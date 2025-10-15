Hôm nay,  

Jimmy Kimmel: Tự do ngôn luận và giới hạn của tiếng cười

15/10/202514:37:00(Xem: 86)
Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel

Sáu ngày, và dư âm của một tiếng nói bị tắt

Sau sáu ngày đột ngột “bặt tiếng,” chương trình Jimmy Kimmel Live, của MC kiêm diễn viên hài và nhà biên kịch nổi tiếng, đã trở lại với khán thính giả vào tối 23/9/2025.

Sự trở lại này, chỉ vỏn vẹn sau gần một tuần bị đình chỉ, không chỉ là tin vui với những người yêu tiếng cười đêm khuya của truyền hình Mỹ, mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh, kéo theo những bàn luận trái chiều, chạm đến cốt lõi của tự do ngôn luận, một trong những quyền thiêng liêng nhất trong thể chế dân chủ.

Sáu ngày không dài, nhưng dư âm của sự kiện ấy còn lan xa hơn bất kỳ tràng cười nào mà một MC hài có thể mang lại. Dù nổi tiếng đến đâu, Jimmy Kimmel cũng không thể tạo được ngần ấy phản ứng nếu những gì xảy ra cho anh không động chạm đến một giá trị phổ quát: quyền được nói, và nói lên ý kiến khác biệt.

Những tưởng sau khi mọi chuyện nguội dần, tôi cũng chẳng cần viết gì thêm. Nhưng rồi một buổi sáng, hộp thư bỗng xuất hiện email từ một độc giả quen thuộc, một câu hỏi ngắn gọn mà đầy ám ảnh: “Là một nhà báo, Hà Giang có quan tâm đến việc Jimmy Kimmel bị ‘khóa mõm’ không?
Bài viết này là lời hồi đáp cho câu hỏi ấy, và cũng là một suy ngẫm về chiếc micro của người làm truyền thông trước áp lực của thời cuộc.

Jimmy Kimmel: Tiếng cười của phản biện

Cùng với Stephen Colbert và Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel là một trong ba gương mặt trụ cột của “tam giác vàng” talk show Mỹ – bộ ba đã định hình tiếng cười đêm khuya của truyền hình Hoa Kỳ suốt hai thập niên qua.

Xuất thân là một DJ radio, Kimmel nổi tiếng nhờ sự thông minh, hóm hỉnh và sẵn sàng châm biếm những chủ đề gai góc: từ chính trị, xã hội cho đến Hollywood. Anh từng nhiều lần dẫn chương trình Oscar, để lại những câu nói “viral” về phân biệt chủng tộc, quyền bình đẳng, và không ngại chỉ trích gay gắt các chính trị gia.

Phong cách hài hước mà thẳng thắn ấy đã biến Kimmel thành một biểu tượng của tiếng nói phản biện trong văn hóa đại chúng Mỹ. Nhưng cũng chính vì thế, anh thường xuyên trở thành mục tiêu công kích, đặc biệt là từ phe bảo thủ, những người xem tiếng cười của Kimmel là một hình thức “tuyên truyền cánh tả.”

Đầu đuôi câu chuyện: Từ bi kịch đến vũ khí chính trị

Mọi việc khởi nguồn từ một bi kịch. Ngày 10/9, Charlie Kirk, một nhân vật truyền thông bảo thủ, nhà hoạt động chính trị và đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, đã bị một thanh niên 22 tuổi bắn chết trong lúc đang diễn thuyết.

Vụ án mạng gây rúng động nước Mỹ. Khi bị bắt, thủ phạm để lại dòng tin nhắn trong điện thoại: “I had enough of his hatred.”

Hành động giết người, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều đáng bị lên án. Nhưng lạ thay, người ta lên án sự vô nhân của hung thủ thì ít, mà biến cái chết ấy thành một vũ khí chính trị thì nhiều.
Chưa đầy 24 giờ sau, bi kịch nhanh chóng bị kéo vào cuộc chiến ý thức hệ: mỗi phe tìm cách gắn cho nó một biểu tượng. Giới ủng hộ Kirk lập tức cáo buộc hành động của hung thủ xuất phát từ “sự hận thù do phe Dân Chủ và truyền thông cánh tả gieo rắc.”

