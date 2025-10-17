Cập Nhật Visa Du Lịch: Chính Quyền Trump Áp Dụng Thêm Nhiều Quy Định Mới

Chính quyền Trump vừa mở rộng chương trình “visa bond” — quy định buộc người xin visa du lịch hoặc công tác ngắn hạn (B1/B2) từ bảy quốc gia phải ký quỹ một khoản tiền bảo đảm khi nộp đơn.





Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các nước nằm trong danh sách gồm Mali, Mauritania, Sao Tome và Principe, Tanzania, Gambia, Malawi và Zambia. Hai nước sau cùng đã phải thực hiện quy định này từ tháng Tám, năm nước còn lại sẽ bắt đầu trong tháng Mười.





Khoản ký quỹ dao động từ 5.000 đến 15.000 đô-la, được ấn định tại buổi phỏng vấn visa. Tiền ký quỹ sẽ được hoàn trả nếu đương đơn rời Hoa Kỳ đúng hạn và tuân thủ mọi điều kiện visa. Người được cấp visa theo diện này chỉ được nhập cảnh và xuất cảnh tại ba phi trường được chỉ định: Boston Logan, John F. Kennedy (New York), và Washington Dulles.





Chương trình kéo dài 12 tháng, nhằm giảm tình trạng du khách ở lại quá hạn, vốn được xem là vấn đề lớn trong chính sách di trú. Những trường hợp bị nghi vi phạm, như ở quá hạn hoặc nộp đơn xin chuyển diện cư trú (kể cả xin tị nạn), sẽ được chuyển cho Cơ quan Di trú và Nhập tịch (USCIS) xem xét.





Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Tammy Bruce, nói: “Biện pháp nhắm đúng mục tiêu này thể hiện cam kết của chính quyền đối với luật di trú và giúp ngăn ngừa tình trạng ở quá hạn visa.”





Tuy nhiên, giới quan sát nhận định mức ký quỹ cao sẽ tạo rào cản tài chính, khiến nhiều người từ các nước châu Phi khó có khả năng nộp đơn. Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh rằng việc ký quỹ không bảo đảm visa được cấp — người xin chỉ nên nộp tiền khi có chỉ thị từ viên chức lãnh sự.





Chương trình thí điểm sẽ tiếp tục đến ngày 5 tháng 8 năm 2026.