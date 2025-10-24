Vụ Trộm Táo Tợn Tại Louvre: Tám Bảo Vật Hoàng Gia Bị Cuỗm Mất Giữa Ban Ngày

Vụ trộm vừa xảy ra tại Louvre một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng xuống cấp và thiếu đầu tư cho công tác an ninh tại bảo tàng danh tiếng nhất thế giới, nơi đang lưu giữ hàng trăm ngàn tác phẩm nghệ thuật vô giá. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)



Sáng Chủ Nhật, ngày 19 tháng 10, giữa lúc khách tham quan vẫn đang tấp nập trong viện bảo tàng Louvre, một nhóm gồm bốn tên trộm bịt mặt đã thực hiện vụ trộm liều lĩnh hiếm thấy. Bốn kẻ bịt mặt đã đột nhập Bảo Tàng, dùng cần cẩu phá vỡ cửa sổ tầng trên của tòa nhà Galerie d’Apollon, khu trưng bày các bảo vật hoàng gia Pháp, cuỗm đi những món báu vật vô giá rồi tẩu thoát bằng xe gắn máy (motorbike).

Giới chức cho biết vụ cướp diễn ra chỉ vài phút sau khi bảo tàng mở cửa đón khách, kéo dài khoảng sáu đến bảy phút. Những kẻ trộm không mang theo súng nhưng đã đe dọa nhân viên an ninh bằng dụng cụ cắt kim loại. Trong số chín món đồ bị nhắm đến, tám món đã bị lấy đi; chiếc vương miện của Hoàng hậu Eugénie – vợ của Hoàng đế Napoléon III – bị rơi lại trong lúc tẩu thoát.

“Chỉ riêng chiếc vương miện đó đã trị giá hàng chục triệu euro; và theo tôi, đó vẫn chưa phải là hiện vật quan trọng nhất,” Alexandre Giquello, Chủ tịch nhà đấu giá Drouot, cho biết.

Điều khiến các điều tra viên bối rối là viên kim cương Regent (một trong những báu vật nổi tiếng nhất của Louvre, được Sotheby’s định giá hơn 60 triệu MK) lại không bị trộm đụng tới. “Tôi chưa thể lý giải vấn đề này,” Công tố viên Paris Laure Beccuau nói. “Chỉ khi những tên trộm bị bắt và thẩm vấn, chúng ta mới biết vì sao họ bỏ qua viên đá quý đó.”

Beccuau cũng cho biết thêm một trong các can phạm mặc áo phản quang màu vàng, và cảnh sát đã thu giữ được tang vật này. Khi tẩu thoát, các tên trộm còn tìm cách phóng hỏa chiếc cần cẩu gắn trên xe tải để phi tang chứng cứ, nhưng bất thành.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Laurent Nunez, vụ án này đã được giao cho một đơn vị cảnh sát tinh nhuệ, chuyên đảm trách các vụ trộm cướp lớn và có tỷ lệ phá án cao.

Beccuau cho hay dù mọi đầu mối đều đang được xem xét, giả thuyết chính vẫn là tội phạm có tổ chức và có thể loại trừ trường hợp “có sự can thiệp của nước ngoài.” Bà nêu ra hai phán đoán: “Một là, vụ trộm được một nhà sưu tập nào đó ‘đặt hàng,’ trong trường hợp này chúng ta có cơ hội thu hồi các hiện vật còn nguyên vẹn. Hai là, nhóm trộm chỉ tìm cách lấy đá quý để rửa tiền. Ngày nay, bất cứ điều gì cũng có thể dính dáng đến buôn bán ma túy, bởi nguồn tiền từ buôn ma túy là cực kỳ lớn.”

An ninh tại Louvre bị đặt dấu hỏi lớn

Ngay sau sự việc, viện bảo tàng Louvre thông báo trên mạng xã hội X rằng sẽ tạm đóng cửa cả ngày vì “lý do đặc biệt.”

Du khách Joan và Jim Carpenter đến từ Santa Cruz, California, cho biết họ bị yêu cầu rời khỏi phòng trưng bày ngay trước khi được chiêm ngưỡng bức Mona Lisa. Joan kể. “Louvre bị trộm ghé thăm là chuyện động trời với nước Pháp, nên khi nghe thông báo sơ tản toàn bộ khách tham quan bảo tàng là tôi biết có chuyện lớn xảy ra rồi.”

Bức tranh Mona Lisa, kiệt tác nổi tiếng nhất của bảo tàng, không bị ảnh hưởng. Bức họa này từng bị đánh cắp khỏi Louvre vào năm 1911 trong một trong những vụ trộm tác phẩm nghệ thuật táo bạo nhất lịch sử. Thủ phạm là một nhân viên cũ của bảo tàng, bị bắt hai năm sau đó, và bức tranh cũng đã được hoàn trả cho bảo tàng.

Mới đầu năm nay, ban giám đốc Louvre đã khẩn cầu chính phủ hỗ trợ kinh phí để trùng tu các khu trưng bày cũ kỹ và nâng cấp hệ thống bảo vệ.

Tổng thống Emmanuel Macron đăng trên mạng xã hội X rằng kế hoạch mới dành cho Louvre, được công bố hồi tháng Giêng “gồm việc tăng cường công tác an ninh.” Ông gọi vụ trộm là “một cuộc tấn công vào di sản mà người Pháp chúng ta trân quý, bởi đó chính là lịch sử của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm lại các món bảo vật, và đưa những kẻ trộm này ra trước công lý.”