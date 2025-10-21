Bản Tin Ngày 21 tháng 10

Amazon đang chuẩn bị bước vào giai đoạn tự động hóa sâu rộng: thay thế hơn 500.000 việc làm bằng robot, tiến tới 75% hoạt động vận hành được tự động hóa.

- Amazon Dự Tính Thay Hơn Nửa Triệu Việc Làm Bằng Robot.- Không Có Thượng Đỉnh Trump–Putin Trong Thời Gian Gần.- Vance Ở Israel: Hoa Kỳ Tránh Đặt Hạn Cho Hamas Trong Hòa Ước Gaza.- Trump Dùng Hình Ảo Để Tấn Công Đối Thủ Và Khuấy Động Đám Đông.- Trump Nhận Giải Xây Dựng Hòa Bình Từ Nixon Foundation.- Kẻ Bạo Loạn Được Ân Xá Bị Truy Tố Vì Dọa Giết Hakeem Jeffries Tại New York.-Thuế Quan Bắt Đầu Gây Ảnh Hưởng Đến Giá Cả Và Doanh Nghiệp, Các Chuyên Gia Kinh Tế Cảnh Báo.- Liên Hợp Quốc Gửi Thư Yêu Cầu Việt Nam Giải Trình Cái Chết Của Lạt Ma Tây Tạng Hungkar Dorje.

- Chuyên Gia Pháp: Có Thể Bắt Được Kẻ Cướp Louvre, Nhưng Ngọc Báu Hoàng Gia Khó Lấy Lại







Amazon Dự Tính Thay Hơn Nửa Triệu Việc Làm Bằng Robot





Tài liệu nội bộ do The New York Times thu thập cho thấy Amazon đang chuẩn bị bước vào giai đoạn tự động hóa sâu rộng: thay thế hơn 500.000 việc làm bằng robot, tiến tới 75% hoạt động vận hành được tự động hóa.





Trong bảy năm tới, Amazon dự tính không cần tuyển thêm khoảng 600.000 nhân viên Mỹ, dù sản lượng bán hàng sẽ tăng gấp đôi vào năm 2033. Riêng đến 2027, kế hoạch tự động hóa có thể giúp công ty tiết kiệm 30 xu cho mỗi món hàng được đóng gói và giao đi.





Các nhà điều hành cho biết mục tiêu là “làm phẳng đường cong tuyển dụng” – tức ngừng tăng nhân sự dù doanh thu tiếp tục tăng. Ở các trung tâm giao hàng nhanh, Amazon đang thử nghiệm mô hình kho hàng hầu như không cần con người. Cơ sở tiên phong tại Shreveport, Louisiana, vận hành với 1.000 robot và chỉ cần một phần tư nhân công so với trước đây.





Amazon dự định nhân rộng mô hình này tại 40 trung tâm khác trước cuối năm 2027, trong đó có cơ sở mới mở ở Virginia Beach và cơ sở được nâng cấp tại Stone Mountain, gần Atlanta. Khi hoàn tất, trung tâm này sẽ xử lý hàng nhiều hơn 10% nhưng cần ít hơn 1.200 nhân viên.





Để tránh phản ứng tiêu cực, Amazon khuyên các nhóm truyền thông nội bộ không dùng các từ như “robot” hay “A.I.”, mà thay bằng cụm “công nghệ tiên tiến” hoặc “cobot” – nghĩa là robot hợp tác cùng người. Công ty cũng bàn đến việc tăng cường tham gia sinh hoạt cộng đồng như diễu hành hay chương trình Toys for Tots nhằm “duy trì hình ảnh công dân tốt.”





Phát ngôn viên Amazon nói các tài liệu này “không phản ánh đầy đủ chiến lược tuyển dụng của công ty”, và cho biết Amazon vẫn dự định thuê 250.000 người trong mùa lễ, dù không nói rõ bao nhiêu là vị trí dài hạn.





Các chuyên gia kinh tế cảnh báo kế hoạch này có thể biến Amazon – hiện là nhà tuyển dụng tư nhân lớn thứ hai nước Mỹ – thành “người hủy việc làm ròng” thay vì người tạo việc làm. Giáo sư Daron Acemoglu (MIT), Nobel Kinh tế 2024, nhận định: “Một khi Amazon chứng minh được lợi nhuận của tự động hóa, các công ty khác sẽ nối gót theo.”





