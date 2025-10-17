Hôm nay,  

Tình Trạng Thiếu Nhân Viên Kiểm Soát Không Lưu Trầm Trọng Hơn Vì Chính Phủ Đóng Cửa, Dẫn Tới Hàng Loạt Chuyến Bay Bị Trì Hoãn

17/10/202500:00:00(Xem: 31)
 
kiem soat
Ảnh: istockphoto.com
 
Các phi trường trên khắp Hoa Kỳ đang chứng kiến tình trạng trễ chuyến và hủy chuyến nghiêm trọng, sau khi chính phủ đóng cửa từ ngày 1 tháng 10 khiến nhân viên kiểm soát không lưu phải làm việc không lương. Hàng ngàn người đã nghỉ bệnh, và trong khi ngành này vốn đã thiếu nhân lực từ trước, sự việc nay càng tệ hại hơn: hơn 52.000 chuyến bay bị hủy ngay trước kỳ nghỉ lễ Columbus Day.

Theo hai chuyên gia hàng không Strzempkowski và Dickman, tình trạng này cho thấy hệ thống hàng không Mỹ đang bị căng kéo tới mức nguy hiểm. Nhân viên kiểm soát không lưu được xem là lao động thiết yếu, buộc phải làm việc dù không được trả lương. Thông thường họ sẽ được trả bù khi chính phủ mở cửa lại, nhưng Tổng thống Donald Trump gây thêm bất định khi tuyên bố rằng việc trả lương này cần Quốc hội chấp thuận riêng – dù chính ông từng ký đạo luật bảo đảm quyền đó trong nhiệm kỳ đầu.

Áp lực tài chính cộng với công việc vốn được xem là căng thẳng nhất trong ngành giao thông khiến nhiều người buộc phải nghỉ bệnh hoặc tìm việc làm tạm để trả chi phí sinh hoạt. Theo Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy, khoảng 10% lực lượng kiểm soát không lưu đang “nghỉ bệnh có chủ ý”, và ông đe dọa sa thải những “kẻ gây rối” này.

Trước khi chính phủ đóng cửa, hệ thống không lưu Mỹ vốn đã trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Khi thêm số nhân viên nghỉ bệnh, hậu quả là các phi trường lớn như Atlanta và Denver đều tắc nghẽn, còn các phi trường nhỏ ở Burbank (California) hay Daytona Beach (Florida) cũng bị ảnh hưởng nặng.
Về an toàn, các chuyên gia cho biết hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ vốn có nhiều tầng bảo vệ và biện pháp dự phòng. Tuy nhiên, khi nhân lực sụt giảm, một phần các lớp bảo vệ ấy bị mòn đi. Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) phải điều tiết bằng cách hạn chế số chuyến cất cánh và hạ cánh để giữ an toàn. Tại Newark, New Jersey, một phi trường có thể đón khoảng 80 chuyến mỗi giờ khi hoạt động tối đa; nhưng hồi tháng 6, do thiếu nhân viên và sửa chữa, con số này giảm còn 28–34 chuyến. Sau các cải tiến kỹ thuật, nay mới tăng lại khoảng 70 chuyến mỗi giờ.

Cơ quan trung tâm điều hành hệ thống không lưu toàn quốc đặt gần Washington, D.C. chịu trách nhiệm giám sát tình hình này. Khi một phi trường, như Burbank, báo không còn nhân viên trực, trung tâm lập tức ra lệnh chuyển hướng toàn bộ máy bay đến sân bay khác hoặc giữ nguyên trên mặt đất. Họ có thể chuyển khối lượng công việc từ trạm thiếu người sang trạm đủ người – mọi biện pháp đều hướng tới mục tiêu duy nhất: duy trì an toàn bay, dù phải chấp nhận trễ và hủy chuyến.

Vấn đề thiếu kiểm soát viên không lưu không phải mới. Suốt hơn mười năm qua, FAA không tuyển đủ người để thay thế số nghỉ hưu. Tháng 5 vừa rồi, cơ quan này đã hợp tác với nhiều đại học trong nước để mở chương trình huấn luyện chuyên ngành, nhưng phải vài năm nữa mới có hiệu quả. Trong khi đó, Học viện FAA tại Oklahoma, nơi đào tạo nhân viên mới, đang cạn ngân sách. Khi chính phủ đóng cửa, trường buộc ngừng nhận sinh viên mới và có thể phải cho nghỉ thêm nhân viên nếu tình trạng kéo dài.

