Thẻ Vàng Của Tổng Thống Trump: Một Số Chi Tiết Mới

17/10/202500:00:00(Xem: 41)
(Robert Mullins International) Ngày 23/9/2025. Chương trình Thẻ Vàng mà TT Trump công bố ngày 19/9/2025 yêu cầu đương đơn phải tặng cho chính phủ Hoa kỳ khoản tiền 1 triệu Mỹ kim. Sau đó, họ có thể đủ điều kiện để xin:
  1. Thẻ xanh diện việc làm ưu tiên thứ nhất (EB-1) dành cho người nước ngoài có năng lực đặc biệt trong khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hoặc thể thao, và
  2. Thẻ xanh diện việc làm ưu tiên thứ hai (EB-2) cho người nước ngoài có năng lực xuất sắc trong khoa học, nghệ thuật hoặc kinh doanh.
Tổng số chiếu khán cho cả hai diện này gộp lại là 80,080 suất mỗi năm.

Để đủ điều kiện, đương đơn phải có khả năng và sẵn sàng đóng góp khoản “tặng” 1 triệu Mỹ kim cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Ngoài ra, nhà tuyển dụng lao động có thể thay mặt đương đơn đóng khoản tặng 2 triệu Mỹ kim.

Tuy nhiên, chưa rõ việc đóng góp 1 triệu Mỹ kim có thể được xem là bằng chứng đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu “năng lực đặc biệt” của diện EB-1, vốn đòi hỏi bằng chứng về sự công nhận vững chắc ở tầm quốc gia hoặc quốc tế.

Nhiều người được cấp Thẻ Vàng sẽ phải chờ vài năm mới có thể nhận được thẻ xanh. Nhu cầu về các loại chiếu khán EB-1 và EB-2 này rất lớn. Ngoài ra, mỗi năm còn có một giới hạn cho mỗi quốc gia. Giới hạn cho mỗi quốc gia ngăn chặn việc vượt quá một tỷ lệ nhất định số thẻ xanh trong mỗi hạng mục ưu tiên được cấp cho công dân của bất kỳ quốc gia nào mỗi năm.

Cả diện EB-1 và EB-2 đều yêu cầu đương đơn chứng minh năng lực đặc biệt trong các lĩnh vực khác nhau. Có vẻ như là không có nhiều đương đơn Thẻ Vàng có thể chứng minh được năng lực xuất sắc để đáp ứng tiêu chuẩn chiếu khán này.

Tuy nhiên, khi Bộ An ninh Nội địa (DHS) “quyết định rằng việc này phù hợp với lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, thì họ có thể miễn yêu cầu về năng lực đặc biệt hoặc thành tựu xuất sắc đối với diện ưu tiên thứ 2.” Nói cách khác, DHS có thể chấp nhận miễn trừ vì lợi ích quốc gia (NIW) thay cho các điều kiện thông thường của chiếu khán EB-1 và EB-2.

Theo luật di trú Hoa Kỳ, cả EB-1 và EB-2 đều được cấp tối đa 28,6% trong tổng số 140,000 chiếu khán việc làm hằng năm, tương đương 40,040 chiếu khán cho mỗi diện.

Chương trình Thẻ Vàng

Trang web chính thức để bày tỏ quan tâm Chương trình Thẻ vàng (https://trumpcard.gov) cho biết: “… với một khoản phí duyệt xét và sau khi được DHS thẩm tra, nộp khoản tặng 1 triệu Mỹ kim, đương đơn có thể nhận được quyền cư trú tại Hoa kỳ trong thời gian kỷ lục nhờ “Thẻ vàng Trump”. Nhưng điều này không đúng nếu xét đến giới hạn theo từng quốc gia và ngày ưu tiên (cutoff dates).

Trang web cũng nêu rằng: “Theo quyết định của DHS và tùy vào hạn ngạch, đương đơn sẽ được cấp tình trạng thường trú nhân hợp pháp theo diện EB-1 hoặc EB-2.”

Sắc lệnh hành pháp của ông Trump quy định DHS và Bộ Ngoại giao “sẽ xem khoản tặng 1 triệu Mỹ kim … như bằng chứng đủ điều kiện theo diện EB-1 và EB-2.”

