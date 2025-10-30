Hôm nay,  

Bà Janet Nguyễn Giám Sát Viên Địa Hạt 1 Quận Cam đã Tổ Chức Hội Chợ Y Tế Lần Thứ 13 Phục Vụ Cộng Đồng

30/10/202520:03:00(Xem: 45)

(1)-JANET-NGUYỄN-TỔ-CHỨC-HỘI-CHỢ-YTẾ-DSC_0835
2 người đứng giữa mặt áo đen từ trái: Giám Sát Viên Janet Nguyễn và Luật Sư Ted Bùi, Thị Trưởng Thành Phố Fountain Valley
 
Fountain Valley (Thanh Huy) – Tại tòa nhà Freedom Hall trong công viên Mile Square Park vào sáng Chủ Nhật ngày 26 tháng 10 năm 2025, Giám Sát Viên Địa Hạt 1 Quận Cam Bà Janet Nguyễn đã tổ chức Hội Chợ Y Tế Lần Thứ 13 để phục vụ cộng đồng, đây là việc làm mà bà đã liên tục tổ chức trong nhiều năm kể cả khi bà làm Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang.
 
Trước giờ hội chợ y tế bắt đầu, hàng trăm cư dân đã đến sớm sắp hàng chờ đợi. Hội chợ Y Tế chính thức mở cửa vào lúc 9 giờ sáng, trong lời phát biểu lúc khai mạc hội chợ Y Tế Bà Janet Nguyễn cho biết: Hội Chợ Y Tế Kỳ nầy, Bà rất hân hạnh hợp tác với Phòng khám miễn phí Lestonnac, Hiệp hội Bác Sĩ người Mỹ gốc Việt tại Nam California và Memo để tổ chức Một chương trình Hội Chợ Y tế miễn phí. Bà cảm ơn tất cả các tổ chức thiện nguyện, các cơ quan xã hội, các tổ hợp y tế, các cơ quan truyền thông… có mặt tại hội chợ để hướng dẫn cư dân tìm hiểu về các dịch vụ y tế.

(2)-JANET-NGUYỄN-TỔ-CHỨC-HỘI-CHỢ-YTẾ-DSC_0848
Khu Nha Khoa
 
Hội chợ Y Tế Kỳ Thứ 13 gồm có Các dịch vụ y tế như: Tham khảo Bác sĩ, khám tổng quát & chuyên khoa; đo huyết áp, đường huyết,  mỡ trong máu, có Dược sĩ hướng dẫn cách sử dụng thuốc, khám tim mạch / điện tâm đồ, khám răng, nhổ răng, cạo vôi & làm sạch răng, trám răng, khám mắt kiếng theo độ, kiếng đọc sách, siêu âm tim, chích ngừa cúm, kiểm tra trí nhớ, sức khỏe tâm thần, hô hấp (hen suyễn, viêm phổi tắc nghẽn kinh niên), vật lý trị liệu, siêu âm tuyến giáp, truy tầm ung thư vú, tham khảo viêm gan B và C, tham khảo ung thư ruột già… 


(3)-JANET-NGUYỄN-TỔ-CHỨC-HỘI-CHỢ-YTẾ-DSC_0838
Quang cảnh Hội Chợ Y Tế
 
Tất cả các dịch vụ đều được cung cấp miễn phí cho người tham dự. Ai đến trước được phục vụ trước.
 
Bà  tiếp: “Hội Chợ Y tế nhằm mục đích xóa bỏ rào cản chăm sóc sức khỏe và mang các dịch vụ y tế thiết yếu đến trực tiếp cho cộng đồng của chúng ta. Mục tiêu của tôi là phục vụ những cư dân không đủ khả năng chi trả cho các dịch vụ y tế, nha khoa và nhãn khoa.”

(4)-JANET-NGUYỄN-TỔ-CHỨC-HỘI-CHỢ-YTẾ-DSC_0841
Quang cảnh Hội Chợ Y Tế
 
Giám Sát Viên Janet Nguyễn đại diện cho Địa hạt 1 trong Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, bao gồm các thành phố Cypress, Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, La Palma, Los Alamitos, Seal Beach, Westminster và các khu vực Midway City và Rossmoor. Giám sát viên Janet Nguyễn đã từng là Dân Biểu Tiểu Bang, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California, Nghị Viên Thành phố Garden Grove.

(5)-JANET-NGUYỄN-TỔ-CHỨC-HỘI-CHỢ-YTẾ-DSC_0844
Quang cảnh Hội Chợ Y Tế
 
Trong ngày Hội Chợ Y Tế hầu hết các nhân viên trong hội đồng Giám Sát Quận Cam Địa Hạt 1 đều có mặt.

(6)-JANET-NGUYỄN-TỔ-CHỨC-HỘI-CHỢ-YTẾ-DSC_0839
Quang cảnh Hội Chợ Y Tế
 
Địa chỉ liên lạc: County Administration North, 6th Floor, 400W Civic Center Dr, Santa Ana, CA 92701, Điện thoại (714) 834-3110.

