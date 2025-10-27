Hôm nay,  

Nhật–Mỹ Sắp Ký Thỏa Thuận Về Đất Hiếm Và Chuỗi Cung Ứng

27/10/2025

 

 

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang chuẩn bị ký thỏa ước chung về nguồn đất hiếm và khoáng sản quan trọng. Nếu được ký kết, thỏa thuận này không chỉ mang ý nghĩa củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, mà còn là bước đi phối hợp nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ TQ. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

(TOKYO, ngày 28 tháng 10, Reuters) – Tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản hôm Thứ Ba loan tin, Thủ tướng Sanae Takaichi và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sắp ký một văn kiện chung, tập trung vào việc bảo đảm nguồn cung cấp đất hiếm và các khoáng sản trọng yếu khác, cũng như củng cố chuỗi cung ứng song phương.

 

Theo kế hoạch, văn kiện sẽ được ký trong cuộc gặp giữa Takaichi và Trump vào tối Thứ Ba. Mục tiêu của thỏa thuận là củng cố an ninh kinh tế và giảm thiểu rủi ro từ việc TQ siết chặt kiểm soát xuất cảng đất hiếm trong thời gian gần đây.

 

Đất hiếm (rare earths) là nhóm nguyên liệu không thể thiếu trong quá trình sản xuất hàng loạt các sản phẩm công nghệ và quốc phòng, từ điện thoại thông minh cho đến chiến đấu cơ.

 

Trước đó, để đối phó với Bắc Kinh, Bạch Ốc từng dự định áp mức thuế quan bổ sung lên tới 100% đối với hàng hóa xuất cảng của TQ.

 

Tuy nhiên, vào Chủ Nhật (26/10), tình hình dường như đã có chuyển biến. Washington và Bắc Kinh đã thống nhất được một khuôn khổ thỏa thuận thương mại sơ bộ, có thể sẽ tạm dừng cả kế hoạch áp thuế của Hoa Kỳ lẫn biện pháp kiểm soát xuất cảng các khoáng sản chiến lược của TQ.

 

Trump và Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp trực tiếp vào Thứ Năm (30/10) bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Nam Hàn để thống nhất thông qua các điều khoản cuối cùng của thỏa thuận.