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu khoản tặng 1 hoặc 2 triệu Mỹ kim có thể tự thân trở thành bằng chứng đủ để chứng minh năng lực kinh doanh đặc biệt cho mục đích của diện ưu tiên thứ nhất hay không, vốn phải được “chứng minh bằng sự công nhận vững chắc ở cấp quốc gia hoặc quốc tế”.

Để tháo gỡ, Sắc lệnh hành pháp cũng nói rằng khi “xét duyệt hồ sơ chiếu khán,” DHS và Bộ Ngoại giao “sẽ xem khoản tặng… như bằng chứng đủ điều kiện để được miễn trừ vì lợi ích quốc gia (NIW),” cho phép đương đơn nhận thẻ xanh diện ưu tiên thứ 2 mà không cần nhà tuyển dụng lao động bảo lãnh.
Những thẻ xanh mà người được cấp Thẻ Vàng nhận được sẽ trích từ số lượng chiếu khán di dân có sẵn hằng năm cho diện EB-1 và EB-2 (40,040 suất mỗi diện). Nếu chương trình Thẻ Vàng tuân thủ luật, điều đó đồng nghĩa là có giới hạn và thời gian chờ chiếu khán sẵn có.

Khó có khả năng Tòa án Tối cao cho phép chương trình Thẻ Vàng nếu nó cố gắng hoạt động trái luật (không được Quốc hội phê chuẩn).

Danh sách chờ

Trang web Thẻ Vàng cho biết đương đơn phải chờ đến khi chiếu khán có sẵn. Họ không thể chen lên trước những người đã nộp đơn EB-1 hoặc EB-2 theo cách thông thường. Nói cách khác, đương đơn Thẻ Vàng sẽ có ngày ưu tiên và thời gian chờ trước khi được duyệt xét hồ sơ. Thời gian chờ có thể kéo dài nhiều năm.

Nếu vậy, tại sao Thẻ Vàng lại hấp dẫn hơn EB-5? CÓ THỂ vì đương đơn Thẻ Vàng sẽ không phải chờ duyệt xét lâu như EB-5, hoặc CÓ THỂ vì họ không cần chứng minh đầy đủ về nguồn gốc và lộ trình chuyển tiền” như EB-5. CÓ THỂ. Chi tiết vẫn chưa được công bố.

Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388   Email: [email protected] Hoặc www.facebook.com/rmiodp
 

Lịch sử của hộ chiếu là một câu chuyện dài và phức tạp. Ngày nay, những tấm sổ du hành quốc tế ấy được gắn vi mạch, ảnh sinh trắc, mã vạch, và cả hình ảnh ba chiều chống giả. Nhưng thuở ban đầu, qua biên giới không cần gì hơn một tờ giấy bảo chứng thiện chí. Đó là hành trình của “tấm thông hành” — từ lời hứa danh dự giữa hai vương quốc đến biểu tượng quyền lực của quốc gia hiện đại.

Chính quyền Trump vừa mở rộng chương trình “visa bond” — quy định buộc người xin visa du lịch hoặc công tác ngắn hạn (B1/B2) từ bảy quốc gia phải ký quỹ một khoản tiền bảo đảm khi nộp đơn. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các nước nằm trong danh sách gồm Mali, Mauritania, Sao Tome và Principe, Tanzania, Gambia, Malawi và Zambia. Hai nước sau cùng đã phải thực hiện quy định này từ tháng Tám, năm nước còn lại sẽ bắt đầu trong tháng Mười.

Khi chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ bằng con đường nhập tịch, tân công dân không chỉ được công nhận quyền công dân, mà còn nhận được những món quà kỷ niệm đáng trân quý: quốc kỳ, bản sao của Tuyên Dương Độc Lập và Hiến Pháp, cùng một lá thư chào mừng từ tổng thống đương nhiệm. Trong số này, lá thư có lẽ là thứ ít được để ý nhất vì chỉ là mẫu thư được soạn sẵn, nhưng lại chứa đựng nhiều thông điệp sâu xa về cách một tổng thống nhìn nhận đất nước mà mình điều hành.

