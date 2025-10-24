Hôm nay,  

Pechanga Resort Casino Trân Trọng Giới Thiệu Đêm Nhạc Giáng Sinh "All About Love” của Cổ Cự Cơ

24/10/202500:00:00(Xem: 18)

Temecula, California (insert date of release here) - Pechanga Resort Casino hân hạnh giới thiệu đêm nhạc "All About Love" của Cổ Cự Cơ vào thứ Bảy, ngày 27 tháng 12, tại Trung Tâm Sự Kiện Pechanga Summit. Được mệnh danh là "Bậc Thầy của Những Bản Tình Ca" trong làng nhạc pop Hồng Kông, Cổ Cự Cơ sẽ mang đến sân khấu phong cách biểu diễn đầy cảm xúc và dấu ấn riêng của mình, lan tỏa yêu thương và cảm xúc trong mùa lễ hội qua từng ca khúc của anh.
 
Chuỗi tour hòa nhạc "All About Love" tôn vinh sức mạnh kỳ diệu của tình yêu thông qua những bản nhạc được tuyển chọn kỹ lưỡng, khám phá tình yêu đôi lứa, tình thân gia đình và tình bạn thiêng liêng.
 
Từ khi bước chân vào làng nhạc năm 1994, Cổ Cự Cơ đã phát hành hơn 35 album và ước tính đã giành được khoảng 400 giải thưởng cho giọng ca nam xuất sắc và các thành tựu âm nhạc cho đến nay. Từ năm 2008 đến 2011, anh liên tục nhận giải "Nam Ca Sĩ Được Yêu Thích Nhất" trong bốn năm liên tiếp tại "Lễ Trao Giải Âm Nhạc Mười Ca Khúc Vàng Jade Solid Gold." Những bản tình ca bất hủ của anh bao gồm "Unique Skill," "Love and Sincerity," "Too Late for Love," "Pursuing Hurt," "Second Love" và "Friendship," kèm nhiều ca khúc khác.

Tầm ảnh hưởng của anh lan rộng khắp Đại Trung Hoa, giành được nhiều giải thưởng danh giá bao gồm giải "Nam Ca Sĩ Được Yêu Thích Nhất" của Channel V, "Nam Ca Sĩ Hồng Kông Được Yêu Thích Nhất" tại Liên Hoan Âm Nhạc CCTV-MTV, và “Nam Ca Sĩ Được Yêu Thích Nhất Hồng Kông” của MTV Asia, trở thành nam nghệ sĩ Hồng Kông đầu tiên nhận được danh hiệu này. Với tư cách là người chiến thắng giải "Ca Sĩ Châu Á Xuất Sắc Nhất" tại Liên Hoan Âm Nhạc Châu Á và là nghệ sĩ Hồng Kông đầu tiên được mời tham dự Lễ Trao Giải Âm Nhạc Billboard, Cổ Cự Cơ thực sự đã vươn tầm quốc tế.

Cổ Cự Cơ đã chinh phục trái tim khán giả khắp châu Á qua các vai diễn truyền hình đáng nhớ trong "Tân Dòng Sông Ly Biệt" và "Hoàn Châu Cách Cách III: Thiên Thượng Nhân Gian" (2000-2003). Những bộ phim này đạt lượng người xem kỷ lục khắp Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore và Malaysia, khẳng định vị thế nam diễn viên chính được yêu thích nhất của anh trên sóng truyền hình CCTV.

Pechanga Resort Casino kính mời quý khách đến trải nghiệm Đêm Nhạc "All About Love" của Cổ Cự Cơ tại Trung Tâm Sự Kiện Pechanga Summit. Giá vé khởi điểm từ $98. Để mua vé và biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Đường Dây Nóng Bán Vé tại (626) 632-1994 hoặc (888) 810-8871, hoặc truy cập Pechanga.com.

Pechanga Summit có không gian 40,000 feet vuông, là không gian lý tưởng cho các nghệ sĩ biểu diễn, hòa nhạc, tổ chức sự kiện thể thao trực tiếp, hội chợ thương mại, tiệc cưới hoặc bất kỳ nhóm lớn nào muốn đặt chỗ. Tổng cộng, Pechanga hiện cung cấp 274,500 feet vuông không gian họp và sự kiện đương đại trong nhà/ngoài trời, nâng cao đáng kể các tiện nghi, không gian và hình ảnh thương hiệu cho các dịch vụ sự kiện tại Pechanga.

Thông tin về Pechanga Resort Casino 

Pechanga Resort Casino mang đến một trong những trải nghiệm nghỉ dưỡng/sòng bài rộng lớn, toàn diện bậc nhất nước Mỹ. Được bình chọn là khu nghỉ dưỡng/sòng bài tốt nhất nước Mỹ bởi độc giả của Condé Nast Traveler, sòng bài tốt nhất bên ngoài Las Vegas bởi Newsweek và liên tục đạt chuẩn Four Diamond của AAA từ năm 2002, Pechanga Resort Casino mang lại kỳ nghỉ không gì sánh bằng, dù chỉ trong một ngày hay cho kỳ nghỉ sang trọng kéo dài. Với 5,500 máy kéo hấp dẫn nhất, 152 bài bàn, khách sạn 1,100 phòng và suite, nhà hàng, spa sang trọng cùng sân golf Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino là điểm đến không có đối thủ tại California. Pechanga Resort Casino thuộc sở hữu và được điều hành bởi bộ tộc Pechanga Band of Indians. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi miễn phí đến số (877) 711-2946 hoặc truy cập www.Pechanga.com. Theo dõi Pechanga Resort Casino trên Instagram, FacebookX tại @PechangaCasino

