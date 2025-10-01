Bản Tin Cà-phê Sáng Thứ Bảy 25 tháng 10

- Bìa Mới Của Tạp Chí TIME Gợi Liên Tưởng Ảnh Đức Quốc Xã, Gây Tranh Cãi Về Hình Ảnh Trump.

Các nhiếp ảnh gia trên Instagram nhanh chóng nhận ra đây là sự gợi nhắc đến một bức ảnh phổ biến tai tiếng. VB chụp lại từ bố cục ảnh do tạp chí The Daily Beast thực hiện, minh họa cho bản tin, với hình bìa TIME Magazine (trái) và ảnh của Arnold Newman (phải).





Bìa Mới Của Tạp Chí TIME Gợi Liên Tưởng Ảnh Đức Quốc Xã, Gây Tranh Cãi Về Hình Ảnh Trump



Theo The Daily Beast ngày 25 tháng 10 năm 2025, bức ảnh Tổng thống Donald Trump xuất hiện trên trang bìa mới nhất của tạp chí TIME đang gây xôn xao vì mang bố cục gần như giống hệt một bức chân dung nổi tiếng của Alfred Krupp – nhà tư bản công nghiệp Đức và tội phạm chiến tranh thời Đức Quốc Xã.





Tấm ảnh do nhiếp ảnh gia Stephen Voss thực hiện, chụp Trump ngồi sau bàn Resolute trong Tòa Bạch Ốc, ánh sáng chiếu từ dưới lên khiến gương mặt nổi bật và dáng người đổ về phía trước trong tư thế quyền lực. Tiêu đề trên bìa ghi: “Trump’s World.”





Tuy bìa được tung ra nhằm minh họa cho bài viết về vai trò của Trump trong việc đạt thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông, giới nhiếp ảnh nhanh chóng nhận ra bố cục, ánh sáng và tư thế của bức ảnh gợi lại chân dung Krupp do Arnold Newman chụp năm 1963 – tác phẩm từng được xem là một trong những hình ảnh “đáng sợ và ám ảnh nhất” của thế kỷ 20.





Trên mạng xã hội, các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đặt câu hỏi liệu đây có phải là “sự gợi ý có chủ ý.” Voss sau đó được cho là đã bấm “thích” một bình luận hỏi ông về mối liên hệ này, khiến suy đoán càng lan rộng.





Bức ảnh Krupp của Newman vốn mang tính biểu tượng: ánh sáng tối tăm, nụ cười lạnh và tư thế cúi người gợi hình ảnh quỷ dữ. Krupp, con trai nhà công nghiệp vũ khí nổi tiếng, từng sử dụng hơn 100.000 lao động nô lệ trong Thế chiến II.





Phía TIME bác bỏ mọi liên hệ, nói rằng “bức ảnh hoàn toàn được lấy cảm hứng từ các chân dung tổng thống trước đây trong Phòng Bầu Dục, không hề liên quan đến tác phẩm của Newman.” Tuy nhiên, giới phê bình nghệ thuật cho rằng sự tương đồng về thị giác “khó thể là trùng hợp.”





Trong khi đó, người phát ngôn Tòa Bạch Ốc, Steven Cheung, ca ngợi bức ảnh là “vinh danh thành tựu ngoại giao của tổng thống,” và nhấn mạnh đây là lần thứ 48 Trump lên bìa TIME.





Sự việc làm dấy lại câu hỏi lâu năm về cách TIME sử dụng bìa báo vừa như công cụ tôn vinh, vừa như phép thử thị giác mang tính châm biếm — và lần này, giữa lúc Trump đang củng cố quyền lực, bức ảnh có vẻ khiến ông được khen… mà cũng bị đả kích trong cùng một khung hình.

Cảnh Sát Đức Phá Đường Dây Làm Giả Tranh Picasso Và Rembrandt





Theo Reuters ngày 25 tháng 10 năm 2025, cảnh sát Đức vừa triệt phá một đường dây làm giả tranh quy mô lớn, bị cáo buộc rao bán hàng chục bức tranh “gắn tên” các danh họa như Pablo Picasso, Rembrandt, Rubens hay Modigliani với giá lên tới hàng trăm triệu đô la.





Người cầm đầu, 77 tuổi, cư ngụ tại miền tây nam nước Đức, bị bắt tuần trước rồi được tại ngoại có điều kiện. Ông cùng 10 đồng phạm đang đối mặt với tội danh “âm mưu tổ chức lừa đảo bằng tác phẩm nghệ thuật giả.”