Email: [email protected]  hoặc vào trang 
Website: SupervisorJanetNguyen.com

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Vào ngày 23/10/25, tại Mission Inn Hotel & Spa Riverside, đã diễn ra cuộc hội thảo “California Connects” (Kết Nối California), với sự tham gia của các tổ chức cộng đồng, tổ chức từ thiện, các nhà lãnh đạo địa phương và giới truyền thông báo chí. Đơn vị tài trợ sự kiện này là Văn phòng Hợp tác Cộng đồng và Truyền thông Chiến lược (OCPSC, được thành lập vào năm 2024), trực thuộc Văn phòng Dịch vụ và Gắn kết Cộng đồng (GO-Serve) của thống đốc California. Đây là một trong số tám sự kiện tương tự được lên lịch trên toàn tiểu bang trong tháng 10 và tháng 11 năm nay. Cuộc hội thảo đầu tiên là tại San Francisco vào ngày 8 tháng 10, tiếp theo là Los Angeles, Anaheim, Sacramento, Riverside, Oxnard và Fresno.

Tại nhà hàng White Palace 1 Thành phố Westminster Nam California vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 26 tháng 10 năm 2025 Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California do Cô Đinh Minh Thu làm Hội Trưởng đã tổ chức Đại Hội cựu Nữ Sinh Gia Long 2025 với chủ đề: “50 Năm Ly Hương & Tạ Ơn Thầy Cô”.

Trung tâm Thực tập Chánh Niệm miền Nam California SoCal MPC tại Quận Cam năm nay lại tổ chức một khóa học cho đại chúng, trong zoom, theo ngày giờ ghi dưới đây. Năm ngoái họ rất thành công khi làm khóa học online về liên hệ giữa cha mẹ và các con em tuổi mới lớn (Teenagers). Hơn một trăm người tham dự, từ nhiều địa phương khác nhau (kể cả Việt Nam), Học viên đã tìm được các giải pháp để có thể giúp con trẻ trong hòa ái.

Một cuộc thăm dò dư luận của AP-NORC thực hiện vào tháng 9 & 10 cho thấy hầu hết dân Mỹ coi việc chính phủ đóng cửa hiện tại là một vấn đề nghiêm trọng và đổ lỗi cho cả hai Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ và cả Tổng Thống Trump với những tỷ lệ gần như ngang nhau. Cuộc thăm dò cũng cho thấy người Mỹ lo lắng về kinh tế, lạm phát và bảo đảm việc làm. Họ đang giảm những chi tiêu không thiết yếu như quần áo và nhiên liệu. Đa số cho rằng nền kinh tế yếu kém. Chi phí thực phẩm, nhà ở và chăm sóc sức khỏe được coi là những nguồn chính gây khó khăn tài chính.

Ông tên Nguyễn Văn Lịch quê quán tỉnh Mỹ Tho, theo nghiệp võ làm đến chức Quản Cơ triều đình Việt Nam. Khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông, đau lòng trước cảnh nước mất nhà tan, đồng bào đau khổ. Ngài quy tụ nghĩa binh đánh phá quân Pháp bằng chiến thuật du kích, khôn ngoan, can đảm đã đạt được nhiều chiến thắng vẻ vang. Ông Nguyễn Trung Trực còn là thủ lĩnh phong trào chống Pháp vào cuối thế kỷ 19. Tên tuổi của ông là niềm tự hào của người dân Nam bộ và của cả nước với câu nói bất hủ : “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây”.

Ở Mỹ lâu năm, đồng bào tị nạn cũng quen với phong tục, tập quán của họ như lễ Halloween, lễ Tạ Ơn, ở Việt Nam không có những ngày lễ này. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, lễ Halloween được tổ chức rất lớn, mọi người đã trang hoàng nhà cửa từ đầu tháng 10. Vào ngày lễ Halloween, nhà nhà chuẩn bị kẹo để gần cửa chính của nhà mình và mở đèn. Tục truyền rằng, nhà nào ngày ma quỷ có trẻ con đến nhiều thì nhà đó sẽ làm ăn khá. Khá thì chưa biết nhưng những tiếng cười của trẻ thơ, những tiếng nói rộn ràng của trẻ thơ làm cho chủ nhà vui hơn, sống lại thời thơ bé. Ở đây, chúng tôi muốn nói tuổi thơ của người Mỹ, chứ ở những quốc gia chiến tranh như Việt Nam, nhất là nhà nào ở gần tổng y viện Cộng Hòa hay gần nghĩa trang quân đội Hạnh Thông Tây, thì ngày nào cũng thấy quan tài, nhìn người quả phụ thiểu não, làm sao cười được?

Tại Văn phòng Câu Lạc Bộ Báo Chí, Westminster, vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 16 tháng 10 năm 2025, Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH đã tổ chức cuộc họp báo công bố kết quả thu, chi trong Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ thứ 20 đã được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 27 tháng 7 năm 2025 vừa qua tại QD Venue, Westminster. Theo thông lệ hằng năm sau mỗi lần tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa, Hội sẽ tổ chức buổi họp báo để trường trình kết quả và báo cáo thu, chi đến với đồng hương khắp nơi được rõ.

Để tưởng niệm một bậc Thạch Trụ Tòng Lâm đã có nhiều cống hiến to lớn đối với Dân Tộc và Phật Giáo Việt Nam, Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN sẽ tổ chức Lễ Đại Tường của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2025 tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844.

Cáo Phó Nhà Văn Nhà Giáo Doãn Quốc Sỹ

Cử tri California sẽ tham gia bầu cử đặc biệt vào ngày 4/11 để quyết định Dự Luật 50. Dự Luật này cho phép California sử dụng bản đồ phân chia địa hạt bầu cử mới, nhằm đáp trả việc Texas vẽ lại bản đồ quá thiên vị hồi tháng Tám.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.