Ông tên Nguyễn Văn Lịch quê quán tỉnh Mỹ Tho, theo nghiệp võ làm đến chức Quản Cơ triều đình Việt Nam. Khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông, đau lòng trước cảnh nước mất nhà tan, đồng bào đau khổ. Ngài quy tụ nghĩa binh đánh phá quân Pháp bằng chiến thuật du kích, khôn ngoan, can đảm đã đạt được nhiều chiến thắng vẻ vang. Ông Nguyễn Trung Trực còn là thủ lĩnh phong trào chống Pháp vào cuối thế kỷ 19. Tên tuổi của ông là niềm tự hào của người dân Nam bộ và của cả nước với câu nói bất hủ : “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây”.

Ở Mỹ lâu năm, đồng bào tị nạn cũng quen với phong tục, tập quán của họ như lễ Halloween, lễ Tạ Ơn, ở Việt Nam không có những ngày lễ này. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, lễ Halloween được tổ chức rất lớn, mọi người đã trang hoàng nhà cửa từ đầu tháng 10. Vào ngày lễ Halloween, nhà nhà chuẩn bị kẹo để gần cửa chính của nhà mình và mở đèn. Tục truyền rằng, nhà nào ngày ma quỷ có trẻ con đến nhiều thì nhà đó sẽ làm ăn khá. Khá thì chưa biết nhưng những tiếng cười của trẻ thơ, những tiếng nói rộn ràng của trẻ thơ làm cho chủ nhà vui hơn, sống lại thời thơ bé. Ở đây, chúng tôi muốn nói tuổi thơ của người Mỹ, chứ ở những quốc gia chiến tranh như Việt Nam, nhất là nhà nào ở gần tổng y viện Cộng Hòa hay gần nghĩa trang quân đội Hạnh Thông Tây, thì ngày nào cũng thấy quan tài, nhìn người quả phụ thiểu não, làm sao cười được?

Tại Văn phòng Câu Lạc Bộ Báo Chí, Westminster, vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 16 tháng 10 năm 2025, Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH đã tổ chức cuộc họp báo công bố kết quả thu, chi trong Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ thứ 20 đã được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 27 tháng 7 năm 2025 vừa qua tại QD Venue, Westminster. Theo thông lệ hằng năm sau mỗi lần tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa, Hội sẽ tổ chức buổi họp báo để trường trình kết quả và báo cáo thu, chi đến với đồng hương khắp nơi được rõ.

Để tưởng niệm một bậc Thạch Trụ Tòng Lâm đã có nhiều cống hiến to lớn đối với Dân Tộc và Phật Giáo Việt Nam, Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN sẽ tổ chức Lễ Đại Tường của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2025 tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844.

Cáo Phó Nhà Văn Nhà Giáo Doãn Quốc Sỹ

Cử tri California sẽ tham gia bầu cử đặc biệt vào ngày 4/11 để quyết định Dự Luật 50. Dự Luật này cho phép California sử dụng bản đồ phân chia địa hạt bầu cử mới, nhằm đáp trả việc Texas vẽ lại bản đồ quá thiên vị hồi tháng Tám.

Pháp Hội Địa Tạng Lần Thứ 14 do Hòa Thượng Thích Thánh Minh, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTN/HK), Viện Chủ Chùa Hội Phước New Mexico, Trú Xứ Chùa Liên Hoa Nam California làm Trưởng Ban Tổ Chức, cùng Ông Triết Nguyễn, Giám Đốc Nhà Quàn Peek Funeral Home Phó Ban tổ chức, Đạo hữu Linda Trần, Phó ban tổ chức, đã long trọng cử hành vào thứ Bảy ngày 11 tháng 10 năm 2025 tại Tôn Tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát (cạnh Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam.) trong nghĩa trang Peek Funeral Home. (Lễ đài được thiết lập trong khu nhà quàn trước Phóng số 4.)

Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 2 Thành phố Garden Grove vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 12 tháng 10 năm 2025, Hội Hoàn Nhiên do Thầy Trần Long Ấu sáng lập đã tổ chức buổi tiệc gây quỹ để hội có điều kiện duy trì những sinh hoạt nhằm phục vụ cộng đồng được tốt hơn, nhất là về phương diện sức khỏe.

Hội Ái Hữu cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức do cựu Sinh Viên Vũ Đình Trung làm Hội Trưởng đã tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập quân trường, buổi lễ diễn ra vào lúc 6 giờ tối Chủ Nhật ngày 12 tháng 10 năm 2025 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant. Khoảng 400 quan khách, đại diện các hội đoàn thuộc các Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, quý hội Ái Hữu Đồng Hương, Tây Sơn Bình Định, Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ VNCH, Cộng Đồng Người Việt San Diego, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego, Nguyệt San Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa (do chiến hữu Vương Trùng Dương phụ trách.)

Cử tri tại Garden Grove được khuyến khích tham gia cuộc bầu cử đặc biệt toàn tiểu bang vào Thứ Ba, ngày 4 tháng 11, 2025, để bỏ phiếu cho Dự luật 50, thay đổi về việc Sử dụng Bản đồ Phân chia khu vực Quốc hội. Bầu cử sớm sẽ diễn ra tại các địa điểm Bầu cử và phòng phiếu được chỉ định tại Garden Grove.