Trong cuộc bố ráp đồng loạt rạng sáng 15 tháng 10 tại nhiều địa điểm ở Đức và Thụy Sĩ, cảnh sát đã thu giữ tài liệu, điện thoại và gần 20 bức tranh nghi là giả.

Cảnh sát cho biết họ bắt đầu lần ra nhóm này khi nghi can chính tìm cách bán hai bức tranh được cho là “Picasso gốc”, trong đó có một bức chân dung Dora Maar – người tình và nàng thơ nổi tiếng của danh họa Tây Ban Nha.





Điều tra sâu hơn, nhà chức trách phát hiện ông ta còn rao bán một bản sao giả của bức De Staalmeesters (còn gọi là The Sampling Officials) của Rembrandt với giá 120 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 151 triệu Mỹ kim). Tác phẩm thật của Rembrandt, vẽ năm 1662, hiện vẫn treo tại Bảo tàng Rijksmuseum ở Amsterdam từ năm 1885.





Bức tranh giả này được phát hiện trong tay một phụ nữ 84 tuổi người Thụy Sĩ, hiện cũng bị điều tra. Nhóm nghi phạm nói rằng “bức treo ở Amsterdam chỉ là bản sao,” và họ mới là người sở hữu bản gốc.





Ngoài các tranh giả mang tên Picasso và Rembrandt, nhóm này còn chào bán ít nhất 19 bức khác, được gán cho các danh họa Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Joan Miró, Amedeo Modigliani và Frida Kahlo, với giá dao động từ 400.000 đến 14 triệu euro mỗi bức.





Cảnh sát cho biết hiện chưa rõ có bức nào thực sự được bán ra thị trường hay chưa.

Thế Giới Bớt Cau Có Hơn, Nhưng Niềm Vui Chưa Trở Lại Mọi Nơi





Mỗi năm, Gallup hỏi người dân tại hơn 140 quốc gia về cảm xúc của họ trong ngày trước đó. Khác với World Happiness Report (Báo cáo Hạnh phúc Thế giới) vốn yêu cầu người tham gia chấm điểm cuộc sống của mình trên thang mười, khảo sát này ghi nhận trực tiếp cảm xúc trong một ngày cụ thể — như giận, buồn, lo, cười hay vui thích.





Kết quả năm ngoái cho thấy 39% người được hỏi nói rằng họ đã cảm thấy lo lắng trong ngày trước đó và 37% nói họ bị căng thẳng — tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 2019. Khoảng một phần tư cho biết có buồn, và hơn một phần năm cảm thấy giận — đều giảm so với các năm 2020 và 2021. Gần 90% nói họ cảm thấy được tôn trọng, và hơn 70% nói rằng họ đã cười, mỉm cười hoặc cảm thấy vui.





Tuy nhiên, các con số trung bình này che lấp sự khác biệt rõ rệt giữa giàu và nghèo. Ở các quốc gia giàu có, tỷ lệ người nói rằng họ tức giận giảm bảy điểm phần trăm kể từ năm 2006, còn 15% hiện nay. Dù mức độ căng thẳng có tăng nhẹ, các cảm xúc tiêu cực khác vẫn khá ổn định; mức độ “hưởng thụ cuộc sống” giảm đôi chút nhưng số người cảm thấy được tôn trọng lại tăng lên.





Ngược lại, ở các quốc gia nghèo, người dân báo cáo rằng họ giận dữ, buồn bã và lo lắng hơn, đồng thời ít cảm thấy được tôn trọng hơn trước. Năm 2006 chỉ có 23% người ở các nước thu nhập thấp nói họ bị căng thẳng trong ngày trước đó; đến năm 2024, con số này đã tăng lên 41%.





Những nơi hạnh phúc nhất vẫn là những cái tên quen thuộc: hơn 90% người Đan Mạch nói rằng họ cảm thấy vui thích — tỷ lệ cao nhất thế giới, và quốc gia này cũng đứng nhì trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm nay, chỉ sau Phần Lan. Ở phía u ám là những nước bất ổn chính trị như Chad, Sierra Leone, hay các vùng đất còn in dấu chiến tranh như Iraq.





Tuổi tác cũng góp phần vào bức tranh này: giới trẻ ở khắp nơi giận dữ hơn người lớn tuổi, trong khi lứa trung niên lại là nhóm căng thẳng nhất. Nói cách khác, dù nhân loại có vẻ đã bớt cau có, không phải ai cũng tìm lại được lý do để mỉm cười.

