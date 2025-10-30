Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Năm 30/10





Trump gặp Tập, thỏa thuận ngừng chiến thương mại, nhưng không toàn diện

Số phận chính phủ liên bang sau 30 ngày đóng cửa

TCPV có vẻ không muốn xử vụ Trump điều quân đội đến Illinois trước 17/11

Trump tỏ ý muốn Mỹ tái tục chương trình vũ khí hạt nhân

Bão Melissa để lại thảm họa nhân đạo và thách thức phục hồi

Cảnh sát Pháp bắt thêm 5 nghi phạm cướp bảo tàng Louvre

Các tiểu bang thúc giục chánh án chặn chính quyền Trump đình chỉ trợ cấp thực phẩm

Vụ bố ráp lịch sử của Brazil, khiến 119 người chết

Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi

Huế, Đà Nẵng chìm trong lũ, miền Trung mưa lớn kéo dài

Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng chiến thương mại đạt được hôm Thứ Năm giữa Mỹ và Trung Quốc không phải là một thỏa thuận toàn diện. (Ảnh: Việt Báo)

Trump gặp Tập, thỏa thuận ngừng chiến thương mại, nhưng không toàn diện

AP cho biết Trump và Tập đạt được thỏa thuận ngừng chiến thương mại đã kéo dài một năm vào hôm Thứ Năm 30/10, bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc. Đây là cuộc gặp song phương lần đầu tiên kể từ năm 2019 của hai nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng chiến thương mại đạt được hôm Thứ Năm giữa Mỹ và Trung Quốc không phải là một thỏa thuận toàn diện, ông Nicholas Burns, cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc dưới thời chính quyền Biden, cho biết.

“Tình hình hiện tại là một thỏa thuận ngừng bắn mong manh trong một cuộc chiến thương mại kéo dài và vẫn còn âm ỉ,” ông Burns nói với chương đài “Squawk Box” của CNBC.

Ông Dennis Wilder, giáo sư tại Đại học Georgetown University, người từng làm việc về vấn đề Trung Quốc tại CIA và Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc, nói với tờ Al Jazeera rằng, trong khi thỏa thuận giữa Trump và Tập Cận Bình tạm trấn an các doanh nghiệp trước những cuộc đối đầu thương mại kéo dài nhiều tháng, thì nó lại không giúp giảm bớt các rào cản thương mại hiện có và để lại nhiều điểm bất đồng giữa hai bên chưa được giải quyết.

“Kết quả rõ ràng của cuộc gặp này sẽ là một sự tạm dừng và một bước lùi nhỏ trong cuộc chiến thương mại,” Giáo sư Dennis Wilder nói. “Cả hai bên đều chưa từ bỏ các biện pháp thương mại của mình mà chỉ đồng ý ngừng sử dụng chúng miễn là cả hai bên tuân thủ các thỏa thuậm.”

Theo thỏa thuận, Trung Quốc đồng ý hoãn kế hoạch kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, trong khi Mỹ sẽ hủy bỏ mức thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc mà họ đã đe dọa áp dụng. Trump cho biết ông cũng sẽ giảm mức thuế 20% liên quan đến fentanyl xuống còn 10% sau khi ông Tập Cận Bình đồng ý “nỗ lực hết sức” để ngăn chặn dòng chảy của chất gây nghiện tổng hợp này.

“Tôi tin rằng ông ấy sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn những cái chết đang xảy ra,” Trump nói trên chuyên cơ Không Lực Một sau khi rời Hàn Quốc.

Cụ thể hơn, trong một phần của thỏa thuận được Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết là Trung Quốc sẽ bắt đầu mua 12 triệu tấn đậu tương từ Mỹ từ nay đến Tháng Giêng 2026.

“Vì vậy, các nông dân trồng đậu nành của chúng ta, những người mà Trung Quốc đã sử dụng như con bài chính trị, giờ đây vấn đề đó đã được giải quyết, và họ sẽ thịnh vượng trong những năm tới,” ông Bessent nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Mornings with Maria” của kênh Fox Business Network.

Tổng thống Donald Trump đã gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm, ngày cuối cùng của chuyến công du châu Á, đây là cơ hội để các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ổn định quan hệ sau nhiều tháng bất ổn về các vấn đề thương mại.

Theo NBC, Trump ca ngợi cuộc gặp của ông với Tập Cận Bình thật "tuyệt vời” và đánh giá nó là “12” trên thang điểm từ một đến 10. Tổng thống nói thêm rằng còn lại một vài trở ngại và một thỏa thuận thương mại sâu rộng sẽ sớm sẵn sàng.

