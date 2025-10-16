Các Địa Điểm Bầu Cử Và Thùng Phiếu Tại Garden Grove Cho Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Toàn Tiểu Bang

Cử tri tại Garden Grove được khuyến khích tham gia cuộc bầu cử đặc biệt toàn tiểu bang vào Thứ Ba, ngày 4 tháng 11, 2025, để bỏ phiếu cho Dự luật 50, thay đổi về việc Sử dụng Bản đồ Phân chia khu vực Quốc hội. Bầu cử sớm sẽ diễn ra tại các địa điểm Bầu cử và phòng phiếu được chỉ định tại Garden Grove.





Các Trung tâm Bầu cử tại Thành phố Garden Grove sẽ mở cửa ở các địa điểm sau:



Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 25 tháng 10 đến Thứ Sáu, ngày 31 tháng 10, từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều; Thứ Bảy, ngày 1 tháng 11 đến Thứ Hai, ngày 3 tháng 11, từ 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối; và Thứ Ba, ngày 4 tháng 11, từ 7:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối.



* Garden Grove Sports and Recreation Center, 13641 Deodara Drive

* West Haven Park, 12252 West Street



Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 1 tháng 11 đến Thứ Hai, ngày 3 tháng 11, từ 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, và Thứ Ba, ngày 4 tháng 11, từ 7:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối.



* Trung Tâm Giáo Dục Chapman-Hettinga, 11852 Knott Street