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy thủ phạm xuất thân từ một gia đình đảng viên Cộng hòa kỳ cựu.

Trong phần độc thoại tối 16/9, Jimmy Kimmel nói với chất giọng châm biếm đặc trưng:

Băng nhóm MAGA… đang tuyệt vọng tìm cách mô tả cậu thanh niên đã giết Charlie Kirk như một người nào đó không thuộc phe họ, và làm mọi điều có thể để tận dụng sự việc này nhằm ghi điểm chính trị.”

Trong ngữ cảnh của chương trình hài đêm khuya, câu nói ấy không nhắm vào nạn nhân, mà là lời phê phán việc chính trị hóa một cái chết bi thảm.

Nhưng chỉ vài giờ sau khi phát sóng, mạng xã hội dậy sóng.

Các kênh bảo thủ cắt riêng đoạn Kimmel nói “the MAGA gang” để cáo buộc anh “xúc phạm người chết.”

Từ một câu châm biếm, Jimmy Kimmel bỗng chốc trở thành biểu tượng của “truyền thông cánh tả vô cảm.”

Bàn tay chính trị: Quyền lực chen vào phòng biên tập

Ngay sau vụ nổ súng, khi chưa biết hung thủ là ai, Tổng thống Donald Trump đăng trên Truth Social: “Đây là kết quả của sự hận thù mà Đảng Dân chủ và truyền thông cánh tả đã gieo rắc suốt bao năm qua.”


Chỉ một tuyên bố, và làn sóng phẫn nộ lập tức lan rộng.

Cái chết của Charlie Kirk chưa kịp được nhìn nhận như một bi kịch cá nhân, đã bị biến thành một chiến dịch mang màu sắc chính trị.

Các kênh bảo thủ liên tục mô tả hung thủ là “sản phẩm của văn hóa cánh tả cực đoan,” và xem mọi tiếng nói phản biện, kể cả tiếng cười của Jimmy Kimmel, là “một phần của hệ thống tuyên truyền thù hận.”

Trong bối cảnh đó, các cố vấn truyền thông thân cận với Trump nhanh chóng liên lạc với ban điều hành đài ABC, cáo buộc chương trình “thiếu tôn trọng người chết” và “gây chia rẽ quốc gia.”

Theo nhiều nguồn tin uy tín, áp lực chính trị từ nhóm cố vấn của Trump là yếu tố chính khiến ABC quyết định tạm ngưng Jimmy Kimmel Live “để đánh giá nội dung.”

Một thông báo ngắn gọn, nhưng đủ để hiểu rằng quyền lực chính trị đã chen vào phòng biên tập, và một tiếng nói châm biếm đã bị buộc phải im lặng suốt sáu ngày.

Sức mạnh của công chúng: Khi nỗi sợ bị đánh bại

Nước Mỹ, vốn đã phân cực, chia đôi trong cuộc tranh luận dữ dội: phe bảo thủ coi việc đình bản là “chiến thắng của lẽ phải”; phe cấp tiến thì phẫn nộ, cho rằng đây là sự can thiệp nguy hiểm vào tự do ngôn luận.

Nhiều cây bút kỳ cựu trong giới báo chí đã vạch ra nghịch lý:

Tự do ngôn luận không thể tồn tại, nếu quyền lực có thể bịt miệng người châm biếm mình.”
Trước tình thế đó, quần chúng đã lên tiếng.

Các chiến dịch #StandWithKimmel và #FreeTheMic lan rộng, hàng triệu khán giả tuyên bố hủy gói membership và subscription của ABC và Disney+, yêu cầu phục hồi chương trình. Hơn hai trăm nhà văn, diễn viên và đồng nghiệp ký tên trong một bức thư ngỏ:

Một xã hội không thể cười với quyền lực là một xã hội đang sợ hãi.”

Chính sức mạnh của công chúng, chứ không phải luật pháp hay lòng tốt của tập đoàn, đã khiến ABC phải nhượng bộ.