Hiện Amazon có khoảng một triệu robot hoạt động trên toàn cầu, và khẳng định những người bảo trì chúng sẽ là “công việc của tương lai.” Nhưng tại các cộng đồng như Shreveport hay Stone Mountain, nỗi lo mất việc đã bắt đầu hiện rõ — nhất là với lực lượng lao động phần lớn là người da màu.

Không Có Thượng Đỉnh Trump–Putin Trong Thời Gian Gần





Bạch Ốc hôm thứ Ba cho biết không có kế hoạch cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin “trong tương lai gần”, sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố lời kêu gọi ngừng bắn của Trump đi ngược với những gì hai bên đã đồng thuận tại hội nghị Alaska hồi tháng Tám, theo tờ Washington Post.





Một viên chức Bạch Ốc nói rằng Ngoại trưởng Marco Rubio và Ngoại trưởng Lavrov “đã có một cuộc điện đàm hữu hiệu”, nên “chưa cần thêm một cuộc gặp trực tiếp”. Việc trì hoãn này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Moscow bác bỏ lời kêu gọi của Trump về việc “ngừng bắn ngay lập tức” tại Ukraine.





Lavrov nói rằng yêu cầu ấy “đi ngược với những gì đã thống nhất ở Alaska”, và rằng nếu ngừng bắn lúc này “nghĩa là để một phần lớn Ukraine tiếp tục sống dưới quyền cai trị của bọn Quốc Xã”, một cách nói cho thấy Nga vẫn giữ ý đồ thay đổi chính quyền tại Kyiv. Ông nhấn mạnh rằng nền hòa bình chỉ có thể đạt được khi Ukraine “phi liên kết, phi hạt nhân, và từ bỏ ý định gia nhập NATO.”





Trong khi đó, Trump vào cuối tuần qua lại kêu gọi “hai bên nên dừng lại, về nhà, với gia đình mình, và chấm dứt giết chóc”, khác với lập trường ông từng nêu ở hội nghị Alaska, khi chấp thuận để Nga không phải ngừng bắn mà “đi thẳng vào hòa đàm.”





Sáng thứ Ba, các lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan, cùng giới chức Liên Âu, ra tuyên bố chung ủng hộ đề nghị ngừng bắn của Trump trên tuyến giao tranh hiện tại, đồng thời tỏ ý nghi ngờ thiện chí của Moscow. “Chiến thuật trì hoãn của Nga đã cho thấy rõ: chỉ có Ukraine là bên thực tâm muốn hòa bình,” bản tuyên bố viết.





Theo CNN, cuộc gặp trực tiếp dự kiến giữa Rubio và Lavrov trong tuần này cũng bị tạm hoãn vì bất đồng trong điều kiện chấm dứt chiến sự. Lavrov nói rằng chỉ tiếp tục duy trì liên lạc qua điện thoại.





Phía Nga đòi rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải dựa trên “căn nguyên của vấn đề” – tức yêu cầu Ukraine nhượng thêm lãnh thổ, vĩnh viễn từ bỏ ý định gia nhập NATO, hạn chế quân đội, không nhận viện trợ quân sự từ phương Tây, và chấp nhận cho Moscow quyền phủ quyết trong các cam kết an ninh.





Tại hội nghị Alaska hồi tháng Tám, Trump từng viết trên Truth Social rằng “hai bên đồng ý tiến thẳng đến hòa ước, thay vì ngừng bắn tạm thời, vốn thường không bền vững.” Quyết định này đã tạo điều kiện cho Nga gia tăng tấn công, trong khi vẫn khước từ lời kêu gọi của Trump về việc tổ chức gặp gỡ giữa Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.





Trong cuộc điện đàm với Trump hôm thứ Năm, Putin tiếp tục yêu cầu Ukraine giao nốt toàn vùng Donetsk, kể cả phần chưa bị chiếm. Ngay sau đó, trong buổi gặp căng thẳng tại Bạch Ốc hôm thứ Sáu, Trump thúc ép Zelensky nên “nhượng toàn vùng Donbas để đạt hòa ước, nếu không sẽ chứng kiến đất nước bị tàn phá,” theo nguồn tin thân cận.





