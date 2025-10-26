Hôm nay,  

Paris: Bắt Hai Can Phạm Trong Vụ Cướp Ngọc Báu Hoàng Gia Tại Louvre

Skärmbild 2025-10-27 062544
Cảnh sát Paris đã bắt giữ hai can phạm liên quan đến vụ trộm ngọc báu hoàng gia trị giá 88 triệu euro tại bảo tàng Louvre. Cả hai đều là nam giới, trạc tuổi ba mươi, có tiền án tiền sự; trong đó một người bị bắt tại phi trường Charles de Gaulle khi đang cố gắng tẩu thoát sang Algeria. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(PARIS, ngày 26 tháng 10, AP News) – Các viên chức và cảnh sát Paris hôm Chủ Nhật cho biết đã bắt giữ hai can phạm liên quan đến vụ trộm ngọc báu hoàng gia tại bảo tàng Louvre, một vụ án gây chấn động dư luận trong và ngoài nước suốt tuần qua.

Theo thông tin từ Viện Công tố Paris, việc bắt giữ xảy ra vào tối Thứ Bảy (25/10). Một trong hai can phạm bị bắt khi đang chuẩn bị lên chuyến bay rời Pháp tại Phi trường Charles de Gaulle. Truyền thông địa phương, gồm kênh BFM TV và tờ Le Parisien, dẫn nguồn tin riêng cho biết cả hai đã bị tạm giữ để điều tra. Tuy nhiên, công tố viên Laure Beccuau chưa xác nhận chi tiết.

 

Một cảnh sát viên ẩn danh cho biết hai người bị bắt là đàn ông, khoảng 30 tuổi, đều từng có tiền án tiền sự. Một người bị bắt ngay tại phi trường khi chuẩn bị bay sang Algeria, người còn lại bị nhận dạng thông qua dấu vết DNA để lại tại hiện trường. Beccuau cho biết các điều tra viên đã thu thập và phân tích khoảng 150 mẫu vật. Theo quy định, hai can phạm có thể bị tạm giữ tối đa 96 giờ để thẩm vấn.

 

Vụ trộm xảy ra vào sáng sớm Chủ Nhật tuần trước (19/10). Chỉ trong vòng chưa tới tám phút, nhóm đạo tặc đã dùng xe có gắn thang nâng để leo lên và đột nhập vào tòa nhà Louvre, cạy cửa sổ, đập vỡ các tủ trưng bày và tẩu thoát cùng số trang sức trị giá 88 triệu euro (khoảng 102 triệu MK). Giám đốc bảo tàng thừa nhận đây là “một thất bại ê chề” của công tác bảo vệ.

 

Có tổng cộng tám món ngọc báu hoàng gia bị đánh cắp, bao gồm:

-   Một vương miện sapphire, vòng cổ và một chiếc bông tai lẻ từ bộ trang sức gắn liền với các hoàng hậu thế kỷ 19 là Marie-Amélie và Hortense.

-   Một vòng cổ và hoa tai bằng ngọc lục bảo gắn liền với Hoàng hậu Marie-Louise, người vợ thứ hai của Napoléon Bonaparte.

-   Một chiếc trâm cài thánh tích (reliquary brooch).

-   Vương miện kim cương của Hoàng hậu Eugénie và chiếc trâm cài áo hình nơ lớn của bà – một bộ sưu tập hoàng gia với kỹ nghệ chế tác vô cùng tinh xảo.

 

May mắn là vương miện của Hoàng hậu Eugénie với hơn 1,300 viên kim cương đã được tìm thấy bên ngoài bảo tàng, bị hư hỏng nhưng vẫn có thể phục hồi được.

 

Beccuau cho biết, các điều tra viên thuộc một đơn vị cảnh sát đặc nhiệm, chuyên giải quyết các vụ cướp có vũ trang, trộm cắp nghiêm trọng và trộm cắp tác phẩm nghệ thuật, đã thực hiện các vụ bắt giữ. Trong thông cáo, bà cũng bày tỏ sự đáng tiếc về việc thông tin bị tiết lộ quá sớm, có thể cản trở nỗ lực của hơn 100 điều tra viên đang “được huy động để thu hồi số ngọc báu bị đánh cắp và bắt giữ tất cả các can phạm.” Beccuau cho biết thêm các thông tin chi tiết sẽ được công bố sau khi kết thúc thời gian tạm giữ các can phạm.

