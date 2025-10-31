Sách về chủ đề chủng tộc và giới tính sẽ được đưa trở lại thư viện trường học tại các căn cứ quân sự

Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phải đưa trở lại các đầu sách viết về chủ đề giới tính và chủng tộc vào kệ thư viện của năm trường học đặt trong căn cứ quân sự tại Kentucky, Virginia, Ý và Nhật Bản.





Phán quyết được ban hành hôm đầu tuần, sau khi 12 học sinh theo học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục của Bộ Quốc phòng (DoDEA) nộp đơn kiện hồi tháng Tư. Các em – con của quân nhân đang tại ngũ, từ mẫu giáo đến lớp 11 – cho rằng quyền Tự do Ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất của họ đã bị vi phạm khi gần 600 đầu sách bị gỡ bỏ khỏi thư viện.





Đại diện pháp lý cho nhóm học sinh là Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) cùng chi nhánh ACLU tại Kentucky và Virginia. Trong đơn gửi tòa, họ yêu cầu hoàn trả “toàn bộ sách và giáo trình đã bị loại bỏ hoặc tạm thu vì cho rằng vi phạm các Sắc lệnh Hành pháp.”





Đầu năm nay, Tổng thống Donald Trump ký các sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan liên bang loại bỏ và cấm lưu hành những tài liệu bị xem là cổ vũ “ý thức hệ giới tính và bình đẳng mang tính kỳ thị.”





Khôi Phục Năng Lực Chiến Đấu Của Hoa Kỳ, trong đó cấm “giảng dạy về Thuyết Chủng Tộc Phê Phán (CRT), các chương trình Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập (DEI), hay ý thức hệ giới tính.” Một văn bản khác mang tên Identity Months Dead tại bộ tư pháp cũng chấm dứt việc sử dụng ngân sách cho các dịp kỷ niệm như Tháng Lịch Sử Người Da Đen, Tháng Phụ Nữ, hay Tháng Di sản người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương.



Theo đơn kiện, giới chức bộ tư pháp đã gửi thư điện tử yêu cầu giáo viên gỡ bỏ sách, hủy bỏ các bài giảng và sự kiện có thể bị xem là vi phạm chỉ thị của Tòa Bạch Ốc và Bộ Quốc phòng. Những cuốn sách bị loại bao gồm tác phẩm về bản dạng giới tính, nạn kỳ thị chủng tộc và cộng đồng LGBTQ.





Hai trường tiểu học hủy các hoạt động trong Tháng Lịch Sử Người Da Đen; một trường trung học gỡ bỏ tranh cổ động có hình Malala Yousafzai và họa sĩ Frida Kahlo; một trường khác hủy lễ tưởng niệm Holocaust.





Trong đơn gửi tòa, ACLU cho biết một số học sinh bị kỷ luật khi phản đối việc gỡ bỏ này, và dần trở nên “sợ hãi khi bàn về chủng tộc hay giới tính trong lớp, vì lo giáo viên sẽ bị phạt nếu bị xem là vi phạm chỉ thị.”





Trong phán quyết, Thẩm phán liên bang Patricia Tolliver Giles đứng về phía học sinh và gia đình, nhận định rằng “việc loại bỏ sách không xuất phát từ lý do giáo dục,” mà từ “động cơ chính trị mang tính phe phái.” Bà yêu cầu Bộ Quốc phòng phải “ngay lập tức phục hồi toàn bộ sách và tài liệu giảng dạy đã bị gỡ bỏ.”





Bộ Quốc phòng và Cơ quan Giáo dục Bộ Quốc phòng (DoDEA) hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của NPR.