Dù vậy, Trump vẫn công khai kêu gọi ngừng bắn, một lập trường được Zelensky ủng hộ nhưng khiến Moscow giận dữ. Nhà phân tích Tatiana Stanovaya thuộc Trung tâm Nga–Âu của Carnegie cho rằng “lập trường của Nga chưa hề thay đổi — họ vẫn đòi tất cả những gì đã đòi suốt một năm qua. Đây là vòng thứ ba của cùng một ván cờ.” Bà nhận định: “Putin sẽ tiếp tục thúc ép Trump buộc Ukraine nhượng vùng Donbas, rồi lại đòi thêm nữa. Câu hỏi thật sự vẫn như cũ: Ukraine sẽ còn phải lùi đến đâu?”

Vance Ở Israel: Hoa Kỳ Tránh Đặt Hạn Cho Hamas Trong Hòa Ước Gaza





Phó Tổng thống JD Vance trong chuyến thăm Israel hôm thứ Ba cho biết không có thời hạn nào được đặt ra cho Hamas trong việc giao nộp vũ khí, đồng thời từ chối giải thích cách chính quyền Hoa Kỳ sẽ bảo đảm các điều khoản trọng yếu của thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại Gaza.





Vance lặp lại lời cảnh cáo của Tổng thống Trump rằng Hamas sẽ bị “xóa sổ” nếu không giải giới, nhưng thừa nhận ông “chưa biết” liệu nhóm này có vai trò gì trong việc quản trị Gaza về sau — một điều bị cấm rõ ràng trong kế hoạch đã được Israel và Hamas chấp thuận.





Đi cùng Vance, Jared Kushner – con rể Trump và là người tham gia đàm phán hòa ước – nói rằng Hoa Kỳ cùng các đồng minh đang xem xét khởi động tái thiết Gaza ở những khu vực hiện do Israel kiểm soát, tức khoảng một nửa vùng đất. Ông nói việc này sẽ “cho người dân Gaza nơi ở, công việc, và cuộc sống mới,” song chưa nói rõ ai sẽ nắm quyền điều hành khu vực đó — quân đội Israel hay một lực lượng quốc tế.





Vance cho biết ông đến Israel “không liên quan đến các sự kiện trong 48 giờ qua,” mà là chuyến đi đã được dự tính từ trước để “xem xét tình hình tại chỗ.” Ông nói thêm: “Chưa thể biết ai sẽ là chính quyền sau cùng của Gaza. Câu hỏi đó còn để ngỏ.”





Tổng thống Trump cùng sáng nay đăng trên Truth Social yêu cầu Hamas nộp toàn bộ vũ khí, nói rằng “một số đồng minh Mỹ sẵn sàng tiến vào Gaza bằng vũ lực nếu cần để dẹp Hamas.”





Kushner cũng cho hay “có sự phối hợp đáng ngạc nhiên giữa Liên Hiệp Quốc và Israel” trong việc chuyển giao hàng cứu trợ kể từ khi ngừng bắn, dù trước đây Liên Hiệp Quốc nhiều lần tố Israel hạn chế nhân đạo quá mức.



Trump Dùng Hình Ảo Để Tấn Công Đối Thủ Và Khuấy Động Đám Đông





Tổng thống Donald Trump đang biến trí tuệ nhân tạo thành công cụ tuyên truyền — vừa để tấn công đối thủ, vừa khích động người ủng hộ.





Cuối tuần qua, giữa làn sóng biểu tình chống chính quyền, Trump đăng lên Truth Social một video do A.I. tạo: hình ông trong buồng lái chiến đấu cơ, bay qua các thành phố lớn và thả xú uế lên người biểu tình.





Theo điều tra của The New York Times, kể từ cuối năm 2022, Trump đã đăng ít nhất 62 hình ảnh và video A.I. lên mạng xã hội của mình — gồm 14 lần nhằm bôi nhọ đối thủ, 19 lần quảng bá chiến dịch tranh cử, 7 lần nói về chính sách, và 21 lần tự tôn vinh bản thân, trong đó có cảnh ông nhận giải Nobel Hòa Bình hay ngồi trên ngai vàng.