Ngày 20 tháng 9 năm 2025, Sở Di trú Hoa Kỳ đã ban hành một bản ghi nhớ nhằm làm rõ Tuyên bố của Tổng thống Trump ngày 19 tháng 9 năm 2025, liên quan đến việc hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với một số lao động không di dân diện H-1B. Ngày hôm sau, 21 tháng 9 năm 2025, Nhà Trắng đã công bố tài liệu “Câu hỏi thường gặp về H-1B” nhằm cung cấp hướng dẫn thêm.

Trong những năm qua, các chính phủ phương Tây đang biến việc trục xuất di dân thành chính sách quen thuộc, và đáng lo hơn, thành điều “bình thường mới.” Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ nhanh chóng mở rộng các biện pháp giam giữ và trục xuất người không có quốc tịch. Chỉ trong vài tháng gần đây, chính quyền Trump đã ký thỏa thuận với nhiều quốc gia thứ ba để gửi những người bị trục xuất tới, ngay cả khi họ không hề có bất kỳ mối liên quan nào với những nơi đó.

Còn nhớ trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Trump từng mạnh miệng nói: “Tôi nghĩ khi sinh viên tốt nghiệp đại học nên được cấp thẻ xanh [thường trú nhân tại Hoa Kỳ] cùng với tấm bằng của mình.” Nhưng đến khi quay lại chiếc ghế tổng thống, ông lại khiến nhiều người té ngửa vì nói một đằng, làm một nẻo. Ngày 19 tháng 9, Trump ra lệnh thu tới 100,000 MK đối với mỗi hồ sơ xin cấp visa H-1B mới, diện thị thực mà các công ty công nghệ thường dùng để tuyển dụng sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp. Hằng năm, chỉ có 85,000 visa H-1B được cấp (bằng cách bốc thăm), còn tổng chi phí xin visa (trước khi có chính sách mới của Trump) chỉ khoảng 2,500 MK.

Tuyên cáo về Thẻ Vàng Trump không đề cập gì đến hạn ngạch hay ngày ưu tiên. Khoản phí 1 triệu Mỹ kim và 2 triệu Mỹ kim dường như chỉ là các khoản phí duyệt xét nhanh cấp tốc. Ngay cả khi các đơn này được duyệt xét ngay lập tức, vẫn tồn tại vấn đề thiếu hạn ngạch thẻ xanh. Điều này ngăn cản việc cấp thẻ xanh theo “đường tắt.” Đương đơn xin Thẻ Vàng không thể chen lên trước.

Trong những tháng qua, chính sách cứng rắn di dân của chính quyền Trump khiến nhiều người dân Mỹ kinh sợ. Trao quyền tuyệt đối cho ICE bắt giữ trục xuất di dân, lập ra những trại giam di dân khổng lồ vô nhân đạo, những quan chức thực thi luật di trú không ngần ngại chứng minh mức độ tàn nhẫn của họ. Đa số người dân Mỹ không hiểu những chính sách kiểu này là đột biến hay đã có nguồn gốc từ trước, bởi vì họ chưa có cái nhìn đầy đủ và toàn diện về lịch sử trục xuất di dân của Hoa Kỳ.

Ngày 29 tháng 8 năm 2025. Phó Chánh văn phòng Bạch Ốc - Miller và Giám đốc Sở Di trú Hoa Kỳ - Joseph Edlow đã cho biết họ không muốn sinh viên quốc tế ở lại và làm việc tại Hoa Kỳ sau khi hoàn thành khóa học. Luật mới được đề xuất có thời gian lấy ý kiến công chúng 30 ngày và dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực trước năm học mùa Thu 2026.

Một đoạn video ghi lại sự việc, do Telemundo Nueva Inglaterra thu thập được, cho thấy một bé gái bị bao vây bởi những người dường như là một số nam nhân viên thực thi pháp luật bên ngoài nhà riêng của em ở Leominster, Massachusetts, vào thứ Ba tuần trước. Theo đoạn video, bé gái đang ngồi cạnh một chiếc xe SUV trông giống xe của lực lượng thực thi pháp luật và cầm một chai rượu trong khi bị bao vây bởi một số người đàn ông.
