng Sanh Đường.
Quan khách ngồi bên ngoài Vãng Sanh Đường.

Vào ngày 23/10/25, tại Mission Inn Hotel & Spa Riverside, đã diễn ra cuộc hội thảo “California Connects” (Kết Nối California), với sự tham gia của các tổ chức cộng đồng, tổ chức từ thiện, các nhà lãnh đạo địa phương và giới truyền thông báo chí. Đơn vị tài trợ sự kiện này là Văn phòng Hợp tác Cộng đồng và Truyền thông Chiến lược (OCPSC, được thành lập vào năm 2024), trực thuộc Văn phòng Dịch vụ và Gắn kết Cộng đồng (GO-Serve) của thống đốc California. Đây là một trong số tám sự kiện tương tự được lên lịch trên toàn tiểu bang trong tháng 10 và tháng 11 năm nay. Cuộc hội thảo đầu tiên là tại San Francisco vào ngày 8 tháng 10, tiếp theo là Los Angeles, Anaheim, Sacramento, Riverside, Oxnard và Fresno.

Tại tòa nhà Freedom Hall trong công viên Mile Square Park vào sáng Chủ Nhật ngày 26 tháng 10 năm 2025, Giám Sát Viên Địa Hạt 1 Quận Cam Bà Janet Nguyễn đã tổ chức Hội Chợ Y Tế Lần Thứ 13 để phục vụ cộng đồng, đây là việc làm mà bà đã liên tục tổ chức trong nhiều năm kể cả khi bà làm Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang. Trước giờ hội chợ y tế bắt đầu, hàng trăm cư dân đã đến sớm sắp hàng chờ đợi. Hội chợ Y Tế chính thức mở cửa vào lúc 9 giờ sáng, trong lời phát biểu lúc khai mạc hội chợ Y Tế Bà Janet Nguyễn cho biết: Hội Chợ Y Tế Kỳ nầy, Bà rất hân hạnh hợp tác với Phòng khám miễn phí Lestonnac, Hiệp hội Bác Sĩ người Mỹ gốc Việt tại Nam California và Memo để tổ chức Một chương trình Hội Chợ Y tế miễn phí. Bà cảm ơn tất cả các tổ chức thiện nguyện, các cơ quan xã hội, các tổ hợp y tế, các cơ quan truyền thông… có mặt tại hội chợ để hướng dẫn cư dân tìm hiểu về các dịch vụ y tế.

Tại nhà hàng White Palace 1 Thành phố Westminster Nam California vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 26 tháng 10 năm 2025 Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California do Cô Đinh Minh Thu làm Hội Trưởng đã tổ chức Đại Hội cựu Nữ Sinh Gia Long 2025 với chủ đề: “50 Năm Ly Hương & Tạ Ơn Thầy Cô”.

Trung tâm Thực tập Chánh Niệm miền Nam California SoCal MPC tại Quận Cam năm nay lại tổ chức một khóa học cho đại chúng, trong zoom, theo ngày giờ ghi dưới đây. Năm ngoái họ rất thành công khi làm khóa học online về liên hệ giữa cha mẹ và các con em tuổi mới lớn (Teenagers). Hơn một trăm người tham dự, từ nhiều địa phương khác nhau (kể cả Việt Nam), Học viên đã tìm được các giải pháp để có thể giúp con trẻ trong hòa ái.

Một cuộc thăm dò dư luận của AP-NORC thực hiện vào tháng 9 & 10 cho thấy hầu hết dân Mỹ coi việc chính phủ đóng cửa hiện tại là một vấn đề nghiêm trọng và đổ lỗi cho cả hai Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ và cả Tổng Thống Trump với những tỷ lệ gần như ngang nhau. Cuộc thăm dò cũng cho thấy người Mỹ lo lắng về kinh tế, lạm phát và bảo đảm việc làm. Họ đang giảm những chi tiêu không thiết yếu như quần áo và nhiên liệu. Đa số cho rằng nền kinh tế yếu kém. Chi phí thực phẩm, nhà ở và chăm sóc sức khỏe được coi là những nguồn chính gây khó khăn tài chính.

Ông tên Nguyễn Văn Lịch quê quán tỉnh Mỹ Tho, theo nghiệp võ làm đến chức Quản Cơ triều đình Việt Nam. Khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông, đau lòng trước cảnh nước mất nhà tan, đồng bào đau khổ. Ngài quy tụ nghĩa binh đánh phá quân Pháp bằng chiến thuật du kích, khôn ngoan, can đảm đã đạt được nhiều chiến thắng vẻ vang. Ông Nguyễn Trung Trực còn là thủ lĩnh phong trào chống Pháp vào cuối thế kỷ 19. Tên tuổi của ông là niềm tự hào của người dân Nam bộ và của cả nước với câu nói bất hủ : “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây”.

Ở Mỹ lâu năm, đồng bào tị nạn cũng quen với phong tục, tập quán của họ như lễ Halloween, lễ Tạ Ơn, ở Việt Nam không có những ngày lễ này. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, lễ Halloween được tổ chức rất lớn, mọi người đã trang hoàng nhà cửa từ đầu tháng 10. Vào ngày lễ Halloween, nhà nhà chuẩn bị kẹo để gần cửa chính của nhà mình và mở đèn. Tục truyền rằng, nhà nào ngày ma quỷ có trẻ con đến nhiều thì nhà đó sẽ làm ăn khá. Khá thì chưa biết nhưng những tiếng cười của trẻ thơ, những tiếng nói rộn ràng của trẻ thơ làm cho chủ nhà vui hơn, sống lại thời thơ bé. Ở đây, chúng tôi muốn nói tuổi thơ của người Mỹ, chứ ở những quốc gia chiến tranh như Việt Nam, nhất là nhà nào ở gần tổng y viện Cộng Hòa hay gần nghĩa trang quân đội Hạnh Thông Tây, thì ngày nào cũng thấy quan tài, nhìn người quả phụ thiểu não, làm sao cười được?

Tại Văn phòng Câu Lạc Bộ Báo Chí, Westminster, vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 16 tháng 10 năm 2025, Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH đã tổ chức cuộc họp báo công bố kết quả thu, chi trong Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ thứ 20 đã được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 27 tháng 7 năm 2025 vừa qua tại QD Venue, Westminster. Theo thông lệ hằng năm sau mỗi lần tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa, Hội sẽ tổ chức buổi họp báo để trường trình kết quả và báo cáo thu, chi đến với đồng hương khắp nơi được rõ.

Để tưởng niệm một bậc Thạch Trụ Tòng Lâm đã có nhiều cống hiến to lớn đối với Dân Tộc và Phật Giáo Việt Nam, Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN sẽ tổ chức Lễ Đại Tường của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2025 tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844.

