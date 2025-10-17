Hôm nay,  

Kiện Tụng: Đòn Trừng Phạt Của Chính Quyền Trump

17/10/202500:00:00(Xem: 52)

kien tung
Sự kiện cựu Giám đốc FBI James Comey bị truy tố đang dấy lên nhiều tranh cãi trong giới các chuyên gia về luật ở Hoa Kỳ. Nhiều ý kiến cho rằng, dù kết quả vụ án ra sao, Comey đã và đang phải chịu một hình phạt đau đớn: chính là quá trình tố tụng mà ông phải đối mặt. Bởi một khi Trump đã “để bụng” ai thì sẽ tìm mọi cách nhắm vào người đó.
 (Nguồn: pixabay.com)

Ngày 8 tháng 10 năm 2025, tại tòa án liên bang ở Alexandria, bang Virginia, cựu Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) James Comey không nhận tội đối với hai cáo buộc hình sự. Cáo trạng nêu rằng vào tháng 9 năm 2020, Comey đã nói dối Quốc Hội khi vẫn giữ nguyên lời khai trong buổi điều trần trước đó rằng ông không hề cho phép để lộ thông tin về cuộc điều tra của FBI liên quan đến Hillary Clinton.
 
Theo nhiều bình luận gia pháp lý, từ cánh tả đến cánh hữu, việc truy tố Comey chủ yếu chỉ là do chính phủ liên bang đang cố tình nhắm vào kẻ mà Tổng thống “thấy không vừa mắt.” Comey là người đứng đầu cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử tổng thống 2016 và bị Trump lột chức vào năm 2017.
 
Những nghi ngờ ấy càng có cơ sở khi chính Tổng thống Trump công khai lên tiếng. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 20 tháng 9 năm 2025, Trump chỉ đạo Bộ trưởng Tư Pháp Pam Bondi phải truy tố Comey, TNS Dân Chủ Adam Schiff và Bộ trưởng Tư Pháp New York Letitia James: “Tất cả bọn họ đều phạm tội rành rành, nhưng rồi cũng chẳng ai làm gì cả... CÔNG LÝ PHẢI ĐƯỢC THI HÀNH, NGAY LẬP TỨC!!!
 
Theo Paul Collins, Giáo sư Luật học và Khoa học Chính trị (Đại học Massachusetts Amherst), nếu bản cáo trạng nhắm vào Comey thiếu căn cứ pháp lý và chỉ đơn thuần mang động cơ chính trị, thì kết quả dĩ nhiên sẽ là tòa án bác bỏ các cáo buộc hoặc tuyên bố trắng án. Tuy nhiên, như học giả pháp lý nổi tiếng Malcolm Feeley đã chỉ ra từ gần 50 năm trước: bản thân quá trình bị điều tra và hầu tòa cũng đã là một hình phạt, ngay cả khi người trong cuộc hoàn toàn vô tội.
 
Gánh nặng vô hình mang tên “công lý”
 
Hệ thống tư pháp hình sự của Hoa Kỳ vốn dĩ phức tạp, tốn kém và dây dưa kéo dài. Sau khi công tố viên đề nghị truy tố, đại bồi thẩm đoàn sẽ xem xét và nếu đồng thuận, họ sẽ đưa ra cáo trạng. Bị cáo phải ra hầu tòa để làm thủ tục luận tội: nghe tòa đọc rõ các tội danh, và tuyên bố có nhận tội hay không.
 
Bước kế tiếp là thu thập và thẩm tra chứng cứ (discovery), hai bên công tố viên và luật sư bào chữa xem xét kỹ lưỡng những bằng chứng mà đối phương dự định trình ra trước tòa. Đồng thời, họ có thể gửi đơn yêu cầu tòa bác bỏ một số cáo buộc, hoặc không chấp nhận một số chứng cứ nào đó.
 
Nhiều vụ án không được đưa ra xét xử, mà dừng lại ở một thỏa thuận nhận tội: bị cáo thừa nhận một phần tội danh để đổi lấy mức án nhẹ hơn. Nhưng nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, vụ án sẽ đưa ra xét xử công khai. Đây là một quá trình đầy cam go và hao tổn. Nếu bị cáo bị kết án, họ có quyền kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.
 
Để vượt qua được hành trình gian nan này, gần như ai cũng cần luật sư. Và luật sư giỏi thì không hề rẻ.
 
