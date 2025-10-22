Hôm nay,  

Bảo Hiểm Y Tế Cho Người Có Thu Nhập Thấp: Liệu Có Được Sự Đồng Thuận Lưỡng Đảng?

22/10/202506:38:00(Xem: 110)
Acom briefing 10 10 25
Ảnh: American Community Media

Nguyên nhân chính của việc chính phủ liên bang đóng cửa bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 là chi phí chăm sóc sức khỏe y tế cho người có thu nhập thấp. Hàng triệu người Mỹ trong tháng này sẽ bị sốc khi thấy phí bảo hiểm hàng tháng theo Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Vừa Túi Tiền (Affordable Care Act, ACA hay Obamacare) tăng gấp đôi một khi khoản tín dụng thuế hết hạn vào cuối năm. 70% người Mỹ được hỏi trong một cuộc thăm dò của tổ chức KFF mới đây cho biết không đủ khả năng chi trả cho dịch vụ y tế. Trong một cuộc họp báo trên mạng do American Community Media tổ chức vào đầu tháng 10, những chuyên gia y tế đã nói về những hậu quả đối với người dân Mỹ nếu lưỡng đảng tại Quốc Hội không tìm được sự đồng thuận.

Nếu khoản tín dụng thuế bảo hiểm ACA (được chính phủ Biden đưa ra trong Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021) hết hạn vào cuối tháng 12, phí bảo hiểm hàng tháng sẽ tăng vọt; đồng thời các loại bảo hiểm miễn phí dành cho các gia đình có thu nhập thấp sẽ bị xóa sổ. Hàng triệu người Mỹ hiện đang nhận được thông báo trong tháng này để gia hạn các chương trình bảo hiểm ACA cho năm tiếp theo. Nhiều người nhận thấy mức phí bảo hiểm mới tăng gấp đôi so với mức hiện tại. Các nhà phân tích y tế dự đoán ít nhất 4 triệu người sẽ phải từ bỏ chương trình bảo hiểm ACA và mất hoàn toàn bảo hiểm y tế vì không đủ khả năng chi trả.

Anthony Wright, giám đốc điều hành của tổ chức Families USA, cho biết đây sẽ là sự sụt giảm đáng kể nhất về phạm vi bảo hiểm kể từ khi ACA được thông qua. Càng gần đến thời điểm bắt đầu ghi danh, ngày càng có nhiều người nhận ra giá bảo hiểm y tế là quá cao. Đảng Cộng Hòa phản đối việc gia hạn tín dụng thuế bảo hiểm ACA vì cho rằng những người nhập cư không có giấy tờ đang được hưởng lợi. Tuy nhiên, tất cả các diễn giả đều bác bỏ lập luận này; theo họ những người nhập cư không có giấy tờ không đủ điều kiện nhận bất kỳ hình thức bảo hiểm y tế nào do liên bang tài trợ, bao gồm cả bảo hiểm ACA, Medicaid.

Quốc Hội đã thông qua “Đạo Luật Bự Và Đẹp” — HR 1 — nay được đổi tên thành “Giảm Thuế Cho Gia đình Lao Động.” HR 1 cắt giảm 990 tỷ đô la từ ngân sách Medicaid, đặt điều kiện nghiêm ngặt để được tham gia. Các chính trị gia của cả hai đảng đều bày tỏ lo ngại đến các bệnh viện vùng nông thôn, nơi phục vụ một số lượng lớn bệnh nhân Medicaid, và hiện hoạt động với biên lợi nhuận rất thấp. Vào tháng 9, Quốc Hội có sửa đổi HR 1, phân bổ 10 tỷ đô la mỗi năm trong 5 năm tới cho các bệnh viện nông thôn đủ điều kiện. Tuy nhiên, ông Wright cho rằng khoản tài trợ này là quá nhỏ. 50 tỷ đô la chi tạm thời so với 990 tỷ đô la bị cắt giảm vĩnh viễn. Rõ ràng đây chỉ là một hình thức che đậy, thực sự không giúp ích gì đối với các bệnh viện nông thôn. Nếu hàng triệu người không còn được bảo hiểm, điều đó đồng nghĩa với việc ít bệnh nhân được chi trả, nhiều dịch vụ chăm sóc y tế không được chi trả hơn. Nước Mỹ không chăm sóc y tế cho người dân ngay từ đầu, mà chỉ ở phòng cấp cứu. Đó là một hệ thống y tế tốn kém nhất và kém hiệu quả nhất.