Theo NBC, những khía cạnh khác của thỏa thuận ngừng chiến vẫn chưa rõ ràng, tronng đó có vấn đề xuất cảng chip Nvidia. Các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo không đề cập đến các bộ xử lý đồ họa Blackwell tiên tiến nhất. Trump nói việc đạt được thỏa thuận là tùy thuộc vào Trung Quốc và Nvidia.

Số phận chính phủ liên bang sau 30 ngày đóng cửa

Hôm nay Thứ Năm 30/10, các thượng nghị sĩ đã trở lại Capitol để tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa, hiện đã kéo dài sang ngày thứ 30.

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune nói với CNBC rằng "rất nhiều cuộc thảo luận" đang diễn ra giữa các thành viên cấp thấp, và cho rằng cuộc bầu cử vào tuần tới có thể là yếu tố cần thiết để chấm dứt tình trạng bế tắc. Tuy nhiên, theo CBS, hiện tại Thượng Viện chưa có kế hoạch bỏ phiếu về nghị quyết tạm thời do Hạ viện thông qua để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ.

Trong cuộc thảo luận về các biện pháp cấp ngân sách cho cả năm, Thượng nghị sĩ Thune nói với các phóng viên rằng mặc dù ông muốn "khởi động lại quy trình cấp ngân sách” nhưng quá trình này rất dài và chính phủ phải hoạt động trở lại trước tiên.

"Thật không may, việc thực hiện tất cả những điều đó sẽ mất một thời gian,” Thượng nghị sĩ Thune nói, theo CBS. "Vì vậy, chúng ta phải mở cửa lại chính phủ, sau đó chúng ta sẽ có một quy trình cấp ngân sách bình thường.”

"Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể chấp nhận việc chính phủ đóng cửa lâu hơn nữa," Thune nói thêm.

Trong khi vấn đề làm thế nào để mở cửa lại chính phủ đang được chú trọng, các thượng nghị sĩ cũng đang xem xét việc cấp ngân sách rộng hơn, tìm kiếm một thỏa thuận về một số dự luật cấp ngân sách cho cả năm. Thượng nghị sĩ Susan Collins của Maine, người đứng đầu đảng Cộng hòa trong ủy ban cấp ngân sách, đã vào văn phòng của Thune khi ông đang nói chuyện với các phóng viên.

Tuy nhiên, lãnh đạo phe đa số cho biết "sẽ mất một thời gian để xử lý, nếu nhìn vào lịch trình, bất kỳ dự luật cấp ngân sách nào," lưu ý rằng nó sẽ phải được thông qua Thượng viện, được đưa ra hội nghị với Hạ viện và được tổng thống ký thành luật. "Vì vậy, không điều gì trong số đó xảy ra nếu chính phủ không hoạt động trở lại," ông nói.

Mặc dù Thượng nghị sĩ John Thune nói với báo giới rằng hiện đang có rất nhiều các cuộc đàm phán giữ các thượng nghị sĩ lưỡng đảng, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vẫn giữ luận điệu của một tháng nay, đó là đổ lỗi cho đảng Dân Chủ đã gây ra tình trạng chính phủ đóng cửa. Ông ta nói với các phóng viên tại Điện Capitol hôm Thứ Năm rằng đảng Dân chủ "không hề cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ muốn chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ.” Ông nói ông không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đảng Dân chủ đang chuẩn bị nhượng bộ.

Mike Johnson cho biết các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ sẽ có thêm cơ hội bỏ phiếu về dự luật ngân sách đã được Hạ viện thông qua vào Thứ Năm, mặc dù hiện tại chưa có cuộc bỏ phiếu nào được lên lịch.

TCPV có vẻ không muốn xử vụ Trump điều quân đội đến Illinois trước 17/11

Trong bối cảnh nỗ lực triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Illinois của chính quyền Trump vẫn đang bị đình trệ do tranh chấp pháp lý, Tối Cao Pháp Viện đang yêu cầu thêm thông tin từ cả hai bên, hoãn lại bất kỳ quyết định nào của cho đến ít nhất giữa Tháng Mười Một, theo CBS.

Đầu tháng này, chính quyền Trump đã yêu cầu TCPV dỡ bỏ lệnh cấm tạm thời do một chánh án liên bang ở Chicago ban hành, không cho Trump triển khai quân đội ở Illinois. Illinois và thành phố Chicago đã phản đối kế hoạch triển khai Vệ binh Quốc gia này là bất hợp pháp.