Tiền bạc và thời gian
 
Với những người không có tiền để thuê luật sư, chính phủ sẽ cử luật sư công đứng ra bào chữa cho họ. Còn ai muốn thuê luật sư riêng, thì chi phí sẽ là một vấn đề lớn. Tiền trả cho luật sư, cộng với lệ phí tòa án, có thể tăng rất nhanh. Một luật sư giàu kinh nghiệm trong các vụ án hình sự có thể tính đến hơn 1,000 MK/giờ, nghĩa là tổng số tiền phải chi ra để chạy theo vụ kiện có thể lên tới hàng chục ngàn MK.
 
Không chỉ tốn tiền, việc chuẩn bị hầu tòa còn ngốn rất nhiều thời gian. Dù phần lớn công việc được bên luật sư lo liệu, nhưng thân chủ vẫn phải hợp tác cùng họ để lên kế hoạch bào chữa, rà soát tài liệu, điều chỉnh lời khai.
 
Tất cả những điều đó lấy đi thứ quý giá nhất: thời gian. Mỗi giờ họ ngồi làm việc cùng luật sư là một giờ mất đi thu nhập vì không thể làm việc, không thể dành thời gian cho gia đình hay cuộc sống cá nhân.
 
Lo lắng và bẽ bàng
 
Bị lôi vào một vụ án hình sự không phải chuyện dễ chịu gì. Những tháng ngày kéo dài của quá trình tố tụng giống như màn tra tấn tinh thần. Người bị cáo buộc phải sống trong lo lắng, không biết rồi tương lai mình sẽ thế nào, liệu có bị kết án hay không, có phải ở tù hay không.
 
Nhưng đáng sợ hơn cả là ánh nhìn soi mói từ xã hội. Khi một người bị dính vào vòng lao lý, dư luận có khuynh hướng đoán mò, phán xét trước cả khi tòa lên tiếng. Tổn thất danh dự, lo lắng triền miên, cảm giác xấu hổ ê chề… tất cả đều là những gì họ phải gánh chịu.
 
Dường như chính quyền Trump hiểu rất rõ điều này và cũng rất biết cách tận dụng. Theo CBS News, ban lãnh đạo FBI từng lên kế hoạch bôi nhọ Comey, cho các “đặc vụ to cao, lực lưỡng, trang bị tận răng, khoác đồng phục có logo FBI nổi bật” ra diễn một màn “áp giải công khai cho dân chúng thấy.” Kế hoạch này sau đó đã bị hủy bỏ do sự phản đối của nhiều giám sát viên FBI; thậm chí, một đặc vụ còn bị kỷ luật vì từ chối tham gia vào kế hoạch làm bẽ mặt Comey.
 
Mỗi người mỗi cảnh
 
Tất nhiên, không phải ai vướng vào vòng lao lý cũng đều chịu cảnh “lao đao” như nhau. Với những người như Comey, tiền bạc hay thời gian có thể không phải là vấn đề lớn. Nhưng với những người khác, đó có thể là một đòn giáng khiến họ khuynh gia bại sản.
 
Bản thân Trump là người hiểu rõ hơn ai hết về các chi phí kiện tụng. Ủy ban vận động chính trị của ông đã phải tiêu tốn hàng triệu MK để thuê luật sư, mà vẫn không thể giúp ông thoát khỏi cáo buộc hình sự ở New York.
 
Mỗi người sẽ có phản ứng khác nhau khi rơi vào tình huống bị nghi ngờ là tội phạm: người thì lo lắng cực độ, người thì xấu hổ, bị người đời nhìn bằng ánh mắt kỳ thị. Nhưng có một thứ mà tất cả đều mất đi như nhau: thời gian. Thời gian dành cho các cuộc gặp với luật sư, soạn thảo tài liệu, tìm chứng cứ… Và không ai có thể lấy lại thời gian đã mất, dù họ giàu hay nghèo.
 
Chính vì hiểu rõ rằng chỉ cần bị cuốn vào vụ án hình sự thôi cũng đã là một hình thức trừng phạt, nên Bộ Tư Pháp từ lâu vẫn luôn giữ vững nguyên tắc độc lập với Tổng thống. Nhưng dưới thời Trump, nguyên tắc này bị phá vỡ. Bộ Tư Pháp dính vào chuyện chính trị, trở thành công cụ để “dằn mặt” những đối thủ chính trị mà ông không ưa.
 
Rốt cuộc, chỉ cần đẩy ai đó vào vòng lao lý là đủ để khiến họ khốn khổ, không cần biết họ có tội hay vô tội. (VB biên dịch)
 
Nguồn: “For Trump’s perceived enemies, the process may be the punishment” được đăng trên trang TheConversation.com.

