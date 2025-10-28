Cố Vấn Cao Cấp Bộ Y Tế Hoa Kỳ Bị Cách Chức Vì Chỉ Trích Vắc-xin mRNA

Quyết định cách chức Hatfill là bước đi cứng rắn của HHS trong việc giữ vững nguyên tắc khoa học và siết chặt kiểm soát những phát ngôn sai lạc về vắc-xin. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(HOA KỲ, ngày 28 tháng 10, Reuters) – Một cố vấn cấp cao về an ninh sinh học tại Bộ Y Tế và Nhân Sinh Hoa Kỳ (HHS) đã bị sa thải sau khi nhiều lần công khai chỉ trích vắc-xin COVID-19 sử dụng công nghệ mRNA. Thông tin này được một viên chức của HHS xác nhận với Reuters hồi cuối tuần.

Người bị cách chức là Steven Hatfill, từng giữ chức cố vấn cấp cao tại Cơ Quan Quản Trị Chiến Lược Chuẩn Bị và Ứng Phó (Administration for Strategic Preparedness and Response, ASPR).

Theo viên chức ẩn danh của HHS, Hatfill gia nhập cơ quan hồi đầu năm 2025 và bị cách chức hôm Thứ Bảy (25/10) với “lý do chính đáng” (terminated for cause); cụm từ này thường dùng khi nhân viên vi phạm quy định hoặc có vấn đề về hiệu quả công việc và hành vi ứng xử.

Theo tờ Bloomberg News, cho biết quyết định cách chức Hatfill xuất phát từ hai lý do: đưa ra tuyên bố sai rằng mình là giám đốc y khoa tại ASPR, và không phối hợp hiệu quả với các cơ quan chính phủ cũng như ban lãnh đạo của HHS.

“Ổng (Hatfill) là cố vấn cao cấp, không phải trưởng cố vấn y tế hay giám đốc y khoa,” viên chức HHS nhấn mạnh, nhưng không nói rõ liệu chi tiết này có liên quan trực tiếp đến việc ông bị sa thải hay không.

ASPR là cơ quan đảm trách việc chuẩn bị, điều phối các kế hoạch y tế công cộng nhằm đối phó với thảm họa và tình huống khẩn cấp (thí dụ như dịch bệnh). Trực thuộc ASPR có Cơ Quan Nghiên Cứu và Phát Triển Y Sinh Học Tiên Tiến (Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA), chuyên hỗ trợ các công ty xí nghiệp phát triển vật tư y tế, thuốc men và vắc-xin giúp ứng phó các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Vào tháng 8, BARDA thông báo sẽ ngưng toàn bộ hoạt động nghiên cứu và phát triển các loại vắc-xin sử dụng công nghệ mRNA, kể cả việc hủy bỏ hợp đồng với hãng Moderna cho giai đoạn cuối của dự án vắc-xin phòng cúm gia cầm ở người.

Chỉ vài ngày sau khi BARDA ra thông cáo này, Hatfill xuất hiện trên chương trình phát thanh của Steve Bannon, tuyên bố rằng vắc-xin mRNA “phá hủy quá trình sinh hóa” (biochemical havoc) bên trong tế bào.