Pechanga Resort Casino Trân Trọng Giới Thiệu Đêm Nhạc Giáng Sinh "All About Love” của Cổ Cự Cơ



Temecula, California (insert date of release here) - Pechanga Resort Casino hân hạnh giới thiệu đêm nhạc "All About Love" của Cổ Cự Cơ vào thứ Bảy, ngày 27 tháng 12, tại Trung Tâm Sự Kiện Pechanga Summit. Được mệnh danh là "Bậc Thầy của Những Bản Tình Ca" trong làng nhạc pop Hồng Kông, Cổ Cự Cơ sẽ mang đến sân khấu phong cách biểu diễn đầy cảm xúc và dấu ấn riêng của mình, lan tỏa yêu thương và cảm xúc trong mùa lễ hội qua từng ca khúc của anh.

Chuỗi tour hòa nhạc "All About Love" tôn vinh sức mạnh kỳ diệu của tình yêu thông qua những bản nhạc được tuyển chọn kỹ lưỡng, khám phá tình yêu đôi lứa, tình thân gia đình và tình bạn thiêng liêng.

Từ khi bước chân vào làng nhạc năm 1994, Cổ Cự Cơ đã phát hành hơn 35 album và ước tính đã giành được khoảng 400 giải thưởng cho giọng ca nam xuất sắc và các thành tựu âm nhạc cho đến nay. Từ năm 2008 đến 2011, anh liên tục nhận giải "Nam Ca Sĩ Được Yêu Thích Nhất" trong bốn năm liên tiếp tại "Lễ Trao Giải Âm Nhạc Mười Ca Khúc Vàng Jade Solid Gold." Những bản tình ca bất hủ của anh bao gồm "Unique Skill," "Love and Sincerity," "Too Late for Love," "Pursuing Hurt," "Second Love" và "Friendship," kèm nhiều ca khúc khác.





Tầm ảnh hưởng của anh lan rộng khắp Đại Trung Hoa, giành được nhiều giải thưởng danh giá bao gồm giải "Nam Ca Sĩ Được Yêu Thích Nhất" của Channel V, "Nam Ca Sĩ Hồng Kông Được Yêu Thích Nhất" tại Liên Hoan Âm Nhạc CCTV-MTV, và “Nam Ca Sĩ Được Yêu Thích Nhất Hồng Kông” của MTV Asia, trở thành nam nghệ sĩ Hồng Kông đầu tiên nhận được danh hiệu này. Với tư cách là người chiến thắng giải "Ca Sĩ Châu Á Xuất Sắc Nhất" tại Liên Hoan Âm Nhạc Châu Á và là nghệ sĩ Hồng Kông đầu tiên được mời tham dự Lễ Trao Giải Âm Nhạc Billboard, Cổ Cự Cơ thực sự đã vươn tầm quốc tế.





Cổ Cự Cơ đã chinh phục trái tim khán giả khắp châu Á qua các vai diễn truyền hình đáng nhớ trong "Tân Dòng Sông Ly Biệt" và "Hoàn Châu Cách Cách III: Thiên Thượng Nhân Gian" (2000-2003). Những bộ phim này đạt lượng người xem kỷ lục khắp Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore và Malaysia, khẳng định vị thế nam diễn viên chính được yêu thích nhất của anh trên sóng truyền hình CCTV.









Pechanga Resort Casino kính mời quý khách đến trải nghiệm Đêm Nhạc "All About Love" của Cổ Cự Cơ tại Trung Tâm Sự Kiện Pechanga Summit. Giá vé khởi điểm từ $98. Để mua vé và biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Đường Dây Nóng Bán Vé tại (626) 632-1994 hoặc (888) 810-8871, hoặc truy cập Pechanga.com





Pechanga Summit có không gian 40,000 feet vuông, là không gian lý tưởng cho các nghệ sĩ biểu diễn, hòa nhạc, tổ chức sự kiện thể thao trực tiếp, hội chợ thương mại, tiệc cưới hoặc bất kỳ nhóm lớn nào muốn đặt chỗ. Tổng cộng, Pechanga hiện cung cấp 274,500 feet vuông không gian họp và sự kiện đương đại trong nhà/ngoài trời, nâng cao đáng kể các tiện nghi, không gian và hình ảnh thương hiệu cho các dịch vụ sự kiện tại Pechanga.