Nhiều hình ảnh chỉ mang tính giễu cợt, song không ít trong đó dễ khiến người xem lầm tưởng là thật. Các chuyên gia cho rằng việc tổng thống Mỹ công khai sử dụng công cụ này đã góp phần “bình thường hóa” A.I. như một vũ khí tuyên truyền chính trị.





Henry Ajder, chuyên gia tại Latent Space Advisory, nhận xét: “Trump là nhân vật nổi bật nhất dùng loại nội dung này. Nó được tạo để lan truyền, rõ ràng là giả, nhưng vẫn truyền đi một thông điệp.”





Bạch Ốc biện minh rằng đây là “chiến lược truyền thông sáng tạo” giúp Trump giao tiếp hiệu quả với dân chúng. Trong khi đó, các video A.I. của ông ngày càng tinh vi — từ những ảnh chế thô sơ năm 2022 đến các video, âm thanh chân thực trong năm nay.





Trump từng dùng A.I. để “minh họa” chính sách, như so sánh hình ảnh “tương lai dưới Trump” – một thành phố yên bình – với “tương lai dưới Kamala” – đường phố đầy rác và chen chúc. Ông cũng đăng video ghép Hakeem Jeffries mặc đồ Mexico, hay cảnh Chuck Schumer nói lời bôi nhọ đảng Dân Chủ. Khi bị phản ứng, Trump lại đăng tiếp một clip khác, chèn bốn hình A.I. của chính ông hóa thành ban nhạc mariachi.





Một số video gây phẫn nộ, như đoạn “Trump Gaza” – mô phỏng vùng chiến sự thành khu nghỉ mát ven biển với tượng vàng Trump ở giữa. Bạch Ốc đáp ngắn gọn: “Trump là người có tầm nhìn.”





Có lúc, Trump còn chia sẻ video giả về việc bắt giữ Barack Obama, khiến nhiều người hỏi thật hay giả. Thậm chí, tháng rồi ông đăng lại một video về “medbeds” – thiết bị chữa bách bệnh vốn chỉ là thuyết âm mưu trên mạng – rồi âm thầm xóa.





Một số nội dung do nhóm Dilley 3000 Meme Team, nhóm ủng hộ trung thành của Trump, sản xuất. Họ từng tạo video ông cùng nội các khoác áo đen như Thần Chết sau khi chính phủ đóng cửa. Người sáng lập nhóm, Brenden Dilley, viết trên X: “Sự thật không còn quan trọng nữa – điều duy nhất là làm sao cho video lan truyền.”





Từ “phi công bắn phá người biểu tình” đến “tổng thống nhận Nobel”, thế giới A.I. của Trump cho thấy một thực tế mới: tuyên truyền không cần sự thật, chỉ cần đủ kịch tính để khiến đám đông tin, chia sẻ – và cười.

Trump Nhận Giải Xây Dựng Hòa Bình Từ Nixon Foundation





Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba được Nixon Foundation trao tặng Giải Xây Dựng Hòa Bình trong buổi lễ diễn ra tại Bạch Ốc, theo nguồn tin của CBS News.





Những người tham dự lễ trao giải gồm Tricia Nixon Cox – con gái cố Tổng thống Richard Nixon, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien, và Jim Byron – quyền Giám thủ Văn khố Quốc gia.





Theo trang web của Nixon Foundation, giải thưởng được lập từ năm 1995, nhằm vinh danh những người “hiện thân cho hoài bão suốt đời của Richard Nixon trong việc xây dựng một thế giới hòa bình hơn.”





Trump được xem là nhân vật trung tâm trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, được công bố chỉ hai ngày trước khi Ủy ban Nobel trao giải Hòa Bình năm nay. Ông từng công khai nói rằng mình xứng đáng được vinh danh vì “đã can thiệp để chấm dứt nhiều cuộc xung đột.”





Sau khi giải Nobel được trao cho lãnh tụ đối lập Venezuela María Corina Machado, Giám đốc truyền thông Bạch Ốc Steven Cheung chỉ trích Ủy ban Nobel “chọn chính trị thay vì hòa bình.”





Trump nói rằng ông đã gọi điện chúc mừng Machado, và bà đáp: “Tôi nhận giải này thay cho ông, vì ông mới thật sự xứng đáng.”