 

Bộ trưởng Nội Vụ Laurent Nunez gửi lời khen ngợi đến lực lượng điều tra: “Họ đã làm việc không ngừng nghỉ, đúng như tôi mong đợi, và là những người mà tôi luôn hoàn toàn tin tưởng.

 

Bảo tàng Louvre đã mở cửa trở lại vào Thứ Hai. Vụ trộm khiến người dân Pháp sững sờ và nhiều người ví đây như “vết thương văn hóa,” tương tự như vụ hỏa hoạn Nhà thờ Đức Bà năm 2019.

 

Tin tức về các vụ bắt giữ phần nào giúp du khách và người dân Paris thở phào nhẹ nhõm. Đứng trước cổng bảo tàng, Freddy Jacquemet nói: “Đây là chuyện quan trọng với di sản của chúng ta. Dù mất cả tuần khiến ai cũng băn khoăn chuyện gì đã xảy ra, nhưng ít ra cũng đã bắt được thủ phạm.

 

Còn du khách Diana Ramirez thì chia sẻ: “Theo tôi, bây giờ vấn đề chính là có thu hồi được số ngọc báu hay không. Đó mới là điều quan trọng nhất.

(HOA KỲ, ngày 26 tháng 10, AP News) – Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) hôm Chủ Nhật đã đăng thông cáo trên trang web chính thức, cho biết chương trình trợ cấp thực phẩm liên bang sẽ không được phân phát vào ngày 1 tháng 11. Thông tin này khiến nhiều gia đình trên khắp Hoa Kỳ hoang mang, lo lắng.

Bản tin Rawstory ghi rằng Trump tuyên bố sẽ cấm bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong cơn hoảng loạn: Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật 26/10/2025 tuyên bố rằng việc bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu sớm sẽ bị cấm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, viện dẫn những cáo buộc sai sự thật rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị "gian lận", mặc dù không có thẩm quyền cấm các hoạt động bỏ phiếu như vậy.

Steve Bannon khẳng định trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm với The Economist rằng Tổng thống Donald Trump bằng cách nào đó sẽ có nhiệm kỳ thứ ba và đã có kế hoạch thực hiện điều đó. Bannon, cựu cố vấn chính thức của Trump, đã có cuộc phỏng vấn với Chủ bút của The Economist, Zanny Minton Beddoes và phó Chủ bút Ed Carr tại thủ đô Washington, D.C. vào tuần này, và ông đã nhắc lại những gợi ý trước đây rằng Trump sẽ ở lại Nhà Trắng vào năm 2028 mặc dù khi đó ông Trump đã phục vụ hai nhiệm kỳ.

Trump suy tính tấn công trên đất liền tại Venezuela, nói là nhắm vào các trại ma túy, nhưng LHQ nói Venezuela không nằm trong danh sách các nước sản xuất ma túy. Tin sau đây sẽ tổng hợp từ CNN và The Telegraph.

J301. Cullakalinga Jātaka -- Bốn ni sư khổ hạnh Tóm tắt: Bốn nữ tu khổ hạnh đạo Kỳ Na đạt được chiến thắng tranh luận vang dội khắp nơi cho đến khi bị Trưởng lão Xá Lợi Phất đánh bại. Sau đó, họ quy y Tam Bảo và xin xuất gia. Đức Phật kể một câu chuyện về bốn cô gái trở thành nguyên nhân gây ra chiến tranh. Họ được đưa vào hậu cung của một vị vua đối địch, khiến vua cha phải chuẩn bị chiến đấu. Tuy nhiên, sau khi nghe Sakka nói rằng mình sẽ chiến thắng, ông đã thể hiện lòng dũng cảm bất chấp việc bị đối thủ đánh bại. Cuối cùng, ông đã đưa của hồi môn cho các con gái mình.

Chùa Hương Sen tại Miền Nam Cali do Ni sư Trụ trì Thích Nữ Giới Hương cùng quý sư cô sẽ tổ chức từ thiện cho dân làng nghèo, vô gia cư, trẻ em mồ côi và người khuyết tật ở Tanzania, Congo, Uganda… vào tháng 11 và 12 năm 2025.

