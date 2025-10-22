Bảo Hiểm Y Tế Cho Người Có Thu Nhập Thấp: Liệu Có Được Sự Đồng Thuận Lưỡng Đảng?

Ảnh: American Community Media

Nguyên nhân chính của việc chính phủ liên bang đóng cửa bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 là chi phí chăm sóc sức khỏe y tế cho người có thu nhập thấp. Hàng triệu người Mỹ trong tháng này sẽ bị sốc khi thấy phí bảo hiểm hàng tháng theo Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Vừa Túi Tiền (Affordable Care Act, ACA hay Obamacare) tăng gấp đôi một khi khoản tín dụng thuế hết hạn vào cuối năm. 70% người Mỹ được hỏi trong một cuộc thăm dò của tổ chức KFF mới đây cho biết không đủ khả năng chi trả cho dịch vụ y tế. Trong một cuộc họp báo trên mạng do American Community Media tổ chức vào đầu tháng 10, những chuyên gia y tế đã nói về những hậu quả đối với người dân Mỹ nếu lưỡng đảng tại Quốc Hội không tìm được sự đồng thuận.





Nếu khoản tín dụng thuế bảo hiểm ACA (được chính phủ Biden đưa ra trong Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021) hết hạn vào cuối tháng 12, phí bảo hiểm hàng tháng sẽ tăng vọt; đồng thời các loại bảo hiểm miễn phí dành cho các gia đình có thu nhập thấp sẽ bị xóa sổ. Hàng triệu người Mỹ hiện đang nhận được thông báo trong tháng này để gia hạn các chương trình bảo hiểm ACA cho năm tiếp theo. Nhiều người nhận thấy mức phí bảo hiểm mới tăng gấp đôi so với mức hiện tại. Các nhà phân tích y tế dự đoán ít nhất 4 triệu người sẽ phải từ bỏ chương trình bảo hiểm ACA và mất hoàn toàn bảo hiểm y tế vì không đủ khả năng chi trả.





Anthony Wright, giám đốc điều hành của tổ chức Families USA, cho biết đây sẽ là sự sụt giảm đáng kể nhất về phạm vi bảo hiểm kể từ khi ACA được thông qua. Càng gần đến thời điểm bắt đầu ghi danh, ngày càng có nhiều người nhận ra giá bảo hiểm y tế là quá cao. Đảng Cộng Hòa phản đối việc gia hạn tín dụng thuế bảo hiểm ACA vì cho rằng những người nhập cư không có giấy tờ đang được hưởng lợi. Tuy nhiên, tất cả các diễn giả đều bác bỏ lập luận này; theo họ những người nhập cư không có giấy tờ không đủ điều kiện nhận bất kỳ hình thức bảo hiểm y tế nào do liên bang tài trợ, bao gồm cả bảo hiểm ACA, Medicaid.





Quốc Hội đã thông qua “Đạo Luật Bự Và Đẹp” — HR 1 — nay được đổi tên thành “Giảm Thuế Cho Gia đình Lao Động.” HR 1 cắt giảm 990 tỷ đô la từ ngân sách Medicaid, đặt điều kiện nghiêm ngặt để được tham gia. Các chính trị gia của cả hai đảng đều bày tỏ lo ngại đến các bệnh viện vùng nông thôn, nơi phục vụ một số lượng lớn bệnh nhân Medicaid, và hiện hoạt động với biên lợi nhuận rất thấp. Vào tháng 9, Quốc Hội có sửa đổi HR 1, phân bổ 10 tỷ đô la mỗi năm trong 5 năm tới cho các bệnh viện nông thôn đủ điều kiện. Tuy nhiên, ông Wright cho rằng khoản tài trợ này là quá nhỏ. 50 tỷ đô la chi tạm thời so với 990 tỷ đô la bị cắt giảm vĩnh viễn. Rõ ràng đây chỉ là một hình thức che đậy, thực sự không giúp ích gì đối với các bệnh viện nông thôn. Nếu hàng triệu người không còn được bảo hiểm, điều đó đồng nghĩa với việc ít bệnh nhân được chi trả, nhiều dịch vụ chăm sóc y tế không được chi trả hơn. Nước Mỹ không chăm sóc y tế cho người dân ngay từ đầu, mà chỉ ở phòng cấp cứu. Đó là một hệ thống y tế tốn kém nhất và kém hiệu quả nhất.





Jennifer Sullivan, Giám Đốc tổ chức Health Coverage Access, cho biết việc mất đi khoản tín dụng thuế bảo hiểm ACA sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đến các gia đình có thu nhập trung bình thấp. Hiện tại, 93% người tham gia ACA được hưởng khoản tín dụng thuế bảo hiểm. Gần một nửa có thu nhập dưới mức nghèo khổ - khoảng $32,000 một năm. Các cộng đồng người da màu chiếm hơn một nửa số người tham gia ACA trên toàn quốc vào năm 2024. Bà Sullivan cảnh báo 400,000 người sẽ ngay lập tức mất bảo hiểm y tế nếu các chương trình bảo hiểm miễn phí bị xóa sổ. Bà cũng bày tỏ lo ngại cho các gia đình nhập cư đủ điều kiện hưởng bảo hiểm y tế, nhưng không dám sử dụng dịch vụ trong bối cảnh ICE ruồng bắt người nhập cư.





Ashley Kirzinger, giám đốc Chương trình Nghiên cứu Khảo sát & Ý kiến ​​Công chúng KFF, cho biết gần một nửa số người Mỹ trưởng thành cho biết họ và gia đình khó có thể chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các cuộc thăm dò của KFF còn cho thấy đa số người dân thuộc cả lưỡng đảng ủng hộ việc gia hạn tín dụng thuế ACA. 80% người được hỏi ủng hộ Quốc Hội gia hạn các khoản tín dụng thuế này, bao gồm 92% cử tri Dân Chủ, 82% độc lập, 59% Cộng Hòa. Một số người có thể không thích Obamacare, nhưng điều họ ghét hơn cả vẫn là phải trả chi phí y tế cao.





Nếu Quốc Hội không thể đồng thuận, hậu quả sẽ lan rộng vượt xa phạm vi từng gia đình mà lên toàn xã hội. Những người không có bảo hiểm sức khỏe sẽ không được chăm sóc y tế phòng ngừa, cho nên dễ dẫn đến bệnh trầm trọng, phải sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, làm tăng chi phí y tế chung của toàn quốc gia. Chi phí y tế trung bình toàn xã hội tăng, trong khi chất lượng chăm sóc y tế cho người dân giảm. Nước Mỹ hiện nay đang đi theo khuynh hướng cắt giảm phúc lợi của người nghèo để giảm thuế cho người giàu.