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Bất kỳ là ai, trẻ cũng như già, nữ cũng như nam, thật là tò mò, nếu chúng ta có thể biết được tương lai gần hoặc xa của mình, của người khác. Biết được tương lai là chuyện thú vị, hoặc căng thẳng, hoặc sôi nổi, hoặc sợ hãi. Ví dụ như bạn tiên đoán được ba tháng nữa sẽ gặp tai nạn hoặc cuối năm nay sẽ bị vợ ly dị. Nhưng có thể nào tiên đoán như vậy không? Làm gì có, chỉ là chuyện giả tưởng, chuyện phim ảnh và tiểu thuyết. Chuyện mấy bà phù thủy nhìn vào thau nước hoặc quả bóng kính trong thấy được chuyện mai sau, việc mấy ông thầy bói bấm tay nhâm độn, lật bài bói toán, v… v… chỉ thỏa mãn giấc mơ và tưởng tượng. Trong thực tế, chuyện đang xảy ra còn chưa giải quyết xong, nói chi chuyện ngày mai. Không đúng, nếu biết chuyện ngày mai thì chuyện hôm nay vô cùng dễ giải quyết. Ví dụ, “nếu biết rằng em sẽ lấy chồng, anh về lấy vợ thế là xong. Vợ anh không đẹp bằng em lắm, nhưng lấy cho anh đỡ lạnh lòng.” (Thơ vô danh). Thay vì cứ đeo đuổi hai ba năm sau, kéo dài buồn bã, đau khổ, để rồi “Lòn

Năm 1895, Alfred Nobel – nhà khoa học bị ám ảnh bởi cái giá mà nhân loại phải trả từ phát minh của mình – đã để lại di chúc năm 1895 rằng tài sản của ông sẽ dùng để tài trợ các giải thưởng “mang lại lợi ích lớn nhất cho nhân loại.” Đối với Nobel Hòa Bình, ông có phần đặc biệt: giải thưởng này sẽ được trao cho người đã “có nhiều hành động hoặc nỗ lực mang đến sự đoàn kết, hòa bình giữa các quốc gia, bãi bỏ hoặc giảm bớt quân đội thường trực, tổ chức và thúc đẩy các hội nghị hòa bình.” Sứ mệnh chọn lựa được giao cho Quốc Hội Na Uy, có lẽ vì ông tin rằng Na Uy – khi đó còn nhỏ bé và trung lập – sẽ ít bị cám dỗ bởi chính trị quyền lực.

Trung Hoa ngày nay như kinh thành giữa sa mạc, vẻ yên ổn bên ngoài chỉ là lớp sơn son thếp vàng phủ lên nền đá đã rạn. Thế giới đứng ngoài quan sát, vừa lo nó sụp, vừa biết nó trụ lại nhờ ảo ảnh quyền lực và niềm tin vay mượn. Dưới lớp hào nhoáng của “Giấc mộng Trung Hoa” là một cơ đồ quyền lực đang già nua trong chính tuổi trẻ của mình. Bởi sức mạnh của nó không khởi từ niềm tin, mà từ nỗi sợ — và nỗi sợ, tự thuở khai triều lập quốc, chưa bao giờ là nền tảng lâu bền.

Sau sáu ngày đột ngột “bặt tiếng,” chương trình Jimmy Kimmel Live, của MC kiêm diễn viên hài và nhà biên kịch nổi tiếng, đã trở lại với khán thính giả vào tối 23/9/2025. Sự trở lại này, chỉ vỏn vẹn sau gần một tuần bị đình chỉ, không chỉ là tin vui với những người yêu tiếng cười đêm khuya của truyền hình Mỹ, mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh, kéo theo những bàn luận trái chiều, chạm đến cốt lõi của tự do ngôn luận, một trong những quyền thiêng liêng nhất trong thể chế dân chủ.