Tổng thống đã viện dẫn Điều 10 để liên bang hóa lực lượng Vệ binh Quốc gia với lý do “bảo vệ nhân viên nhập cư và các cơ sở chính phủ ở Illinois” sau các cuộc biểu tình phản đối chương trình nhập cư của chính quyền. Luật này cho phép tổng thống triệu tập các thành viên của Vệ binh Quốc gia của bất kỳ tiểu bang nào vào phục vụ liên bang nếu có "cuộc nổi dậy hoặc nguy cơ nổi dậy" chống lại chính phủ Hoa Kỳ, hoặc nếu tổng thống "không thể sử dụng lực lượng thường trực để thực thi luật pháp của Hoa Kỳ.”

Chính quyền Trump lập luận rằng các cuộc biểu tình chống lại nỗ lực thực thi luật nhập cư đang diễn ra ở Chicago đáp ứng các điều kiện đó, và cũng cho rằng bạo lực nhắm vào các cơ quan và tài sản liên bang ở Illinois trong những tuần gần đây cấu thành "cuộc nổi dậy hoặc nguy cơ nổi dậy.”

Tuần trước, chánh án tòa liên bang Hoa Kỳ April Perry đã đồng ý duy trì lệnh cấm tạm thời ngăn chính quyền Trump triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Illinois vô thời hạn, trong khi TCPV đang xem xét kháng cáo của chính quyền Trump đối với phán quyết này.

Trump tỏ ý muốn Mỹ tái tục chương trình vũ khí hạt nhân

Tổng thống Donald Trump dường như tỏ ý cho biết Mỹ sẽ tái tục chương trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân, lần đầu tiên sau ba thập niên, nói rằng nó sẽ dựa trên “cơ sở bình đẳng” với Nga và Trung Quốc. Tổng thống Trump đưa ra thông báo này trên mạng xã hội vài phút trước khi gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm tại Hàn Quốc.

“Vì các chương trình thử nghiệm của các quốc gia khác, tôi đã chỉ đạo Bộ Chiến Tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng tôi trên cơ sở bình đẳng,” Trump nói trong một bài đăng trên Truth Social. “Quy trình đó sẽ bắt đầu ngay lập tức.”

Quân đội Mỹ vẫn thường xuyên thử nghiệm các hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, nhưng họ chưa kích nổ vũ khí này kể từ năm 1992. Hiệp ước Cấm Thử Hạt Nhân Toàn Diện mà Mỹ đã ký nhưng chưa phê chuẩn, đã được tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tuân thủ kể từ khi được thông qua, ngoại trừ Bắc Hàn.

Theo AP, dù không có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ sẽ bắt đầu kích nổ đầu đạn hạt nhân, nhưng Trump đã đưa ra một vài chi tiết về điều dường như là một sự thay đổi đáng kể trong chính sách của Mỹ. Tổng thống Trump gợi ý rằng những thay đổi là cần thiết vì các quốc gia khác đang thử nghiệm vũ khí.

Khi được hỏi về những tỏ ý của Trump, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhắc lại cảnh báo trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người nói rằng nếu bất kỳ quốc gia nào nối lại thử nghiệm hạt nhân, Nga cũng sẽ làm theo.

“Nếu ai đó từ bỏ lệnh cấm, Nga sẽ hành động tương ứng,” ông Peskov nói trong cuộc điện thoại với các phóng viên.

Bão Melissa để lại thảm họa nhân đạo và thách thức phục hồi

Truyền thông cho hay cho đến hiện tại, ít nhất hơn 30 người đã chết do cơn bão Melissa gây ra sau khi càn quét nặng nề vùng Caribe. Giới chuyên gia nhận định bão Melissa là một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử đổ bộ vào Jamaica hôm Thứ Ba với sức gió khủng khiếp của một cơn bão cấp 5. Đến sáng Thứ Năm, cơn bão đã suy yếu khi đi qua Bahamas và đang hướng về phía Bermuda.

Trung tâm Bão quốc gia cảnh báo rằng lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng sẽ tiếp tục xảy ra ở một số khu vực. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm Jamaica, Cuba và Haiti, nơi gió mạnh và lũ lụt nghiêm trọng đã phá hủy nhà cửa và làm đổ các cột điện.

