Bà Janet Nguyễn Giám Sát Viên Địa Hạt 1 Quận Cam đã Tổ Chức Hội Chợ Y Tế Lần Thứ 13 Phục Vụ Cộng Đồng

Fountain Valley (Thanh Huy) – Tại tòa nhà Freedom Hall trong công viên Mile Square Park vào sáng Chủ Nhật ngày 26 tháng 10 năm 2025, Giám Sát Viên Địa Hạt 1 Quận Cam Bà Janet Nguyễn đã tổ chức Hội Chợ Y Tế Lần Thứ 13 để phục vụ cộng đồng, đây là việc làm mà bà đã liên tục tổ chức trong nhiều năm kể cả khi bà làm Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang.
Trước giờ hội chợ y tế bắt đầu, hàng trăm cư dân đã đến sớm sắp hàng chờ đợi. Hội chợ Y Tế chính thức mở cửa vào lúc 9 giờ sáng, trong lời phát biểu lúc khai mạc hội chợ Y Tế Bà Janet Nguyễn cho biết: Hội Chợ Y Tế Kỳ nầy, Bà rất hân hạnh hợp tác với Phòng khám miễn phí Lestonnac, Hiệp hội Bác Sĩ người Mỹ gốc Việt tại Nam California và Memo để tổ chức Một chương trình Hội Chợ Y tế miễn phí. Bà cảm ơn tất cả các tổ chức thiện nguyện, các cơ quan xã hội, các tổ hợp y tế, các cơ quan truyền thông… có mặt tại hội chợ để hướng dẫn cư dân tìm hiểu về các dịch vụ y tế.
Hội chợ Y Tế Kỳ Thứ 13 gồm có Các dịch vụ y tế như: Tham khảo Bác sĩ, khám tổng quát & chuyên khoa; đo huyết áp, đường huyết, mỡ trong máu, có Dược sĩ hướng dẫn cách sử dụng thuốc, khám tim mạch / điện tâm đồ, khám răng, nhổ răng, cạo vôi & làm sạch răng, trám răng, khám mắt kiếng theo độ, kiếng đọc sách, siêu âm tim, chích ngừa cúm, kiểm tra trí nhớ, sức khỏe tâm thần, hô hấp (hen suyễn, viêm phổi tắc nghẽn kinh niên), vật lý trị liệu, siêu âm tuyến giáp, truy tầm ung thư vú, tham khảo viêm gan B và C, tham khảo ung thư ruột già…
Tất cả các dịch vụ đều được cung cấp miễn phí cho người tham dự. Ai đến trước được phục vụ trước.
Bà tiếp: “Hội Chợ Y tế nhằm mục đích xóa bỏ rào cản chăm sóc sức khỏe và mang các dịch vụ y tế thiết yếu đến trực tiếp cho cộng đồng của chúng ta. Mục tiêu của tôi là phục vụ những cư dân không đủ khả năng chi trả cho các dịch vụ y tế, nha khoa và nhãn khoa.”
Giám Sát Viên Janet Nguyễn đại diện cho Địa hạt 1 trong Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, bao gồm các thành phố Cypress, Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, La Palma, Los Alamitos, Seal Beach, Westminster và các khu vực Midway City và Rossmoor. Giám sát viên Janet Nguyễn đã từng là Dân Biểu Tiểu Bang, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California, Nghị Viên Thành phố Garden Grove.
Trong ngày Hội Chợ Y Tế hầu hết các nhân viên trong hội đồng Giám Sát Quận Cam Địa Hạt 1 đều có mặt.
Địa chỉ liên lạc: County Administration North, 6th Floor, 400W Civic Center Dr, Santa Ana, CA 92701, Điện thoại (714) 834-3110.
Email: [email protected] hoặc vào trang
Website: SupervisorJanetNguyen.com
Gửi ý kiến của bạn