Các Mạnh Thường Quân Góp Xây Phòng Khiêu Vũ Tại Bạch Ốc Và Câu Hỏi Về Tính Hợp Pháp





Theo CBS News và Politico ngày 25 tháng 10 năm 2025, hàng chục doanh nhân và tập đoàn lớn đã đóng góp cho công trình xây dựng phòng khiêu vũ trị giá 300 triệu Mỹ kim của Tổng thống Donald Trump tại Bạch Ốc – dự án đang thay thế toàn bộ khu Đông Viện (East Wing). Nhiều nhà tài trợ được cho là đang tìm kiếm chính sách thuận lợi, giảm thanh tra hoặc được phê chuẩn cho các thương vụ lớn với chính phủ liên bang.





Danh sách do Bạch Ốc công bố gồm các tập đoàn công nghệ như Google, Amazon, Palantir, Microsoft, công ty viễn thông T-Mobile và nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng, tiền điện tử và y sinh. Tổng thống Trump cho biết kinh phí xây dựng hoàn toàn đến từ nguồn tư nhân và tiền cá nhân của ông, “không dùng ngân sách người dân.” Tính đến cuối tuần qua, ông nói số tiền quyên góp đã vượt 350 triệu Mỹ kim.





Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý và giới bảo tồn di sản đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc tháo dỡ toàn bộ khu Đông Viện – vốn là phần kiến trúc gắn liền với lịch sử Nhà Trắng – khi quá trình này được thực hiện mà không qua sự phê duyệt chính thức của Ủy ban Quy hoạch Thủ đô Quốc gia (NCPC). Chủ tịch ủy ban, người do Trump bổ nhiệm, cho biết cơ quan này “không có quyền ngăn cản việc phá dỡ, chỉ có thẩm quyền đối với phần xây dựng mới.” Nhưng các nhóm bảo tồn cho rằng hành động đó có thể vi phạm Đạo luật Bảo tồn Di tích Lịch sử Quốc gia (National Historic Preservation Act), vốn yêu cầu xem xét tác động đối với các công trình di sản trước khi tháo dỡ.





Theo The Guardian, các hình ảnh vệ tinh và đoạn video gần đây cho thấy phần lớn khu Đông Viện đã bị phá bỏ để chuẩn bị nền móng cho phòng khiêu vũ mới rộng khoảng 90.000 foot vuông. Một đơn kiện liên bang do cư dân Virginia nộp trong tuần này cáo buộc chính quyền Trump “vượt quyền kiểm soát công trình công cộng” và “vi phạm quy trình phê duyệt công trình cấp quốc gia.”





Danh sách các nhà tài trợ mà CBS News thu thập được cho thấy mối liên hệ đáng chú ý giữa việc đóng góp và quyền lợi kinh tế:

– YouTube (thuộc Google) đã đóng góp 22 triệu Mỹ kim như một phần trong thỏa thuận dàn xếp vụ kiện giữa Trump và công ty này.

– Palantir nhận hơn 800 triệu Mỹ kim hợp đồng liên bang trong năm nay.

– Amazon và Microsoft đều được trao các hợp đồng trị giá hàng trăm triệu.

– Lockheed Martin, tập đoàn quốc phòng lớn nhất nước, được cho là đã góp hơn 10 triệu Mỹ kim.

– Coinbase, Ripple và sàn giao dịch Gemini của anh em Winklevoss đều đóng góp, trong lúc chính quyền Trump thúc đẩy chính sách biến Hoa Kỳ thành “thủ đô tiền điện tử của thế giới.”









Những mối liên hệ này khiến giới quan sát đặt vấn đề về xung đột lợi ích. Dù Bạch Ốc khẳng định mọi đóng góp đều “tự nguyện và minh bạch,” nhưng việc danh sách không nêu rõ số tiền từng công ty đóng góp càng làm dấy lên nghi vấn. Theo luật liên bang, các khoản tặng cho công trình công cộng không bị cấm, song nếu chúng đến từ các công ty đang có hợp đồng hoặc xin phép hoạt động dưới thẩm quyền liên bang, hành vi đó có thể bị xem là “ảnh hưởng chính sách thông qua lợi ích tài chính.”