Jennifer Sullivan, Giám Đốc tổ chức Health Coverage Access, cho biết việc mất đi khoản tín dụng thuế bảo hiểm ACA sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đến các gia đình có thu nhập trung bình thấp. Hiện tại, 93% người tham gia ACA được hưởng khoản tín dụng thuế bảo hiểm. Gần một nửa có thu nhập dưới mức nghèo khổ - khoảng $32,000 một năm. Các cộng đồng người da màu chiếm hơn một nửa số người tham gia ACA trên toàn quốc vào năm 2024. Bà Sullivan cảnh báo 400,000 người sẽ ngay lập tức mất bảo hiểm y tế nếu các chương trình bảo hiểm miễn phí bị xóa sổ. Bà cũng bày tỏ lo ngại cho các gia đình nhập cư đủ điều kiện hưởng bảo hiểm y tế, nhưng không dám sử dụng dịch vụ trong bối cảnh ICE ruồng bắt người nhập cư.

Ashley Kirzinger, giám đốc Chương trình Nghiên cứu Khảo sát & Ý kiến ​​Công chúng KFF, cho biết gần một nửa số người Mỹ trưởng thành cho biết họ và gia đình khó có thể chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các cuộc thăm dò của KFF còn cho thấy đa số người dân thuộc cả lưỡng đảng ủng hộ việc gia hạn tín dụng thuế ACA. 80% người được hỏi ủng hộ Quốc Hội gia hạn các khoản tín dụng thuế này, bao gồm 92% cử tri Dân Chủ, 82% độc lập, 59% Cộng Hòa. Một số người có thể không thích Obamacare, nhưng điều họ ghét hơn cả vẫn là phải trả chi phí y tế cao.

Nếu Quốc Hội không thể đồng thuận, hậu quả sẽ lan rộng vượt xa phạm vi từng gia đình mà lên toàn xã hội. Những người không có bảo hiểm sức khỏe sẽ không được chăm sóc y tế phòng ngừa, cho nên dễ dẫn đến bệnh trầm trọng, phải sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, làm tăng chi phí y tế chung của toàn quốc gia. Chi phí y tế trung bình toàn xã hội tăng, trong khi chất lượng chăm sóc y tế cho người dân giảm. Nước Mỹ hiện nay đang đi theo khuynh hướng cắt giảm phúc lợi của người nghèo để giảm thuế cho người giàu.

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

- Trump Kháng Cáo Lên Tối Cao Pháp Viện Về Quyền Điều Động Vệ Binh Quốc Gia Đến Chicago - California: Phá Vỡ Ổ Trộm Lego, Thu Giữ Hàng Chục Ngàn Mảnh Ghép Và Tượng - Chính Quyền Trump Thực Hiện Các Biện Pháp Mạnh Nhằm Thu Hẹp Bộ Giáo Dục Liên Bang - Instagram Ra Mắt Công Cụ Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Trước Tác Động Của AI - Chính quyền Trump cân nhắc khả năng gặp gỡ lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á

Ít nhất 15 người nhập cư đã chết trong các trại giam giữ di dân tính đến nay. Trong số đó, 10 người chết trong sáu tháng đầu năm, trở thành giai đoạn chết chóc nhất trong lịch sử gần đây.

