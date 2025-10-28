Hôm nay,  

Cố Vấn Cao Cấp Bộ Y Tế Hoa Kỳ Bị Cách Chức Vì Chỉ Trích Vắc-xin mRNA

28/10/202523:12:00(Xem: 33)

 

 

Skärmbild 2025-10-29 071315
Quyết định cách chức Hatfill là bước đi cứng rắn của HHS trong việc giữ vững nguyên tắc khoa học và siết chặt kiểm soát những phát ngôn sai lạc về vắc-xin. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(HOA KỲ, ngày 28 tháng 10, Reuters) – Một cố vấn cấp cao về an ninh sinh học tại Bộ Y Tế và Nhân Sinh Hoa Kỳ (HHS) đã bị sa thải sau khi nhiều lần công khai chỉ trích vắc-xin COVID-19 sử dụng công nghệ mRNA. Thông tin này được một viên chức của HHS xác nhận với Reuters hồi cuối tuần.

 

Người bị cách chức là Steven Hatfill, từng giữ chức cố vấn cấp cao tại Cơ Quan Quản Trị Chiến Lược Chuẩn Bị và Ứng Phó (Administration for Strategic Preparedness and Response, ASPR).

 

Theo viên chức ẩn danh của HHS, Hatfill gia nhập cơ quan hồi đầu năm 2025 và bị cách chức hôm Thứ Bảy (25/10) với “lý do chính đáng” (terminated for cause); cụm từ này thường dùng khi nhân viên vi phạm quy định hoặc có vấn đề về hiệu quả công việc và hành vi ứng xử.

 

Theo tờ Bloomberg News, cho biết quyết định cách chức Hatfill xuất phát từ hai lý do: đưa ra tuyên bố sai rằng mình là giám đốc y khoa tại ASPR, và không phối hợp hiệu quả với các cơ quan chính phủ cũng như ban lãnh đạo của HHS.

 

Ổng (Hatfill) là cố vấn cao cấp, không phải trưởng cố vấn y tế hay giám đốc y khoa,” viên chức HHS nhấn mạnh, nhưng không nói rõ liệu chi tiết này có liên quan trực tiếp đến việc ông bị sa thải hay không.

 

ASPR là cơ quan đảm trách việc chuẩn bị, điều phối các kế hoạch y tế công cộng nhằm đối phó với thảm họa và tình huống khẩn cấp (thí dụ như dịch bệnh). Trực thuộc ASPR có Cơ Quan Nghiên Cứu và Phát Triển Y Sinh Học Tiên Tiến (Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA), chuyên hỗ trợ các công ty xí nghiệp phát triển vật tư y tế, thuốc men và vắc-xin giúp ứng phó các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng.

 

Vào tháng 8, BARDA thông báo sẽ ngưng toàn bộ hoạt động nghiên cứu và phát triển các loại vắc-xin sử dụng công nghệ mRNA, kể cả việc hủy bỏ hợp đồng với hãng Moderna cho giai đoạn cuối của dự án vắc-xin phòng cúm gia cầm ở người.

 

Chỉ vài ngày sau khi BARDA ra thông cáo này, Hatfill xuất hiện trên chương trình phát thanh của Steve Bannon, tuyên bố rằng vắc-xin mRNA “phá hủy quá trình sinh hóa” (biochemical havoc) bên trong tế bào.

(HOA KỲ, ngày 29 tháng 10, Reuters) – Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra một tuyên bố mới, tỏ rõ ý định sẵn sàng đối đầu với các chính quyền địa phương do Đảng Dân Chủ kiểm soát, những nơi kịch liệt phản đối việc khai triển lực lượng liên bang. Ông cho biết, nếu tình hình đòi hỏi, có thể sẽ dùng đến “những lực lượng hùng hậu hơn cả Vệ Binh Quốc Gia” nhằm vãn hồi trật tự tại các thành phố Hoa Kỳ.

Sau đây là bản tin trên báo DailyBeast hôm Thứ Ba 28/10/2025 nhận định rằng Tòa Tối Cao Hoa Kỳ dự kiến sẽ lắc đầu với Trump về một hồ sơ Trump xin xóa tội tấn công tình dục một nhà văn nữ Hoa Kỳ.

J311. Pucimanda Jātaka -- Câu chuyện về Thần Cây Nimb Tóm tắt: Khi một tên trộm nằm trên hiên nhà của Trưởng lão Moggallana (Mục Kiền Liên), ngài liền đuổi hắn đi khi những kẻ truy đuổi đến. Đức Phật kể một câu chuyện về việc thần cây Nimb, đã đuổi một tên trộm đi, vì sợ rằng cành cây sẽ bị chặt để đâm chết tên trộm, và đoạn hội thoại sau đó.