Tạp chí Fortune cho biết Tesla có thể rời khỏi ngành công nghiệp xe hơi và có thể không còn tồn tại trong 10 năm nữa: Giá trị thị trường của Tesla sẽ sụt giảm rất lớn.

Vâng, cảm ơn nhà thơ thiền sư Thiện Trí. Ý nghĩa rất minh bạch, rằng hãy về thôi. Về thôi, về mặc Cà Sa / Về thôi cởi áo Ta Bà phong sương... Hiển nhiên, không phải là đổi y phục, mà phải là chuyển hóa nội tâm. Cởi áo Ta Bà không đơn thuần là rời bỏ đời sống cư sĩ hay thế tục, mà là buông bỏ tâm vọng động, tâm phân biệt, tâm chấp ngã vốn đã bị phong sương của sinh tử bào mòn. Mặc áo Cà Sa không nhất thiết là khoác lên mình chiếc áo của người xuất gia, mà là khoác lên tâm từ bi, trí tuệ, và vô ngã.

Pechanga Resort Casino hân hạnh giới thiệu đêm nhạc "All About Love" của Cổ Cự Cơ vào thứ Bảy, ngày 27 tháng 12, tại Trung Tâm Sự Kiện Pechanga Summit. Được mệnh danh là "Bậc Thầy của Những Bản Tình Ca" trong làng nhạc pop Hồng Kông, Cổ Cự Cơ sẽ mang đến sân khấu phong cách biểu diễn đầy cảm xúc và dấu ấn riêng của mình, lan tỏa yêu thương và cảm xúc trong mùa lễ hội qua từng ca khúc của anh. Chuỗi tour hòa nhạc "All About Love" tôn vinh sức mạnh kỳ diệu của tình yêu thông qua những bản nhạc được tuyển chọn kỹ lưỡng, khám phá tình yêu đôi lứa, tình thân gia đình và tình bạn thiêng liêng.

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chính thức áp dụng bài kiểm tra công dân mới từ đầu tuần hôm thứ Hai, trong đó các câu hỏi được mô tả là “phức tạp và mang tính chủ quan hơn.” Phát ngôn viên Matthew Tragesser tuyên bố trong thông cáo tháng Chín rằng thay đổi này nhằm “bảo đảm chỉ những ai hội đủ tiêu chuẩn, có khả năng đọc, viết, nói tiếng Anh và hiểu hệ thống chính quyền Hoa Kỳ mới được nhập tịch,” để “người dân Mỹ có thể yên tâm rằng các công dân mới thật sự hòa nhập và đóng góp cho sự vĩ đại của đất nước.”

Chính phủ Hoa Kỳ đang bổ túc thêm nhiều câu hỏi vào bài thi kiến thức công dân (civics test) mà đương đơn phải vượt qua để trở thành công dân Hoa kỳ. Đây là bước đi mới nhất của chính quyền TT Trump nhằm siết chặt quy trình di dân hợp pháp. Bài thi mới thực chất là bài thi từ năm 2020. Chính quyền ông Biden trước đây cho rằng các câu hỏi bổ túc đã tạo ra những rào cản không cần thiết đối với người di dân hợp pháp đang muốn trở thành công dân. Và chính vì lý do đó mà TT Trump đang đưa trở lại bài thi khó này.

CHICAGO (VB) -- Dân biểu Tiểu bang Illinois Hoan Huynh (Dân chủ-Chicago) đã cáo buộc các nhân viên Hải quan và Biên phòng (CBP: Customs and Border Protection) đã chĩa súng vào ông và nhân viên của ông vào hôm thứ Ba ngày 21 tháng 10/2025 tại khu phố Albany Park.

ANDOVER, MA (VB) — Theo tin Andover News và tin NBC Boston, Dân biểu Tiểu bang Tram Nguyen (Đảng Dân chủ-Andover) đã chính thức tuyên bố hôm thứ Năm rằng bà sẽ tranh cử vào Quốc hội Liên bang tại Khu vực 6 của Massachusetts, gia nhập vào nhóm ứng cử viên đang ngày càng đông tìm kiếm người kế nhiệm Dân biểu Hoa Kỳ Seth Moulton.