Kẻ Bạo Loạn Được Ân Xá Bị Truy Tố Vì Dọa Giết Hakeem Jeffries Tại New York





Một người từng tham gia cuộc bạo loạn tại Điện Capitol và được Tổng thống Trump ân xá đã bị bắt cuối tuần qua vì dọa giết Dân biểu Hakeem Jeffries, lãnh tụ thiểu số Hạ viện.





Theo hồ sơ tòa án mà CBS News thu thập, Christopher Moynihan bị bắt hôm Chủ nhật sau khi nhắn tin nói rằng ông định “loại trừ” Jeffries khi ông phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York hôm thứ Hai. Moynihan bị truy tố tội danh hình sự cấp trọng, “đe dọa khủng bố,” và đã ra tòa khai vô tội hôm thứ Ba.

Các công tố viên cho biết Moynihan viết trong tin nhắn: “Tôi không thể để tên khủng bố này sống. Dù có bị ghét, tôi vẫn phải giết hắn – vì tương lai.”

Jeffries trong tuyên bố ngày thứ Ba xác nhận Moynihan là một trong hơn 1.500 người được Trump ân xá ngay ngày đầu ông trở lại Bạch Ốc. “Nhiều kẻ được thả đã tiếp tục phạm tội trên khắp nước Mỹ,” Jeffries nói, đồng thời nhấn mạnh “những lời đe dọa bạo lực sẽ không ngăn chúng tôi tiếp tục lên tiếng và hành động cho người dân.”





Moynihan từng bị kết tội cản trở thủ tục chính thức và năm tội nhẹ khác vì tham gia xông vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ông bị kết án 21 tháng tù giam vào năm 2023. Trong bản án, công tố viên mô tả Moynihan là một trong những người đầu tiên phá hàng rào cảnh sát và xông vào khu vực Thượng viện, nơi ông từng lục sổ tay của một thượng nghị sĩ và hô to những khẩu hiệu chống Quốc hội.





Lần này, Moynihan bị bắt bởi Cảnh sát Tiểu bang New York sau khi FBI mở cuộc điều tra. Ông bị giam tại trung tâm tạm giam Dutchess County với mức tiền tại ngoại 10.000 đô la.





Các công tố viên nói Moynihan là trường hợp đầu tiên trong số những người được ân xá vụ bạo loạn Capitol bị truy tố vì đe dọa bạo lực nhắm vào một thành viên Quốc hội.





Giới chỉ trích lệnh ân xá tập thể của Trump từ lâu đã cảnh báo nguy cơ tái phạm. Tính đến nay, nhiều người từng được ân xá đã bị bắt lại vì các hành vi khác, trong khi các vụ điều tra đe dọa giới lập pháp tại Hoa Thịnh Đốn đang gia tăng, với hơn 14.000 vụ chỉ riêng trong năm 2025 – vượt số vụ của cả năm trước.

Thuế Quan Bắt Đầu Gây Ảnh Hưởng Đến Giá Cả Và Doanh Nghiệp, Các Chuyên Gia Kinh Tế Cảnh Báo





Các biện pháp thuế quan do chính quyền Trump áp dụng trong năm nay đối với hàng chục quốc gia và nhiều ngành công nghiệp đang góp phần làm tăng lạm phát, đặc biệt đối với những mặt hàng nhập khẩu phổ biến vào Hoa Kỳ.





Theo phân tích của các kinh tế gia tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis, giá các mặt hàng như đồ gỗ, phụ tùng xe hơi, thiết bị điện tử và nhạc cụ đã tăng mạnh nhất do thuế quan. Dữ liệu được dựa trên chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát chính của Cục Dự trữ Liên bang.





Các nhà nhập khẩu là bên chịu chi phí thuế quan đầu tiên, nhưng họ thường chuyển phần lớn gánh nặng đó sang người tiêu dùng. Nghiên cứu của St. Louis Fed cho thấy từ tháng 5 đến tháng 7, doanh nghiệp đã chuyển khoảng 35% chi phí thuế quan sang giá bán lẻ. Phân tích của Goldman Sachs dự đoán con số này có thể tăng lên đến 55%, trong khi doanh nghiệp gánh 22% và nhà xuất khẩu nước ngoài chịu khoảng 18%.