Hậu quả dây chuyền của việc ngưng hoạt động có thể kéo dài nhiều tháng sau khi chính phủ mở cửa lại.

Tháng 7 năm nay, Quốc hội đã phê chuẩn hơn 12 tỉ Mỹ kim để hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu. Bộ trưởng Duffy hiện dẫn đầu nỗ lực chọn nhà thầu thi công nâng cấp kỹ thuật, và cho hay cần thêm khoảng 19 tỉ Mỹ kim nữa để hoàn tất.
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Chương trình Thẻ Vàng mà TT Trump công bố ngày 19/9/2025 yêu cầu đương đơn phải tặng cho chính phủ Hoa kỳ khoản tiền 1 triệu Mỹ kim. Sau đó, họ có thể đủ điều kiện để xin:Thẻ xanh diện việc làm ưu tiên thứ nhất (EB-1) dành cho người nước ngoài có năng lực đặc biệt trong khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hoặc thể thao, và Thẻ xanh diện việc làm ưu tiên thứ hai (EB-2) cho người nước ngoài có năng lực xuất sắc trong khoa học, nghệ thuật hoặc kinh doanh. Tổng số chiếu khán cho cả hai diện này gộp lại là 80,080 suất mỗi năm.

Lịch sử của hộ chiếu là một câu chuyện dài và phức tạp. Ngày nay, những tấm sổ du hành quốc tế ấy được gắn vi mạch, ảnh sinh trắc, mã vạch, và cả hình ảnh ba chiều chống giả. Nhưng thuở ban đầu, qua biên giới không cần gì hơn một tờ giấy bảo chứng thiện chí. Đó là hành trình của “tấm thông hành” — từ lời hứa danh dự giữa hai vương quốc đến biểu tượng quyền lực của quốc gia hiện đại.

Chính quyền Trump vừa mở rộng chương trình “visa bond” — quy định buộc người xin visa du lịch hoặc công tác ngắn hạn (B1/B2) từ bảy quốc gia phải ký quỹ một khoản tiền bảo đảm khi nộp đơn. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các nước nằm trong danh sách gồm Mali, Mauritania, Sao Tome và Principe, Tanzania, Gambia, Malawi và Zambia. Hai nước sau cùng đã phải thực hiện quy định này từ tháng Tám, năm nước còn lại sẽ bắt đầu trong tháng Mười.

Ngày 8 tháng 10 năm 2025, tại tòa án liên bang ở Alexandria, bang Virginia, cựu Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) James Comey không nhận tội đối với hai cáo buộc hình sự. Cáo trạng nêu rằng vào tháng 9 năm 2020, Comey đã nói dối Quốc Hội khi vẫn giữ nguyên lời khai trong buổi điều trần trước đó rằng ông không hề cho phép để lộ thông tin về cuộc điều tra của FBI liên quan đến Hillary Clinton. Theo nhiều bình luận gia pháp lý, từ cánh tả đến cánh hữu, việc truy tố Comey chủ yếu chỉ là do chính phủ liên bang đang cố tình nhắm vào kẻ mà Tổng thống “thấy không vừa mắt.” Comey là người đứng đầu cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử tổng thống 2016 và bị Trump lột chức vào năm 2017.

Cử tri California sẽ tham gia bầu cử đặc biệt vào ngày 4/11 để quyết định Dự Luật 50. Dự Luật này cho phép California sử dụng bản đồ phân chia địa hạt bầu cử mới, nhằm đáp trả việc Texas vẽ lại bản đồ quá thiên vị hồi tháng Tám.

Cử tri tại Garden Grove được khuyến khích tham gia cuộc bầu cử đặc biệt toàn tiểu bang vào Thứ Ba, ngày 4 tháng 11, 2025, để bỏ phiếu cho Dự luật 50, thay đổi về việc Sử dụng Bản đồ Phân chia khu vực Quốc hội. Bầu cử sớm sẽ diễn ra tại các địa điểm Bầu cử và phòng phiếu được chỉ định tại Garden Grove.