Đối với Jamaica và Cuba, nhiệm vụ cung cấp viện trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng và tái thiết phải bắt đầu ngay từ bây giờ, theo NBC.

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) dự định sẽ vận chuyển 2.000 thùng thực phẩm cứu trợ khẩn cấp từ Barbados đến Jamaica ngay khi các chuyến bay được nối lại, đủ để nuôi sống khoảng 6.000 người trong một tuần. “Đây là một thảm kịch khủng khiếp và chúng tôi cảm thấy sự cấp bách thực sự ở đây,” Brian Bogart, giám đốc WFP khu vực Caribe, nói với dịch vụ tin tức của Liên Hợp Quốc.

Thách thức nhân đạo khẩn cấp này đã thúc đẩy các quốc gia trên toàn thế giới và các tổ chức phi chính phủ đưa ra những phản ứng kịp thời sau khi hơn 400.000 người ở Jamaica bị ảnh hưởng trực tiếp.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ đang cử một đội ứng phó hỗ trợ thảm họa khu vực (DART) đến khu vực này, cùng với các đội tìm kiếm và cứu nạn đô thị của Mỹ.

Tuy nhiên, một cựu quan chức và hai quan chức đương nhiệm của Mỹ nói với NBC News hôm Thứ Tư rằng phản ứng cứu trợ đã bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa và việc cắt giảm ngân sách của USAID. Trước đây, nhóm DART lẽ ra đã có mặt tại Jamaica, các nguồn tin cho biết, nhưng thay vào đó đã bỏ lỡ cơ hội đến đó trước khi cơn bão ập đến.

Tổ chức phi lợi nhuận Project Dynamo của Mỹ đang gửi hơn 3.000 pound hàng viện trợ thiết yếu đến Jamaica bằng nhiều máy bay, bao gồm bộ dụng cụ lọc nước và vật tư y tế, trong khuôn khổ Chiến dịch Cool Runnings, lấy cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng năm 1993 cùng tên.

Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy toàn bộ các khu dân cư bị gió và nước lũ cuốn trôi. Giao thông tắc nghẽn nặng nề khi những cột đèn hiệu nằm bị quật ngã. Những cây cổ thụ và đường dây điện chỉ còn là đống hoang tàn trên những con đường biến thành sông.

Đây chỉ là một vài cảnh tượng tàn phá mà Jamaica phải đối mặt vào sáng Thứ Năm, 48 giờ sau khi cơn bão Melissa càn quét quốc đảo này, trở thành cơn bão mạnh nhất trong lịch sử và là một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trên thế giới. Liên Hợp Quốc cho biết thiệt hại ở mức độ "chưa từng thấy.”

Cuba cũng đang đánh giá thiệt hại sau khi cơn bão làm sập nhà cửa và chặn đường, với khoảng 735.000 người phải qua đêm trong các nơi trú ẩn, và mức độ thiệt hại đầy đủ vẫn chưa được xác định rõ.

Mặc dù bão Melissa không trực tiếp đổ bộ vào Haiti, quốc gia đông dân nhất vùng Caribe, nhưng cơn bão đã gây ra những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên hòn đảo này. Hôm Thứ Tư, chính quyền cho biết hơn 30 người đã chết, chủ yếu do lũ lụt ở Petit-Goâve, một thị trấn ven biển cách thủ đô khoảng 40 dặm về phía tây, nơi có một con sông bị vỡ bờ. Đến Thứ Bảy này, cơn bão sẽ trở thành một cơn bão hậu nhiệt đới mạnh trên vùng Bắc Đại Tây Dương, hướng thẳng về phía St. John’s.

Cảnh sát Pháp bắt thêm 5 nghi phạm cướp bảo tàng Louvre

Tin từ AP hôm Thứ Năm 30/10 cho hay cánh sát Pháp đã bắt thêm năm nghi phạm trong vụ cướp ly kỳ bảo tàng Louvre. Năm nghi phạm trong vụ trộm trang sức hoàng gia, trong đó có một nghi phạm được xác định bằng ADN – bị bắt sau chiến dịch mở rộng phạm vi truy quét khắp thủ đô và vùng ngoại ô. Giới chức cho biết ba trong số bốn thành viên bị cáo buộc thuộc nhóm "biệt kích,” như truyền thông Pháp gọi những tên trộm, hiện đang bị giam giữ.