Hôm 23/9/2025, đài ABC chính thức thông báo Jimmy Kimmel Live sẽ trở lại sóng truyền hình.

Tự do ngôn luận & trách nhiệm với lời nói

Tự do ngôn luận là nền tảng của mọi nền dân chủ, nhưng cũng là khái niệm dễ bị xuyên tạc nhất.

Ở Mỹ, người ta có thể nói bất cứ điều gì, miễn là chấp nhận cái giá của nó. Nhưng ngày nay, “cái giá” ấy không chỉ còn là sự phản đối của công chúng hay sự cắn rứt của lương tâm, mà còn là sức ép của quyền lực và dòng tiền.

Khi một MC hài bị tạm ngưng vì dám châm biếm, khi một tập đoàn truyền thông e dè trước cơn giận của chính quyền, đó không chỉ là câu chuyện cá nhân. Nó là dấu hiệu cho thấy tự do ngôn luận đang bị đe dọa, không phải vì thiếu luật bảo vệ, mà vì nỗi sợ:

nỗi sợ bị hiểu sai, bị tấn công, bị cắt sóng, bị mất việc.

Ở thời đại mạng xã hội, tự do ngôn luận không chết trong im lặng, nó cũng có thể chết vì sự ồn ào. Vì tiếng la hét lấn át tiếng lý trí, và tiếng cười, một trong những hình thức cao nhất của tự do, trở thành mục tiêu đầu tiên bị săn đuổi.

Nhưng tự do, nếu không đi cùng trách nhiệm, sẽ chỉ là một thứ hỗn loạn khoác áo chính nghĩa.

Jimmy Kimmel hiểu điều đó. Sáu ngày bị buộc phải im lặng không phải là lựa chọn của anh, mà là cái giá của việc dám nói. Nhưng trong im lặng ấy, Kimmel vẫn giữ một lựa chọn: không xin lỗi, không rút lại lời, mà chỉ suy ngẫm về ranh giới giữa châm biếm và tổn thương, giữa phản biện và khích động.

Trách nhiệm với lời nói không chỉ thuộc về người phát ngôn, mà còn của người tiếp nhận.

Cái chết của Charlie Kirk bị chính trị hóa không phải vì một câu đùa, mà vì những đôi tai chỉ muốn nghe điều củng cố niềm tin sẵn có của chính mình.

Người làm báo, người làm truyền thông, ai cũng mang trong mình một micro. Nhưng micro không chỉ để khuếch đại tiếng nói, mà còn để soi chiếu lương tri.

Bởi đôi khi, một câu nói có thể tạo tiếng cười. Nhưng cũng có khi, chính câu nói ấy có thể trở thành chứng cứ, để kết tội, hoặc để thức tỉnh.
Với tôi, điều đáng sợ nhất không phải là bị buộc phải im lặng, mà là khi người ta đã thôi không còn muốn nói.
 

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Texas, mùa thu 2025 – trên khuôn viên đại học giữa vùng đất vốn tự hào là “trái tim bảo thủ của nước Mỹ”, thay vì nghe tiếng lá thu rơi, người ta lại nghe tiếng giày đinh vang vọng, bước chân của bóng ma McCarthyism quay về - phiên bản thế kỷ 21 - trở lại giảng đường với tốc độ và sự kinh dị của thời đại kỹ thuật số. Ngày 9 tháng 9, trên bục giảng của trường Texas A&M University, giáo sư Melissa McCoul trong giờ văn học thiếu nhi, dùng hình một con kỳ lân tím để nói với sinh viên rằng bản sắc con người không chỉ có hai nửa nam–nữ. Một sinh viên giơ tay hỏi: “Điều này có hợp pháp không?” và viện dẫn sắc lệnh mà Tổng thống Donald Trump ký hồi tháng Giêng, tuyên bố chỉ có hai giới tính sinh học. Bà McCoul đáp bằng lý lẽ, không viện dẫn chính trị. Nhưng một chiếc điện thoại trong lớp đã ngầm quay lại hình ảnh. Và chỉ ít lâu sau, cả nước đều xem đoạn clip ấy – không phải để học, mà để phán xét.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi thể chế, phương Tây và Việt Nam đang phải đối diện trước những thách thức nghiêm trọng về cải cách chính sách để cho phù hợp với nhu cầu của thời đại mới, nhất là vai trò của pháp luật. Pháp luật là nền tảng thiết yếu cho sự vận hành ổn định và công bằng của xã hội. Là hệ thống quy phạm điều chỉnh hành vi con người, pháp luật không chỉ bảo vệ quyền lợi cá nhân và tập thể mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững. Trong xã hội hiện đại, vai trò của pháp luật được thể hiện rõ nét qua các lĩnh vực như bảo vệ an ninh quốc phòng, duy trì trật tự xã hội, bảo đảm quyền tự do cá nhân, phát triển phúc lợi xã hội, và thúc đẩy tinh thần hợp tác cũng như hội nhập.