Từ tháng 6 đến tháng 8, thuế quan của Trump đã làm tăng 0,5 điểm phần trăm trong mức lạm phát PCE toàn phần (trung bình 2,85%) và 0,4 điểm phần trăm trong PCE lõi, tức phần lạm phát không tính năng lượng và thực phẩm (trung bình 2,9%). “Thuế quan đang tạo ra áp lực rõ ràng khiến giá tiêu dùng tăng,” các nhà kinh tế kết luận.





Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Mức lạm phát này từng giảm xuống 2,3% vào tháng 4 nhưng đã tăng trở lại trong nửa cuối năm. Dữ liệu CPI tháng 9, bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng tác động của thuế quan đến nay vẫn thấp hơn dự báo, vì nhiều doanh nghiệp vẫn chờ xem mức thuế cuối cùng sẽ ổn định ở đâu trước khi điều chỉnh giá.





Bạch Ốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của CBS News. Trump trước đó bảo vệ chính sách thương mại của mình, nói rằng thuế quan sẽ “củng cố ngành sản xuất và tạo thêm việc làm cho người Mỹ về lâu dài.”





Theo ước tính của S&P Global, các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ phải trả thêm khoảng 1,2 nghìn tỷ đô la trong năm nay do thuế quan, trong đó người tiêu dùng gánh hơn nửa chi phí – tương đương 592 tỷ đô la – qua giá hàng hóa tăng cao, còn lợi nhuận doanh nghiệp bị cắt giảm tổng cộng khoảng 315 tỷ đô la.

Liên Hợp Quốc Gửi Thư Yêu Cầu Việt Nam Giải Trình Cái Chết Của Lạt Ma Tây Tạng Hungkar Dorje





Theo BBC, các nhóm công tác đặc biệt thuộc Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã gửi Thư Tố cáo chung đến chính phủ Việt Nam, yêu cầu làm rõ cái chết của Lạt ma Tây Tạng Tulku Hungkar Dorje, người được cho là đã tử vong khi bị giam giữ tại Sài Gòn vào tháng 3 năm 2025. Thư cũng đặt câu hỏi liệu Việt Nam có phối hợp với Trung Quốc trong vụ bắt giữ này hay không.





Theo thư, Hungkar Dorje — 56 tuổi, viện trưởng Tu viện Lung Ngon ở tỉnh Thanh Hải — rời Trung Quốc sang Việt Nam tháng 9 năm 2024. Ngày 25 tháng 3 năm 2025, ông bị cảnh sát Việt Nam và một số người được cho là quan chức Trung Quốc bắt tại một khách sạn ở Sài Gòn, không thông báo lý do. Bốn ngày sau, nhà chức trách Việt Nam báo tin ông chết vì “đau tim,” dù ông không có tiền sử bệnh tim.





Thi thể của ông bị hỏa táng vào rạng sáng ngày 20 tháng 4 năm 2025 tại một cơ sở tôn giáo ở Củ Chi, với sự hiện diện của một số người Trung Quốc và Việt Nam được cho là nhân viên an ninh. Việc hỏa táng diễn ra mà không có sự đồng ý của gia đình. Tro cốt sau đó được đưa về Tu viện Lung Ngon.

Các nhóm nhân quyền của Liên Hợp Quốc — gồm Nhóm Công tác về Giam giữ Tùy tiện, Nhóm về Mất tích Cưỡng bức, cùng hai Báo cáo viên Đặc biệt — cho rằng vụ việc có dấu hiệu vi phạm quyền sống được quy định tại Điều 6 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị

(ICCPR), mà Việt Nam đã ký kết. Họ nhấn mạnh rằng khi một người chết trong tình trạng bị giam giữ, nhà nước có nghĩa vụ chứng minh đã thực hiện đầy đủ biện pháp bảo vệ tính mạng, đồng thời phải mở điều tra độc lập, minh bạch và kịp thời.





Nhóm cũng nêu quan ngại về việc ông bị bắt giữ cùng sự tham gia của giới chức Trung Quốc, thi thể bị hỏa táng không theo quy trình pháp lý, và dường như không có cuộc điều tra chính thức nào được tiến hành.





Theo thông tin từ Chính quyền Trung ương Tây Tạng lưu vong, Hungkar Dorje từng bị công an tỉnh Thanh Hải bắt giữ vào tháng 8 năm 2024 vì từ chối tổ chức lễ đón Ban Thiền Lạt Ma do Bắc Kinh chỉ định và vì tổ chức lễ cầu trường thọ cho Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Sau khi được thả, ông rời Trung Quốc để tránh bị đàn áp.