Bản tin này sẽ dịch tổng hợp từ ba bản tin sáng nay: Reuters, CBS và Politico. Reuters ghi rằng một phụ nữ tự nhận bị lạm dụng bởi nhà tài chính quá cố và kẻ phạm tội tình dục Jeffrey Epstein đã kiện Bank of America và Bank of New York Mellon vào hôm qua, thứ Tư 15/10/

• Trả thẻ tác nghiệp, các nhà báo rời Ngũ Giác Đài, từ chối thỏa hiệp • Chánh án liên bang chặn việc Trump sa thải nhân viên trong thời gian đóng cửa, gọi đó là bất hợp pháp • Chính sách visa mới của Trump đe dọa các trường học ở nông thôn • Cựu TT Obama ủng hộ ứng cử viên thống đốc VA Abigal Spanberger • Các thượng nghị sĩ Dân Chủ muốn điều tra video TSA do Noem độc diễn • Bộ trưởng Tài Chính: ‘Trump sẵn sàng gặp Tập và Hoa Kỳ sẽ không bị Trung Quốc kiểm soát’ • Thống Đốc Illinois thắng blackjack $1.4 triệu đô la, quyên góp từ thiện • New York xác nhận ca nhiễm virus chikungunya đầu tiên trong 6 năm • Trump xác nhận cho phép CIA hoạt động ở Venezuela • Hamas cần thêm thời gian để thu nhận hài cốt của con tin

PHÂN ƯU Nhận được tin buồn Ông Alphonso NGUYỄN THIỆN CƠ Sinh năm 1947 tại Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam Tạ thế ngày 7 tháng 10 năm 2025 tại Anaheim, CA

J271. Udapana-Dusaka Jātaka -- Chó rừng và cái giếng linh thiêng Tóm tắt: Một con chó rừng làm bẩn giếng nước nó uống và bị các sa di đuổi đi. Đức Phật kể lại một câu chuyện tương tự đã xảy ra trong một kiếp trước và Ngài đã khiển trách con chó rừng khi nó thú nhận rằng tổ tiên của nó đã từng hành xử như vậy.

- Trump dọa: TQ không mua đậu nành Mỹ, thì Mỹ không bán TQ dầu ăn - TQ mở rộng mặt trận: trừng phạt 5 công ty tại Mỹ có hãng mẹ là Nam Hàn. - Giới trẻ lãnh đạo Cộng Hòa nhiều tiểu bang gọi người da đen là loài khỉ vượn, hăm dọa tấn công tình dục đối thủ (bao giờ Mỹ da vàng hay Mỹ gốc Việt bị xem là đười ươi?) - Trump: chính phủ đóng cửa là cơ hội để dẹp các chương trình của Đảng Dân chủ, danh sách xóa sổ sẽ đưa ra ngày mốt

Viet Film Festival Năm 2025 vẫn tiếp tục đặt những cột mốc mới, với hơn 100 phim gửi về tham dự. Trong đó, 60 phim được chọn – bao gồm 47 phim ngắn và 13 phim dài – đến từ các đạo diễn tại Hoa Kỳ, Việt Nam, Úc, Canada, Pháp, Đức, Anh, Tiệp Khắc...

Tiểu bang California đang tổ chức cuộc bầu cử đặc biệt từ bây giờ đến ngày 4 tháng 11 để bỏ phiếu cho Dự Luật Proposition 50 nhằm mục đích vẽ lại các khu vực bầu cử cho chức vụ Dân Biểu Liên Bang để áp dụng bắt đầu từ cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2026 sắp tới. Có một số điểm chính trong cuộc bầu cử này như sau

Dự Luật 50 không chỉ bảo vệ quyền lợi của California mà còn giúp phục hồi cân bằng Hạ viện, bảo đảm nhánh lập pháp có đủ sức kiểm soát và đối trọng với hành pháp đang lạm quyền.

Sau đây là tổng hợp những lời Tổng Thống Trump nói trong diễn văn và tiếp tân ở Quốc hội Israel, và bài nhận định trên báo Independent từ Ehud Olmert (cựu thủ tướng Israel từ năm 2006 đến năm 2009) kêu gọi giải pháp lâu dài là thành lập 2 nhà nước thay vì thỏa thuận hòa bình mong manh.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.