Bộ trưởng Báo chí Karoline Leavitt phản bác những cáo buộc đó, nói rằng “những người chỉ trích sẽ phàn nàn dù bằng cách nào — nếu không dùng tiền tư, họ lại nói là lấy tiền thuế dân.” Tuy nhiên, giới chuyên môn lưu ý rằng Bạch Ốc là tài sản liên bang, mọi thay đổi cấu trúc và nguồn tài trợ tư nhân đều phải tuân theo quy trình phê duyệt minh bạch.

Giữa lúc các vụ kiện đang chờ tòa xem xét, phần nền của khu Đông Viện đã bị san phẳng, và công trình “phòng khiêu vũ của nhân dân,” như cách Trump gọi, vẫn tiếp tục tiến hành giữa làn sóng tranh luận – không chỉ về mỹ quan, mà còn về ranh giới giữa quyền lực cá nhân và pháp luật quốc gia.

"Sứ Giả Ngoại Giao" Khỉ Vàng Của Trung Hoa Sang Âu Châu





Ảnh: youtube.

Trung Hoa vừa gửi sáu con khỉ mũi hếch vàng quý hiếm sang hai sở thú ở Pháp và Bỉ – mở màn cho một chương mới nối tiếp chiến lược “ngoại giao gấu panda” vốn nổi tiếng từ nhiều thập niên qua.



Trung Hoa vừa gửi sáu con khỉ mũi hếch vàng quý hiếm sang hai sở thú ở Pháp và Bỉ – mở màn cho một chương mới nối tiếp chiến lược “ngoại giao gấu panda” vốn nổi tiếng từ nhiều thập niên qua.

Ba con khỉ đầu tiên được đưa đến vườn thú Beauval ở Pháp hồi tháng Tư, nhóm còn lại đến Pairi Daiza ở Bỉ tháng Năm vừa rồi. Cả hai đều được “cho mượn” mười năm, theo cùng mô hình từng áp dụng với gấu panda.





Loài khỉ này, với bộ lông vàng óng, khuôn mặt xanh nhạt và dáng điệu nhanh nhẹn, vốn chỉ sống trong các rặng núi lạnh ở miền trung Trung Hoa. Tại Pairi Daiza, ba con khỉ – Liu Yun, Lu Lu và Juan Juan – được ở trong khu vườn xây theo lối Trung Hoa cổ, có mái ngói xám, cột đỏ và thang dây để leo nhảy suốt ngày.





Giới điều hành hai sở thú cho biết đàn khỉ khỏe mạnh, thích nghi tốt với khí hậu Âu Châu. Họ đang bàn với phía Trung Hoa để khởi động chương trình nghiên cứu và bảo tồn chung – giống như những gì từng làm với gấu panda.





“Ngoại giao gấu panda” là cách Bắc Kinh dùng biểu tượng thân thiện này để tạo cầu nối với thế giới: từ năm 1957, Trung Hoa gửi cặp panda đầu tiên sang Liên Xô; đến năm 1972, cặp Ling Ling và Hsing Hsing được đưa sang Hoa Kỳ sau chuyến thăm của Tổng thống Nixon. Từ đó, hình ảnh gấu panda trở thành “đại sứ hiền lành” của Trung Hoa.





Nay với loài khỉ mũi hếch vàng mang nét đẹp lạ mắt và đậm chất văn hóa, Trung Hoa có lẽ đang chuẩn bị cho thời kỳ “ngoại giao kế nhiệm” – nhẹ nhàng, duyên dáng mà vẫn không kém mưu đồ.

Trump Kêu Gọi Truy Tố Thêm Các Viên Chức Tư Pháp Thời Biden, Gồm Cả Jack Smith Và Merrick Garland





Tối thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump lên tiếng kêu gọi truy tố bốn viên chức cao cấp từng phục vụ dưới thời Joe Biden vì vai trò của họ trong cuộc điều tra của FBI liên quan đến bầu cử năm 2020.





Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump nêu đích danh cựu Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, Giám đốc FBI Christopher Wray, Công tố viên đặc biệt Jack Smith và Phó Bộ trưởng Tư pháp Lisa Monaco, cáo buộc họ “giám sát cuộc điều tra bất hợp pháp” trong đó FBI đã thu thập dữ liệu điện thoại của chín nhà lập pháp Cộng hòa. Ông viết: “Những kẻ cực tả này phải bị truy tố vì hành vi phi pháp và vô đạo đức của họ!” — nhưng không nói rõ tội danh cụ thể.