Hôm nay, giữa những chiếc bàn trống nơi hành lang Lầu Năm Góc, tôi bỗng hiểu sâu hơn thế nào là làm báo. Làm báo không phải chỉ là cái nghề, mà là một lựa chọn, lựa chọn đứng về phía sự thật, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc rời bỏ vùng an toàn. Tôi thoáng ước mình được sánh bước cùng những đồng nghiệp đã lặng lẽ ra đi hôm nay, mang theo lòng kiêu hãnh và nỗi cô đơn của người giữ ngọn lửa. Bởi chính trong khoảnh khắc ấy, họ đã nói thay cho tất cả chúng ta, rằng báo chí không sinh ra để cúi đầu, mà để soi rọi.

Dự Luật 50 không chỉ bảo vệ quyền lợi của California mà còn giúp phục hồi cân bằng Hạ viện, bảo đảm nhánh lập pháp có đủ sức kiểm soát và đối trọng với hành pháp đang lạm quyền.

- Đảng Cộng Hòa Chỉ Trích Tổng Thống Trump Lạm Dụng Quyền Hành - Putin Khen Trump Xứng Đáng Được Giải Nobel Hòa Bình - Dịch Sởi Bùng Phát Tại Nam Carolina – Hàng Trăm Học Sinh Phải Cách Ly - Bắc Triều Tiên Phô Trương Tên Lửa Liên Lục Địa Mới Hwasong-20 - Người Venezuela Tại Mỹ Mừng Machado Đoạt Nobel Nhưng Vẫn Lo Sợ Bị Trục Xuất - Nữ Nhân Viên Đài WGN Bị ICE Bắt Giữ Giữa Phố Chicago - Trung Quốc Treo Thưởng Truy Nã Sĩ Quan Đài Loan

- Giải Nobel Văn Chương 2025 Trao Cho Nhà Văn László Krasznahorkai người Hungary - Giáo Hoàng Leo XIV: “Hãy Đứng Cùng Người Di Dân Và Bảo Vệ Sự Thật” - Israel Và Hamas Đạt Thỏa Thuận Mở Đường Cho Ngừng Bắn Tại Gaza - Thượng Viện Bác Dự Luật Giới Hạn Quyền Chiến Tranh Của Trump Ở Caribbean - Hegseth Mở Cuộc Điều Tra Gần 300 Nhân Viên Bộ Quốc Phòng Vì Chỉ Trích Charlie Kirk - Kinh Tế Mỹ Không Có Số Liệu Chính Thức: Tư Nhân Đang Lấp Khoảng Trống - Israel Và Hamas Đạt Thỏa Thuận Mở Đường Cho Ngừng Bắn Tại Gaza - Putin Thừa Nhận Phòng Không Nga Đã Bắn Rơi Phi Cơ Azerbaijan Khiến 38 Người Thiệt Mạng - Chính Phủ Liên Bang Ngưng Hoạt Động Sang Ngày Thứ Chín: Thượng Viện Chuẩn Bị Biểu Quyết Lần Thứ Bảy - Hiện Trường Cái Chết Của Jeffrey Epstein Bị Bỏ Qua Nhiều Dấu Vết, Chuyên Gia Nói Cuộc Điều Tra Có Nhiều Sai Sót - Quận Los Angeles Xem Xét Ban Bố Tình Trạng Khẩn Cấp Để Đối Phó Với Các Cuộc Truy Quét

- Tòa Bạch Ốc Muốn ‘Quỵt’ Lương Truy Lĩnh Của Nhân Viên Liên Bang - Ba Giáo Sư Các Trường Đại Học Mỹ Đoạt Giải Nobel Vật Lý - Cựu Giám Đốc FBI Không Làm Chứng Vụ Espstein - Dân biểu Marjorie Taylor Greene bất đồng với GOP về Obamacare - Trump: Giới Trẻ Dùng TikTok Nợ Tôi Món Nợ Lớn - Thủ Tướng Canada Gặp Trump Tại Tòa Bạch Ốc - Ủy ban tị nạn UN: Các hoạt động trục xuất của Hoa Kỳ vi phạm luật pháp quốc tế - Trump dọa dùng Đạo Luật Chống Nổi Loạn ‘nếu cần thiết’ - Hòa Bình Vẫn Mong Manh Ở Dải Gaza - Tân thị trưởng Đức bị tấn công bằng dao - DOC Áp Thuế Chống Phá Giá Hơn 500% Lên Khung Gầm Xe Nhập Cảng Từ Việt Nam