Texas, mùa thu 2025 – trên khuôn viên đại học giữa vùng đất vốn tự hào là “trái tim bảo thủ của nước Mỹ”, thay vì nghe tiếng lá thu rơi, người ta lại nghe tiếng giày đinh vang vọng, bước chân của bóng ma McCarthyism quay về - phiên bản thế kỷ 21 - trở lại giảng đường với tốc độ và sự kinh dị của thời đại kỹ thuật số. Ngày 9 tháng 9, trên bục giảng của trường Texas A&M University, giáo sư Melissa McCoul trong giờ văn học thiếu nhi, dùng hình một con kỳ lân tím để nói với sinh viên rằng bản sắc con người không chỉ có hai nửa nam–nữ. Một sinh viên giơ tay hỏi: “Điều này có hợp pháp không?” và viện dẫn sắc lệnh mà Tổng thống Donald Trump ký hồi tháng Giêng, tuyên bố chỉ có hai giới tính sinh học. Bà McCoul đáp bằng lý lẽ, không viện dẫn chính trị. Nhưng một chiếc điện thoại trong lớp đã ngầm quay lại hình ảnh. Và chỉ ít lâu sau, cả nước đều xem đoạn clip ấy – không phải để học, mà để phán xét.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi thể chế, phương Tây và Việt Nam đang phải đối diện trước những thách thức nghiêm trọng về cải cách chính sách để cho phù hợp với nhu cầu của thời đại mới, nhất là vai trò của pháp luật. Pháp luật là nền tảng thiết yếu cho sự vận hành ổn định và công bằng của xã hội. Là hệ thống quy phạm điều chỉnh hành vi con người, pháp luật không chỉ bảo vệ quyền lợi cá nhân và tập thể mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững. Trong xã hội hiện đại, vai trò của pháp luật được thể hiện rõ nét qua các lĩnh vực như bảo vệ an ninh quốc phòng, duy trì trật tự xã hội, bảo đảm quyền tự do cá nhân, phát triển phúc lợi xã hội, và thúc đẩy tinh thần hợp tác cũng như hội nhập.

Ngày 30 tháng 9 năm 2025, tại căn cứ Thủy Quân Lục Chiến ở Quantico, Virginia, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth bước lên sân khấu trước hàng trăm tướng và đô đốc được triệu tập từ khắp nơi trên thế giới. Ông tuyên bố sẽ “cải tổ văn hóa quân đội” bằng mười chỉ thị mới, nhằm quét sạch cái mà ông gọi là “rác rưởi thức tỉnh” và khôi phục “tinh thần chiến binh”. Cụm từ ấy – nửa ca tụng bạo lực, nửa tán dương cơ bắp – nay đã trở thành thương hiệu chính trị của Hegseth. Trong cuốn Cuộc Chiến Chống Lại Những Chiến Binh (2024), ông cho rằng việc phụ nữ được đưa vào các vai trò chiến đấu đã “làm cạn kiệt” tinh thần này, khiến quân đội Hoa Kỳ “ít sát thương hơn.” Nghe qua, người ta tưởng quân đội chỉ tồn tại để đong máu đếm xác.

Ông bà xưa đã nói, nắm thì “nắm kẻ có tóc ai nắm kẻ trọc đầu.” Cách nói dân gian này rất cụ thể và dễ hình dung, người có tóc thì dễ bị nắm, bị túm, còn người trọc đầu thì không thể nắm được. Mang câu nói này vào chính trường Mỹ hiện tại, quả là khôi hài, nhưng không kém màu bi kịch. Nó phản ánh một sự thật trần trụi và không thể tránh khỏi: Quyền lực, chính sách, sắc lệnh hành pháp, các cuộc chiến pháp lý và ‘tuổi thọ’ chính trị của người đứng đầu nhánh hành pháp đang phụ thuộc vào sự phục tùng của các nhà lãnh đạo và những tài phiệt. Họ là ai? Họ là một mạng lưới của các quan chức, nhà lập pháp, giám đốc điều hành truyền thông, nhà tài trợ…, những người đã chọn chọ họ một thế đứng, xuôi theo những gì tổng thống muốn.

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đang đánh một đòn nguy hiểm: huy động các văn phòng công tố đi điều tra mạng lưới từ thiện Open Society Foundations của gia đình Soros, một quỹ từ thiện quốc tế, nổi tiếng với việc tài trợ cho các dự án dân chủ, giáo dục và nhân quyền trên khắp thế giới. Danh sách cáo buộc nghe cứ như “vật lạ”: từ đốt phá đến tài trợ khủng bố. Open Society Foundations lập tức phản đối, khẳng định mình hoạt động hợp pháp, và nhắc lại điều mà bất cứ người tỉnh táo nào cũng hiểu: khi chính quyền có thể tùy tiện lấy một nhóm dân sự làm vật tế, thì quyền của mọi nhóm khác cũng chẳng còn gì bảo đảm.

Trong nhiều thập niên qua, giải pháp hai nhà nước luôn được xem là phương án khả thi nhằm mang lại hòa bình cho khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, tiến trình này vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể. Gần đây, cuộc tranh luận về việc công nhận nhà nước Palestine đang có những chuyển biến mới khi Pháp và Ả Rập Xê Út tổ chức một hội nghị quốc tế tại New York, ngay trước thềm Đại hội thường niên của Liên Hiệp Quốc.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.