- Tổng Thống “Nước Mỹ Trên Hết” Kêu Gọi Binh Sĩ Mua Xe Nhật. - Trợ Cấp Thực Phẩm Sẽ Ngưng Từ 1 Tháng 11, 42 Triệu Người Mỹ Lo Đói. - Trump Ca Ngợi Thỏa Thuận Thương Mại “Rất Công Bằng” Với Nhật Bản Trong Cuộc Gặp Tân Thủ Tướng Sanae Takaichi. - Giá Thịt Bò, Chuối Và Cà Phê Tăng Mạnh Tại Hoa Kỳ. - Trung Hoa Muốn Trump Giảm Hậu Thuẫn Cho Đài Loan Trong Cuộc Gặp Ở Nam Hàn. - Hạ Viện Cho Rằng Các Quyết Định Của Biden “Không Hợp Pháp” Do Sử Dụng Bút Ký Tự Động. - Bắt Giữ Thanh Niên 29 Tuổi Âm Mưu Ám Sát Bộ Trưởng Tư Pháp Pam Bondi. - Bạch Ốc Giấu Kín Thông Tin Về Sức Khỏe Trump Giữa Lúc Newsom Nói “Bác Sĩ Đang Lo”. - Cắt Giảm Quỹ Y Tế Liên Bang Sẽ Khiến Hàng Triệu Người California Mất Bảo Hiểm, Giới Chức Tiểu Bang Cảnh Báo. - ICE Trục Xuất Người Cuba Ủng Hộ Trump Sang Châu Phi. - Huế Trải Qua Trận Lũ Lịch Sử, Hơn 35.000 Nhà Bị Ngập, Hai Người Chết Và Mất Tích – Miền Trung Tiếp Tục Chìm Trong Nước Lũ. - Bão Melissa Đổ Bộ Jamaica Với Sức Gió 185 Dặm Một Giờ, Lo Ngại Thảm Họa Quy

Chicago — Hai thành viên Vệ binh Quốc gia Illinois cho biết họ sẽ không tuân theo lệnh điều động của chính quyền liên bang đến Chicago trong khuôn khổ chiến dịch cưỡng chế di trú của Tổng thống Donald Trump, một hành động hiếm hoi thể hiện sự phản đối công khai từ trong hàng ngũ quân đội. “Thật đau lòng khi bị buộc phải quay lưng lại với cộng đồng và hàng xóm của mình,” Trung sĩ Demi Palecek, một nữ quân nhân gốc La-tinh kiêm ứng cử viên vào cơ quan lập pháp tiểu bang Illinois, nói với CBS News. “Cảm giác như điều này là bất hợp pháp. Đây không phải là lý do chúng tôi khoác lên bộ quân phục.”

(TOKYO, ngày 28 tháng 10, Reuters) – Tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản hôm Thứ Ba loan tin, Thủ tướng Sanae Takaichi và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sắp ký một văn kiện chung, tập trung vào việc bảo đảm nguồn cung cấp đất hiếm và các khoáng sản trọng yếu khác, cũng như củng cố chuỗi cung ứng song phương.

(WASHINGTON, ngày 27 tháng 10, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai đã rút lại đề cử Joel Rayburn (từng là đặc phái viên đặc trách khu vực Syria) cho chức vụ Phụ tá Ngoại trưởng (assistant secretary of state) đặc trách khu vực Cận Đông (Near Eastern), vị trí quan trọng giám sát các chính sách về Trung Đông của Hoa Kỳ.

Cuộc hội thảo “California Connects” (Kết Nối California) có sự tham gia của các tổ chức cộng đồng, tổ chức từ thiện, các nhà lãnh đạo địa phương và giới truyền thông báo chí.

Vẽ lại bản đồ bầu cử không chỉ là các lằn ranh địa lý, mà là sự đại diện tại quốc hội liên bang, là quyền lợi của các cộng đồng có đông dân số tại các tiểu bang.

- Trump nói rõ hơn: sẽ xem xét tranh cử Tổng Thống 2028 nhiệm kỳ thứ 3 - Trump: cà phê VN vào Mỹ sẽ miễn thuế quan 20%./ Trump hứa sẽ thăm VN theo lời mời./ Hàng Mỹ vào thị trường VN dễ dàng / Trump ký kết với Malaysia, Thái Lan và Campuchia về kim loại đất hiếm - Lễ Tạ Ơn tốn kém hơn: gà tây sẽ tăng giá

(PARIS, ngày 26 tháng 10, AP News) – Các viên chức và cảnh sát Paris hôm Chủ Nhật cho biết đã bắt giữ hai can phạm liên quan đến vụ trộm ngọc báu hoàng gia tại bảo tàng Louvre, một vụ án gây chấn động dư luận trong và ngoài nước suốt tuần qua.

(HOA KỲ, ngày 26 tháng 10, AP News) – Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) hôm Chủ Nhật đã đăng thông cáo trên trang web chính thức, cho biết chương trình trợ cấp thực phẩm liên bang sẽ không được phân phát vào ngày 1 tháng 11. Thông tin này khiến nhiều gia đình trên khắp Hoa Kỳ hoang mang, lo lắng.

Bản tin Rawstory ghi rằng Trump tuyên bố sẽ cấm bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong cơn hoảng loạn: Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật 26/10/2025 tuyên bố rằng việc bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu sớm sẽ bị cấm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, viện dẫn những cáo buộc sai sự thật rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị "gian lận", mặc dù không có thẩm quyền cấm các hoạt động bỏ phiếu như vậy.

Steve Bannon khẳng định trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm với The Economist rằng Tổng thống Donald Trump bằng cách nào đó sẽ có nhiệm kỳ thứ ba và đã có kế hoạch thực hiện điều đó. Bannon, cựu cố vấn chính thức của Trump, đã có cuộc phỏng vấn với Chủ bút của The Economist, Zanny Minton Beddoes và phó Chủ bút Ed Carr tại thủ đô Washington, D.C. vào tuần này, và ông đã nhắc lại những gợi ý trước đây rằng Trump sẽ ở lại Nhà Trắng vào năm 2028 mặc dù khi đó ông Trump đã phục vụ hai nhiệm kỳ.

Trump suy tính tấn công trên đất liền tại Venezuela, nói là nhắm vào các trại ma túy, nhưng LHQ nói Venezuela không nằm trong danh sách các nước sản xuất ma túy. Tin sau đây sẽ tổng hợp từ CNN và The Telegraph.