Đây là lần mới nhất Trump kêu gọi truy tố các đối thủ chính trị. Tháng trước, ông thúc giục Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi điều tra cựu Giám đốc FBI James Comey, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York Letitia James và Thượng nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff. Sau đó, Comey và James đều bị truy tố hình sự.





Ủy ban Tư pháp Thượng viện, do Đảng Cộng hòa kiểm soát, cho biết FBI đã lấy dữ liệu điện thoại của tám thượng nghị sĩ và một dân biểu Cộng hòa năm 2023, trong khuôn khổ cuộc điều tra mang tên Arctic Frost – nhằm làm rõ nỗ lực của Trump và đồng minh trong việc đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020.





Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, chủ tịch ủy ban, công bố tài liệu cho thấy Wray, Garland và Monaco đã chấp thuận mở cuộc điều tra này hồi đầu năm 2022. Cùng năm đó, Garland bổ nhiệm Jack Smith giám sát các hồ sơ hình sự liên quan đến Trump.





Trump cáo buộc nhóm này “nghe lén các nghị sĩ và ghi âm cuộc gọi”, nhưng Ủy ban Tư pháp nói FBI chỉ thu thập dữ liệu liên lạc — gồm số gọi, thời điểm và thời lượng — chứ không ghi nội dung. Ông Trump còn cho rằng họ “gian lận và thao túng cuộc bầu cử 2020”, nhưng không đưa ra bằng chứng.





Grassley gọi việc này là “đáng phẫn nộ và tệ hơn cả Watergate”, cáo buộc FBI “vũ khí hóa quyền lực”. Phía Jack Smith phản bác, khẳng định mọi hành động của ông “đều hợp pháp và phù hợp chính sách Bộ Tư pháp”.





Hồ sơ cho thấy FBI theo dõi các cuộc gọi diễn ra ngay trước và sau ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi Trump kêu gọi các nghị sĩ bác bỏ kết quả bầu cử của Joe Biden. Smith từng truy tố Trump vào năm 2023 vì âm mưu đảo ngược kết quả, nhưng vụ án bị hủy bỏ sau khi Trump tái đắc cử do quy định cấm truy tố tổng thống đương nhiệm.





Gần đây, nhóm luật sư của Trump yêu cầu Bộ Tư pháp bồi thường 230 triệu Mỹ kim vì “thiệt hại danh dự” do hai cuộc điều tra trước đây — gồm vụ “Trump-Nga” và vụ hồ sơ mật. Văn phòng thanh tra liên bang cũng đang xem xét Jack Smith sau khi có tố cáo ông can dự vào hoạt động chính trị trái phép, điều mà các luật sư của Smith gọi là “vu cáo vô căn cứ.”

Nam Florida Đối Diện Khủng Hoảng Bảo Hiểm Nếu Trợ Cấp Obamacare Hết Hạn Cuối Năm





Theo The New York Times ngày 25 tháng 10 năm 2025, Nam Florida có thể bị ảnh hưởng nặng nhất nếu Quốc hội để các khoản trợ cấp thêm cho bảo hiểm Obamacare — vốn được thông qua trong thời kỳ dịch bệnh — hết hạn vào cuối năm nay.





Hơn 30% dân cư quận Miami-Dade hiện tham gia chương trình, và ước tính một phần ba trong số 4,7 triệu người dân Florida có bảo hiểm theo Đạo luật Bảo hiểm Giá cả phải chăng (ACA) có thể bỏ kế hoạch trong năm tới nếu phí bảo hiểm tăng vọt.





Florida là tiểu bang có nhiều lao động tự do, người làm việc thời vụ và người nghỉ hưu sớm chưa đủ tuổi hưởng Medicare. Tiểu bang cũng chưa mở rộng chương trình Medicaid cho người thu nhập thấp, khiến nhu cầu Obamacare càng cao.





Các khoản trợ cấp thêm dưới dạng tín thuế được Quốc hội thông qua trong đại dịch giúp hàng triệu người trả được phí bảo hiểm, nhưng chương trình này sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12. Việc gia hạn đang bị kẹt trong bế tắc giữa hai đảng, khiến chính phủ tiếp tục đóng cửa một phần.





Nếu không được gia hạn, phí bảo hiểm cho nhiều người trung niên thu nhập khoảng 65.000 Mỹ kim mỗi năm có thể tăng từ vài trăm lên hơn 1.000 Mỹ kim mỗi tháng. Một số người nói họ sẽ phải chuyển sang loại bảo hiểm rẻ hơn, thậm chí bỏ bảo hiểm hẳn.