Các cuộc truy bắt diễn ra vào đêm khuya ở Paris và vùng Seine-Saint-Denis gần đó, nâng tổng số người bị bắt lên bảy người. Công tố viên Laure Beccuau nói với đài RTL rằng một trong những người bị giam giữ bị nghi ngờ thuộc nhóm bốn tên táo tợn đã đột nhập vào Phòng trưng bày Apollo giữa ban ngày vào ngày 19/10. Những người khác bị bắt giữ “có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về diễn biến vụ việc,” công tố viên Beccuau nói.

Bà Beccuau gọi đây là một "chiến dịch huy động lực lượng đặc biệt" – khoảng 100 điều tra viên, làm việc bảy ngày một tuần, với khoảng 150 mẫu vật pháp y được phân tích và 189 vật phẩm được niêm phong làm bằng chứng.

Cho đến nay, chỉ có một di vật được tìm thấy. Đó là chiếc vương miện của Eugénie, bị hư hại nhưng vẫn có thể sửa chữa được. Các nghi phạm đã đánh rơi trong lúc bỏ trốn.

Bà Beccuau tiếp tục kêu gọi: “Những món trang sức này hiện nay, tất nhiên, không thể bán được nữa… Vẫn còn thời gian để trả lại chúng.” Các chuyên gia cảnh báo rằng vàng có thể bị nấu chảy và đá quý có thể bị cắt lại để xóa bỏ dấu vết nguồn gốc của chúng.

Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi

Báo trong nước loan tin Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) bà Nualphan Lamsam, thường được gọi là Madam Pang, đã đến đến Đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok, để gửi lời xin lỗi sau vụ nhầm cờ trong lễ bốc thăm giải U19 futsal Đông Nam Á 2025.

Sự việc được gọi là “sai sót đáng tiếc” đã xảy ra trong lễ bốc thăm kéo dài khoảng 10 phút do FAT tổ chức chiều 28/10. Khi đó, lá thăm của Việt Nam in hình cờ Trung Quốc, được đại diện ban tổ chức đưa ra trước các quan khách và phóng viên tham dự.

Madam Pang đến gặp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan là ông Phạm Việt Hùng vào lúc 3 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 30/10. Sau lời chào, bà Pang tặng hoa và xin lỗi việc nhầm cờ Việt Nam sang Trung Quốc ở lễ bốc thăm.

Bà Pang cho biết thấu hiểu sự thất vọng của nhân dân Việt Nam, và hy vọng nhận được sự tha thứ. Bà khẳng định sự nhầm lẫn hoàn toàn do vô ý và không ai mong muốn.

Trong lịch sử thể thao Đông Nam Á đã từng xảy ra sai sót nhầm cờ. Tại SEA Games 29 ở Malaysia và SEA Games 32 ở Campuchia, cờ Indonesia đều bị in ngược, trở thành cờ Ba Lan. Sau đó, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin cũng đã gặp trực tiếp người đồng cấp ở Indonesia để xin lỗi.

Các tiểu bang thúc giục chánh án chặn chính quyền Trump đình chỉ trợ cấp thực phẩm

Một chánh án liên bang ở Boston vào Thứ Năm 30/10 sẽ xem xét vụ kiện của các tiểu bang kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump đình chỉ viện trợ lương thực cho hàng triệu người Mỹ từ thứ Bảy này trong bối cảnh chính phủ vẫn đang đóng cửa.

Tin từ Reuters cho hay các luật sư đại diện cho 25 tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo và DC sẽ yêu cầu Chánh án Tòa án liên bang Hoa Kỳ Indira Talwani tại phiên điều trần ở Boston, ra lệnh cho Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sử dụng $5,25 tỷ đô la từ quỹ dự phòng để chi trả cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung, còn được gọi là phiếu thực phẩm, mà gần 42 triệu người Mỹ có thu nhập thấp đang phụ thuộc vào.

Kế hoạch ngừng hoạt động của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) được công bố tháng trước, đã nêu rõ rằng các quỹ dự phòng sẵn có để tiếp tục tài trợ cho chương trình trợ cấp SNAP trong trường hợp Quốc hội không thông qua luật chi tiêu để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt ngân sách bắt đầu từ ngày 1/10.

Nhưng tuần trước, bộ này đã cập nhật trang web của mình, thông báo sẽ không có khoản trợ cấp nào được phát hành vào ngày 1/11 theo kế hoạch, nêu rõ "nguồn tiền đã cạn kiệt.” Trong suốt 60 năm lịch sử của chương trình, đây sẽ là lần đầu tiên chương trình này bị gián đoạn thanh toán do chính phủ đóng cửa.

