Viet Film Festival 2025 Để Lại Dấu Ấn Về Sự Đa Dạng

15/10/202508:12:00(Xem: 45)
kieu chinh

Nữ minh tinh điện ảnh Kiều Chinh trả lời phỏng vấn sau buổi chiếu phim Từ Sài Gòn Đến Điện Biên Phủ

Santa Ana (VB) - Được thành lập từ năm 2003 để đưa ra những câu chuyện về con người và văn hoá Việt Nam trên màn ảnh rộng, Viet Film Fest đã phát triển thành diễn đàn chung cho các nhà làm phim và khán giả đến từ nhiều nơi trên thế giới. Viet Film Festival Năm 2025 vẫn tiếp tục đặt những cột mốc mới, với hơn 100 phim gửi về tham dự. Trong đó, 60 phim được chọn – bao gồm 47 phim ngắn và 13 phim dài – đến từ các đạo diễn tại Hoa Kỳ, Việt Nam, Úc, Canada, Pháp, Đức, Anh, Tiệp Khắc, và lần đầu tiên có sự tham gia của Ấn Độ. Năm nay chương trình cũng ghi dấu ấn sự đa dạng trong đội ngũ đạo diễn, bao gồm nhiều phụ nữ và người thuộc cộng đồng giới tính đa dạng.

Cũng như nhiều năm gần đây, Viet Film Festival bắt đầu với các suất chiếu dành cho các em học sinh thuộc các trường trung học La Quinta, Westminster High School, Fountain Valley, Los Amigos… Vào sáng ngày Thứ Sáu 10/10, số lượng các em đi em phim năm nay lên tới hơn 600 em. Các em xếp hàng dài háo hức vào rạp The Frida Cinema (Santa Ana), vỗ tay hào hứng khi xem phim, nhiệt tình tham gia phần hỏi đáp với các diễn viên, đạo diễn… Những phim ngắn được chọn để chiếu cho các em năm nay (Let This Acceptance Take) như Little Bird, From Me To You, Threads… góp phần đưa các em đến gần hơn với văn hóa Việt Nam, lịch sử của cộng đồng người Việt tị nạn. Little Bird kể lại hoàn cảnh đáng thương của một số người Việt định cư ở Los Angeles vào thập niên 1980s trước nguy cơ bị trục xuất khỏi khu nhà ở chung cư tồi tàn của mình. From Me To You là sự xung khắc giữa hai mẹ con, cũng là sự mâu thuẫn giữa hai thế hệ thường thấy của nhiều gia đình gốc Việt. Threads kể lại hành trình tị nạn tại Hoa Kỳ của cộng đồng người Thượng (Montagnard) ở North Carolina.

VFF hoc sinh

Các em học sinh trung học đi xem phim tại Viet Film Festival 2025



Viet Film Festival 2025 có buổi trình chiếu bế mạc đặc biệt vào chiều Chủ Nhật 10/12, với phim Từ Sài Gòn Đến Điện Biên Phủ, được thực hiện từ năm 1967, với đạo diễn Lê Mộng Hoàng và những tên tuổi lừng lẫy của nền điện ảnh VNCH như Lê Quỳnh, Kiều Chinh, Thẩm Thuý Hằng, cùng sự góp mặt của một số tài tử nổi tiếng của Đài Loan, Hong Kong. Khán giả đặc biệt hào hứng với phần hỏi đáp sau buối chiếu phim với nữ minh tinh điện ảnh Kiều Chinh, nay đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, và sắc đẹp ở bà dường như không có tuổi. Khán giả vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng dù thủ vai chính, nhưng đây là lần đầu tiên bà xem phim này. Lợi nhuận từ buổi chiếu này sẽ được tặng cho UCLA Film and Television Archive để tiếp tục giúp phục chế phim sản xuất tại Saigon trước 1975.

Năm nay, khán giả vẫn được thưởng thức phim qua hai hình thức là online, xem chiếu phim và trò chuyện cùng với các đoàn làm phim tại rạp The Frida Cinema. Viet Film Festival 2025 có sự góp mặt của nhiều phim ngắn, phim truyện có giá trị; một số phản ảnh sâu sắc đời sống, những vấn đề xã hội của cộng đồng người Việt khắp nơi, từ Việt Nam, đến Đông Âu, Hoa Kỳ… Don’t Cry, Butterfly (Bướm Ơi Đừng Khóc) lột tả xuất sắc thân phận của người phụ nữ trong xã hội Việt Nam hiện tại. Summer School, 2001 là truyện kể hiện thực về những khó khăn trong hội nhập của cộng đồng người Việt ở Tiệp Khắc. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 50 ngày mất Sài Gòn, năm nay có nhiều phim liên quan đến chiến tranh Việt Nam như Đất Lành Chim Đậu, The Stringer, Từ Sài Gòn Tới Điện Biên Phủ.

vff ysa

Chị Y Sa Lê, giám đốc điều hành Viet Film Festival, cảm ơn các nhà làm phim, nhà tài trợ, tình nguyện viên, khán giả trong đêm trao giải Trống Đồng

Gala Giải Trống Đồng Viet Film Fest 2025 được tổ chức trong bầu không khí thân tình, giàu tính văn hóa vào tối Chủ Nhật 12 tháng 10 tại Viện Bảo tàng Bowers, Santa Ana. Năm nay, lần đầu tiên có thêm hạng mục quay phim xuất sắc nhất, bên cạnh các giải thưởng quen thuộc: Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Giải Spotlight, Giải Trống Đồng của Ban Giám Khảo dành cho phim ngắn và phim dài xuất sắc nhất…

Danh sách nhận giải Trống Đồng Việt Film Festival 2025:

Giải nam diễn viên xuất sắc nhất: Tô Tiến Tài- Summer School, 2001
Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất: Tú Oanh- Don’t Cry, Butterfly
Giải Spotlight: Year of The Cat của đạo diễn Tony Nguyen
Giải phim ngắn hay nhất: Long’s Long Lost & Mini Mart
Giải phim ngắn hay nhất: On Healing Land, Birds Perch của đạo diễn Naja Pham
Giải phim truyện hay nhất: Summer School, 2001 của đạo diễn Duzan Duong
Giải quay phim xuất sắc nhất: Sơn Đoàn (Việt And Nam)
Giải The Luminary Award: Dr. Linda Trinh Vo
vff