Ngày 30 tháng 9 năm 2025, tại căn cứ Thủy Quân Lục Chiến ở Quantico, Virginia, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth bước lên sân khấu trước hàng trăm tướng và đô đốc được triệu tập từ khắp nơi trên thế giới. Ông tuyên bố sẽ “cải tổ văn hóa quân đội” bằng mười chỉ thị mới, nhằm quét sạch cái mà ông gọi là “rác rưởi thức tỉnh” và khôi phục “tinh thần chiến binh”. Cụm từ ấy – nửa ca tụng bạo lực, nửa tán dương cơ bắp – nay đã trở thành thương hiệu chính trị của Hegseth. Trong cuốn Cuộc Chiến Chống Lại Những Chiến Binh (2024), ông cho rằng việc phụ nữ được đưa vào các vai trò chiến đấu đã “làm cạn kiệt” tinh thần này, khiến quân đội Hoa Kỳ “ít sát thương hơn.” Nghe qua, người ta tưởng quân đội chỉ tồn tại để đong máu đếm xác.

Ông bà xưa đã nói, nắm thì “nắm kẻ có tóc ai nắm kẻ trọc đầu.” Cách nói dân gian này rất cụ thể và dễ hình dung, người có tóc thì dễ bị nắm, bị túm, còn người trọc đầu thì không thể nắm được. Mang câu nói này vào chính trường Mỹ hiện tại, quả là khôi hài, nhưng không kém màu bi kịch. Nó phản ánh một sự thật trần trụi và không thể tránh khỏi: Quyền lực, chính sách, sắc lệnh hành pháp, các cuộc chiến pháp lý và ‘tuổi thọ’ chính trị của người đứng đầu nhánh hành pháp đang phụ thuộc vào sự phục tùng của các nhà lãnh đạo và những tài phiệt. Họ là ai? Họ là một mạng lưới của các quan chức, nhà lập pháp, giám đốc điều hành truyền thông, nhà tài trợ…, những người đã chọn chọ họ một thế đứng, xuôi theo những gì tổng thống muốn.

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đang đánh một đòn nguy hiểm: huy động các văn phòng công tố đi điều tra mạng lưới từ thiện Open Society Foundations của gia đình Soros, một quỹ từ thiện quốc tế, nổi tiếng với việc tài trợ cho các dự án dân chủ, giáo dục và nhân quyền trên khắp thế giới. Danh sách cáo buộc nghe cứ như “vật lạ”: từ đốt phá đến tài trợ khủng bố. Open Society Foundations lập tức phản đối, khẳng định mình hoạt động hợp pháp, và nhắc lại điều mà bất cứ người tỉnh táo nào cũng hiểu: khi chính quyền có thể tùy tiện lấy một nhóm dân sự làm vật tế, thì quyền của mọi nhóm khác cũng chẳng còn gì bảo đảm.

Trong nhiều thập niên qua, giải pháp hai nhà nước luôn được xem là phương án khả thi nhằm mang lại hòa bình cho khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, tiến trình này vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể. Gần đây, cuộc tranh luận về việc công nhận nhà nước Palestine đang có những chuyển biến mới khi Pháp và Ả Rập Xê Út tổ chức một hội nghị quốc tế tại New York, ngay trước thềm Đại hội thường niên của Liên Hiệp Quốc.