Trợ cấp SNAP dành cho những người Mỹ có thu nhập dưới 130% mức chuẩn nghèo liên bang, tương đương $1.632 đô la mỗi tháng đối với hộ gia đình một người hoặc $2.215 đô la đối với hộ gia đình hai người ở nhiều khu vực. Các tiểu bang chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày các khoản trợ cấp này, được chi trả hàng tháng.

Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong Quốc hội đã đổ lỗi cho nhau về việc chính phủ đóng cửa và nguy cơ trợ cấp SNAP có thể bị gián đoạn do bế tắc về ngân sách tiếp tục kéo dài.

Vụ bố ráp lịch sử của Brazil, khiến 119 người chết

Một cuộc bố ráp quy mô lớn của cảnh sát nhằm vào băng nhóm ma túy hoạt động trong các khu dân cư nghèo ở Rio de Janeiro, khiến ít nhất 119 người thiệt mạng. Theo Reuters hôm 30/10, vụ bố ráp đã gây ra các cuộc biểu tình phản đối việc sử dụng vũ lực quá mức và kêu gọi thống đốc Claudio Castro từ chức.

Theo CBS, gia đình của những người thiệt mạng lên án những gì họ mô tả là những vụ hành quyết của cảnh sát, trong khi chính quyền tiểu bang ca ngợi đây là một chiến dịch thành công chống lại một nhóm tội phạm hùng mạnh đã chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn của thành phố.

Hàng chục cư dân khu ổ chuột đã tập trung trước trụ sở chính quyền tiểu bang, hô to “những kẻ sát nhân!” và vẫy những lá cờ Brazil nhuốm màu sơn đỏ, một ngày sau cuộc đột kích đẫm máu nhất ở Rio và vài giờ sau khi các gia đình và cư dân đặt hàng chục thi thể trên một con phố ở một trong những khu vực bị nhắm mục tiêu để thể hiện mức độ nghiêm trọng của chiến dịch.

Đài BBC News đã xác minh một số video cho thấy hàng chục thi thể nằm xếp thành hàng dài tại một khu chợ ở Rio, thuộc quận Penha phía Bắc thành phố.

Nhiều câu hỏi nhanh chóng được đặt ra về số lượng người chết và tình trạng của các thi thể, với những báo cáo về sự biến dạng và vết thương do dao. Tòa án Tối cao Brazil, các công tố viên và các nhà lập pháp đã yêu cầu Thống đốc bang Rio, ông Claudio Castro, cung cấp thông tin chi tiết về chiến dịch này.

Huế, Đà Nẵng chìm trong lũ, miền Trung mưa lớn kéo dài

Tính đến ngày Thứ Năm 30/10, mưa lũ miền Trung khiến 10 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 7, Lâm Đồng 1), 12 người mất tích (Quảng Trị 2, Huế 6, Đà Nẵng 4) và 22 người bị thương (Đà Nẵng 21, Huế 1.) Mưa lũ cũng khiến 51 căn nhà bị sập hoàn toàn, chủ yếu tại Đà Nẵng, 122 nhà hư hỏng và 128.024 nhà ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi bị ngập trong nước. Nhiều đoàn tàu hỏa Bắc-Nam bị phong tỏa hoàn toàn.

Mưa lớn ở miền Trung dự trù sẽ mở rộng ra khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và kéo dài tới ngày 1/11. Hơn 4.300ha lúa và hoa màu thiệt hại, hư hỏng, tập trung tại Lâm Đồng (3.491ha) và Đà Nẵng (471ha). Ngoài ra, 657ha cây ăn quả bị ngập, hư hỏng; 16.342 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Người dân Đà Nẵng đã phát hiện một xác cá voi dài khoảng 3m trôi dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành vào tối 29/10. Theo tục lệ của ngư dân lâu đời xem cá ông là vị thần bảo hộ ngoài biển khơi, họ đã thắp hương và bảo vệ xác cá.

Chính quyền tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại Quảng Ngãi, điều động nhân lực sẵn sàng cứu giúp cho người dân trong vùng lũ, dùng xuồng, ca nô, máy bay, đưa họ đến nơi an toàn.

Tại Huế, lực lượng Quân khu 4 điều động ca nô, xe tải, nhà bạt hỗ trợ di chuyển bệnh nhân, thiết bị y tế tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và Bệnh viện Trung ương Huế, đồng thời phối hợp công ty Viettel bảo đảm thông tin liên lạc cho khu vực bị cô lập.