Bảy tổ chức Tây Tạng ở Dharamsala, Ấn Độ, đã ra tuyên bố chung kêu gọi Việt Nam điều tra độc lập, minh bạch và cho phép đưa tro cốt của ông về với gia đình. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cũng cáo buộc Bắc Kinh đã phối hợp với Hà Nội trong các vụ bắt giữ và hồi hương nhân vật bất đồng chính kiến trước đây, coi cái chết của Hungkar Dorje là một phần trong chiến dịch đàn áp xuyên biên giới nhằm vào các lãnh đạo tôn giáo Tây Tạng.

Đến nay, Việt Nam vẫn chưa phản hồi thư yêu cầu giải trình của Liên Hợp Quốc.





Chuyên Gia Pháp: Có Thể Bắt Được Kẻ Cướp Louvre, Nhưng Ngọc Báu Hoàng Gia Khó Lấy Lại





Giới chức Pháp tin rằng họ có thể lần ra và bắt giữ nhóm cướp táo tợn đã lấy đi ngọc báu hoàng gia khỏi Bảo tàng Louvre ở Paris hôm Chủ nhật, nhưng nhiều khả năng những báu vật này sẽ không bao giờ được thu hồi, theo nhận định của giáo sư tội phạm học Alain Bauer thuộc Viện Bảo tồn Nghệ thuật và Nghề thủ công Quốc gia Pháp.





“Chúng tôi sẽ bắt được họ,” Bauer nói với CBS News, “nhưng tôi không nghĩ chúng tôi sẽ lấy lại được số ngọc báu.”





Cảnh sát cho biết nhóm cướp đã để lại nhiều dấu vết DNA tại hiện trường, trong đó có trên chiếc vương miện của hoàng hậu Eugénie – món duy nhất bị bỏ lại khi chúng tẩu thoát bằng xe gắn máy. Nhà chức trách cũng thu giữ được cần cẩu, cưa điện, găng tay, bộ đàm và bình xăng mà bọn cướp định dùng để đốt phi tang nhưng không kịp.





Nhóm này đột nhập vào bảo tàng từ phía sau tòa nhà chính, tránh xa khu kim tự tháp kính, dùng cần cẩu để tiếp cận cửa sổ tầng trên rồi cắt kính chui vào phòng trưng bày Galerie d’Apollon, nơi lưu giữ các báu vật hoàng gia.





Nếu là tội phạm chuyên nghiệp, Bauer cho rằng chúng có thể đã có tên trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát. “Nhưng nếu là tay nghiệp dư, hoặc nhóm được thuê làm trung gian, việc truy tìm sẽ phức tạp hơn nhiều,” ông nói.





Trong số báu vật bị đánh cắp có vương miện gắn 212 viên ngọc trai và gần 2.000 viên kim cương do Hoàng đế Napoleon III đặt làm để mừng hôn lễ với Eugénie de Montijo năm 1853; cùng bộ trang sức bằng ngọc lam và kim cương, trâm kim cương lớn, và vòng cổ cùng hoa tai ngọc lục bảo tặng cho Hoàng hậu Marie-Louise năm 1810.





Các chuyên gia định giá bộ sưu tập này là “vô giá về lịch sử,” nhưng nếu bị tháo rời và bán trên chợ đen, tổng giá trị vẫn có thể lên tới hàng triệu đô la.

Vụ cướp hôm Chủ nhật được xem là vụ trộm lớn nhất tại Louvre kể từ khi bức Mona Lisa bị lấy cắp năm 1911. Khi đó, kiệt tác của Leonardo da Vinci được tìm thấy ở Ý và trao trả vài năm sau.





Bộ trưởng Tư pháp Pháp Gérald Darmanin thừa nhận đây là “sự thất bại nghiêm trọng trong việc bảo vệ di sản quốc gia.” Ông nói: “Ai cũng nghĩ Louvre là nơi an toàn nhất thế giới. Nhưng việc một nhóm người có thể lái xe cẩu đến giữa Paris, trèo lên lấy ngọc báu rồi tẩu thoát trong vài phút — đó là nỗi hổ thẹn cho nước Pháp.”