Hôm Thứ Sáu 26/9, Tổng Biên Tập JEFFREY GOLDBERG của tạp chí The Atlantic gửi ra tuyên bố phản đối lệnh của Ngũ Giác Đài về việc áp đặt, kiểm duyệt báo chí. Tuyên bố ghi rõ: “Về cơ bản, The Atlantic phản đối những hạn chế mà Ngũ Giác Đài đang cố gắng áp đặt đối với các nhà báo đưa tin về vấn đề quốc phòng và an ninh quốc gia. Những yêu cầu này vi phạm quyền Tu Chính Án Thứ Nhất của chúng ta, và quyền của người Mỹ muốn biết hình thức khai triển nguồn lực và nhân sự vốn do tiền thuế của người dân tài trợ. Những quy định này cũng phá vỡ các thông lệ lâu đời - dưới thời tổng thống của cả hai đảng, trong suốt thời kỳ chiến tranh và khủng hoảng quốc gia - vốn cho phép các phóng viên Ngũ Giác Đài thực hiện công việc của mình mà không bị can thiệp chính trị.” The Atlantic đăng tuyên bố này trên trang mạng xã hội chính thức của tạp chí.

Chuyện phải, trái ở đây không hẳn là chuyện đúng, sai mà đúng ra là chuyện bên phải (khuynh hữu hay thiên hữu) và bên trái (khuynh tả hay thiên tả) trong chính trị Mỹ. Tất nhiên, trên đời này mọi chuyện đều có hai mặt của nó. Trong chính trị cũng thế, đã có cánh phải thì ắt có cánh trái, vì đó không những là bản chất tương đối của mọi sự mọi vật mà còn là hiện tượng phải có trong một nền dân chủ. Tuy nhiên, nền chính trị Mỹ trong những năm gần đây đã bị phân cực và phân hóa trầm trọng. Thể chế dân chủ kiểu mẫu của Mỹ xưa nay đương nhiên chấp nhận sự khác biệt vì đó là một trong những yếu tính ắt có của một nền dân chủ thật sự. Nhưng đẩy sự khác biệt của mình đến mức cực đoan và biến sự khác biệt của người khác thành kẻ thù bất dung thì là hiện tượng biến dạng nguy hiểm báo hiệu sự sụp đổ của nền dân chủ. Nước Mỹ trong những năm gần đây đã chứng kiến nhiều hiện tượng cực đoan như thế.

Với sự tham gia của khoảng 100.000 binh sĩ, cuộc diễn tập quân sự Nga-Belarus mang tên “Zapad 2025” đang được khối NATO theo dõi chặt chẽ và các quốc gia phía đông của liên minh cực kỳ lo ngại, đặc biệt nhất là sau khi các máy bay không người lái của Nga xuất hiện trên bầu trời Ba Lan. Cuộc tập trận này vẫn diễn ra theo chu kỳ bốn năm một lần, nhưng lần này, chính giới và công luận xem đây là phép thử đối với khả năng phản ứng của NATO trong bối cảnh địa chính trị mới. Để đối phó, NATO và Ukraine đang tăng cường các biện pháp an ninh, khi nguy cơ chiến tranh được đánh giá là ngày càng leo thang. Kinh nghiệm từ năm 2022 cho thấy Nga đã tiến hành các cuộc tập trận trước khi mở cuộc tấn công vào Ukraine. Câu hỏi đặt ra là liệu lịch sử có lặp lại không và tình hình hiện nay nghiêm trọng đến mức nào?

Khi chính phủ liên bang đe dọa cắt hàng tỷ đô la tài trợ nghiên cứu cho Harvard, đó không chỉ là một quyết định ngân sách. Đó là một phép thử cho chính nền tảng dân chủ: liệu chính quyền có thể dùng sức mạnh tài chính để định đoạt tư tưởng hay không. Tòa án liên bang vừa trả lời dứt khoát: không.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.