Dân biểu Frederica Wilson, đại diện khu vực Miami Gardens, nơi 35% dân số có bảo hiểm Obamacare, cảnh báo: “Giá phải trả cho việc chăm sóc sức khỏe của một con người là bao nhiêu?”





Trong khi đó, Thống đốc Ron DeSantis cho rằng các khoản trợ cấp chỉ “làm giàu cho các công ty bảo hiểm” và kêu gọi người trẻ chọn loại bảo hiểm chi phí thấp, chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp.





Với kỳ ghi danh bảo hiểm năm 2026 sẽ mở vào ngày 1 tháng 11, các hãng bảo hiểm ở Florida đã bắt đầu gửi thư thông báo tăng giá. Các nhà lập pháp địa phương lo ngại làn sóng hủy hợp đồng bảo hiểm sắp tới có thể khiến hàng trăm ngàn người mất bảo hiểm y tế ngay trong năm mới.

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Giám Sát Bầu Cử Tại California Và New Jersey Giữa Lo Ngại Về Can Thiệp Chính Trị





Ngày 25 tháng 10 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo sẽ cử quan sát viên liên bang đến các điểm bỏ phiếu tại sáu quận thuộc California và New Jersey trước cuộc tổng tuyển cử ngày 4 tháng 11, nhằm “bảo đảm tính minh bạch và an toàn của lá phiếu.”





Theo thông cáo, các quan sát viên sẽ có mặt đến hết Ngày Bầu cử tại quận Passaic ở New Jersey, cùng các quận Kern, Riverside, Fresno, Orange và Los Angeles ở California. Bà Harmeet Dhillon, lãnh đạo Ban Dân quyền của Bộ Tư pháp, nói rằng sự minh bạch trong quy trình bầu cử là công cụ thiết yếu để bảo vệ nền dân chủ.





Tuy việc giám sát bầu cử bởi liên bang không phải chuyện mới — đã diễn ra dưới các đời tổng thống George W. Bush, Barack Obama và Joe Biden — nhưng quyết định lần này gây tranh cãi vì xuất phát từ yêu cầu của các ủy ban Cộng hòa tại hai tiểu bang do Dân chủ kiểm soát.





Ủy ban Cộng hòa New Jersey gửi thư lên Bộ Tư pháp hôm thứ Hai, đề nghị giám sát việc kiểm phiếu ở quận Passaic, viện dẫn lo ngại về phiếu gửi qua bưu điện. Cùng ngày, Ủy ban Cộng hòa California cũng nộp đơn yêu cầu tương tự, theo tin từ Associated Press.





Thông báo được đưa ra ngay trước khi California mở điểm bỏ phiếu sớm cho Dự luật 50, một đề nghị do Thống đốc Gavin Newsom bảo trợ nhằm vẽ lại bản đồ bầu cử quốc hội có lợi cho phía Dân chủ, sau khi Texas trước đó đã điều chỉnh khu vực bầu cử để tăng ghế Cộng hòa.





Các lãnh đạo Dân chủ tại California và New Jersey phản đối gay gắt, cho rằng việc Bộ Tư pháp can thiệp có thể làm cử tri e ngại. Newsom viết trên mạng xã hội: “Trump đang cho Bộ Tư pháp đến California để ‘giám sát’ bầu cử. Ai cũng hiểu ý đồ thật sự — muốn làm giảm số người đi bầu. California sẽ không để bị đe dọa.”





Tổng trưởng Tư pháp New Jersey, Matthew Platkin, gọi quyết định này là “vô cùng không thích đáng,” nhấn mạnh rằng Hiến pháp trao quyền tổ chức bầu cử cho các tiểu bang chứ không phải chính quyền liên bang.





Giới phân tích cho rằng hành động này của Bộ Tư pháp nằm trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy việc tái phân chia khu vực bầu cử để củng cố đa số Cộng hòa trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm tới. Ông cũng cam kết chấm dứt hình thức bỏ phiếu qua thư, dù theo khảo sát của Pew Research cuối năm 2024, hơn 70% cử tri Cộng hòa nay đã tin tưởng vào phương thức bầu cử này — so với chỉ 19% bốn năm trước.





Tại California, Dự luật 50 được phe Dân chủ xem là biện pháp đáp trả hợp pháp, nhưng ngay cả một số Cộng hòa ôn hòa cũng phản đối. Cựu Thống đốc Arnold Schwarzenegger nói: “Hai hành động sai không thể tạo thành một hành động đúng.”