- Sanae Takaichi Trở Thành Nữ Thủ Tướng Đầu Tiên Của Nhật Bản. - Thiếu Niên Da Đen Bị Tấn Công Ở Simi Valley, CA, Nghi Phạm La Hét Lời Lẽ Kỳ Thị Chủng Tộc. - Bộ Ngân Khố Xác Nhận Bản Thiết Kế Đồng 1 Đô La Có Hình Trump Là Thật, Gây Tranh Cãi Về Tính Hợp Pháp. - Trump Đe Dọa Người Đốt Cờ Mỹ Bằng Hình Phạt “tưởng tượng”. - Sống Thọ Đến 117 Tuổi – Bí Ẩn Từ Người Phụ Nữ Già Nhất Thế Giới. - Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ Tái Khởi Động Chương Trình Xóa Nợ Sinh Viên Sau Ba Tháng Tạm Ngưng. - Không Kích Gaza Giảm Mạnh Sau Khi Hamas Chấp Nhận Một Phần Kế Hoạch Hòa Bình Của Trump. - Tối Cao Pháp Viện Cho Phép Chính Quyền Trump Chấm Dứt Tạm Thời Quy Chế Bảo Vệ Người Venezuel. - Chính Quyền Trump Dự Tính Giảm Số Người Tị Nạn Xuống 7.500, Ưu Tiên Cho Người Da Trắng Nam Phi...

- Chính Phủ Liên Bang Bước Sang Ngày Thứ Ba Đóng Cửa: Thượng Viện Chuẩn Bị Biểu Quyết, Trump Chế Nhạo Dân Chủ, Đình Chỉ Ngân Quỹ Chicago - Email Tự Động Của Bộ Giáo Dục Bị Chèn Ngôn Từ Chính Trị Đổ Lỗi Cho Dân Chủ. - FBI Sa Thải Nhân Viên Tập Sự Vì Treo Cờ Pride Trên Bàn Làm Việc. - Trump Gặp Người Soạn Thảo “Project 2025”, Dọa Giải Tán Các Cơ Quan Liên Bang Của Dân Chủ. - Bị Chính Quyền Trump Ép, Apple Gỡ Ứng Dụng Theo Dõi Nhân Viên ICE. - Tối Cao Pháp Viện Xem Xét Lật Ngược Lệnh Cấm Mang Súng Ở Hawaii. - F.D.A. Phê Chuẩn Phiên Bản Sao Của Thuốc Phá Thai Mifepristone. - Trump Đề Nghị “Thỏa Ước” Với Đại Học: Theo Điều Kiện Mới, Sẽ Được Ưu Tiên Ngân Quỹ - Newsom Dọa Cắt Ngân Sách Với Đại Học Ký “Hiệp Ước Chính Trị” Của Trump. - Kennedy Sa Thải Nhà Khoa Học N.I.H. Sau Khi Nộp Đơn Khiếu Nại Sai Phạm. - Giám đốc Thư Viện Eisenhower Từ Chức Sau Tranh Cãi Về Thanh Kiếm. - FDA Khen Ngợi TrumpRx Là “Bước Tiến Lớn” Trong Việc Giảm Giá Thuốc....

Bị còng tay cùng những người khác tại một cơ sở di trú ở Louisiana trong khi chờ giải lên phi cơ, Lue Yang hiểu rằng chuyến bay về Lào trong vài giờ tới có thể là dấu chấm hết cho tự do, và viễn ảnh phía trước sẽ rất u ám. Ở tuổi 47, người cha của sáu đứa con này phải đối mặt với một hiện thực phũ phàng: tiếp tục trả giá cho một bản án đã lùi sâu vào quá khứ hơn hai thập niên.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.